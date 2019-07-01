«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале

Лучшие французские современные фильмы в течение целого месяца
Ежегодный фестиваль «Французские каникулы» пройдет в Москве с 2 июля по 1 августа на основных летних площадках города: в летних кинотеатрах Пионер в Музеоне, в Парке Сокольники и в Парке Горького. Традиционно в программе лучшие современные французские фильмы, некоторые из которых можно будет увидеть только на этом фестивале.
Организаторы фестиваля: Посольство Франции, Французский институт в России и кинотеатр «Пионер».
Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.
Двойная жизнь, режиссер Оливье Ассайяс
Фильм открытия фестиваля - премьера нового фильма одного из главных современных французских режиссеров Оливье Ассайяса с Жюльетт Бинош
и Гийомом Кане
в главных ролях. Новый фильм Ассайяса — очаровательная, остроумная и соблазнительная история в духе Вуди Аллена о сексе, лжи и литературе, которая разворачивается в мире парижского «креативного класса». Кане играет издателя, который отказывается публиковать новый роман своего друга, писателя-провокатора, а Бинош - его комичную жену. Фильм был номинирован на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 2018 года.
Сеансы
:
02.07 | 21:30 | Летний Пионер в Парке Сокольники
04.07 | 21:40 | Летний Пионер в Музеоне
Ибица, режиссер Арно Лемор
Премьера летней комедии о превратностях человеческих взаимоотношений, главный герой - престарелый альфонс, который отправляется в летний отпуск, чтобы завоевать сердце не менее возрастной любовницы. В роли Казановы - легенда французского Кристиан Клавье
, который решил тряхнуть стариной и погрузиться в мир летних каникул и молодежных тусовок.
Сеансы
:
03.07 | 21:40 | Летний Пионер в Парке Горького
Невидимые, режиссер Луи-Жюльен Пети
Блестящая драма, иногда очень смешная, иногда грустная о группе бездомных женщин в современной Франции с точными и яркими персонажами. Муниципальные власти принимают решение закрыть женский приют, и его обитательницы начинают посещать социальный центр, который добивается справедливого отношения к своим подопечным всеми правдами и неправдами.
Сеансы
:
09.07 | 21:40 | Летний Пионер в Парке Сокольники
24.07 | 21:30 | Летний Пионер в Парке Горького
Пока все хорошо, режиссер Мохамед Хамиди
Французский режиссер алжирского происхождения, имеющий ироничное отношение к классовым проблемам, снял комедию с политическим и социальным подтекстом, в которой владелец модного парижского рекламного агентства после внезапной налоговой проверки получает предписание перенести офис в пользующийся дурной славой пригород Парижа. Вынужденное соседство становится культурным шоком как для сотрудников агентства, так и для местных жителей.
Сеансы
:
10.07 | 21:40| Летний Пионер в Парке Горького
23.07 | 21:30 | Летний Пионер в Парке Сокольники
Соблазн, режиссер Жюстин Трие
Премьера утонченного фильма из конкурсной программы Каннского фестиваля этого года с Виржини Эфира
и Адель Экзаркопулос
, Сибил — успешная врач-психотерапевт, писательница и алкоголичка, имеющая несколько тайных скелетов в шкафу. В тот момент, когда ей будет так нужно вдохновение, рядом окажется юная актриса Марго, ищущая помощи и поддержки. В российском прокате фильм, возможно, будет называться «Любовь по Фрейду».
Сеансы:
11.07 | 21:40 | Летний Пионер в Музеоне
16.07 | 21:30| Летний Пионер в Парке Сокольники
Семейная фотография, режиссер Сесилия Руо
Фамильная ироничная драма с Ванессой Паради
, которая играет профессиональную «живую скульптуру» для развлечения туристов. Сын стыдиться ее, сестра психует из-за того, что не может забеременеть, а брат злоупотребляет алкоголем. После смерти деда, семья встречается, чтобы понять, на кого теперь оставить бабушку.
Сеансы
:
17.07 | 21:30 | Летний Пионер в Парке Горького
30.07 | 21:20 | Летний Пионер в Парке Сокольники
Опека, режиссер Ксавье Легран
Лауреат 74-го Венецианского фестиваля 2017 года за лучшую режиссуру и обладатель четырех премий «Сезар». Острая психологическая драма о семейной паре на грани развода, после которого мать хочет оставить11-летнего сына себе и оформить единоличную опеку. Муж оскорблен и борется за право также принимать участие в воспитании ребенка. Напряжение в картине достигает неслыханного масштаба, когда разгневанный отец становится не менее страшен, чем монстр или убийца.
Сеансы
:
18.07 | 21:30 | Летний Пионер в Музеоне
31.07 | 21:20 | Летний Пионер в Парке Горького
Вилла, режиссер Робер Гедигян
Фильм — участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля 2017 года. В небольшом прибрежном городке недалеко от Марселя трое взрослых детей околопенсионного возраста собираются на живописной вилле умирающего отца, размышляют о том, где они, кем стали и что унаследовали. Старший сын продолжает заботиться о нем и пытается сохранить мир и благополучие в отчем доме. Но иллюзия мирной жизни быстро исчезает.
Сеансы
:
25.07 | 21:30 | Летний Пионер в Музеоне
Оленья кожа, режиссер Квентин Дюпье
Фильм закрытия фестиваля - свежая черная комедия из программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля с Жаном Дюжарденом
и Адель Энель
в главных ролях. Остроумная черная комедия про новую страсть одержимого мужчины, который попадает под влияние куртки из оленьей кожи. Он ее полюбил, а она им умело манипулирует, заставляя ловко тратить все сбережения и совершать безумные преступления.
Сеансы
:
01.08 | 21:20 | Летний Пионер в Музеоне
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