Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Послание к Человеку - 2019: Два претендента на главный приз - «Земля мёда» и «Полуночная помощь»

Фестивальная колонка >>
19 сентября 2019
Послание к Человеку - 2019: Два претендента на главный приз - «Земля мёда» и «Полуночная помощь»

На фестивале «Послание к Человеку» в основной конкурсной программе показали два неординарных фильма – македонскую «Землю мёда» (Медена zемја) и американскую «Полуночную помощь» (Midnight family). Статистика их успехов в мире впечатляет. У македонцев три премии Sundance (Большой приз жюри, приз за лучшую операторскую работу, спецприз жюри в секции мировой документалистики), а также высоченный балл на imdb (9,1 из 10). У миднайтов - 13 побед при 26-ти номинациях разных фестивалей, включая Калгари, Копенгаген, Гонгконг, Иерусалим и Шеффилд. Рассказываем об этих запоминающихся работах международного конкурса нынешнего фестиваля в Санкт-Петербурге, вероятно — основных претендентах на главный приз.


ЗЕМЛЯ МЕДА

В заброшенной горной деревне Македонии живут две женщины – 55 и 85 лет. Жизнь их самая что ни на есть бессильная и нищая, переносящая в дремучие сельские времена «Дерева для башмаков» (понятно, что дебютный неигровой фильм режиссеров Любомира Стефанова и Тамары Котевска снят в наши дни). Та, что помоложе, дочь, занимается пчеловодством – ухаживает за ульями, прихотливо расположенными в расщелинах скал. Мед продает в Скопье, до которого добирается полдня пешком. Мать, слепая и почти глухая, прикована к постели. С самого начала фильма становится очевидным, что это тот редкий тип неигрового кино, который требуется смотреть на большом экране – идеально выстроенный кадр с богатой цветовой палитрой и шестиканальным звуком. Пчелы в запечатленных ритуальных действах с жужжанием летали по 2-му залу КЦ «Великан».

Послание к Человеку - 2019: Два претендента на главный приз - «Земля мёда» и «Полуночная помощь»

Атмосферу тишины и покойной, не сказать гармоничной, жизни двух женщин прерывает появление непрошенных гостей – кочующего табора турков, с шумным выводком детей и коровами в сто голов. Семья, разбившая свой лагерь по соседству, через забор, - шумная, крикливая, плутоватая, и тоже предельно нищая, несмотря на имеющийся скот (по ходу фильма коровы дохнут). С помощью доверчивой соседки новоявленные пчеловоды тоже начинают разводить улья на 'земле меда', но не соблюдают технику пчеловодства, торопятся снять урожай, халтурят. Кроме того, пчелы соседей начинают враждовать и под угрозой выживания оказываются оба хозяйства.

«Земля мёда» кажется постановочной. Невозможно себе представить при каких обстоятельствах и при какой мере доверия документалисты (пусть и снимавшие фильм на протяжении трех лет) смогли бы так аккуратно, последовательно и сюжетно внятно запечатлеть неподдельные знаки жизни - пререкания, интриги, разобщение, крах, смерть. Но эти догадки не отменяют значения и силы картины. Рой пчел играет в бликах света, превращаясь в белые хлопья, солнце танцует под дудку авторов, а мощь человеческой непосредственности столь ловко схвачена в кадр, что силе балканского темперамента позавидовал бы сам Кустурица. Издевательски талантливая по отношению к игровому «Земля мёда – кино особой чувствительности к мистической природе экранного изображения. Метафора безвозвратно уходящего времени, обнуляющего регулярными конфликтами жизнь на Балканах. Поэма победно красивых мест, обитатели которых оказываются в состоянии поражения и обречены начинать всё заново.

Послание к Человеку - 2019: Два претендента на главный приз - «Земля мёда» и «Полуночная помощь»


ПОЛУНОЧНАЯ ПОМОЩЬ

Семья Очоа содержит частную машину скорой помощи и работает по экстренным вызовам в Мехико. Сразу после того, как раздается сигнал о происшествии, команда включает мигалку и выезжает. Их главная задача – успеть первыми забрать раненого, доставить его в больницу и получить за это оплату. Хотя в городе на девять миллионов человек лишь 45 государственных машин неотложки, конкуренция среди частников очень высока. Часто вызов не приносит денег – у пострадавшего отсутствует страховка или он просто отказывается платить. Неудобства доставляет и высокая коррумпированность полиции, придерживающей получивших травму для "своих" медиков, так что зачастую нашим героям приходится забывать о врачебной этике и действовать в личных интересах, несмотря на клятву Гиппократа. Кстати, большой вопрос, приносили ли эти фельдшеры такую клятву, получали ли они медицинское образование. В общем, упаси вас Бог попасть в машину Фернандо, его 17-летнего сына Хуана и карапуза Хосе, который не хочет ходить в школу, потому что ему нравится кататься на скорой.

Фильм Люка Лоренцена красочен и динамичен. Как и в «Земле меда», роскошная визуальная стилистика картины, ее эстетика, в сочетании с особой манерой построения истории, максимально приближена к игровому кино. Ночные сцены в неоновом красно-синем свете мигалки, несколько точек съемки: одна из камер установлена на переднем стекле автомобиля и постоянно показывает напряженные лица врачей, а иногда перепуганные - родственников. Люди, получившие травму, при этом деликатно скрыты от наших глаз, все внимание на оказывающих помощь, которым все-таки не откажешь в человеколюбии, а тем более – в трудолюбии. Просто реальность сурова и отчаянно нестабильна, и всем надо выживать.

Послание к Человеку - 2019: Два претендента на главный приз - «Земля мёда» и «Полуночная помощь»

«Полуночная помощь», критикующая несостоятельность системы мексиканского здравоохранения, хватает за живое, в первую очередь, не социальными катаклизмами, а человеческими проявлениями и бытовым героизмом, не хуже российской «Аритмии» наполняя сочувствием ко всем представителям сложной профессии. Наиболее симпатичен – молодой Хуан, сидящий за рулем скорой. В свои 17 он мог бы зарабатывать и иным путем, но выбрал такой непростой. Он ведет себя как настоящий глава семьи, успевая между вызовами купить всем еды, позвонить девушке и проявить заботу о малолетнем брате, который обжирается чипсиками на каталке для больных и радуется приключениям. «Не пошел в школу – не поедешь на скорой», - говорит ему Хуан. В полуночной погоне за копейкой на пропитание нельзя забывать о главном – человеческом достоинстве, семье и слабых людях, которым необходима твоя помощь.

версия для печати
Ссылки по теме
Послание к человеку-2019: Что смотреть на фестивале в Санкт-Петербурге
Поиск по меткам
Владислав ШуваловЕкатерина ВизгаловаНеигровое/Документальное киноПослание к человеку
фильмы
АритмияДерево для башмаков

фотографии >>
Послание к Человеку - 2019: Два претендента на главный приз - «Земля мёда» и «Полуночная помощь» фотографии
Послание к Человеку - 2019: Два претендента на главный приз - «Земля мёда» и «Полуночная помощь» фотографии
Послание к Человеку - 2019: Два претендента на главный приз - «Земля мёда» и «Полуночная помощь» фотографии
Послание к Человеку - 2019: Два претендента на главный приз - «Земля мёда» и «Полуночная помощь» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Колычев
16 сентября ушёл из жизни актёр Юрий Колычев.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Борис Галкин
Илья Глинников
Анастасия Мельникова
Аполлинария Муравьёва
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Продан
Наталья Романычева
Джереми Айронс
Дэвид Бамбер
Кевин Зегерс
Януш Ревиньский
Хосе Суарес
Джимми Фэллон
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Воскресенье
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Сестрёнка
военный фильм, драма
Россия, 2019
Yesterday
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Великобритания, 2019
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Зеровилль
драма, трагикомедия, экранизация
США, 2019
Комната желаний
драма, мистика, научная фантастика
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Между нами музыка
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2017
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Побег из джунглей
Китай, 2019
Проклятие «Мэри»
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Рэмбо: Последняя кровь
боевик, приключения, триллер
США, 2019
Слон и бабочка
драма, семейное кино
Бельгия, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен