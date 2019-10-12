10 лучших фильмов фестиваля короткометражных фильмов shnit

Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit пройдёт в Москве с 17 по 27 октября, а параллельно — ещё в семи странах и на четырёх континентах. Фестивальными площадками станут сеть кинотеатров Москино, «Иллюзион», «Пионер» и Музей современного искусства «Гараж». Программа фестиваля традиционно включает международный и национальный конкурсы. Всего будут показаны 22 сборника, которые объединили более 100 короткометражных лент.
Рассказываем о лучших фильмах программы, которые никак нельзя пропустить.
ТОПЛИВО, Режиссер Михаил Архипов, Россия
Триумфатор Кинотавра-2019, 25-минутная ода советскому авангарду и вообще кинематографу первой трети XX века (Эйзенштейн, Ланг и прочие), дизель-панк про человека (Никита Кукушкин
), который в постапокалиптическом мире пытается любой ценой добыть топливо – если не из земли, то из живых существ. Притча о том, что технологии, призванные улучшить человеческую жизнь, нередко толкают людей на невероятные жертвы, своего рода жертвоприношения. Инженер космической связи и выпускник Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Михаил Архипов снял очень эффектную и выразительную, крайне киногеничную работу, любующуюся человеческим телом, грязью и топливом.
КОЖА (Skin), Режиссер Гай Наттив, США
Победитель «Оскар»–2019 в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Джеффри (Джонатан Такер
) – отличный семьянин, заботливый отец и муж и, возможно, самый симпатичный на свете скинхэд. Об его правой идеологии говорит его внешний вид: в первую очередь разнообразные нацистские татуировки на теле, а еще любовь пострелять с друзьями по бутылкам. Однажды в супермаркете темнокожий парень улыбается его десятилетнему сыну Трою. Это безобидное событие вызывает у Джеффри приступ агрессии. Он и его друзья избивают черного на парковке, за этим наблюдает не только Трой, но и такого же возраста ребенок попавшего под раздачу афроамериканца. Весьма оригинальное отмщение (или даже возмездие) не заставит себя ждать. Интересно, что у Гая Наттива в этом же году вышел и полнометражный фильм с тем же названием – Skin, вдохновленный историей скинхеда Брайона Виднера, который решил покинуть неонацистсткое движение и мучительно сводил с тела все свои татуировки. Короткометражная «Кожа» по-своему (и более кардинально) отвечает на вопрос о том, чем чревато подобное мировоззрение.
ОБМЕН, режиссер Аксинья Гог, Россия
Яркая психологическая драма с отличными актерскими работами, основанная на реальном случае спасения заложника полковником внутренних дел. Вооруженный человек в маске (Юрий Борисов
) приставляет дуло к затылку иностранного посла и сажает его в автомобиль. Выезды быстро блокируются, и захватчик оказываются в ловушке, угрожая расправой, требует деньги и вертолет. В этой безвыходной ситуации полковник Савин (Федор Лавров
), срочно вызванный из отпуска по телефону, представляясь рядовым сотрудником посольства, идет к захватчику, чтобы заменить себя на дипломата, якобы слабого сердцем и потому ненадежного для бандита. Операция по спасению снята крупными планами, режиссер сосредотачивается на раскрытии характеров двух главных персонажей и держит зрителей в эмоциональном напряжении до самого финала.
19 октября в «Гараже» состоится мировая премьера режиссерской версии фильма.
ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ (Sex Ed), Режиссер Элис Сибрайт, Великобритания
SEX ED – трагикомедия о школьном преподавателе полового воспитания по имени Эд, личные проблемы которого мешают ему сосредоточиться на уроке. В начале фильма мы видим Эда (его блестяще сыграл соавтор сценария Марк Вейман
), который омрачен какими-то неприятными новостями и только что, по-видимому, расстался со своей девушкой. Выдохнув напряжение, он заходит в класс, чтобы рассказать старшеклассникам о концетрацепции, но под напором неудобных вопросов и смущения учеников, прикрываемого смехом и выходками, учитель теряет контроль над студентами, выпуская наружу свой стресс и травму. Самое примечательное в «Половом воспитании» то, что вся центральная сцена в классе снята одним 9-ти минутным кадром без склеек. Такое решение задает фильму бешеное ускорение, заставляя неотрывно следить за хореографией главного героя и его меняющимся психологическим состоянием до самого взрывного финала.
ОДНА ИСТОРИЧЕСКАЯ ОШИБКА, режиссер Михаил Местецкий, Россия
Остроумная комедия автора и режиссера «Тряпичного союза
» и сценариста «Легенды №17
» и «Супербобровых
» про неожиданные уроки истории. В 1940-м году в Мексике Рамон Меркадер (Александр Горчилин
) проникает домой к Троцкому (Михаил Горевой
), чтобы воткнуть в него ледоруб. Спустя 79 лет в обычной школе отличник Юра (Владимир Канухин
) рассказывает эту историю однокласснице Маше (Юлия Джулай
), что приводит к неловкому эротическому эпизоду. Об этом в свою очередь докладывает директору (Федор Лавров
) учительница истории (Ольга Сутулова
). Три нарратива постоянно пересекаются и норовят смешаться, но примечательна не только комичная путаница буффонады финалов, но и ёрническое единство лозунгов: «Надо доверять коммунистам», «Надо доверять ученикам», «Надо доверять чувствам». Что из этого приводит к беде – загадка.
МОЯ ПЛАНЕТА (Ma planet), Режиссер Валери Карнуа, Бельгия
Предыстория этого чувственного фильма настолько прекрасна, что заслуживает широкой огласки. «Однажды моя бывшая девушка сказала мне
, – рассказывает Валери Карнуа, – прийти в музей посмотреть на ее работу. Я пришел и нашел огромную картину своей лысой головы на грязной подушке. Кроме того, я увидел на другом фото огромный живот, принадлежащий новому мужу ее матери и решил написать эту историю
». Как не сложно догадаться, фильм «Моя планета» посвящен проблеме восприятия человеком своего тела. Его герой пекарь Анри, ему за 50, он корпулентный мужчина с большим животом, и его жена-танцовщица к нему охладела. Однажды на улице к нему подходит молодая девушка-фотограф, которая хвалит форму его живота и просит разрешения сделать его портрет. Это маленькое событие меняет его отношение к своему телу, заставляет почувствовать себя привлекательнее и вернуть любовь и нежность единственной подруги. Фильм заслуженно получил призы зрительских симпатий на фестивалях в Бельгии, Франции и Японии.
КАЛЬМАР, режиссер Лидия Кондратюк, Россия
У Полины (Надежда Лумпова
из «Еще один год
») роман с женатым мужчиной (Александр Яценко
из «Аритмии
»), который обещает ей туристическую путевку на пару дней, но не совместную жизнь; а дома наседают на уши мама и сестра, которым тоже что-то все время нужно. После «свидания» с навязчивым незнакомцем и нападения в подворотне Полина решает жить для себя и больше ни под кого не подстраиваться. Симпатичная короткометражка выпускницы Московской школы кино о рождении самоуважения, интересная в первую очередь актерскими работами (прекрасно солирует Лумпова), а также песней «Бейся сердце, время биться» Сироткина, которая ранее звучала в «Обычной женщине» и, кажется, потихоньку становится гимном смены приоритетов.
КОКАИНОВЫЙ ГОЛОД (The Cocaine Famine), реж. Сэм Макмюллен, Ирландия
Черная ирландская комедия об абсурдности национализма. Два наркодилера – Джако и его злобный напарник Найслер - приносят в сельский сарай похищенного конкурента Энди, у которого собираются выведать, почему тайник пуст и где товар. Энди оказывается кокни, коренным лондонцем, поэтому допрос очень быстро перерастает в ожесточенные националистические дебаты на тему всей англо-ирландской истории, и шанс, что переговоры закончатся чем-то ужасным, растут ежесекундно. Находясь в изолированном помещении, три героя разыгрывают сцену в реальном времени, главный эмоциональный движок здесь – вывернутая до гротеска актерская игра и густо пересыпанные английской ненормативной лексикой уморительные диалоги в духе другого мастера ирландского черного юмора Мартина Макдоны
, ну, или (будем последовательны), англичан Гая Ричи
да Эдгара Райта
.
ВЗЯТКА, реж. Алексей Харитонов
, Россия
Уморительно смешной и один из самых профессиональных фильмов программы, удостоившийся диплома критиков. Действие происходит в кабинете следователя (Сергей Бурунов
), где робкий гражданин (Михаил Трухин
) просит представителя закона не давать ходу делу о взятке. События разворачиваются стремительно и непредсказуемо, по салтыково-щедрински бодро рисуя абсурд нашей отечественной борьбы с коррупцией путем еще большей коррупции.
ОН ПРИДЁТ, режиссер Алина Насибуллина, Россия
Режиссерский дебют актрисы мастерской Брусникина Алины Насибуллиной, ставшей известной после исполнения главной роли в белорусской картине «Хрусталь» Дарьи Жук
, нарочито театрален по форме, но, тем не менее, небезынтересен по содержанию и исполнению. Девять юных девушек ожидают на железнодорожном вокзале прибытия поезда, поочередно выступая с открытыми монологами и репликами, обращенными друг другу, к зрителю или внутрь себя. Героини намерено условны, наделены яркими типичными характеристиками (нервная, плаксивая, рассеянная и тд), кроме них в этом метафорическом зале ожидания – начальница станции (Ингеборга Дапкунайте
в железнодорожной форме), объявляющая, что прибытие задерживается и зачитывающая евангельскую притчу про девственниц, зажегших светильники в ожидании жениха. Насибуллина ничего не объясняет, предлагая лишь схему и пространство для интерпретаций, размышлений на актуальную тему о том, чего хочет женщина, от чего томится и о чем мечтает.
Фильмы международного конкурса демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, российские фильмы – с английскими субтитрами.