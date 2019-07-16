«В кругу семьи»-2019: Кто на Стрелке не бывал, тот Ярославля не видал

Фильмы, спектакли и социальные акции международного фестиваля детского и семейного кино
В Ярославле завершил свою работу ХIV Международный кинофестиваль «В кругу семьи», проходивший с 7 по 13 июля при поддержке Госкорпорации «Ростех».
фото: Макс Милиан
Киносмотр открылся показом лирической комедии Михаила Расходникова «Дорогой папа», чьим украшением стали Владимир Вдовиченков, получивший награду фестиваля за лучшую мужскую роль, Валентина Ляпина, Владимир Сычёв, Ирина Пегова, Иева Андреевайте, Игорь Ясулович и Юлия Сулес. Фильм представляет собой историю о перевоспитании, но не ребёнка, а взрослого. Исправиться предстоит владельцу торговой сети, а за воспитание возьмётся его дочь, которую он бросил, когда ей было два года. Лента не без огрехов, но смотрится легко и с юмором, что немаловажно для детского и семейного кино. Нашлось в ней место и современным реалиям вроде тверка и Youtube, которые в данном случае не выглядят чужеродно, поскольку сюжет тесно с ними взаимосвязан.
Ещё один любопытный российский фильм был представлен публике в конкурсе детского кино. «Бегство рогатых викингов» Ильи Белостоцкого уехал из Ярославля без призов, но на его счету уже десяток фестивальных побед, включая награду конкурса «КиноМалыШок» за детскую роль на прошлогоднем «Киношоке». Белостоцкому удалось перенести в наши дни одну из лучших повестей Владислава Крапивина, сохранив при этом дух советского детского кино 70-80-х. Получилась задорная и весёлая лента со спецэффектами и анимацией, хотя и не без проблем с актёрской игрой. Впрочем, ругать создателей картины за это не следует, поскольку у нас и так большие проблемы с появлением новых фильмов, рассчитанных на маленьких зрителей.
фото: Пресс-служба фестиваля
Уже третий год подряд, помимо традиционных кинопоказов, на фестивале можно сходить на спектакли московской творческой студии «Кино-Театръ». Про «Маленькие трагедии», показанные в Ярославском ТЮЗе, мы рассказывали два года назад, но следует отметить, что, как и предполагалось, за это время постановка эволюционировала в лучшую сторону. Что касается «Чайки», чья премьера состоялась 9 июля в Ярославском камерном театре, то она представляет собой нетрадиционную версию классической пьесы Антона Павловича Чехова, с современной подачей, сценическими решениями и аллюзиями на окружающий нас мир. Известные строки и сцены были раскрыты с другой стороны при помощи ассоциаций. То перед зрителем раскроется красная дорожка со звёздами, то персонажи превращаются в убийц и мистических существ, а некоторые сцены и вовсе были перенесены на киноэкран. Постановку осуществила выпускница «Школы Драмы Германа Сидакова» Зарина Мухитдинова, а актёрский ансмбль состоял из Татьяны Ратниковой, Богдана Калиничева, Марии Гужовой и Альберта Ибрагимова. Кстати, труппа также представила эффектное световое и танцевальное шоу на открытии фестиваля.
По словам президента смотра Александра Ковтунца, «показ спектаклей о семье и семейных ценностях в рамках кинофестиваля уже стало доброй традицией. В прошлом году был показан спектакль "Любовь в стакане воды" творческой студии "Кино-Театръ" по произведениям Людмилы Петрушевской. В этом году мы расширили театральную программу, мы хотим, чтобы кинофестиваль с каждым годом охватывал всё больше зрителей и привлекал людей к искусству».
фото: Макс Милиан
«В кругу семьи» – это не только кино и театральные премьеры, но и обширная социальная и деловая программа. В день открытия фестиваля его звёздные гости подарили многим семьям города и Ярославской области настоящий праздник. Из Рыбинска на киносмотр приехала семья Светланы и Валерия Румянцевых, воспитывающая 25 мальчиков, 23 из которых – приёмные. Для них были устроены гонки на картинге с актёром Павлом Трубинером, признавшимся в одном из интервью, что Ярославль – это его любимый город, и у него здесь есть друзья. После они всей семьёй прошли по красной дорожке кинофестиваля. Многодетная семья Светланы и Олега Алатырёвых из Ярославля с пятью детьми и актрисой Екатериной Шпицей поехали в Музей «Музыка и время», где под руководством гримёров и костюмеров превратились из современной семьи в семью 19 века. Широкий общественный резонанс вызвало посещение Олеси Железняк и Андрея Чадова спектакля Ярославского психологического спектакля «Прикосновение», после которого актёры поздравили семьи, воспитывающие особенных детей. Олеся Железняк поделилась своими впечатлениями от постановки, поразившись открытости и естественности актёров с особенностями развития: «Обычным актёрам нужно учиться у них. После спектакля я хотела обнять всех, кто играл в спектакле. Настолько они открыты».
Ярославль – прекрасный город с многовековой историей, и теперь он обрёл свой собственный фестиваль, который ранее странствовал по городам России. Желаем городу и смотру многолетнего сотрудничества и до встречи в следующем году!