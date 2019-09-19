Послание к Человеку - 2019: Два претендента на главный приз - «Земля мёда» и «Полуночная помощь»

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Послание к человеку-2019: Что смотреть на фестивале в Санкт-Петербурге

7 сентября

Венеция-2019: Хроника дряхлости - от похорон Сталина до шедевра Полански и слабого конкурса

76-й Венецианский фестиваль останется в истории как один из самых неровных