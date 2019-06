Аннеси-2019: Окно в Голливуд

фото: Дмитрий Шлепнев



фото: кадр из сериала "Первобытный"



фото: кадр из фильма "Эверест"



фото: Кадр из сериала "Совиный дом"



фото: Дмитрий Шлепнев



фото: Дмитрий Шлепнев



фото: Маша Терещенко. Выставка к фильму "Как приручить дракона"



фото: Дмитрий Шлепнев



фото: Дмитрий Шлепнев

Анимационный фестиваль в Аннеси всегда считался самым влиятельным анимационным смотром, если не в мире, то уж по меньшей мере на нашем материке. Он возник уже почти 60 лет назад, отпочковавшись от Каннского фестиваля и собрав в маленьком французском городке на границе с Швейцарией самых заметных деятелей авторской анимации. Однако в XXI веке позиции Аннеси в анимационном мире оказались под угрозой. С одной стороны, цифровые носители делали дистрибуцию и распространение кино куда более простым, и необходимость ехать на фестиваль для просмотра кино становилась все менее актуальной. С другой, мультипликация, начиная с появления компьютера, все более стремительно набирала обороты, и образовавшаяся индустрия (а сегодня хоть в какой-то степени анимационная индустрия существует уже почти во всех странах) заслонила собой хрупкое авторское кино, оттеснив его на обочину.Надо отдать должное французской культурной политике, которая, как обычно, оказалась на высоте: фестиваль в Аннеси все это время менялся и стремился к тому, чтобы соответствовать запросам анимационного мира… И сегодняшний Аннеси очень отличается от того смотра, каким он был 15 лет назад. Сегодняшний Аннеси – это больше не фестиваль авторского кино, а окно в мир анимационной индустрии, проще говоря, окно в Голливуд, которое организаторы фестиваля открыли для европейских аниматоров. Толпы студентов, молодежи, начинающих аниматоров и представителей небольших студий приезжают теперь в Аннеси не столько за хорошими фильмами (многие даже не заходят в просмотровые залы), сколько за партнерами, контактами, информацией, а порой и просто в поисках работы.Поездка в Аннеси – самый простой для европейца способ узнать про новости больших студий. Из первых рук, так сказать. На закрытых показах и специальных презентациях здесь можно не только увидеть отрывочки из новых полнометражных мультфильмов и сериалов от Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, DreamWorks, но и узнать про глобальную стратегию этих компаний.Можно посмотреть живьем на, который после « Монстров на каникулах » снова решил сделать сериал. Для того же канала Cartoon Network, с которым работал над «», но теперь для более взрослой аудитории. «» (Primal) - это история про дикий мир, в котором человеку приходится ежеминутно сражаться за выживание. Главный герой – суровый пещерный человек, потерявший любимую семью, ищет даже не столько пропитания, сколько смысла своему существованию – и обретает его в дружбе с динозавром, который также лишился близких. В отличие от «Самурая Джека», «Первобытный» – сериал очень брутальный: нарисованная кровь хлещет здесь из каждого кадра, а половину хронометража сериала занимают отчаянные жестокие схватки.На соседнем сеансе – встреча с, которую объявили (не совсем заслуженно, впрочем) первой женщиной-режиссером в анимационном Голливуде. На самом деле паре-тройке женщин и раньше удавалось достичь режиссерского статуса, однако Джилл действительно стала первым автором полнометражного голливудского мультфильма: она разрабатывала « Эверест » с самых первых строк, писала сценарий и полностью обустраивала мир этой волшебной сказки про снежного человека, умеющего приводить в движение природу.Рядом, в маленьком зале Бонльё, режиссервместе с главой музыкального департамента XX Century Foxрассказывают, как создается музыка для нового полнометражного мультфильма студии Blue Sky (она знаменита « Ледниковым периодом ») «». Трой показывает небольшие отрывки: погони, крутые тачки, стильный прикид, шпионские страсти, в общем, настоящая анимационная бондиана.Disney презентует свой новый сериал «» (The Owl House): кажется, компания мечтает повторить невероятный успех « Гравити Фолз », слегка приправив его гарри-поттерщиной. Неспроста создательница –– человек из командыи начинала карьеру на Disney как раскадровщик «Гравити». Еще одна новинка от главной студии мира – веб-сериал «» (Monsters at Work), в котором речь пойдет о героях «Корпорации монстров». Запуск этого сериала имеет особенное значение, ибо Pixar старался избегать тиражирования своей продукции в сериальном формате (у них был мини-сериал по «Тачкам», но сами создатели считали его скорее набором короткометражек). Очевидно, теперь, когда принципиальныйушел с поста лидера обеих студий, у нас есть шанс увидеть сериалы по всем заметным франшизам.Особое внимание среди ключевых игроков рынка привлекает, конечно, Netflix, который развивается сразу во всех направлениях. Они анонсировали целую линейку анимационных новинок. Среди ближайших – сериал «» (Eden). Это аниме про мир, населенный роботами и механизмами. Существование людей обитатели этой вселенной считают волшебной сказкой, но однажды они находят маленькую девочку, и теперь им предстоит адаптировать свой мир так, чтобы помочь выжить настоящему человеку… Еще один сериал – «» (Dino Girl Gauko) рассказывает про ребенка, который в моменты злости и фрустрации превращается в дракона, а третье из заявленных шоу – «» (Mama K’s Team 4) – изображает африканских супергероинь, которым нужно постоянно спасать мир от катастроф.Помимо сериалов Netflix также представил два оригинальных полнометражных мультфильма. Ближайший релиз называется «» (Klaus) и посвящен натурально рождественской теме. Его автор –(один из создателей « Гадкого Я »), а история рассказывает про почтальона-неудачника, которому приходится работать в глухой деревне на далеком Севере. Никакими силами главный герой не может заставить обитателей поселка писать письма, зато в процессе знакомится с удивительным игрушечных дел мастером по имени Клаус. Второй полный метр – «» (The Willoughbys) креатура(сорежиссер «»). Это симпатичное 3D про старомодную семью, живущую в полной изоляции в старомодном доме. Главная мечта детишек Уиллогби – стать сиротами, и с этой целью они планируют подарить родителям поездку в какой-нибудь опасный уголок мира. В общем, старая-добрая семейная комедия.Самое интересное, что через окно в Голливуд, прорубленное фестивалем Аннеси, можно не только смотреть. Фанаты могут получить у своих кумиров автографы, пожать им руку и сфотографироваться. Начинающие аниматоры – задать профессионалам вопросы (в конце каждого мероприятия проходит Q&A). Но самое соблазнительное и невероятное – это возможность устроиться на работу в какую-нибудь Голливудскую студию или пристроить в нее свой проект.Форматов, позволяющих показать представителям больших студий и каналов свои работы, в Аннеси существует несколько. На кинорынке MIFA, соседствующем с фестивалем, проходят специальные мероприятия по наему сотрудников, между стендами курсируют рекрутеры больших компаний (им можно в неформальном ключе показать свое портфолио), а специальные сессии обучают новичков, как показать себя в лучшем виде и как не опростоволоситься, заключая договор. Еще одна замечательная возможность – это специальные презентационные сессии ТВ-каналов и больших студий, на которых представители Amazon или Nickelodeon рассказывают, как они выбирают проекты и на что обращают внимание. После панели желающие могут показать представителю компании свои проекты в формате «лифтового питчинга». К спикеру выстраивается очередь человек этак в 50-100: 15-30 секунд на презентацию и, возможно, ты получишь визитку с контактами.Более подробно показать проект можно на официальном питчинге MIFA. Здесь выступающим дается по 5-7 минут. Однако для участия в официальном питчинге надо сначала пройти через строгую селекцию, которую проводит сам кинорынок: из сотен присылаемых заявок на очный питчинг попадает всего 8-10 в каждой из категорий (короткий метр, полный метр, сериал и трансмедийный проект). Впрочем, если заявка не попала на очный пичтинг, можно опубликовать презентацию в видеотеке фестиваля. Ну и наконец, можно попытаться договориться с представителем какой-нибудь компании о личной встрече. Сотрудники мейджоров, приезжающие в Аннеси, честно отрабатывают визит, встречаясь каждые 15 минут с разнообразными небольшими и провинциальными студиями, мечтающими сделать с DreamWorks или Netflix’ом совместный полнометражный фильм.Конечно, вся эта рыночная беготня за влиятельными продюсерами большинству принесет исключительно разочарования, ибо соискателей – тысячи. Однако редкие истории успеха поддерживают надежду в остальных. И эти истории горячо муссируются всеми участниками процесса. Стоит зайти на выставку «Европейские художники на фильме " Как приручить дракона "» и осознать, что действительно главный гений компании DreamWorks, создавший удивительные миры « Кунг Фу Панды » и «Драконов» - приехал в Голливуд из Франции.– уроженец Тулузы, закончил знаменитую французскую школу Les Gobelins и оказался после этого в Лондонском отделении студии Amblimation (студия Стивена Спилберга), откуда и до Лос Анджелеса невероятно талантливому художнику оказалось рукой подать. И в этом году новый виток надежд связан с каналом Netflix, для которого мультикультурализм стал одной из главных тем их презентации. Сериал «» создается японским художником, который до этого 20 лет питчинговал свой проект по всем возможным студиям, полный метр «» делается на испанской студии, а проект про девочек супер-героев и вовсе родом из Африки.Сказки про Золушку разыгрываются в анимационном мире не то чтобы часто, но все же достаточно регулярно, чтобы «сердцем не стареть». И в этом году, кажется, повезло российским авторам:, чей проект «» был отобран на очный сериальный питчинг и получил приз от компании Disney. Инспирированный старыми советскими мултфильмами и в том числе сказками Сергея Козлова (однако не имеющий к ним прямого отношения), проект рассказывает о ежике, его друзьях и их веселой жизни в волшебном лесу. Остается пожелать авторам, чтобы за питчинговым призом последовал контракт с одной из самых богатых компаний планеты.Если для одних открытость современного анимационного мира становится благословением, то для других она превращается в морок. На попытки угнаться за конъюнктурой современного анимационного рынка можно потратить огромное количество денег, времени, сил, не получив в итоге ничего, кроме разочарования. И даже идея, будто эти питчинги и разговоры дают бесценный опыт, утешает мало. Анимационные проекты – не стулья, и иллюзия, будто есть крепкие знатоки в вопросе, как их мастерить, довольно далека от реального мира.Какие бы высокие посты ни занимали отборщики, они – всего лишь люди, с разными вкусами, представлениями, с весьма ограниченным горизонтом прогнозирования и страхом совершить ошибку. Поэтому на мини-питчингах и развернутых встречах начинающие авторы могут услышать самые противоречивые отзывы на свой проект: он слишком традиционен, слишком экспериментален, в нем не хватает цветных персонажей (черный, азиат и латино-американец теперь почти обязаны присутствовать в голливудских проектах) и не соблюдены пропорции девочек и мальчиков среди героев, он слишком сложный для дошкольников и слишком примитивный для школьников, в него хорошо было бы добавить какие-нибудь транспортные средства и гаджеты, сократить/увеличить диалоги, поменять главного героя на кого-нибудь другого, подумать еще над дизайном, историями, музыкой… Каждый из этих советов может значить очень многое и не значить ничего, проект может вдруг пройти через соседнего селекционера без всяких изменений и не пройти, несмотря на изменения. И хотя отборщики студий, дистрибуторы и представители телеканалов – люди, несомненно очень компетентные, доверять их мнению, в общем, не стоит. Перед глазами каждого из отсмотрщиков проходят десятки, сотни, тысячи подобных проектов, отчего такие показы нередко похожи на лотерею больше, чем на экспертную оценку.Однако и вовсе игнорировать мнения больших компаний тоже вряд ли удастся. Несмотря на кажущуюся демократичность интернет-мира, чем дальше, тем сложнее становится талантливому автору или маленькой студии пробиться в одиночку. Ибо сегодня для успеха уже недостаточно просто снять мультик.Анимационный рынок, разросшийся уже до невозможных размеров, сегодня буквально лихорадит. Он болеет перепроизводством идей и визуальным избытком, отчего у всех участников возникает устойчивое чувство пресыщенности – как в огромной кондитерской, настолько забитой конфетами и печенками, что сложно становится выбрать сладость себе по вкусу. Невольно вспоминается советская пора, когда дворы пустели во время показов мультфильмов, и редких ТВ-программ юные зрители ждали всю неделю. Сегодня производители отчаянно сражаются за внимание зрителя, и характер контента – далеко не главное орудие в этой битве. Чуть ли не ключевым словом становится «продвижение», с которым соседствуют такие понятия как трансмедийность и мультиплатформенность.Если раньше бал правили телеканалы, то теперь медийный мир стал куда сложнее и тому, кто стремится к победе, нужно теперь захватывать почту, телефон, телеграф, вокзалы, аэропорты и даже космодромы… то есть попросту присутствовать везде: на каналах, на платформах VOD/SVOD/AVOD/TVOD (видео по запросу), в планшетах и соцсетях, на полках игрушечных, книжных и продуктовых магазинов, в киндерсюрпризах, на футболках, в компьютерных играх, в whatsapp в виде стикеров, и в youtube в виде раскрасок… Для тех, кто не обладает достаточным количеством собственных ресурсов, ключевым становится искусство переговоров. И парадоксальным образом, чем проще делать сам контент (благодаря развитию технологий), тем активнее меняются пропорции между творческим штатом и количеством сотрудников, занимающихся продвижением этого контента. Да и бюджеты: опытные продюсеры говорят, что сегодня бюджет производства и продвижения успешного проекта достиг соотношения 50/50.При этом принципы продвижения меняются буквально каждый день: появляются новые форматы, придумываются новые интересные способы привлечь зрительское внимание, на лету рождаются новые правила, за которыми ни уследить, ни угнаться автору-создателю проекта. И единственным вариантом для создателей становится доверить свой продукт профессионалам.Конечно, ни Аннеси, ни любое другое мероприятие подобного толка, не дает серьезных шансов пробиться в люди. Это – скорее вопрос регулярной ежедневной работы, чем единовременной поездки на фестиваль. Но несомненно Аннеси удается год за годом фиксировать общую картину, помогая авторам и студиям сориентироваться в том огромном мире, которым стала теперь анимационная индустрия.