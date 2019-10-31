Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет

Фестивальная колонка >>
31 октября 2019
С 1 по 8 ноября в Минске пройдет международный кинофестиваль «Листопад», в котором состоится один из самых крупных смотров стран Содружества с пятью конкурсными программами и большим количеством внеконкурсных секций. Игровое кино для зрителей традиционно более привлекательно, но белорусские кураторы шагают в ногу со временем и огромное внимание уделяют и неигровому, все больше набирающему популярность как в мире, так и в наших странах: половина картин всей программы – это кино документальное. Более того, хотелось бы отметить, что документалистика Беларуси с каждым годом все качественнее и содержательнее – фильмы наших соседей активно борются за призы на серьезных международных смотрах и часто побеждают. Кстати, первый sold out на «Листопаде» случился именно на сеансе двух белорусских документальных картин. Екатерина Визгалова внимательно изучила программу фестиваля и рассказывает обо всех 72 док.фильмах, включенных как в конкурсные, так и во внеконкурсные блоки. Часть из них уже знакома продвинутому российскому зрителю, а некоторые работы мы сможем увидеть совсем скоро и в России.

Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет
фото: "Summa"

ОСНОВНОЙ КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

В основном конкурсе документального кино покажут 13 фильмов. Среди них два фильма из основной программы «Артдокфест-2019» – удостоенный специального упоминания жюри «Даймокх» Маши Новиковой (Нидерланды-Бельгия) о современной Чечне, ансамбле народного танца и Рамзане Кадырове и белорусско-польский «Стриптиз и война» известного белорусского режиссера Андрея Кутило о бывшем военном и его внуке-стриптизере. В Москве в декабре можно будет посмотреть только второй из них, «Даймокх» по политическим причинам показываться не будет.

Также в этой программе уже знакомая россиянам македонская «Земля меда», награжденная множеством призов в Санденсе и признанная лучшим дебютом на «Послании к человеку», «Прошлой ночью я видел твою улыбку» (Камбоджа-Франция), взявший приз в Роттердаме и на фестивалях в Лос-Анджелесе и Чонджу (Южная Корея), китайская картина «Наша машина времени» – обладатель призов за лучшую операторскую (МКФ в Трайбеке, США) и режиссерскую (Doc Edge, Новая Зеландия) работу, «Коллектив» румынского документалиста Александра Нанау, премьера которого состоялась осенью на Венецианском МКФ, и другие картины.

Особенным событием станет показ фильма «Маленький человек, время и трубадур», режю Инеке Смиц (Нидерланды, Бельгия), герой которого Сипой Лабахуа приедет в Минск со своим небольшим кукольным театром. Организаторы обещают кукольное представление и беседу про жизнь и мир, войну и маленьких людей, которые становятся большими художниками.

Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет


КОНКУРС МОЛОДОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО - КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНЫХ КИНОШКОЛ

Конкурс национальных киношкол включает работы 15-ти учебных заведений из Беларуси, России, Германии, Испании, Дании, Словакии, Эстонии, Польши. Россию в этом конкурсе, где всего 22 работы, представляет только одна картина – «Инженер Федорович» Елены Мургановой из школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Этот фильм Елена посвятила своей девяностошестилетней бабушке. Та мечтала стать балериной, а стала инженером. Режиссер признается: «Я сняла этот фильм, потому что хотела понять, кто она на самом деле. Но вместо этого немного разобралась в себе».


ВНЕКОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Вне конкурса – 12 программ документальных фильмов.
АРТСТРИМ (ДОК) – документальную часть этой программы представляет единственный фильм «Акварель» Виктора Косаковского, недавно выходивший в российский прокат.

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ «ОСКАР» (ДОК) – также одна картина, но из Греции – «Когда томаты встретились с Вагнером», реж. Марианна Эконому. В ней рассказывается, как два брата из одной вымирающей деревни выращивают очень чувствительные помидоры под музыку. Картина была впервые показана в рамках Берлинского МКФ, имеет несколько призов международных фестивалей.

Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ (ДОК) – в этой секции замечательные, показанные у нас на ММКФ «Женщины ГУЛАГа» Марианны Яровской и «Адвокат» Филиппа Беллеша и Рейчел Ли Джонс, а также филиппинский фильм «За морями» про несчастных филиппинок, вынужденных бросать свои семьи и ехать на заработки нянями в другие страны, к чужим детям.

КИНОЯЗЫК: ИНОЙ СИНТАКСИС (ДОК) – в программе 4 уникальные картины с, как это понятно из названия, самым необычным киноязыком. Во-первых, фильм Олега Черного, который так и именуется «Кино Олега Черного», показанный в Роттердаме, а затем в Венеции и Вене, не поддается содержательному пересказу, это философская картина с целым калейдоскопом сюжетов. Во-вторых, «Космические собаки», которых в Москве и Санкт-Петербурге можно будет увидеть на «Артдокфесте» – картина, в которой монтируется история двух московских дворняг и рассказ об освоении человечеством космоса в 60-е годы, не без помощи, разумеется, животных.

Здесь же получившая главный приз в Карловых Варах «Ложка» известной документалистки Лайлы Пакалниня – черно-белая история металлической ложки, ее трудный путь от руды до чьей-то кухни и мусорного контейнера. И, наконец, фильм «Уолден» швейцарца Даниэля Циммерманна – размышление о глобализации и торговых путях на примере спиленного дерева. Визуально картина состоит из 13-ти 360-градусных панорам.

Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет

ПРО ЛЮБОВЬ – и последняя внеконкурсная секция, в которой покажут «Белую маму» Зоси Родкевич и Евгении Останиной, иранскую документальную мелодраму «Дом для тебя» и южно-корейский фильм про влюбленного в продукты и людей повара «Странствия шеф-повара».

ВЕЧЕР ПОЛЬСКОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО – самое лучшее документальное кино – польское. В этой секции покажут две картины. Следует обратить внимание на фильм «Дело Йоханны Лангефельд», рассказывающий историю надсмотрщицы концлагерей Освенцим и Равенсбрюк. После войны ей удалось сбежать из краковской тюрьмы. Ее спасли бывшие заключенные. Почему они это сделали? Фильм в этом году получил Гран-при международного конкурса МКФ «RIFFA» (Канада). Вторая картина «Хорошая перемена» посвящена двум подругам, которые оказываются по разную сторону политических баррикад. Фильм был показан на ряде фестивалей, в том числе в Литве на смотре под занятным названием «Неудобные фильмы».

Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет
фото: "Дело Йоханны Лангефельд"

ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЕЙ. «Четвертое королевство» – испанский фильм о нелегалах в Нью-Йорке заслужил главный приз в Атланте и приз ФИПРЕССИ в Кракове. В паре с ним фильм, сделанный в копродукции четырех стран, «Достойная смерть» Томаша Крупа про британку, которая безнадежно больна и хочет сделать эвтаназию.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ – три очень разные, и вместе с тем близкие, картины, две из которых связаны непосредственно с историей России – «Свидетели Путина» Виталия Манского и «Государственные похороны» Сергея Лозницы. Третья – выдающаяся трехчасовая немецкая лента «Родина – это место во времени» Томаса Хайзе» уже показывалась у нас на «Послании к человеку», а скоро ее можно будет увидеть и в Москве на фестивале Немецкого кино в к/т «Горизонт» в самом начале декабря.

Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет
фото: "Родина - это место во времени"

КИНОАРХИВ. ФИЛЬМЫ, КОТОРЫХ МОГЛО НЕ БЫТЬ – две ретроспективные работы покажут в музее истории белорусского кино – «Хатынь 5 км» 1968 года об осуществлении фашистами плана по порабощению белорусского народа (полная версия вышла спустя 20 лет, но в настоящее время существует лишь в копии с браком звука). Второй фильм – белорусская лента «Театр времен перестройки и гласности» (1988).

КИНО О КИНО – пять фильмов, тоже очень разных, от «Память. Истоки Чужого» о картине Ридли Скотта, которому в этом году исполняется 40 лет, до «Хуциев. Мотор идет» – работы Петра Шепотинника, снятому к 90-летию недавно ушедшего всеми любимого режиссера. Есть также фильм о Пазолини «Когда-нибудь в апреле», фильм о Милоше Формане «Форман против Формана» и особенно интересно было бы увидеть суданскую картину «Говоря о деревьях», признанную лучшим доком на Берлинском кинофестивале этого года и ни разу не показанную в России.

Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет
фото: "Говоря о деревьях"

МОЯ СЕМЬЯ И ДРУГИЕ ЗВЕРИ – в этой секции покажут фильм Алексея Вахрушева «Книга моря», а вместе с ним картины про одного льва, шесть собак динго и сотню уток.

МУЗЫКАДОК – 5 фильмов о музыке, среди которых «Аврора» из программы последнего Beat Fest’а и победитель документального конкурса ММКФ «Потому что мы мужики». Центральное событие этой секции – показ фильма «Соло» Артемио Бенки. Это уникальная и вместе с тем типичная история об одержимости творчеством и стремлении к совершенству, о человеке, черпающем силы в собственной слабости. 5 ноября в 20:30 показ начнется с выступления героя фильма – пианиста Мартина П. Он специально приедет на «Лістапад», чтобы встретиться с минской публикой. Молодой аргентинский виртуоз и композитор четыре года назад пережил кризис и сегодня пытается найти способ вернуться к творчеству, работая над новой композицией «Enfermaria».

Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет
фото: "Соло"


НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

В национальном конкурсе документального кино 9 работ. Конкурс очень сильный. Скажем, в нем есть «Хроники ртути» Саши Кулак и Бена Гиза из программ швейцарского Ниона и «Свободной мысли» ММКФ, с 7 ноября он выходит в ограниченный прокат в Москве, его можно (нужно) будет посмотреть в Центре документального кино.

Также обращаем внимание на «Чистое искусство» – блестящая картина, получившая приз за лучшую режиссуру на «Артдокфесте»-2019 и еще два фильма из программы этого фестиваля – конкурсный «Моя бабушка с Марса» и внеконкурсный «Тренер» (все можно увидеть в декабре).

Снятая на студии Марины Разбежкиной «Игра в классики» Дарьи Демуры – картина прошлого года, у нас уже была показана на том же Артдокфесте, как и «Перезимовать» Евы-Катерины Маховой.

А вот еще одна работа Андрея Кутило, с которого мы начинали этот обзор – Summa - вызывает серьезный интерес: Гран-при в Пярну (Эстония), лучшая режиссура на краковском МКФ и лучший средний метр на IDFA. Кстати, именно на этот показ (в паре с «Чистым искусством») в Минске уже раскуплены все билеты.

Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет
фото: "Хроники ртути"

Надеемся, что для всех остальных картин найдется зритель. Если вам посчастливится побывать в Минске и вы не решили, что посмотреть, воспользуйтесь нашими подсказками - они заключаются в выбранных нами иллюстрациях. Большинство показов пройдет при участии авторов. Из российских режиссеров в Беларусь приедут Виталий Манский, Зося Родкевич, Евгения Останина, Александра Кулак, Елена Мурганова, Петр Шепотинник, а также Юлия Трофименкова – монтажер «Книги моря» и жена режиссера Алексея Вахрушева.

версия для печати
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаЛистопадНеигровое/Документальное кино
персоны
Алексей ВахрушевСергей ЛозницаВиталий МанскийПьер Паоло ПазолиниЛайла ПакалниняРидли СкоттМилош ФорманПетр Шепотинник
фильмы
Акварель

фотографии >>
Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет фотографии
Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет фотографии
Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет фотографии
Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Карина Филиппова
25 октября ушла из жизни поэтесса, актриса Карина Филиппова.
Борис Чернокульский
24 октября ушёл из жизни актёр Борис Чернокульский.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Александра Живова
Инна Капинос
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Артём Фадеев
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Пайпер Перабо
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Кен Уолл
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Верность
мелодрама
Россия, 2019
Алла Пугачева. Тот самый концерт
музыкальный фильм
Россия, 2019
Дитя погоды
Япония, 2019
Извините, мы вас не застали
драма, социальная драма
Бельгия, Великобритания, Франция, 2019
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
приключения, семейное кино
Испания, 2019
Ленин. Неизбежность
биография, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Робо
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Семейка Аддамс
Великобритания, Канада, США, 2019
Терминатор: Тёмные судьбы
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2019
Француз
драма
Россия, 2019
Щенячий патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Ирландия, Канада, США, 2019
Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен