«Провинциальная Россия»-2019: В поисках душевного кино

анонс

Смотр пройдет с 23 по 30 июня

Что посмотреть на Московском еврейском кинофестивале

Кинотавр-2019: Нам надо поговорить

От Александра Кузнецова до Виктории Толстогановой

16 июня

Кинотавр-2019: Русский - значит (не)покорный. «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Гроза» Григория Константинопольского

Две самые яркие и сумасбродные картины из конкурса фестиваля