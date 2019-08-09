Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1

Со 2-8 августа в Выборге проходил XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу». Сергей Оболонков рассказывает о том, как проходил фестиваль и главных фильмах программы.
В этом году мероприятие посвятили памяти Ролана Быкова: 12 октября исполнится 90 лет со дня рождения кинематографиста. Именно фрагмент из фильма Быкова «Айболит-66» предваряет каждый фестивальный показ. Кроме того, на церемонии открытия были продемонстрированы фрагменты хроники, записанной здесь же, в Выборге, в 1997-м. 22 года назад Быков приехал на фестиваль, чтобы поздравить с юбилеем коллегу — Фрунзе Довлатяна. Зрителям показали фрагменты интервью с обоими, а также довольно трогательную запись встречи кинематографистов на сцене; пожалуй, это и были самые любопытные моменты церемонии. Открытие «Окна в Европу» не обошлось и без недоразумений: во время представления жюри в зале полностью пропали свет и звук, что не остановило президента фестиваля Армена Медведева, перечислявшего чьи-то заслуги.
фото: "Он не может жить без космоса"
Кинопрограмма открылась мультфильмом Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Лента тематически связана с одной из предыдущих работ Бронзита, анимационной короткометражкой 2014 года «Мы не можем жить без космоса», но не является ее продолжением. Сам автор отметил, что придумал новый фильм, отталкиваясь от позаимствованной у коллеги фразы: «У мамы сын — космонавт». Также Бронзит добавил, что ненавидит свою профессию, поскольку «не знает других с таким низким КПД»: на создание 16-минтной ленты ушло три с половиной года.
В отличие от Бронзита, отметившего, что аниматору часто приходится работать над своими фильмами в одиночку, режиссер Константин Худяков, снявший фильм открытия «Конец сезона», подчеркнул, что не существует без съемочной группы. Сама лента, показанная вне конкурса, - неторопливая драма, события которой разворачиваются в Литве в конце 1980-х — начале 1990-х. В центре внимания — три сестры (героини Ани Чиповской, Юлии Пересильд и Юлии Снигирь), уставшие от провинциальной жизни. Еще одного ключевого персонажа — влюбленного в одну из сестер «бизнесмена» позднесоветского розлива, вечно хмурого человека в кожаной куртке — сыграл Евгений Цыганов.
фото: "Конец сезона"
Основной конкурс открылся пародийным вестерном Сергея Кузнецова «Семь пьяниц». Автор посвятил работу американскому кинематографисту Роджеру Корману, однако сам фильм вызывает немного другие ассоциации. В частности, отраженный на экране мир — бескрайняя пустыня, по которой суровые мужчины перемещаются на велосипедах, периодически попивая что-то крепкое из пластиковой тары — заставляет вспомнить «Безумного Макса». Конечно, фильм Кузнецова намного неряшливей, о выверенном стиле в данном случае речи не идет. Специфический юмор (на экране действуют персонажи, которых зовут Крошка Виталик и Грязный Димас), а также финальный твист, призванный заставить зрителя задуматься о вреде алкоголя, делают это кино еще более неоднородным, несобранным. Впрочем, сами создатели «Семи пьяниц» говорят, что «фильм возник как шутка»: они всего лишь размышляли о том, чем заняться следующим летом, не располагая ресурсами, достаточными для съемок «большого кино».
Следующую ленту конкурса — романтическую комедию Евгения Шелякина «Как новый» - можно, пожалуй, считать одним из самых зрительских фильмов XXVII «Окна в Европу». Картина рассказывает о российском пенсионере (Михаил Гомиашвили), внезапно обнаружившем себя на тайском пляже без документов, денег и воспоминаний. Изначально лента носила название «Сенофон» - именно так тайские рыбаки, с которым у главного героя завязывается дружба, произносят его имя Ксенофонт. Представляя ленту, продюсеры отметили, что в качестве своего рода антиреференса использовали комедию «Тайский вояж Степаныча»; «Как новый» - действительно заметно более остроумное кино. Правда, продюсеры также добавили, что им остается только «завидовать доле «Степаныча» на Первом канале».
фото: "Смерть нам к лицу"
Первая часть конкурсной программы вообще оказалась на удивление позитивной. Скажем, новая лента Бориса Гуца «Смерть нам к лицу», уже приезжавшего в Выборг год назад с «Фаготом», является комедией, пускай и рассказывает о девушке с меланомой. Лента, как и две предыдущие работы режиссера, снята на мобильный телефон и местами выглядит нарочито неаккуратной, но именно эта неряшливость дает зрителю возможность взглянуть на персонажей с минимальной дистанции. Гуц, впрочем, заявил, что «Смерть нам к лицу» - завершение своего рода «арбузной трилогии», начатой в 2016-м «Арбузными корками». Следующий фильм будет совсем другим, как минимум с точки зрения технологии: Борис не планирует использовать на съемках четвертой ленты iPhone.
«Элефант» - тоже комедия и тоже довольно черная. Она рассказывает о детском писателе (Алексей Гуськов, компанию которому составили Полина Агуреева, Ян Цапник и Фредерик Бегбедер в роли французского бизнесмена), обладающем крайне тяжелым характером. Вокруг этого фильма на фестивале развернулась определенная интрига: автор сценария и режиссер отказался указывать свое имя в титрах. Позже выяснилось, что это Алексей Красовский, вступивший в конфликт с продюсерами картины. По словам Сергея Сельянова, одного из них, поводом для разногласий стало предложение удалить из «Элефанта» трехминутный эпизод: хронометраж прокатной версии — 1:19, режиссерской — 1:22 (удаленный фрагмент показали на посвященной ленте пресс-конференции). Сам Сельянов считает, что эпизод снят на уровне капустника. «Главное — не он [Красовский] и не мы, главное — картина», - добавил продюсер.
фото: "Элефант"
Ближе к середине конкурса (в него в этом году вошли 12 полнометражных лент) настроение начало меняться. «Седьмой пробег по контуру земного шара» Виталия Суслина — драма о провинциальном художнике предпенсионного возраста (Александр Карнаушкин), вынужденном работать охранником. Рассказывая о своей работе, Суслин вспомнил «Ночи Кабирии» Федерико Феллини: по словам режиссера, ему хотелось бы, чтобы у «Седьмого пробега» тоже был грустный, но светлый финал. Тем не менее, эта немногословная (первая фраза - «Слава богу!» - звучит примерно через пять минут после начала фильма) медленная драма, выдержанная в серых тонах, вызывает в первую очередь ощущение безысходности.
Примерно такой же эффект производит и следующая лента — якутская драма «Нет бога кроме меня» Дмитрия Давыдова. Режиссеру было «интересно показать, что происходит, если человек опускает руки», и он снял историю о Руслане, деревенском жителе средних лет, вынужденном переехать в город, чтобы обеспечить должный уход страдающей болезнью Альцгеймера матери. Любопытно, что эта снятая за две недели картина оказалась самым продолжительным участником конкурса. Ее хронометраж — чуть менее двух часов, при том, что остальные фильмы вне зависимости от их качества и содержания укладывались в щадящие полтора с небольшим.