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«Провинциальная Россия»-2019: В поисках душевного кино

Фестивальная колонка >>
21 июня 2019
Зрители кинофестиваля «Провинциальная Россия», только что в седьмой раз прошедшего в Ейске, курортном городке на Азовском лимане, солнцу предпочли мороз, и отметили фильм про блокаду.

«Провинциальная Россия»-2019: В поисках душевного кино

Выбор ейчан

Кинофестивали, разбросанные по всей стране, всегда интересны не столько выбором профессионального жюри, сколько «гласом народа». Как заметила Людмила Чурсина, возглавившая в этом году жюри «Провинциальной России», «здесь зрители доверчивее». Добавим: менее предвзяты, и выбирают, что называется, сердцем. Вот главе Ейского района пришелся по душе зрелищный триллер Александра Баршака «Пилигрим», а простым ейчанам и зрителям-курортникам, битком набивавшим зал каждый день - блокадная драма Владимира Потапова «Крик тишины», история девочки-подростка, которой пришлось взять на себя заботу о брошенном мальчике. Почему история 76-летней давности зацепила ейчан больше, чем судьбы современных детдомовцев, о которых рассказали режиссеры Евгения Яцкина и Алена Рубинштейн – большой вопрос. Профессиональное жюри (Людмила Чурсина, Ольга Машная, Владимир Шевельков, Тарас Шевченко и представитель Кубани – кинорежиссер Дмитрий Семибратов) сделало свой выбор в пользу «Это не навсегда», поощрив двух девушек-режиссеров, начинающих свой путь в кино, призом за лучшую режиссерскую работу. В том, что Яцкиной и Рубинштейн удалось сделать «с открытым сердцем» светлое, несмотря на тяжелую тему, кино, смогут убедиться не только ейчане, когда 18 июля картина выйдет в российский прокат.


Хрустальные паруса

Жюри призналось, что, обсуждая 9 конкурсных картин, порой они «нервно курили». В итоге «хрустальный парус» получила оператор Анна Рожецкая, погрузившая зрителей драмы «Двое» в загадочный мир тайги. Даниэля Ольбрыхского и Елену Кореневу, сыгравших в «Ван Гогах», наградили за лучшую женскую и мужскую роли. Хрустальным лодкам до них еще предстоит доплыть, хотя Коренева уже заочно пообещала войти в жюри восьмой «Провинциальной России». А вот Павел Басинский, написавший в содружестве с Анной Пармас и Авдотьей Смирновой сценарий фильма «История одного назначения» принял приз из рук Людмилы Чурсиной сам. Гран-при - единственная номинация, вызвавшая легкое напряжение в дружной команде жюри, - получила картина Сергея Ливнева «Ван Гоги», про то, что конфликт отцов и детей - тема всегда актуальная.

«Провинциальная Россия»-2019: В поисках душевного кино

«За бортом» не оказались две внеконкурсные картины – документальную ленту «INTO_нация большой Одессы», в которой Александр Бруньковский поймал «уходящую натуру» Одессы, отметила пресса, а российско-китайскую мелодраму «Песня Лингшуи» - дирекция фестиваля. Кстати, кинематографисты из Поднебесной стали первыми зарубежными гостями «Провинциальной России». И лиха беда начало, во всяком случае у президента фестиваля, продюсера Сергея Новожилова есть желание приглашать кинематографистов из других стран.


«Еще глыбже»

Кинофестиваль без местных ивентов – и не фестиваль вовсе. Гости «Провинциальной России» прямо на винодельне дегустировали ейское вино, и дружно отметили: good. Сыграли в волейбол с жителями Ейска, пропустив три мяча в пользу хозяев поля, посетили музей Ивана Поддубного и ни один молодой актер не устоял перед искушением попробовать свои силы, взявшись за трость борца весом почти в 20 кг. И, наконец, по традиции, гости фестиваля отдали дань памяти Сергею Бондарчуку и Нонне Мордюковой, выросших в этом небольшом приморском курорте. Людмила Чурсина, которой довелось сниматься с Мордюковой в «Журавушке», сравнила актрису с знаменитой итальянкой Анной Маньяни: «Нонна тоже глыба, только еще глыбже». А Аркадий Инин заметил: «Она любила. Это была ее основная черта».

«Провинциальная Россия»-2019: В поисках душевного кино

Но, пожалуй, главными внекиношными событиями стали два концерта – открытия и закрытия, на которых зажигали не только столичные актеры, но и кубанские артисты. И, кстати, не только артисты – фантастически исполнивший композицию Скорпионз главный таможенник Ейска покорил москвичей и доказал: Кубань богата на таланты. Осталось Кубани открыть свою киностудию, в конце концов, прав Валерий Баринов, заметивший на закрытии: «Россия состоит не из Москвы и Петербурга, а из тысячи маленьких городков, из вас».

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персоны
Александр БаршакСергей БондарчукАлександр БруньковскийАркадий ИнинЕлена КореневаАнна МаньяниОльга МашнаяНонна МордюковаСергей НовожиловДаниэль ОльбрыхскийАнна ПармасВладимир ПотаповАнна РожецкаяАлёна РубинштейнАвдотья СмирноваЛюдмила ЧурсинаВладимир ШевельковЕвгения Яцкина
фильмы
Ван ГогиДвоеЖуравушкаИнтонация большой ОдессыИстория одного назначенияКрик тишиныПесня ЛиншуйПилигримЭто не навсегда

фотографии >>
«Провинциальная Россия»-2019: В поисках душевного кино фотографии
«Провинциальная Россия»-2019: В поисках душевного кино фотографии
«Провинциальная Россия»-2019: В поисках душевного кино фотографии
«Провинциальная Россия»-2019: В поисках душевного кино фотографии
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