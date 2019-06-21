«Провинциальная Россия»-2019: В поисках душевного кино

Зрители кинофестиваля «Провинциальная Россия», только что в седьмой раз прошедшего в Ейске, курортном городке на Азовском лимане, солнцу предпочли мороз, и отметили фильм про блокаду.
Выбор ейчан
Кинофестивали, разбросанные по всей стране, всегда интересны не столько выбором профессионального жюри, сколько «гласом народа». Как заметила Людмила Чурсина
, возглавившая в этом году жюри «Провинциальной России», «здесь зрители доверчивее». Добавим: менее предвзяты, и выбирают, что называется, сердцем. Вот главе Ейского района пришелся по душе зрелищный триллер Александра Баршака
«Пилигрим
», а простым ейчанам и зрителям-курортникам, битком набивавшим зал каждый день - блокадная драма Владимира Потапова
«Крик тишины
», история девочки-подростка, которой пришлось взять на себя заботу о брошенном мальчике. Почему история 76-летней давности зацепила ейчан больше, чем судьбы современных детдомовцев, о которых рассказали режиссеры Евгения Яцкина
и Алена Рубинштейн
– большой вопрос. Профессиональное жюри (Людмила Чурсина
, Ольга Машная
, Владимир Шевельков
, Тарас Шевченко
и представитель Кубани – кинорежиссер Дмитрий Семибратов
) сделало свой выбор в пользу «Это не навсегда
», поощрив двух девушек-режиссеров, начинающих свой путь в кино, призом за лучшую режиссерскую работу. В том, что Яцкиной и Рубинштейн удалось сделать «с открытым сердцем» светлое, несмотря на тяжелую тему, кино, смогут убедиться не только ейчане, когда 18 июля картина выйдет в российский прокат.
Хрустальные паруса
Жюри призналось, что, обсуждая 9 конкурсных картин, порой они «нервно курили». В итоге «хрустальный парус» получила оператор Анна Рожецкая
, погрузившая зрителей драмы «Двое» в загадочный мир тайги. Даниэля Ольбрыхского
и Елену Кореневу
, сыгравших в «Ван Гогах
», наградили за лучшую женскую и мужскую роли. Хрустальным лодкам до них еще предстоит доплыть, хотя Коренева уже заочно пообещала войти в жюри восьмой «Провинциальной России». А вот Павел Басинский
, написавший в содружестве с Анной Пармас
и Авдотьей Смирновой
сценарий фильма «История одного назначения
» принял приз из рук Людмилы Чурсиной сам. Гран-при - единственная номинация, вызвавшая легкое напряжение в дружной команде жюри, - получила картина Сергея Ливнева «Ван Гоги»
, про то, что конфликт отцов и детей - тема всегда актуальная.
«За бортом» не оказались две внеконкурсные картины – документальную ленту «INTO_нация большой Одессы»
, в которой Александр Бруньковский
поймал «уходящую натуру» Одессы, отметила пресса, а российско-китайскую мелодраму «Песня Лингшуи
» - дирекция фестиваля. Кстати, кинематографисты из Поднебесной стали первыми зарубежными гостями «Провинциальной России». И лиха беда начало, во всяком случае у президента фестиваля, продюсера Сергея Новожилова
есть желание приглашать кинематографистов из других стран.
«Еще глыбже»
Кинофестиваль без местных ивентов – и не фестиваль вовсе. Гости «Провинциальной России» прямо на винодельне дегустировали ейское вино, и дружно отметили: good. Сыграли в волейбол с жителями Ейска, пропустив три мяча в пользу хозяев поля, посетили музей Ивана Поддубного и ни один молодой актер не устоял перед искушением попробовать свои силы, взявшись за трость борца весом почти в 20 кг. И, наконец, по традиции, гости фестиваля отдали дань памяти Сергею Бондарчуку
и Нонне Мордюковой
, выросших в этом небольшом приморском курорте. Людмила Чурсина, которой довелось сниматься с Мордюковой в «Журавушке
», сравнила актрису с знаменитой итальянкой Анной Маньяни
: «Нонна тоже глыба, только еще глыбже». А Аркадий Инин
заметил: «Она любила. Это была ее основная черта».
Но, пожалуй, главными внекиношными событиями стали два концерта – открытия и закрытия, на которых зажигали не только столичные актеры, но и кубанские артисты. И, кстати, не только артисты – фантастически исполнивший композицию Скорпионз главный таможенник Ейска покорил москвичей и доказал: Кубань богата на таланты. Осталось Кубани открыть свою киностудию, в конце концов, прав Валерий Баринов, заметивший на закрытии: «Россия состоит не из Москвы и Петербурга, а из тысячи маленьких городков, из вас».