Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1

Фестивальная колонка >>
9 августа 2019
Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1

Со 2-8 августа в Выборге проходил XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу». Сергей Оболонков рассказывает о том, как проходил фестиваль и главных фильмах программы.

В этом году мероприятие посвятили памяти Ролана Быкова: 12 октября исполнится 90 лет со дня рождения кинематографиста. Именно фрагмент из фильма Быкова «Айболит-66» предваряет каждый фестивальный показ. Кроме того, на церемонии открытия были продемонстрированы фрагменты хроники, записанной здесь же, в Выборге, в 1997-м. 22 года назад Быков приехал на фестиваль, чтобы поздравить с юбилеем коллегу — Фрунзе Довлатяна. Зрителям показали фрагменты интервью с обоими, а также довольно трогательную запись встречи кинематографистов на сцене; пожалуй, это и были самые любопытные моменты церемонии. Открытие «Окна в Европу» не обошлось и без недоразумений: во время представления жюри в зале полностью пропали свет и звук, что не остановило президента фестиваля Армена Медведева, перечислявшего чьи-то заслуги.

Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1
фото: "Он не может жить без космоса"

Кинопрограмма открылась мультфильмом Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Лента тематически связана с одной из предыдущих работ Бронзита, анимационной короткометражкой 2014 года «Мы не можем жить без космоса», но не является ее продолжением. Сам автор отметил, что придумал новый фильм, отталкиваясь от позаимствованной у коллеги фразы: «У мамы сын — космонавт». Также Бронзит добавил, что ненавидит свою профессию, поскольку «не знает других с таким низким КПД»: на создание 16-минтной ленты ушло три с половиной года.

В отличие от Бронзита, отметившего, что аниматору часто приходится работать над своими фильмами в одиночку, режиссер Константин Худяков, снявший фильм открытия «Конец сезона», подчеркнул, что не существует без съемочной группы. Сама лента, показанная вне конкурса, - неторопливая драма, события которой разворачиваются в Литве в конце 1980-х — начале 1990-х. В центре внимания — три сестры (героини Ани Чиповской, Юлии Пересильд и Юлии Снигирь), уставшие от провинциальной жизни. Еще одного ключевого персонажа — влюбленного в одну из сестер «бизнесмена» позднесоветского розлива, вечно хмурого человека в кожаной куртке — сыграл Евгений Цыганов.

Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1
фото: "Конец сезона"

Основной конкурс открылся пародийным вестерном Сергея Кузнецова «Семь пьяниц». Автор посвятил работу американскому кинематографисту Роджеру Корману, однако сам фильм вызывает немного другие ассоциации. В частности, отраженный на экране мир — бескрайняя пустыня, по которой суровые мужчины перемещаются на велосипедах, периодически попивая что-то крепкое из пластиковой тары — заставляет вспомнить «Безумного Макса». Конечно, фильм Кузнецова намного неряшливей, о выверенном стиле в данном случае речи не идет. Специфический юмор (на экране действуют персонажи, которых зовут Крошка Виталик и Грязный Димас), а также финальный твист, призванный заставить зрителя задуматься о вреде алкоголя, делают это кино еще более неоднородным, несобранным. Впрочем, сами создатели «Семи пьяниц» говорят, что «фильм возник как шутка»: они всего лишь размышляли о том, чем заняться следующим летом, не располагая ресурсами, достаточными для съемок «большого кино».

Следующую ленту конкурса — романтическую комедию Евгения Шелякина «Как новый» - можно, пожалуй, считать одним из самых зрительских фильмов XXVII «Окна в Европу». Картина рассказывает о российском пенсионере (Михаил Гомиашвили), внезапно обнаружившем себя на тайском пляже без документов, денег и воспоминаний. Изначально лента носила название «Сенофон» - именно так тайские рыбаки, с которым у главного героя завязывается дружба, произносят его имя Ксенофонт. Представляя ленту, продюсеры отметили, что в качестве своего рода антиреференса использовали комедию «Тайский вояж Степаныча»; «Как новый» - действительно заметно более остроумное кино. Правда, продюсеры также добавили, что им остается только «завидовать доле «Степаныча» на Первом канале».

Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1
фото: "Смерть нам к лицу"

Первая часть конкурсной программы вообще оказалась на удивление позитивной. Скажем, новая лента Бориса Гуца «Смерть нам к лицу», уже приезжавшего в Выборг год назад с «Фаготом», является комедией, пускай и рассказывает о девушке с меланомой. Лента, как и две предыдущие работы режиссера, снята на мобильный телефон и местами выглядит нарочито неаккуратной, но именно эта неряшливость дает зрителю возможность взглянуть на персонажей с минимальной дистанции. Гуц, впрочем, заявил, что «Смерть нам к лицу» - завершение своего рода «арбузной трилогии», начатой в 2016-м «Арбузными корками». Следующий фильм будет совсем другим, как минимум с точки зрения технологии: Борис не планирует использовать на съемках четвертой ленты iPhone.

«Элефант» - тоже комедия и тоже довольно черная. Она рассказывает о детском писателе (Алексей Гуськов, компанию которому составили Полина Агуреева, Ян Цапник и Фредерик Бегбедер в роли французского бизнесмена), обладающем крайне тяжелым характером. Вокруг этого фильма на фестивале развернулась определенная интрига: автор сценария и режиссер отказался указывать свое имя в титрах. Позже выяснилось, что это Алексей Красовский, вступивший в конфликт с продюсерами картины. По словам Сергея Сельянова, одного из них, поводом для разногласий стало предложение удалить из «Элефанта» трехминутный эпизод: хронометраж прокатной версии — 1:19, режиссерской — 1:22 (удаленный фрагмент показали на посвященной ленте пресс-конференции). Сам Сельянов считает, что эпизод снят на уровне капустника. «Главное — не он [Красовский] и не мы, главное — картина», - добавил продюсер.

Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1
фото: "Элефант"

Ближе к середине конкурса (в него в этом году вошли 12 полнометражных лент) настроение начало меняться. «Седьмой пробег по контуру земного шара» Виталия Суслина — драма о провинциальном художнике предпенсионного возраста (Александр Карнаушкин), вынужденном работать охранником. Рассказывая о своей работе, Суслин вспомнил «Ночи Кабирии» Федерико Феллини: по словам режиссера, ему хотелось бы, чтобы у «Седьмого пробега» тоже был грустный, но светлый финал. Тем не менее, эта немногословная (первая фраза - «Слава богу!» - звучит примерно через пять минут после начала фильма) медленная драма, выдержанная в серых тонах, вызывает в первую очередь ощущение безысходности.

Примерно такой же эффект производит и следующая лента — якутская драма «Нет бога кроме меня» Дмитрия Давыдова. Режиссеру было «интересно показать, что происходит, если человек опускает руки», и он снял историю о Руслане, деревенском жителе средних лет, вынужденном переехать в город, чтобы обеспечить должный уход страдающей болезнью Альцгеймера матери. Любопытно, что эта снятая за две недели картина оказалась самым продолжительным участником конкурса. Ее хронометраж — чуть менее двух часов, при том, что остальные фильмы вне зависимости от их качества и содержания укладывались в щадящие полтора с небольшим.

Продолжение следует...

версия для печати
Поиск по меткам
Окно в ЕвропуСергей Оболонков
персоны
Полина АгурееваФредерик БегбедерКонстантин БронзитРолан БыковМихаил ГомиашвилиАлексей ГуськовБорис ГуцДмитрий Давыдов (III)Фрунзе ДовлатянАлександр КарнаушкинРоджер КорманАлексей КрасовскийАрмен МедведевСергей СельяновВиталий СуслинКонстантин ХудяковЯн ЦапникЕвгений Шелякин
фильмы
Айболит-66Арбузные коркиКонец сезонаМы не можем жить без космосаСедьмой пробег по контуру Земного шараТайский вояж СтепанычаФаготЭлефант

фотографии >>
Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1 фотографии
Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1 фотографии
Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1 фотографии
Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1 фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Тимур Курбангалеев
7 августа ушёл из жизни актёр Тимур Курбангалеев.
Сергей Березин
5 августа ушёл из жизни композитор, певец Сергей Березин.
Вилли Токарев
4 августа ушёл из жизни певец Вилли Токарев.

День рождения >>

Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Евгений Князев
Александр Нестеров
Алла Парфаньяк
Сергей Рубеко
Михаил Трясоруков
Вера Холодная
Юнус Юсупов
Джиллиан Андерсон
Эрик Бана
Мелани Гриффит
Рона Митра
Бюль Ожье
Одри Тоту
Уитни Хьюстон
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

Однажды... в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
Страшные истории для рассказа в темноте
фильм ужасов, экранизация
США, 2019
BTS: Открой свою душу. Фильм
музыкальный фильм
Южная Корея, 2019
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Руслан и Людмила: Реальная магия
сказка
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен