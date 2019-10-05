5 лучших мультфильмов фестиваля КРОК-2019

Программа международного фестиваля анимационных фильмов КРОК состоит из нескольких десятков короткометражек. Даже список призеров (жюри в этом году не поскупилось на дипломы) и тот насчитывает более 20 фильмов. И, конечно, рассказать обо всех в рамках одного или двух текстов невозможно. Анимационный обозреватель Кино-театр.ру Мария Терещенко выделила пять самых интересных работ, которые стоит запомнить и посмотреть, когда они появятся в сети или мелькнут на каком-нибудь фестивале.
Он не может жить без космоса (Россия)
фото: "Он не может жить без космоса"
Новый фильм Константина Бронзита – долгожданный (как все фильмы Бронзита) и неожиданный одновременно является второй частью космической дилогии. Первая часть «Мы не можем жить без космоса» рассказывала о двух друзьях-космонавтах, один из которых отправляется в космический полет, а другой остается жить на земле.
«Он не может жить без космоса», похожий по графике, образности и даже каким-то сюжетным мотивам, можно счесть прямым продолжением первого, ибо речь идет об одинокой женщине, которая в самом начале фильма рожает ребенка (вероятно, отцом его был космонавт, который то ли погиб, то ли улетел и не вернулся). Малыш появляется на свет сразу в скафандре – и так и проживает жизнь в своей космической отрезанности от мира. Что выглядит теоретически комично, так как он и спит в костюме и парит ноги, но в то же время, однако довольно быстро зрителю становится не до смеха, потому что фильм Бронзита - вовсе не комедия положений, а история про одиночество, невозможность любви, про ту одержимость, которой оборачивается большая мечта и далекая цель, про созависимость близких, нелепые поступки, тяготы материнской любви, утраченную и невозвратную жизнь… В общем, равно как и в первом фильме дилогии, смешное здесь не столько забавляет, сколько добавляет фильму светлой грусти.
Люби меня, бойся меня (Германия)
фото: "Люби меня, бойся меня"
В первые годы существования анимации рядовой зритель зачастую видел в мультфильмах волшебство или фокусы. Сейчас все, включая маленьких детей, знают, что анимация – это покадровая съемка и дело техники. Однако иногда на экране происходит такое, что даже профессиональным аниматорам кажется настоящим чудом. Таков фильм Вероники Соломон «Люби меня, бойся меня», рассказывающий о разных формах и ролях, которые принимает на себя человек. Это почти бессюжетное кино, построенное на музыке, пластике, цвете и удивительных метаморфозах. Все начинается с забавного (впрочем, с первых же кадров виртуозного) танца смешного пластилинового человечка. Музыка меняется, и человечек преображается в шикарную восточную женщину с мягкими соблазнительными движениями, затем в стального инопланетянина, потом в мистического белого жреца с птичьей головой. Все эти образы, прекрасные или пугающие, сменяют друг друга, пока не начинают раздирать персонажа, переплетаясь и смешиваясь в одной фигуре.
Пластика танца настолько выразительна, правдоподобна, изысканна, что невозможно поверить в рукотворность работы. Не компьютер ли это? Ведь в пластилине сделать такое никому раньше не удавалось. Однако нет: фильм действительно пластилиновый и даже не является покадровым подражанием живому танцу (хотя записи танцоров использовались в фильме как референс).
Нидергария (Бельгия)
фото: "Нидергария"
Самый, пожалуй, дикий фильм фестиваля, «Нидергария» был сделан Капюсин Мюллер в Бельгии и рассказывает о вымышленной стране Нидергарии. Главная героиня – иностранка, она не понимает местного языка и не знакома со здешними реалиями, а потому окружающий мир предстает пространством куда каким некомфортным. В окошке какой-то организации героиня не может получить ответа, ибо клерк не говорит по-английски (и вместо того, чтобы ответить на вопрос, тщетно зовет некую Наташу), в платной прачечной самообслуживания стиральная машина почему-то возвращает монетки, в автобусе все ведут себя немотивированно враждебно, а тут еще привязчивый разносчик пиццы устрашающего вида. В общем, события развиваются не лучшим образом и доходят даже до того, что героиня попадает за решетку, откуда, впрочем, счастливо выходит, благодаря событиям столь же странным, как и те, которые ее сюда привели.
Мир Нидергарии – примерно таков, как принято изображать пространство бывшего соцлагеря 1990-х годов, однако у Капюсин Мюллер эта картинка получилась на удивление современной, самобытной, в хорошем смысле дикой и в то же время очень точной, не столько узнаваемой в конкретных деталях, сколько опознаваемой по тому чувству растерянности, которое зритель вынужден делить с главной героиней, реагируя на странные звуки, неожиданные повороты событий, дикое изображение, некомфортную музыку и непонятную речь.
Шесть (Китай)
фото: "Шесть"
«Шесть» - это новая картина замечательного китайского режиссерского дуэта Чэнь Си и Ань Сюя (к прискорбию, дуэт прекратил свое существование после смерти Ань Сюя в 2017-м году, и «Шесть» Чэнь Си доделывал уже в одиночку). Независимые китайские художники, Чэнь Си и Ань Сюй начали свою карьеру лет 10 назад и поначалу запомнились фестивальному зрителю как последователи Игоря Ковалева, однако уже к третьей или четвертой работе они проявили свой собственный стиль и характер, а в фильме «Шесть» о Ковалеве уже и вовсе ничего не напоминает.
То ли забавный формальный эксперимент в стиле китайской графики, то ли лирический этюд на тему повторов и перемен, которые переживает мир и его обитатели, «Шесть» - изящнейшая по стилю вещица, в которой, словно в хокку, за простотой и лаконичностью формы скрывается глубина содержания и неисчерпаемость интерпретаций. В кадре зацикленно изображается один и тот же сюжет с небольшими вариациями: мужчина входит в комнату, ставит в вазу цветок, садится рядом с женщиной, две луны по обе стороны картинки, то убывают, то прибывают. Ничего нового под солнцем, только иногда ровный ритм бытия дает странные осечки, которые, впрочем, можно и не заметить, погрузившись в печальную графичную гармонию экранной жизни.
Блестящая случайная смерть (Румыния)
фото: "Блестящая случайная смерть"
Оказавшись в небольшом антикварном магазинчике, герой фильма находит скромный набросок художницы Марты Динеску. На нем нет подписи, зато с обратной стороны скрывается тайное любовное письмо, которое Марта адресовала, предположительно, Джелу Пауну. Вчитываясь в выцветшие строки, герой погружается в атмосферу прошлого. Его воображению рисуется поезд, наполненный людьми и образами из начала XX века. Кто-то играет на скрипке, кто-то курит сигару и рассматривает модель дирижабля, кто-то рисует наброски с натуры.
Фильм сделан в технике CGI (то есть компьютерная анимация), но при этом компьютер здесь использован очень креативно: модели то плоские, то объемные, то сделаны как будто из бумаги, то фотореалистичны. Автору – молодому румыну Серджу Негуличи, который делал фильм практически в одиночку – удалось не только добиться невероятных визуальных эффектов, но и создать совершенно уникальную атмосферу, которой редко может похвастаться компьютерная анимация, славящаяся гладкостью форм и выхолощенностью изображения. Где-то на стыке документальной анимации, потока сознания и фэнтези он изобразил мир прошлого, похожий на странный, чарующий, а моментами и пугающий безумием сон. Бумажный мир картин и книг, в котором разворачивается романтическая и завораживающая история любви.