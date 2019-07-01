Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале

Фестивальная колонка >>
1 июля 2019
Лучшие французские современные фильмы в течение целого месяца

Ежегодный фестиваль «Французские каникулы» пройдет в Москве с 2 июля по 1 августа на основных летних площадках города: в летних кинотеатрах Пионер в Музеоне, в Парке Сокольники и в Парке Горького. Традиционно в программе лучшие современные французские фильмы, некоторые из которых можно будет увидеть только на этом фестивале.
Организаторы фестиваля: Посольство Франции, Французский институт в России и кинотеатр «Пионер».

Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.



Двойная жизнь, режиссер Оливье Ассайяс

«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале

Фильм открытия фестиваля - премьера нового фильма одного из главных современных французских режиссеров Оливье Ассайяса с Жюльетт Бинош и Гийомом Кане в главных ролях. Новый фильм Ассайяса — очаровательная, остроумная и соблазнительная история в духе Вуди Аллена о сексе, лжи и литературе, которая разворачивается в мире парижского «креативного класса». Кане играет издателя, который отказывается публиковать новый роман своего друга, писателя-провокатора, а Бинош - его комичную жену. Фильм был номинирован на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 2018 года.

Сеансы:
02.07 | 21:30 | Летний Пионер в Парке Сокольники
04.07 | 21:40 | Летний Пионер в Музеоне



Ибица, режиссер Арно Лемор

«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале

Премьера летней комедии о превратностях человеческих взаимоотношений, главный герой - престарелый альфонс, который отправляется в летний отпуск, чтобы завоевать сердце не менее возрастной любовницы. В роли Казановы - легенда французского Кристиан Клавье, который решил тряхнуть стариной и погрузиться в мир летних каникул и молодежных тусовок.

Сеансы:
03.07 | 21:40 | Летний Пионер в Парке Горького



Невидимые, режиссер Луи-Жюльен Пети

«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале

Блестящая драма, иногда очень смешная, иногда грустная о группе бездомных женщин в современной Франции с точными и яркими персонажами. Муниципальные власти принимают решение закрыть женский приют, и его обитательницы начинают посещать социальный центр, который добивается справедливого отношения к своим подопечным всеми правдами и неправдами.

Сеансы:
09.07 | 21:40 | Летний Пионер в Парке Сокольники
24.07 | 21:30 | Летний Пионер в Парке Горького




Пока все хорошо, режиссер Мохамед Хамиди

«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале

Французский режиссер алжирского происхождения, имеющий ироничное отношение к классовым проблемам, снял комедию с политическим и социальным подтекстом, в которой владелец модного парижского рекламного агентства после внезапной налоговой проверки получает предписание перенести офис в пользующийся дурной славой пригород Парижа. Вынужденное соседство становится культурным шоком как для сотрудников агентства, так и для местных жителей.

Сеансы:
10.07 | 21:40| Летний Пионер в Парке Горького
23.07 | 21:30 | Летний Пионер в Парке Сокольники




Соблазн, режиссер Жюстин Трие

«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале

Премьера утонченного фильма из конкурсной программы Каннского фестиваля этого года с Виржини Эфира и Адель Экзаркопулос, Сибил — успешная врач-психотерапевт, писательница и алкоголичка, имеющая несколько тайных скелетов в шкафу. В тот момент, когда ей будет так нужно вдохновение, рядом окажется юная актриса Марго, ищущая помощи и поддержки. В российском прокате фильм, возможно, будет называться «Любовь по Фрейду».

Сеансы:
11.07 | 21:40 | Летний Пионер в Музеоне
16.07 | 21:30| Летний Пионер в Парке Сокольники



Семейная фотография, режиссер Сесилия Руо

«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале

Фамильная ироничная драма с Ванессой Паради, которая играет профессиональную «живую скульптуру» для развлечения туристов. Сын стыдиться ее, сестра психует из-за того, что не может забеременеть, а брат злоупотребляет алкоголем. После смерти деда, семья встречается, чтобы понять, на кого теперь оставить бабушку.

Сеансы:
17.07 | 21:30 | Летний Пионер в Парке Горького
30.07 | 21:20 | Летний Пионер в Парке Сокольники




Опека, режиссер Ксавье Легран

«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале

Лауреат 74-го Венецианского фестиваля 2017 года за лучшую режиссуру и обладатель четырех премий «Сезар». Острая психологическая драма о семейной паре на грани развода, после которого мать хочет оставить11-летнего сына себе и оформить единоличную опеку. Муж оскорблен и борется за право также принимать участие в воспитании ребенка. Напряжение в картине достигает неслыханного масштаба, когда разгневанный отец становится не менее страшен, чем монстр или убийца.

Сеансы:
18.07 | 21:30 | Летний Пионер в Музеоне
31.07 | 21:20 | Летний Пионер в Парке Горького




Вилла, режиссер Робер Гедигян

«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале

Фильм — участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля 2017 года. В небольшом прибрежном городке недалеко от Марселя трое взрослых детей околопенсионного возраста собираются на живописной вилле умирающего отца, размышляют о том, где они, кем стали и что унаследовали. Старший сын продолжает заботиться о нем и пытается сохранить мир и благополучие в отчем доме. Но иллюзия мирной жизни быстро исчезает.

Сеансы:
25.07 | 21:30 | Летний Пионер в Музеоне



Оленья кожа, режиссер Квентин Дюпье

«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале

Фильм закрытия фестиваля - свежая черная комедия из программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля с Жаном Дюжарденом и Адель Энель в главных ролях. Остроумная черная комедия про новую страсть одержимого мужчины, который попадает под влияние куртки из оленьей кожи. Он ее полюбил, а она им умело манипулирует, заставляя ловко тратить все сбережения и совершать безумные преступления.

Сеансы:
01.08 | 21:20 | Летний Пионер в Музеоне

Билеты приобретайте на сайте мероприятия.
версия для печати
персоны
Вуди АлленОливье АссаясЖюльет БиношЖан ДюжарденКвентин ДюпьёГийом КанеКристиан КлавьеКсавье ЛегранАрно ЛеморВанесса ПарадиЖюстина ТриеАдель ЭкзаркопулосАдель ЭнельВиржини Эфира
фильмы
Двойная жизньИбицаОпекаСоблазн

фотографии >>
«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале фотографии
«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале фотографии
«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале фотографии
«Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Себастьян Аларкон
29 июня ушёл из жизни режиссёр Себастьян Аларкон.
Евгения Дембская
29 июня ушла из жизни актриса Евгения Дембская.
Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Надежда Чередниченко
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Чередниченко.

День рождения >>

Алексей Анищенко
Мария Добржинская
Серго Закариадзе
Клара Лучко
Татьяна Орлова
Людмила Татарова
Тимофей Трибунцев
Ирина Цывина
Руслан Чернецкий
Карен Блэк
Чарлз Лаутон
Дэйл Мидкифф
Жорж Ривьер
Лив Тайлер
Клэр Форлани
Оливия де Хэвилленд
все родившиеся 1 июля >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен