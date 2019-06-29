Аннеси-2019: Незабываемый кислотный дождь



фото: «Бунюэль в лабиринте черепах»



фото: «Необычайное путешествие Мароны»



фото: «Нашествие медведей на Сицилию»



фото: «День рождения в стране чудес»



фото: «Оседлать волну с тобой»



фото: «Дядюшка Томас: отсчет дней»



фото: «Большой волк и маленький волк»

Главный фаворит нынешнего полнометражного конкурса обозначился заранее: еще до начала фестиваля стало понятно, что самый большой ажиотаж будет вокруг фильма. Спустя час после открытия резервации на фильм уже невозможно было забронировать места, так что фестиваль совершил беспрецедентный жест и организовал дополнительный показ, на который, впрочем, билеты тоже разошлись мгновенно.Оно и неудивительно. Во-первых, Жереми Клапена аниматоры любят издавна: и его дебютную короткометражку, рассказывающую про роман двух кривых человечков, и еще в большей степени(или «Шизо»), где речь идет о человеке, оказавшемся в 21 см от самого себя (это дико смешное и в то же время очень философское 13-минутное кино смело входит в топ самых выдающихся короткометражных мультфильмов XXI века). Во-вторых, за месяц до Аннеси «Я потеряла свое тело» показывался в Каннах (в рамках «Недели кинокритики»). Это и само по себе примечательно – игровые смотры не очень жалуют анимационные фильмы, - Клапен же не только попал в конкурс, но получил также приз Nespresso и огромное количество восторженных отзывов. Фильм мгновенно окрестили шедевром.Шедевр не шедевр, но «Я потеряла свое тело» - несомненно картина весьма примечательная и изысканная. Начать с того, что один из главных ее персонажей – рука. С нее фильм начинается: отрубленная человеческая рука сбегает из лаборатории и путешествует далее по городу. Параллельно же рассказывается трогательная история любви: он курьер, доставляющий пиццу, потерянный молодой парень, у которого все в жизни идет косяк-наперекосяк. Она – образованная, слегка эксцентричная девушка, работающая в библиотеке. Он влюбляется с первого разговора по домофону, и меняет всю свою жизнь только ради того, чтобы оказаться рядом.В Аннеси фильм Клапена получил два главных приза: гран-при в полнометражной категории и приз зрительских симпатий, оставив в призовом фонде основного полнометражного конкурса только один знак отличия – «специальное упоминание». Оно ушло картине- биографической ленте, которая рассказывает о Луисе Бунюэле и событиях, связанных со съемками фильма «Золотой век».Между тем, в конкурсе было еще немало замечательных фильмов. Например, изумительное семейное кино, созданное румынским режиссероми французской студией Sacrebleu Productions. Похожая чем-то на «Каштанку» история рассказывает о судьбе маленькой собачки, которая волей разных обстоятельств оказывается у разных хозяев. Анка Дамиан – режиссер признанный, и уже однажды получавший в Аннеси кристалл – за документально-анимационный фильм «». Нынешняя ее работа на «Крулика» не похожа: абсолютно аполитичная, сказка про Марону – это попытка поговорить о счастье, и о том, какое это простое, но в то же время хрупкое и переменчивое состояние. Как и полагается фильму о счастье, «Марона» - история очень грустная, и в то же время фильм наполнен удивительными радостью, нежностью и красотой.Еще одна заметная картина – на этот раз уже политическая – также была произведена во Франции. А речь в ней о талибане и женщинах. Обе темы, понятно, на гребне волны, однакодостойны внимания и вне общественно-политического контекста. В основе фильма – одноименный роман Ясмины Хадра (псевдоним алжирского писателя Мухамеда Мулесхула), рассказывающий про начало нулевых годов, Кабул под властью талибов и две пары, живущие в этом аду. Фактура повседневной жизни радикального исламского общества, захватывающая история (уникальность которой связана с тем, что ни в одном другом обществе подобного не могло бы произойти), упрятанные в цемент религиозной морали страсти и страдания… все это добавляет и книге, и фильму такой градус эмоций, что больше половины зрителей выходили из зала заплаканными и долго еще не могли прийти в себя.И, наконец, еще один французский (точнее, французско-итальянский) фильм, который стоит упомянуть – это. Семейный фильм, созданный по детской книжке, премьера которого также состоялась в Каннах, рассказывает про то, как медведи приходят к людям в поисках потерявшегося медвежонка.На фоне таких сильных французских продакшнов остальные страны выглядели в полнометражном конкурсе бледно. Хоть как-то конкурировала разве что Япония, от которой в конкурсе было представлено три картины. Самым заметным японским участником стал фильмот культового аниме-режиссера. Если его знаменитое, получившее в Японии высочайшую награду и собравшее немало поклонников по всему миру, было адресовано взрослому зрителю, то на этот раз Кейти Хара сделал семейное кино в духе студии Ghibli. История рассказывает про девочку, которая в свой день рождения попадает в волшебную страну, и там она, наделенная особым статусом, должна совершить некое удивительное деяние, чтобы вернуть умирающему миру краски. Для этого ей и ее спутникам придется отправиться в долгое изматывающее путешествие по фантастическому миру.Рядом – новый фильм, тоже режиссера небезызвестного поклонникам японской анимации. Юаса прославился в начале нулевых, благодаря остро экспериментальному и весьма увлекательному мультфильму для взрослых, а два года назад в том же Аннеси получил гран-при за детскую ленту(чем-то похожую на «Рыбку Поньо», однако куда активнее играющую с элементами японской поп-культуры).- картина для девушек (от 14 и старше), заходящая довольно сильно на территорию главного певца подростковой любви – Макото Синкая. Два главных героя – Хинако и Минато – почти идеальная пара: они прекрасно проводят время, понимают друг друга с полуслова и во всем друг друга поддерживают. Увы, счастье их длится недолго: Минато погибает, и Хинако остается безутешной. Или нет? Стоит ей запеть их любимую песню, как Минато приходит к ней из воды, по-прежнему готовый поддержать свою возлюбленную. Только вот что это за жизнь – с водным призраком? О таком ли счастье мечтала девушка?В статьях об Аннеси редко кто упоминает, что на фестивале, помимо взрослого, работает еще и детское жюри - вполне серьезное международное жюри, состоящее из детей от 9 до 16 лет. Каждый год они присуждают призы, однако их мнения взрослую прессу не особенно волнуют. В этом же году случилось совершенно уникальное событие: оценки детского жюри в обеих категориях, в которых они присуждали награды (короткий метр и студенчески фильмы), совпали с гран-при взрослых жюри в тех же категориях.В короткометражном конкурсе победа досталась фильму(он также получил приз зрительских симпатий). Короткометражка эта, если в двух словах, рассказывает про семейную пару, которая сходит с ума в ван-гоговском стиле. Вероятно, именно этот самый ван-гоговский стиль так всех впечатлил, объединив детей и взрослых, узкую компанию супер-профессионалов, с широкой – во многом студенческой – публикой.Мнение сие, впрочем, хоть и усредненное, совсем не всеобщее. Среди авторских короткометражников, например, в бОльшем фаворе оказался- впечатляющее наркотическое роуд-муви польского режиссера. Польские дожди, к слову, вообще были на высоте: еще один польский фильм –- получил приз как лучший дебют, и многими был назван самым смешным мультфильмом фестиваля.Специальный приз жюри и восторженная реакция зрителей досталась картине- короткометражке португальского режиссера. По-прежнему следуя стилистике своего дебюта –- Режина создает фильмы в стиле процарапанных гравюр. Однако если «Трагичная история» действительно физически процарапывалась по гипсу, то «Дядюшка Томас» - это уже компьютерная имитация гравюры. В центре маленького фильма – эксцентричный, интровертивный счетовод, который заполняет листы мелкими цифрами и оказывает огромное влияние на героиню фильма (предположительно – альтер-эго самой Режины).В студенческой программе кристалл достался(россиянки, получающей анимационное образование в Чехии). Замечательный по дизайну и трогательный по сути фильм изображает попытки девочки добиться любви отца. За высокие награды с «Дочерью» соревновались 50 короткометражек из разных стран (включая Японию, Францию, Великобританию, Германию и пр.), в том числе была в конкурсе и студенческая работа, произведенная в России –- лучший дебют с минувшего Суздальского фестиваля.Стоит заметить, что короткометражный конкурс в этом году был куда менее социальным, чем последние несколько лет. Будущее покажет, насколько это связано с изменением тенденций в короткометражной анимации в целом или просто отборщикам Аннеси надоели бесконечные доку-драмы, но нынешняя программа куда больше была сосредоточена на человеческих отношениях, чем на глобальных проблемах. В особенности на отношениях семейных. В эту тему вписывается и лучший фильм детской программы (а заодно и один из лучших фильмов фестиваля) –, рассказывающий об одиноком волке, который привык жить сам по себе, покуда не встречает маленького волчонка – и тот, как полагается, переворачивает всю жизнь взрослого вверх дном.