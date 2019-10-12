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10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

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12 октября 2019
10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit пройдёт в Москве с 17 по 27 октября, а параллельно — ещё в семи странах и на четырёх континентах. Фестивальными площадками станут сеть кинотеатров Москино, «Иллюзион», «Пионер» и Музей современного искусства «Гараж». Программа фестиваля традиционно включает международный и национальный конкурсы. Всего будут показаны 22 сборника, которые объединили более 100 короткометражных лент.

Рассказываем о лучших фильмах программы, которые никак нельзя пропустить.


ТОПЛИВО, Режиссер Михаил Архипов, Россия

10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

Триумфатор Кинотавра-2019, 25-минутная ода советскому авангарду и вообще кинематографу первой трети XX века (Эйзенштейн, Ланг и прочие), дизель-панк про человека (Никита Кукушкин), который в постапокалиптическом мире пытается любой ценой добыть топливо – если не из земли, то из живых существ. Притча о том, что технологии, призванные улучшить человеческую жизнь, нередко толкают людей на невероятные жертвы, своего рода жертвоприношения. Инженер космической связи и выпускник Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Михаил Архипов снял очень эффектную и выразительную, крайне киногеничную работу, любующуюся человеческим телом, грязью и топливом.


КОЖА (Skin), Режиссер Гай Наттив, США

10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

Победитель «Оскар»–2019 в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Джеффри (Джонатан Такер) – отличный семьянин, заботливый отец и муж и, возможно, самый симпатичный на свете скинхэд. Об его правой идеологии говорит его внешний вид: в первую очередь разнообразные нацистские татуировки на теле, а еще любовь пострелять с друзьями по бутылкам. Однажды в супермаркете темнокожий парень улыбается его десятилетнему сыну Трою. Это безобидное событие вызывает у Джеффри приступ агрессии. Он и его друзья избивают черного на парковке, за этим наблюдает не только Трой, но и такого же возраста ребенок попавшего под раздачу афроамериканца. Весьма оригинальное отмщение (или даже возмездие) не заставит себя ждать. Интересно, что у Гая Наттива в этом же году вышел и полнометражный фильм с тем же названием – Skin, вдохновленный историей скинхеда Брайона Виднера, который решил покинуть неонацистсткое движение и мучительно сводил с тела все свои татуировки. Короткометражная «Кожа» по-своему (и более кардинально) отвечает на вопрос о том, чем чревато подобное мировоззрение.


ОБМЕН, режиссер Аксинья Гог, Россия

10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

Яркая психологическая драма с отличными актерскими работами, основанная на реальном случае спасения заложника полковником внутренних дел. Вооруженный человек в маске (Юрий Борисов) приставляет дуло к затылку иностранного посла и сажает его в автомобиль. Выезды быстро блокируются, и захватчик оказываются в ловушке, угрожая расправой, требует деньги и вертолет. В этой безвыходной ситуации полковник Савин (Федор Лавров), срочно вызванный из отпуска по телефону, представляясь рядовым сотрудником посольства, идет к захватчику, чтобы заменить себя на дипломата, якобы слабого сердцем и потому ненадежного для бандита. Операция по спасению снята крупными планами, режиссер сосредотачивается на раскрытии характеров двух главных персонажей и держит зрителей в эмоциональном напряжении до самого финала.
19 октября в «Гараже» состоится мировая премьера режиссерской версии фильма.


ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ (Sex Ed), Режиссер Элис Сибрайт, Великобритания

10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

SEX ED – трагикомедия о школьном преподавателе полового воспитания по имени Эд, личные проблемы которого мешают ему сосредоточиться на уроке. В начале фильма мы видим Эда (его блестяще сыграл соавтор сценария Марк Вейман), который омрачен какими-то неприятными новостями и только что, по-видимому, расстался со своей девушкой. Выдохнув напряжение, он заходит в класс, чтобы рассказать старшеклассникам о концетрацепции, но под напором неудобных вопросов и смущения учеников, прикрываемого смехом и выходками, учитель теряет контроль над студентами, выпуская наружу свой стресс и травму. Самое примечательное в «Половом воспитании» то, что вся центральная сцена в классе снята одним 9-ти минутным кадром без склеек. Такое решение задает фильму бешеное ускорение, заставляя неотрывно следить за хореографией главного героя и его меняющимся психологическим состоянием до самого взрывного финала.


ОДНА ИСТОРИЧЕСКАЯ ОШИБКА, режиссер Михаил Местецкий, Россия

10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

Остроумная комедия автора и режиссера «Тряпичного союза» и сценариста «Легенды №17» и «Супербобровых» про неожиданные уроки истории. В 1940-м году в Мексике Рамон Меркадер (Александр Горчилин) проникает домой к Троцкому (Михаил Горевой), чтобы воткнуть в него ледоруб. Спустя 79 лет в обычной школе отличник Юра (Владимир Канухин) рассказывает эту историю однокласснице Маше (Юлия Джулай), что приводит к неловкому эротическому эпизоду. Об этом в свою очередь докладывает директору (Федор Лавров) учительница истории (Ольга Сутулова). Три нарратива постоянно пересекаются и норовят смешаться, но примечательна не только комичная путаница буффонады финалов, но и ёрническое единство лозунгов: «Надо доверять коммунистам», «Надо доверять ученикам», «Надо доверять чувствам». Что из этого приводит к беде – загадка.


МОЯ ПЛАНЕТА (Ma planet), Режиссер Валери Карнуа, Бельгия

10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

Предыстория этого чувственного фильма настолько прекрасна, что заслуживает широкой огласки. «Однажды моя бывшая девушка сказала мне, – рассказывает Валери Карнуа, – прийти в музей посмотреть на ее работу. Я пришел и нашел огромную картину своей лысой головы на грязной подушке. Кроме того, я увидел на другом фото огромный живот, принадлежащий новому мужу ее матери и решил написать эту историю». Как не сложно догадаться, фильм «Моя планета» посвящен проблеме восприятия человеком своего тела. Его герой пекарь Анри, ему за 50, он корпулентный мужчина с большим животом, и его жена-танцовщица к нему охладела. Однажды на улице к нему подходит молодая девушка-фотограф, которая хвалит форму его живота и просит разрешения сделать его портрет. Это маленькое событие меняет его отношение к своему телу, заставляет почувствовать себя привлекательнее и вернуть любовь и нежность единственной подруги. Фильм заслуженно получил призы зрительских симпатий на фестивалях в Бельгии, Франции и Японии.


КАЛЬМАР, режиссер Лидия Кондратюк, Россия

10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

У Полины (Надежда Лумпова из «Еще один год») роман с женатым мужчиной (Александр Яценко из «Аритмии»), который обещает ей туристическую путевку на пару дней, но не совместную жизнь; а дома наседают на уши мама и сестра, которым тоже что-то все время нужно. После «свидания» с навязчивым незнакомцем и нападения в подворотне Полина решает жить для себя и больше ни под кого не подстраиваться. Симпатичная короткометражка выпускницы Московской школы кино о рождении самоуважения, интересная в первую очередь актерскими работами (прекрасно солирует Лумпова), а также песней «Бейся сердце, время биться» Сироткина, которая ранее звучала в «Обычной женщине» и, кажется, потихоньку становится гимном смены приоритетов.


КОКАИНОВЫЙ ГОЛОД (The Cocaine Famine), реж. Сэм Макмюллен, Ирландия

10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

Черная ирландская комедия об абсурдности национализма. Два наркодилера – Джако и его злобный напарник Найслер - приносят в сельский сарай похищенного конкурента Энди, у которого собираются выведать, почему тайник пуст и где товар. Энди оказывается кокни, коренным лондонцем, поэтому допрос очень быстро перерастает в ожесточенные националистические дебаты на тему всей англо-ирландской истории, и шанс, что переговоры закончатся чем-то ужасным, растут ежесекундно. Находясь в изолированном помещении, три героя разыгрывают сцену в реальном времени, главный эмоциональный движок здесь – вывернутая до гротеска актерская игра и густо пересыпанные английской ненормативной лексикой уморительные диалоги в духе другого мастера ирландского черного юмора Мартина Макдоны, ну, или (будем последовательны), англичан Гая Ричи да Эдгара Райта.


ВЗЯТКА, реж. Алексей Харитонов, Россия

10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

Уморительно смешной и один из самых профессиональных фильмов программы, удостоившийся диплома критиков. Действие происходит в кабинете следователя (Сергей Бурунов), где робкий гражданин (Михаил Трухин) просит представителя закона не давать ходу делу о взятке. События разворачиваются стремительно и непредсказуемо, по салтыково-щедрински бодро рисуя абсурд нашей отечественной борьбы с коррупцией путем еще большей коррупции.


ОН ПРИДЁТ, режиссер Алина Насибуллина, Россия

10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

Режиссерский дебют актрисы мастерской Брусникина Алины Насибуллиной, ставшей известной после исполнения главной роли в белорусской картине «Хрусталь» Дарьи Жук, нарочито театрален по форме, но, тем не менее, небезынтересен по содержанию и исполнению. Девять юных девушек ожидают на железнодорожном вокзале прибытия поезда, поочередно выступая с открытыми монологами и репликами, обращенными друг другу, к зрителю или внутрь себя. Героини намерено условны, наделены яркими типичными характеристиками (нервная, плаксивая, рассеянная и тд), кроме них в этом метафорическом зале ожидания – начальница станции (Ингеборга Дапкунайте в железнодорожной форме), объявляющая, что прибытие задерживается и зачитывающая евангельскую притчу про девственниц, зажегших светильники в ожидании жениха. Насибуллина ничего не объясняет, предлагая лишь схему и пространство для интерпретаций, размышлений на актуальную тему о том, чего хочет женщина, от чего томится и о чем мечтает.

Фильмы международного конкурса демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, российские фильмы – с английскими субтитрами.

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10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit фотографии
10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit фотографии
10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit фотографии
10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit фотографии
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