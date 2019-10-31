Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет

С 1 по 8 ноября в Минске пройдет международный кинофестиваль «Листопад», в котором состоится один из самых крупных смотров стран Содружества с пятью конкурсными программами и большим количеством внеконкурсных секций. Игровое кино для зрителей традиционно более привлекательно, но белорусские кураторы шагают в ногу со временем и огромное внимание уделяют и неигровому, все больше набирающему популярность как в мире, так и в наших странах: половина картин всей программы – это кино документальное. Более того, хотелось бы отметить, что документалистика Беларуси с каждым годом все качественнее и содержательнее – фильмы наших соседей активно борются за призы на серьезных международных смотрах и часто побеждают. Кстати, первый sold out на «Листопаде» случился именно на сеансе двух белорусских документальных картин. Екатерина Визгалова внимательно изучила программу фестиваля и рассказывает обо всех 72 док.фильмах, включенных как в конкурсные, так и во внеконкурсные блоки. Часть из них уже знакома продвинутому российскому зрителю, а некоторые работы мы сможем увидеть совсем скоро и в России.
фото: "Summa"
ОСНОВНОЙ КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
В основном конкурсе документального кино покажут 13 фильмов. Среди них два фильма из основной программы «Артдокфест-2019» – удостоенный специального упоминания жюри «Даймокх» Маши Новиковой (Нидерланды-Бельгия) о современной Чечне, ансамбле народного танца и Рамзане Кадырове и белорусско-польский «Стриптиз и война» известного белорусского режиссера Андрея Кутило о бывшем военном и его внуке-стриптизере. В Москве в декабре можно будет посмотреть только второй из них, «Даймокх» по политическим причинам показываться не будет.
Также в этой программе уже знакомая россиянам македонская «Земля меда», награжденная множеством призов в Санденсе и признанная лучшим дебютом на «Послании к человеку», «Прошлой ночью я видел твою улыбку» (Камбоджа-Франция), взявший приз в Роттердаме и на фестивалях в Лос-Анджелесе и Чонджу (Южная Корея), китайская картина «Наша машина времени» – обладатель призов за лучшую операторскую (МКФ в Трайбеке, США) и режиссерскую (Doc Edge, Новая Зеландия) работу, «Коллектив» румынского документалиста Александра Нанау, премьера которого состоялась осенью на Венецианском МКФ, и другие картины.
Особенным событием станет показ фильма «Маленький человек, время и трубадур», режю Инеке Смиц (Нидерланды, Бельгия), герой которого Сипой Лабахуа приедет в Минск со своим небольшим кукольным театром. Организаторы обещают кукольное представление и беседу про жизнь и мир, войну и маленьких людей, которые становятся большими художниками.
КОНКУРС МОЛОДОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО - КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНЫХ КИНОШКОЛ
Конкурс национальных киношкол включает работы 15-ти учебных заведений из Беларуси, России, Германии, Испании, Дании, Словакии, Эстонии, Польши. Россию в этом конкурсе, где всего 22 работы, представляет только одна картина – «Инженер Федорович» Елены Мургановой из школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Этот фильм Елена посвятила своей девяностошестилетней бабушке. Та мечтала стать балериной, а стала инженером. Режиссер признается: «Я сняла этот фильм, потому что хотела понять, кто она на самом деле. Но вместо этого немного разобралась в себе».
ВНЕКОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
Вне конкурса – 12 программ документальных фильмов. АРТСТРИМ (ДОК) – документальную часть этой программы представляет единственный фильм «Акварель» Виктора Косаковского, недавно выходивший в российский прокат.
БЕЗ ПЯТИ МИНУТ «ОСКАР» (ДОК) – также одна картина, но из Греции – «Когда томаты встретились с Вагнером», реж. Марианна Эконому. В ней рассказывается, как два брата из одной вымирающей деревни выращивают очень чувствительные помидоры под музыку. Картина была впервые показана в рамках Берлинского МКФ, имеет несколько призов международных фестивалей.
ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ (ДОК) – в этой секции замечательные, показанные у нас на ММКФ «Женщины ГУЛАГа» Марианны Яровской и «Адвокат» Филиппа Беллеша и Рейчел Ли Джонс, а также филиппинский фильм «За морями» про несчастных филиппинок, вынужденных бросать свои семьи и ехать на заработки нянями в другие страны, к чужим детям.
КИНОЯЗЫК: ИНОЙ СИНТАКСИС (ДОК) – в программе 4 уникальные картины с, как это понятно из названия, самым необычным киноязыком. Во-первых, фильм Олега Черного, который так и именуется «Кино Олега Черного», показанный в Роттердаме, а затем в Венеции и Вене, не поддается содержательному пересказу, это философская картина с целым калейдоскопом сюжетов. Во-вторых, «Космические собаки», которых в Москве и Санкт-Петербурге можно будет увидеть на «Артдокфесте» – картина, в которой монтируется история двух московских дворняг и рассказ об освоении человечеством космоса в 60-е годы, не без помощи, разумеется, животных.
Здесь же получившая главный приз в Карловых Варах «Ложка» известной документалистки Лайлы Пакалниня – черно-белая история металлической ложки, ее трудный путь от руды до чьей-то кухни и мусорного контейнера. И, наконец, фильм «Уолден» швейцарца Даниэля Циммерманна – размышление о глобализации и торговых путях на примере спиленного дерева. Визуально картина состоит из 13-ти 360-градусных панорам.
ПРО ЛЮБОВЬ – и последняя внеконкурсная секция, в которой покажут «Белую маму» Зоси Родкевич и Евгении Останиной, иранскую документальную мелодраму «Дом для тебя» и южно-корейский фильм про влюбленного в продукты и людей повара «Странствия шеф-повара».
ВЕЧЕР ПОЛЬСКОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО – самое лучшее документальное кино – польское. В этой секции покажут две картины. Следует обратить внимание на фильм «Дело Йоханны Лангефельд», рассказывающий историю надсмотрщицы концлагерей Освенцим и Равенсбрюк. После войны ей удалось сбежать из краковской тюрьмы. Ее спасли бывшие заключенные. Почему они это сделали? Фильм в этом году получил Гран-при международного конкурса МКФ «RIFFA» (Канада). Вторая картина «Хорошая перемена» посвящена двум подругам, которые оказываются по разную сторону политических баррикад. Фильм был показан на ряде фестивалей, в том числе в Литве на смотре под занятным названием «Неудобные фильмы».
фото: "Дело Йоханны Лангефельд"
ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЕЙ. «Четвертое королевство» – испанский фильм о нелегалах в Нью-Йорке заслужил главный приз в Атланте и приз ФИПРЕССИ в Кракове. В паре с ним фильм, сделанный в копродукции четырех стран, «Достойная смерть» Томаша Крупа про британку, которая безнадежно больна и хочет сделать эвтаназию.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ – три очень разные, и вместе с тем близкие, картины, две из которых связаны непосредственно с историей России – «Свидетели Путина»Виталия Манского и «Государственные похороны»Сергея Лозницы. Третья – выдающаяся трехчасовая немецкая лента «Родина – это место во времени» Томаса Хайзе» уже показывалась у нас на «Послании к человеку», а скоро ее можно будет увидеть и в Москве на фестивале Немецкого кино в к/т «Горизонт» в самом начале декабря.
фото: "Родина - это место во времени"
КИНОАРХИВ. ФИЛЬМЫ, КОТОРЫХ МОГЛО НЕ БЫТЬ – две ретроспективные работы покажут в музее истории белорусского кино – «Хатынь 5 км» 1968 года об осуществлении фашистами плана по порабощению белорусского народа (полная версия вышла спустя 20 лет, но в настоящее время существует лишь в копии с браком звука). Второй фильм – белорусская лента «Театр времен перестройки и гласности» (1988).
КИНО О КИНО – пять фильмов, тоже очень разных, от «Память. Истоки Чужого» о картине Ридли Скотта, которому в этом году исполняется 40 лет, до «Хуциев. Мотор идет» – работы Петра Шепотинника, снятому к 90-летию недавно ушедшего всеми любимого режиссера. Есть также фильм о Пазолини«Когда-нибудь в апреле», фильм о Милоше Формане«Форман против Формана» и особенно интересно было бы увидеть суданскую картину «Говоря о деревьях», признанную лучшим доком на Берлинском кинофестивале этого года и ни разу не показанную в России.
фото: "Говоря о деревьях"
МОЯ СЕМЬЯ И ДРУГИЕ ЗВЕРИ – в этой секции покажут фильм Алексея Вахрушева «Книга моря», а вместе с ним картины про одного льва, шесть собак динго и сотню уток.
МУЗЫКАДОК – 5 фильмов о музыке, среди которых «Аврора» из программы последнего Beat Fest’а и победитель документального конкурса ММКФ «Потому что мы мужики». Центральное событие этой секции – показ фильма «Соло» Артемио Бенки. Это уникальная и вместе с тем типичная история об одержимости творчеством и стремлении к совершенству, о человеке, черпающем силы в собственной слабости. 5 ноября в 20:30 показ начнется с выступления героя фильма – пианиста Мартина П. Он специально приедет на «Лістапад», чтобы встретиться с минской публикой. Молодой аргентинский виртуоз и композитор четыре года назад пережил кризис и сегодня пытается найти способ вернуться к творчеству, работая над новой композицией «Enfermaria».
фото: "Соло"
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
В национальном конкурсе документального кино 9 работ. Конкурс очень сильный. Скажем, в нем есть «Хроники ртути» Саши Кулак и Бена Гиза из программ швейцарского Ниона и «Свободной мысли» ММКФ, с 7 ноября он выходит в ограниченный прокат в Москве, его можно (нужно) будет посмотреть в Центре документального кино.
Также обращаем внимание на «Чистое искусство» – блестящая картина, получившая приз за лучшую режиссуру на «Артдокфесте»-2019 и еще два фильма из программы этого фестиваля – конкурсный «Моя бабушка с Марса» и внеконкурсный «Тренер» (все можно увидеть в декабре).
Снятая на студии Марины Разбежкиной «Игра в классики» Дарьи Демуры – картина прошлого года, у нас уже была показана на том же Артдокфесте, как и «Перезимовать» Евы-Катерины Маховой.
А вот еще одна работа Андрея Кутило, с которого мы начинали этот обзор – Summa - вызывает серьезный интерес: Гран-при в Пярну (Эстония), лучшая режиссура на краковском МКФ и лучший средний метр на IDFA. Кстати, именно на этот показ (в паре с «Чистым искусством») в Минске уже раскуплены все билеты.
фото: "Хроники ртути"
Надеемся, что для всех остальных картин найдется зритель. Если вам посчастливится побывать в Минске и вы не решили, что посмотреть, воспользуйтесь нашими подсказками - они заключаются в выбранных нами иллюстрациях. Большинство показов пройдет при участии авторов. Из российских режиссеров в Беларусь приедут Виталий Манский, Зося Родкевич, Евгения Останина, Александра Кулак, Елена Мурганова, Петр Шепотинник, а также Юлия Трофименкова – монтажер «Книги моря» и жена режиссера Алексея Вахрушева.