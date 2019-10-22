БФМ-2019: Мультфильмы для взрослых детей и взрослых-взрослых

25 октября в Москве открывается Большой фестиваль мультфильмов – самый масштабный московский смотр мультфильмов со всего мира. Год за годом БФМ демонстрирует, что анимация – это не детское искусство, предлагая зрителям большую программу фильмов с высокими возрастными рейтингами (включая 18+), а также разного рода лекции и мастер-классы для взрослых. О том, что посмотреть и чем заняться на БФМ родителям без детей, расскажет гид программного директора фестиваля Марии Терещенко.
фото: "Дитя погоды"
Полнометражные фильмы
В этом году фестиваль открывается сразу двумя громкими премьерами. Первый фильм открытия – «Удивительная история Мароны» - был сделан румынским режиссером Анкой Дамиан, известный многим по ее призовой работе «Крулик: дорога в загробную жизнь». Новую картину Дамиан можно назвать семейной, так как рассказывает она про маленькую собачку и про то, что такое любовь, преданность и простое собачье счастье. Второй открывающий фильм БФМ – работа знаменитого японского режиссера Макото Синкая. Прославившийся как автор «подросткового» кино («5 сантиметров в секунду», «Голос далекой звезды»), Синкай пару лет назад потряс мир невероятным кассовым успехом фильма «Твое имя». Его новый релиз «Дитя погоды» рассказывает про девочку, которая умеет управлять природными явлениями, и про нежную дружбу (как же без этого). Макото Синкай сам представит «Дитя погоды» на открытии БФМ и проведет полуночный Q&A, ответив на вопросы зрителей.
Помимо этих двух ярких лент, также на БФМ состоится премьера нашумевшего фильма «Ласточки Кабула» - пронзительной истории про жизнь в Афганистане под правлением талибана. Жестокие законы, нечеловеческие условия жизни, публичные казни, абсолютное бесправие женщин… на таком фоне разворачивается драматичная история молодой, образованной героини, которая вынуждена вести жалкое существование, скрываясь под черной буркой, и пожилого тюремщика, эффективно выполняющего свою работу. Фильм представит режиссер Забу Брейтман, широко известная зрителю по своим актерским и режиссерским работам в игровом кино.
фото: "Ласточки Кабула"
Наконец, закрывающим фильмом Большого фестиваля мультфильмов, станут «"Времена года" Антонио Вивальди» - самобытный проект Токийского университета искусств, созданный под кураторством Коджи Ямамуры. Проект представляет собой своего рода альманах по знаменитым концертам Вивальди, сделанный знаменитыми анимационными короткометражниками из разных стран: Ацуши Вадой, Ольгой и Прийтом Пярнами, Теодором Ушевым и россиянкой Анной Будановой.
Победители и премьеры
Несмотря на то, что на БФМ нет жюри, конкурсная программа на фестивале все же имеется, только в качестве судей выступают здесь зрители, которые ежегодно исправно голосуют за понравившиеся им фильмы в двух блоках программ – «Премьеры» и «Победители».
«Премьеры» - это сборники новейших российских анимационных короткометражек, среди которых можно увидеть как работы молодых режиссеров, так и фильмы признанных мастеров. Самый ожидаемый фильм из этой программы – «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита (его предыдущая короткометражка «Мы не можем жить без космоса» была несколько лет назад номинирована на премию «Оскар»). Рядом – новый мультфильм Ивана Максимова «Одинокий монстр выходит к людям», фантастический экшн от Андрея Соколова «Товарищ со звезд», семейная притча от Дины Великовской «Узы» и обладатель студенческого кристалла Аннеси «Дочь» Дарьи Кащеевой.
фото: "Дочь"
В «Победителях» БФМ традиционно показывает зарубежные мультфильмы, получавшие за минувший год призы и признание на международных фестивалях. Всего в программе представлено 43 мультфильма из 21 страны. Из нашумевших – гран-призер фестиваля в Аннеси «Незабываемое», рассказывающий о деменции в стиле Ван Гога, обладатель премии «Эмми» «Головы вместе», повествующий о друзьях, которые случайно поменялись головами, а также польское роуд-муви «Кислотный дождь», философская черная комедия «Животные», почти беспредметный, но весьма содержательный «Поток» и невыразимо странные японские «Духи пирамид из камней».
фото: "Головы вместе"
Ретроспектива Жана-Франсуа Лагиони
Специальным гостем фестиваля станет легенда французской (да и мировой) мультипликации Жан-Франсуа Лагиони. Ученик Поля Гримо («Король и птица») он начинал работать в анимации еще в 1960-е годы, а к концу 1970-х был уже обладателем всех возможных наград, включая Каннскую Золотую пальмовую ветвь, премию «Сезар» и кристалл Аннеси. Несмотря на преклонный возраст, Лагиони и по сей день продолжает снимать фильмы. Несколько лет назад БФМ показывал его «Луизу», а в этом году Лагиони сам представит российскую премьеру новой картины – «Путешествие принца», рассказывающей о разумных обезьянах и поднимающей философские вопросы, связанные с цивилизацией, приятием чужой культуры и с тем, что делает человека человеком.
По случаю приезда знаменитого режиссера БФМ также покажет сборник его классических короткометражных мультфильмов, включая «На веслах через Атлантику» (фильм, получивший Золотую пальмовую ветвь) и «Луизу».
Кульминацией программы, посвященной Лагиони, станет мастер-класс режиссера «55 лет в анимации», где Лагиони расскажет о своем творческом пути и о том, как изменилась анимация за минувшие полвека.
фото: "Путешествие принца"
Мультфильмы Дмитрия Геллера
Из российских режиссеров БФМ чествует в этом году Дмитрия Геллера – одного из самых удивительных и блистательных анимационных авторов нашего времени. Фильмы Геллера – очень непохожие друг на друга, часто не очень понятные широкому зрителю, однако неизменно впечатляющие – лучший пример того, какой разной может быть мультипликация, и как далек может быть этот вид искусства от стереотипов, навязанных масс-культурой. «Привет из Кисловодска» - это романтическая отпускная история, созданная из открыток, «Маленькая ночная симфония» - сумеречное, немножко страшное видение, инспирированное Гофманом и Хичкоком, «Признание в любви» - фильм, посвященный Бунюэлю, а несколько самых новых фильмов мастера – «Маленький пруд у великой китайкой стены», «Я видел, как мыши кота хоронили» и «Рыбы, пловцы, корабли» - связаны с Китаем.
фото: "Я видел, как мыши кота хоронили"
Анимадок
За последние годы стало уже традицией, что БФМ представляет большую программу документальной анимации. В этом году она начинается с великолепной полнометражной работы о Югославской войне – «Швейцарец Крисс». Фильм протоколирует расследование таинственной смерти швейцарского журналиста, предпринятого годы спустя его родственницей, и в то же время рассказывает о буднях войны, о тех мотивах, которые заставляют людей участвовать в военных действиях, и о тех ужасных переворотах в сознании, которые война приносит с собой.
Продолжают тему анимадока на БФМ 4 сборника короткометражек. Первые два – «Анимация исследует мир» и «Немного о себе» - срез новых зарубежных работ в этом жанре. Еще две программы – тематические. Это сборник с говорящим названием «Анимация о Холокосте» и программа «Только для женщин», речь в которой пойдет о чисто женских проблемах, вроде вагинизма, неразделенной любви и несоответствия общепринятому образу женственности.
фото: "Швейцарец Крисс"
Завершает документальный цикл – вечер документальной анимации в Клубе БФМ, на котором Дина Годер расскажет об этом жанре и представит работы «Рудника» - ежегодного воркшопа по документальному кино и анимации.
Технофабрика
Многим родителям известна «Фабрика мультфильмов» БФМ, на которой дети могут попробовать сделать своими руками мультфильмы в разных технологиях. В этом году впервые фестиваль делает «Фабрику мультфильмов» для взрослых. Конечно, и технологии будут взрослые: посетители смогут попытать свои силы в 3Д, сделать мультфильмы на планшетах, создать звуковую дорожку, нарисовать что-нибудь с помощью технологии Tilt Brush, поучаствовать в демонстрации MoCap (техника захвата движения живых актеров и наложение его на анимационных персонажей), а также поработать с пластилином, песком, оптическими игрушками и даже узнать больше о networking’e – столь важном для анимационной индустрии принципе построение сетевых взаимоотношений с другими участниками рынка.
фото: "Животные"
Для тех же, кто предпочитает слушать, на технофабрике будет работать лекторий, центральными событиями которого станут лекции ведущих продюсеров и анимации: генерального продюсера «Маши и Медведя» Дмитрия Ловейко, директора студии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева и гендиректора анимационной студии телеканала «2х2» Анны Моряковой. Также в лектории пройдет большой цикл лекций для широкой аудитории, посвященных анимационным профессиям. Лаконично и увлекательно представители разных анимационных профессий (сценарист, звукорежиссер, художник раскадровки, режиссер, аниматор, специалист по спецэффектам, специалист по VR) расскажут, в чем заключается суть их работы, проиллюстрировав рассказ примерами из практики.
Клуб БФМ
Клуб БФМ, как и в прошлом году, соберет для неформального общения людей, связанных с анимацией (режиссеров, сценаристов, продюсеров, студентов), а также тех, кто просто любит анимационное кино и ту атмосферу творческого праздника, которая с ним связана. На вечерах клуба можно будет познакомиться с любимыми режиссерами, задать вопросы, узнать больше о внутренней жизни анимации, а также просто повеселиться. В этом году в клубе состоится несколько тематических вечеров, адресованных разной аудитории. Первый будет посвящен вопросу, как представить собственные идеи в формате «питчинга» (принятом для киноиндустрии формате презентации идей и проектов, находящихся в работе), а также сложностям, связанным с запуском анимационных шоу. Второй вечер будет посвящен анимационному образованию и связанным с ним проблемам. Третий – документальной анимации. Наконец на выходных (2-3 ноября) в Клубе состоится День юмора и анимационный карнавал.