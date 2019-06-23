Аннеси-2019: Окно в Голливуд

ревью

Международный анимационный фестиваль в Аннеси стал по-настоящему индустриальным

Актриса – об «Одессе» Валерия Тодоровского и собственных режиссерских амбициях

Евгения Брик: «Когда встречаешь людей, похожих на тебя по отношению к профессии, можно свернуть горы»

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«Ни одна женщина никому ничего не должна»: Паулина Андреева об устаревших установках

А так же об отношении к BadComedian и планах на будущее