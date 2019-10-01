«Вознесенский FEST»: Кто сегодня болен кино

Названы победители фестиваля студенческих короткометражек
фото: пресс-служба Центра Вознесенского
Молодые режиссеры из шести столичных киношкол представили свои работы на «Вознесенский FEST», который впервые состоялся в минувшие выходные в Московской школе нового кино. Три дня показов, 35 фильмов и только три победителя. В программе – игровое, авторское и документальное кино.
Фестиваль студенческого кино организовал Центр Вознесенского. Для создателей было важно не только дать возможность молодым режиссерам показать свои работы, но и выстроить полноценный диалог как между студентами разных киношкол, так и между авторами и зрителями. А для этого необходимо разобраться в том, что сегодня волнует начинающего режиссера, на каком киноязыке он говорит. Нынешние студенты – будущее российского кинематографа. Каждый фестивальный день заканчивался дискуссией, во время которой и обсуждались все эти вопросы.
В программе Фестиваля «Вознесенский FEST» были представлены фильмы за 2017-2019 годы студентов шести московских киношкол: ВГИКа, Московской школы кино, Высших курсов сценаристов и режиссеров, Московской школы нового кино, Государственного института кино и телевидения и Школы документального кино и Театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Работы некоторых авторов показали на широком экране впервые. Игорь Поплаухин, наоборот, «перевернул» свой «Календарь» в последний раз, о чем и сообщил перед показом. А картины «Красиво жить», «Бег» и «Кальмар» студентов Московской школы кино Ярослава Лебедева, Егора Исаева и Лидии Кондратюк уже успели встретиться со зрителями на Кинотавре-2019.
фото: Глеб Анфилов
В киноиндустрии, как известно, встречают по первому фильму. О чем же сегодня снимают студенты? Никто из них не пишет манифестов, не стремится сбросить Тарковского с парохода современности. Многие выбирают типичных героев и знакомые сюжеты. В программе сплетаются учебные этюды, где есть белое и черное, герои-хулиганы и влюбленные девочки-мечтательницы, и фильмы, где по-настоящему чувствуется индивидуальность автора.
Молодые документалисты в основном снимают о близком и понятном – о взаимоотношениях в семье. Это первые опыты в понимании жизни другого, пусть пока не совсем чужого человека. Впрочем, их попытки остановить мгновение, вне зависимости от того, насколько оно прекрасно, жюри не оценило. Показалось слишком затянуто.
Вершили судьбы молодых авторов режиссер Елизавета Стишова, драматург Валерий Печейкин и кинокритик Денис Вирен. В студенческих работах им не хватило смелости, разнообразия и честного разговора о «здесь и сейчас». Однако к картинам-победителям это не относится.
фото: «Инженер Федорович»
Третье место занял фильм «Инженер Федорович»Елены Мургановой. Ученице Школы документального кино и Театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова вручили приз с формулировкой «За бабушку, анимацию и Вивальди». Жюри сочло, что эта работа выделилась среди общего числа бытописательных историй. Студентка рассказала о молодости своей бабушки – о той бабушке, которую она никогда не знала, а не о той ослепшей старушке, не покидающей соседнюю комнату.
Инженер Федорович тоже когда-то была юной, тоже любила, получала письма с признаниями, ждала встреч и волновала сердца. Сейчас она потеряла зрение, и от полной темноты не может укрыться даже под одеялом. Режиссер (или просто внучка) спрашивает ее о жизни, смерти и любви, иллюстрируя жизнь бабушки на бумаге. Не обязательно искать чужие скелеты в шкафу, достаточно обратиться к истории своей семьи.
фото: «Он везет свой грузовик»
Второе место с формулировкой «За детали, ребенка и рану» получил фильм режиссера Кирилла Проскурина«Он везет свой грузовик». В этом году картина студента Московской школы кино уже успела побывать на Кинотавре. Два потерянных человека, неслучайно тезки, встречаются и меняют жизнь друг друга. Мальчик Леша убегает от своих сверстников и попадает в заброшенное здание, где охранник Алексей решает свести счеты с жизнью. Веревка теперь становится не орудием самоубийства, а используется для того, чтобы достать игрушечный грузовик из-за решетки. Убегающий в прямом смысле слова от родительской нелюбви ребенок отсылает к картине Андрея Звягинцева. Однако здесь солнечный теплый свет, прорывающийся в каждом эпизоде, оставляет надежду. Леша не растворяется в пустоте, он стремится навстречу чему-то новому.
Главный приз получила студентка Московской школы нового кино режиссер Катя Селенкина «За изображение, документальность и любовь». «Storge» / Сторге – одна из форм любви в греческой философии, любовь-привязанность, основанная на родстве. Главная героиня Алена живет в одной квартире со своей больной матерью, которую нельзя оставить одну. Она кричит во сне и не может самостоятельно передвигаться. Алена работает удаленно, рассказывая людям о волшебных пляжах и море, где они с матерью никогда не окажутся. Их путешествие закончилось, а жизни уже неразделимы. И даже после тихого бунта женщина вернется домой. Такая семейная любовь 21 века.
фото: «Storge»
Организаторы киномарафона надеются, что «Вознесенский FEST» станет доброй традицией. И молодые режиссеры, их педагоги и зрители встретятся через год, чтобы поговорить о настоящем и будущем российского кино.