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Что посмотреть на Московском еврейском кинофестивале

Фестивальная колонка >>
19 июня 2019
Что посмотреть на Московском еврейском кинофестивале

C 23 по 30 июня пройдет пятый Московский международный еврейский кинофестиваль, во время которого на девяти столичных площадках покажут 58 фильмов из разных стран и состоятся другие мероприятия. Фестиваль качественно отличается от иных смотров национального – чешского, финского, иранского, индийского – кино тем, что не ограничивается географией, фильмы, подходящие под тематику фестиваля, снимают режиссеры из разных стран мира – от России до Эфиопии, от Польши до США. Кино-театр.ру выбрал из разнообразной программы шесть фильмов разных жанров, которые рекомендует посмотреть.


В ПРАХ
Режиссёр: Шон Снайдер, США, 2018



Фестиваль откроется черной комедией про хасида Шмуэля (Геза Рериг, главная роль в «Сыне Саула»), который после смерти жены начинает задаваться вопросами смерти и разложения человеческого тела, обращаясь к профессору естествознания (Мэттью Бродерик) и проводя опыты над свиньями. Для режиссера Шона Снайдера это дебютный полный метр. На нью-йоркском фестивале Tribeca фильм получил приз зрительских симпатий.

Сеансы
23 июня 19:00, Киноцентр Октябрь
24 июня 19:00, Киноцентр Октябрь



ПЕРЕВОДЧИК
Режиссёр: Мартин Шулик, Словакия, Чехия, Австрия, 2018



Тема неостывающей памяти Холокоста не раз возникает в картинах этого года. «Переводчик», снятый в излюбленном еврейском жанре ироничной драмы, рассказывает о двух пенсионерах, путешествующих их Словакии в Германию, чтобы отыскать бывшего нациста, виновного в смерти родителей одного из них. Главные роли исполняют известный чешский режиссер Иржи Менцель и словак Петер СимонишекТони Эрдманн»). Режиссёр Мартин Шулик – один из самых известных в своей стране, является четырёхкратным лауреатом ежегодной награды Igric awards, присуждаемой Словацким союзом кино. «Переводчик» ранее был показан в Берлине, Кливленде, Хайфе, Триесте и получил приз жюри на фестивале еврейского кино в Атланте.

Сеансы
24 июня 22:00, Киноцентр Октябрь
26 июня 19:00, Киноцентр Октябрь



СЕДЕР-МАЗОХИЗМ
Режиссёр: Нина Пэйли, США, 2018



Радикальная саркастичная анимационная лента с рейтингом 18+ с задоринкой интерпретирует множество библейских эпизодов – от хождения по пустыни с Моисеем до проповедей Христа. Персонажи, а также предметы искусства и ритуальных действий поют и пляшут – таким способом режиссер Нина Пэйли пытается иронизировать над патриархальными культами. Премьера картины состоялась на главном анимационном фестивале в Анси в прошлом году и единожды была показана на Большом фестивале мультфильмов.

Сеансы
25 июня 21:30, Киноцентр Октябрь
29 июня 21:00, Москино Звезда



ВАЛЬС ВАЛЬДХАЙМА
Режиссёр: Рут Беккерман, Австрия, 2018

Что посмотреть на Московском еврейском кинофестивале

Картина, получившая главный приз документального конкурса в Берлине и национальную премию как «Лучший австрийский фильм», реконструирует скандал вокруг нацистского прошлого бывшего президента Австрии Курта Вальдхайма, достигшего пика политической карьеры в 1986 году. Эта изящная работа целиком основывается на материалах телевизионного архива и рассказывает о жарком противостоянии Вальдхайма и различных заинтересованных организаций накануне тех президентских выборов. Раскол общества на ниве политики, ложь и отрицание фактов высокопоставленным кандидатом, клевета, давление на СМИ – эти и другие явления делают фильм невероятно актуальным и интересным, несмотря на то, что прошло уже немало времени с окончания тех событий.

Сеансы
26 июня 18:45, Москино Звезда



АДВОКАТ
Режиссёр: Рэйчел Ли Джонс, Израиль, Канада, Швейцария, 2019

Что посмотреть на Московском еврейском кинофестивале

Еще одна увлекательная политическая биография – документалка об «адвокате дьявола» Лее Цемель, которая в израильских судах защищает палестинских боевиков и радикалов. Она постоянно проигрывает дела, но не может отступиться от правозащитной миссии: право на защиту в суде имеет любой, и здесь не важны национальные предубеждения. Премьера фильма состоялась в январе на «Сандэнсе», затем картину показали в Копенгагене на CPH:Doc, в Салониках, где она взяла два крупных приза (Главный и ФИПРЕССИ), и на международном кинофестивале в Гонконге, где фильм получил приз жюри. В рамках ММКФ-2019 картина участвовала во внеконкурсной программе «Свободная мысль».

Сеансы
25 июня 21:00, Центр Документального Кино



КОЖА
Режиссёр: Гай Наттив, США, 2018



Российская премьера получившей «Оскар» как лучший короткометражный фильм 20-минутки американца Гая Наттива. «Кожа» посвящена теме расовых взаимоотношений и рассказывает о войне двух банд, которая начинается в маленьком городке после того, как черный мужчина улыбается белому мальчику в супермаркете. Отец ребенка – неонацист – ни за что избивает афроамериканца, запуская машину насилия, за действия которой расплачиваться придется детям. Показ фильма будет сопровождать дискуссия с членом жюри фестиваля и исполнительным продюсером фильма Стивеном Мао на тему «Значение фильма "Кожа" в современном политическом и общественном климате»

Сеансы
25 июня 21:00, Киноцентр Октябрь



ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ (1965)
Режиссёр: Михаил Ромм, СССР, 1965



Наконец, в ретроспективной секции фестиваля – классика кино, фильм, представляющий из себя исследование природы фашизма, который обязан посмотреть каждый. Эту картину легко найти в сети, но мы рекомендуем смотреть ее на большом экране. По сей день картина является самой мощной антивоенной и антифашистской отечественной лентой. В фильме использованы материалы из немецких архивов, кадры, отснятые личным фотографом Гитлера, съемки из концлагерей, где находились тысячи людей, замученных и уничтоженных нацистами. Сценарий к фильму был написан Роммом совместно с Майей Туровской.

Сеансы
25 июня 19:00, Еврейский музей и центр толерантности


Полная программа, расписание и билеты доступны на официальном сайте фестиваля mjff.ru
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персоны
Мэттью БродерикИржи МенцельГай НаттивГеза РёригМихаил РоммПетер СимонишекМайя Туровская
фильмы
Обыкновенный фашизмСкинСын СаулаТони Эрдманн

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Что посмотреть на Московском еврейском кинофестивале фотографии
Что посмотреть на Московском еврейском кинофестивале фотографии
Что посмотреть на Московском еврейском кинофестивале фотографии
Что посмотреть на Московском еврейском кинофестивале фотографии
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