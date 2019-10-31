Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет

анонс

22 октября БФМ-2019: Мультфильмы для взрослых детей и взрослых-взрослых Что посмотреть на самом большом московском смотре анимации

12 октября 10 лучших короткометражных фильмов фестиваля shnit В программе бодипозитив, половое воспитание, женский вопрос, лютый национализм и другие темы

5 октября 5 лучших мультфильмов фестиваля КРОК-2019 Превращения, воспоминания, далекие мечты, ритмичность жизни и дикие нравы современной анимации