Послание к человеку-2019: Что смотреть на фестивале в Санкт-Петербурге

14 сентября в Санкт-Петербурге откроется 29-й фестиваль «Послание к человеку», всегда отличающийся первоклассной программой документального, игрового кино и экспериментального кино. Задача смотра не только показать последние новинки мирового проката, но и расширить представление зрителей о кинематографе, познакомить с новыми именами выдающихся, но не очень хорошо известных у нас режиссеров, пригласить к дискуссии на актуальные темы и продемонстрировать, что кино - большой многоклеточный организм, остро реагирующий на исторические повороты, общественные проблемы и жизнь человека во всех ее проявлениях.
Международный конкурс
В международном конкурсе девять сеансов. Полнометражные неигровые картины сопровождают коротыши, которые образуют отдельный конкурс документального короткого метра. В программе одна международная премьера – часовой латвийский фильм «Зоряна Хоробрая» / Zoryana Horobraya, который сняла Элита Клявиня, ведущая актриса Нового Рижского театра Алвиса Херманиса. Картина рассказывает об очень молодых родителях, которые живут в заброшенной латвийской деревне. Обоим по 17 лет, парень – латыш, а девушка (ее именем и назван фильм) – из русской старообрядческой семьи. Однажды они решают переехать в Ригу, хотя мать Зоряны резко против такого шага. Драматичная личная история двух молодых людей превращается в философскую историю человека, который отрывается от корней.
фото: Зоряна Хоробрая
Фильм «Я счастлива» - мировая премьера, единственный российский участник в основном конкурсе – представит режиссер Настя Коркия, выпускница Московской школы нового кино (мастерская Бакура Бакурадзе и Николая Хомерики). Настя сняла фильм об удивительных приключениях мамы Людмилы, которой врачи поставили страшный диагноз – рак языка. Женщина наотрез отказалась подвергать себя операциям и прочим «пыткам» и уехала лечиться к шаманам в Перу, параллельно решив документировать этапы исцеления с помощью документального фильма. Интересно, что в процессе просмотра ужасное раздражение и неприязнь к такой инфантильной героини постепенно проходит: каждый человек имеет право на счастье, даже если для этого нужно убежать в мир грез или тропические джунгли.
Благословенный мир, в который вторгаются чужаки, показывает македонская картина «Страна мёда» / Honeyland, режиссеры Любомир Стефанов, Тамара Котевска. Фильм получил в международном конкурсе Sundance Гран-при, и Спецприз жюри, и приз за лучшую операторскую работу. Он рассказывает, как жительница тихой македонской деревни, ухаживающая за горными ульями ручной работы и за прикованной к постели матерью, получает в соседство шумную и плутоватую кочевую семью нищих фермеров, которые тоже решают заняться пчеловодством. «Страна мёда» – кино особой чувствительности к мистической природе экранного изображения. Картина была показан на Московском кинофестивале единственным сеансом, и отрадно, что «Послание к человеку» пренебрег отсутствием премьерного статуса и покажет фильм в Санкт-Петербурге. Два раза.
фото: "Земля меда"
Очаровательный чилийский «Парк «Лос Рейес» / Los Reyes (режиссеры Беттина Перут, Иван Основиков) из конкурса IDFA. В нем самый старый в чилийской столице Сантьяго скейт-парк показан глазами двух бездомных собак, которые чувствуют себя здесь королями. Кстати, Los Reyes так и переводится – Короли. Собаки смотрят на подростков из разных социальных слоев, которые совершают различные трюки, и отлично вписываются в их компанию. Этот очаровательный фильм, все диалоги которого происходят за кадром, рассказывает о том, каково быть собакой, и о том, каково быть скейтбордистом, о товариществе и дружбе собак между собой и с людьми.
фото: Парк «Лос Рейес»
«Полуночная помощь» / Midnight Family (режиссер Люк Лоренцен) - захватывающий и виртуозно сделанный документальный триллер о мексиканской системе здравоохранения и частной службе скорой помощи, в которой работают члены одной семьи. Авторы погружают зрителя с головой в адреналиновую гонку по улицам города ради необходимости быть первыми на месте происшествия. Правда за оказанную помощь и предоставленный комфорт, а также транспортировку в ближайшую больницу страдающие от недомоганий иногда предпочитают не платить. Премьера картины состоялась на фестивале Sundance, после чего с большим успехом прошла по множеству мировых смотров. Помимо Санкт-Петербурга ее можно будет увидеть и на фестивале документального кино «Флаэртиана» в Перми.
фото: "Полуночная помощь"
Особой красотой и кинематографической силой обладает польская документалистика, поэтому из конкурсных картин нельзя не упомянуть «Ветер. Документальный триллер» / The Wind. A Documentary Thriller, режиссер Михал Белавски. Эта работа исследует воздействие аномально сильного ветра в польском местечке Подхале на его жителей. Погодное явление, превращающееся в разрушительный шторм, дважды в год вызывает здесь у людей страх, сердечные приступы, акты безумия и насилия, обостряет суицидальные склонности. Мировая премьера фильма прошла в конкурсе фестиваля Visions du Réel в Швейцарии.
фото: "Ветер. Документальный триллер"
Панорама.DOC
Панорама.DOC – центральная внеконкурсная программа «Послания к человеку», отражающая все самые важные тенденции и темы и методы современного документального кино. В ней восемь картин – наиболее громких и значительных, включая подлинные шедевры. Мучительный выбор – советовать одну или две, остановимся на четырех, отметив, что остальные четыре – ничуть не менее важные. В первую очередь – прощальный фильм великой Аньес Варда со зрителями – «Варда глазами Аньес», премьера которого состоялась в Берлине за месяц до смерти родоначальницы французской «новой волны». Фильм-коллаж, фильм-праздник, полный воспоминаний, источающий мудрость, любовь и признательность близким, вдохновенность от соприкосновения с самыми простыми в жизни вещами и тревоги переживаний надвигающейся старости. Сильная маленькая самая любимая Аньес.
фото: "Варда глазами Аньес"
«Форман против Формана» / Forman vs Forman - взгляд на жизнь и творчество режиссера Милоша Формана, от чешской Новой волны до Голливуда от его соотечественницы документалистки Хелены Тржештиковой, снимающей всех своих героев по 15 и более лет. Ее метод, хорошо работающий на героях из социальных низов и друзьях детства, теперь можно оценить на примере режиссера, который прошел путь от бунтарских чешских картин к шедеврам американского периода.
фото: "Форман против Формана"
Не хотелось бы пропустить и два черно-белых шедевра авторской документалистики. «Родина – это место во времени» / Heimat is a Space in TimeТомаса Хайзе – поэтическое сочинение о войне, столетней истории Германии через историю трех поколений собственной семьи, о взаимосвязи различных событий. Картина сшита из прочитанных вслух любовных писем, вида растрескавшегося шоссе, воспоминаний о трудовых лагерях, детских рисунков, документов из личного архива режиссера.
фото: "Родина – это место во времени"
«Что ты будешь делать, когда мир в огне?» / What You Gonna Do When the World’s on Fire?, реж. Роберто Минервини - фотографически ясное наблюдение за сообществом чернокожих на американском Юге летом 2017 года, когда череда жестоких убийств афроамериканцев вызвала ударную волну по всей стране. Этот фильм, размышляющий о состоянии расы в Америке, представляет собой портрет тех, кто борется за справедливость, достоинство и выживание в стране, которая не на их стороне.
фото: "Что ты будешь делать, когда мир в огне?"
Ретроспективы
В этом году в Санкт-Петербург приедет Кадзуо Хара – классик радикального документального кино Японии. Фестиваль покажет три его полнометражных неигровых фильма, каждый из которых по-своему бесстрашен и достоин отдельного восхищения. В центре его дебюта «Прощай, ЦП» (1972) - инвалиды, страдающие от церебрального паралича. При этом у Хары нет пафоса казенного милосердия. Герои его фильмов – это самоотверженные безумцы, которые отчаянно борются за права и не боятся предстать перед камерой в самом непотребном виде. Во втором фильме японца «Предельно личные отношения. Любовная песнь 1974 года», сделанном в манере гонзо-журналистики, снялись сам режиссер и его жены, бывшая и нынешняя. Участники любовного треугольника на грани тяжелой экзистенции разбивают вдребезги представления о тихой японской семье. В лучшем фильме Хары - «Голая армия императора идет вперед» (1987) – ветеран Второй мировой войны расследует акты казней и каннибализма в императорском полку, дислоцировавшимся в Новой Гвинее, и делает это с упорством маньяка, которого не могут остановить ни моральные дилеммы, ни закон, ни даже государственные границы и тюремные стены. Фильмы Кадзуо Хары – образец решительного кино и манифест безжалостного реализма. Они включены в самые почетные списки, а столпы мировой документалистики, от Эррола Морриса до Майкла Мура, рекомендуют смотреть фильмы Хары тем, кто желает познать природу настоящего дока – кровоточащего, болезненного и живого.
фото: "Голая армия императора идет вперед"/ "Предельно личные отношения. Песнь 1974 года"
Фестиваль пройдет с 14 по 21 сентября в Санкт-Петербурге. Список конкурсных фильмов можно изучить на сайте message2man.com. Генеральным спонсором кинофестиваля выступает лесопромышленная компания АО «Группа «Илим».