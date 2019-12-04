Артдокфест-2019: Осторожно, закрашено. Гид по фестивалю



фото: кадр из фильма "Государственные похороны", реж. Сергей Лозница



фото: Кадр из фильма "Кино эпохи перемен", реж. Алексей Федорченко



фото: кадр из фильма "Яма", режиссер Сергей Замуруев



фото: кадр из фильма "Монолог", реж. Оксана Синчугова

С 5 по 12 декабря в Москве и Санкт-Петербурге пройдет XIII международный фестиваль документального кино «» – самый крупный смотр неигрового кино в России. В программе 148 фильмов, более чем две трети которых премьерные, а чуть меньше половины – дебюты. Всего 10% работ сделаны при поддержке Министерства культуры РФ. Последнее особенно симптоматично: ведомство открыто противостоит авторам, которые хотят свободно выражать свои мысли и разговаривать с аудиторией на актуальные темы. И только на «Артдокфесте» можно почувствовать, что, оказывается, существуют сотни фильмов на русском языке, снятых либо на средства авторов (примерно половина из представленных), либо с привлечением независимых киностудий разных стран, телеканалов и так далее. Именно поэтому у программы «Артдокфеста» – фестиваля русскоязычных фильмов – такая широкая география: 27 стран (хотя ничего экзотического – в основном это Европа и страны бывшего СССР).«Артдокфест» раздал призы в октябре в Риге, где проходят его конкурсные показы. В столицах конкурс тоже покажут, но к ним добавятся еще 10 внеконкурсных секций, хотя деление условно – все картины на фестиваль подбираются по одному критерию: они должны говорить о насущном и честно отражать реальную жизнь. Со всеми ее шероховатостями, заблуждениями, борьбой, переживаниями, радостями и печалями. Герои картин, собранных в программу «Артдокфеста» – это мы сами. Зачем надо смотреть на то, как мы живем, что нас волнует, чего мы ищем, что оплакиваем и куда стремимся? Наверное, чтобы лучше слышать и видеть самих себя и тех, кто живет рядом с нами и говорит вроде бы на русском языке, а мы все равно друг друга не понимаем.Центральные темы обращены к самым актуальным вопросам современной жизни в России. Это, разумеется, продолжающаяся и с восторгом принимаемая населением милитаризация («», «», «», «») и клерикализация («») общества; потеря исторической памяти («», «»); проблема семьи и положения женщины в России («», «» и целая отдельная программа Metoo?); и нестареющий вопрос свободы слова, равно как и взаимоотношения государства и художника («», «»). Последняя отражена и в символике – имидж «Артдокфеста» 2019 года представляет собой борьбу с уличными художествами.10-ка самых важных фильмов фестиваля перечислена, но, чтобы продемонстрировать оттенки программы, мы собрали подборку картин, которым просто очень симпатизируем.: КонкурсПо заказу Минобороны для целей патриотического воспитания населения в 2019 году был запущен агитпоезд под названием «Сирийский перелом», содержащий трофейную технику, захваченную российской армией в ходе её участия в военных действиях в Сирии. Эшелон, насчитывающий полторы дюжины вагонов с бронетанковой и инженерной техникой, артиллерией, огнестрельным оружием, взрывными устройствами и экипировкой террористов проехал свыше 60 российских городов. Передвижную выставку сопровождали экскурсии по трофеям, проводимые участниками операции в Сирии, военные оркестры, ансамбли песни и пляски и, как полагается в случае армейской пропаганды, мобильная будка записи граждан на военную службу.Фильм лишен авторского комментария. «Акция» технично фиксирует будни передвижной выставки – репетиции, разминку участников, казенные торжественные речи и эмоциональные народные гуляния и селфи промеж объектов экспозиции, оставляя свободным пространство умолчания от критики патриотической публики и место для пылких возлияний антивоенной общественности. Всякий имеет возможность судить фильм по себе, хотя отклики на акцию в Сети подтверждали, что лобовые технологии махровой пропаганды 40-х годов прошлого века в условиях постмодерна работают с точностью до наоборот. Взгляд с платформы агитпоезда на сменяющие друг друга вокзалы городов настраивает на абсурдистский пролог к мотиву тотальной мобилизации. Можно рассыпаться в кафкианских определениях военно-патриотической акции, не уместной ни содержательно, ни исторически, но вряд ли стоит на это тратиться. Акция высекает сама себя, являясь свидетельством несчастия заблудившегося в самообмане государства, которое влезает с топорной идеологией в мирную жизнь людей и тратит деньги налогоплательщиков непонятно на что.Санкт-Петербург, Кино&Театр Англетер 07 декабря, 19:00Москва, КАРО 11 Октябрь, Зал №8 10 декабря, 21:00Москва, КАРО 11 Октябрь, Зал №8 11 декабря, 15:00: КонкурсГероическая собака Лайка стала первым живым существом, отправившимся в космос. Тем, кто вырос, испытывая радость и гордость от подвига этой милой дворняги, и лелеет ее возвышенный образ, станет немного не по себе при просмотре этой картины, показанной впервые на фестивале в Локарно. «Космические собаки» начнут с того, что расскажут голосом Алексея Серебрякова, что именно происходило с животным, которое вращалось вокруг Земли. А затем, расправившись с героическим мифом, фильм погонит вас дальше, зрительно заставив блуждать по современной Москве и наблюдать за жизнью двух бродячих московских собак, в то время как голос Серебрякова продолжит научно-популярно рассказывать о роли различных животных в освоении космоса в 60-х годах. Этот рассинхрон изображения и закадрового текста беспокоит, выводит из зоны комфорта, а взгляд на мир с точки зрения собаки вселяет неведомые чувства – как будто ты тоже бродячий пес в огромном холодном космосе и в лучшем случае пригодишься кому-то для опытов.Москва, КАРО 1 Октябрь, Зал №2 06 декабря, 19:00Санкт-Петербург, Кино&Театр Англетер 09 декабря, 20:35: От А до АКому как не Алексею Федорченко снимать фильм о буднях Свердловской киностудии. Самый известный уральский кинорежиссер и единственный, кто имеет в Екатеринбурге своё кинопроизводство, он начинал на Свердловской киностудии на разных административных должностях, от экономиста до замдиректора. Его полнометражный дебют «Первые на Луне» стал последним фильмом киностудии при прежнем руководстве. Федорченко собирает бывших коллег, режиссеров и цеховиков, в историческом здании студии, давно проданном на сторону и занятом с тех пор уродским торговым центром. На месте клетушек, торгующих мебелью, лыжами, лифчиками, ветераны регионального кино пытаются найти свои мастерские, создавая трагикомическое впечатление поисками того, чего нет.С ироническим отстранением, без ложного пафоса и академической надменности, запросто звучат воспоминания о рейдерских захватах, стрелках с бандитами, ворованном векселе и лихих бартерных сделках, которые должны были спасти киностудию об банкротства, но окончательно загубили её. Номинально Свердловская киностудия сегодня существует, но чем там занимаются – не известно. По ходу просмотра легко впасть в плач по ушедшему кино или отмахнуться от вороватых 90-х. Федорченко, автор фильмов с фирменным чувством языческого и характерным присутствием в них метафоры утраты, представляет Свердловскую киностудию 90-х годов как канувшую Атлантиду, собирая в образе её гибели трагедию всех региональных киностудий, стертых с карты и смытых из памяти эпохой безжалостных перемен.Москва, КАРО 11 Октябрь, Зал №7 10 декабря, 16:00: Среда. Дебют.Очень хочется, чтобы зрители «Артдокфеста» не пренебрегали фильмами молодых режиссеров. Программа дебютов в этом году обширная, местами даже поинтереснее, чем фильмы состоявшихся авторов. Короткометражный черно-белый фильм «Яма» с самой лаконичной авторской аннотацией в одну поэтическую фразу «Есть три эпохи у воспоминаний» по силе высказывания и исполнению достоин участия в основном конкурсе фестиваля. Автор – москвич, выпускник высших курсов режиссеров и сценаристов, и это его первая работа. Фильм настолько изящен и прост, что его не хочется анализировать, а следует просто пересказать. И, вместе с тем, это именно та простота, которая повергает в экзистенциальный кошмар.Герои фильма – мать и ее взрослый сын – героиновый наркоман, лишенный внутренней опоры бездельник, обладатель высокого голоса и следов вырождения на лице. Мать – простая женщина предпенсионного возраста с усталостью и смирением во взгляде, пик страстей и переживаний на счет нерадивого отпрыска давно позади, она принимает его таким, хотя привычно поругивает, вопрошая, почему он не хочет работать, и проверяет руки – не укололся ли где-нибудь незаметно в ванной. Неотложные дела вынуждают ее уехать, она собирается, едет куда-то в плацкартном вагоне, затем идет по лесу и оказывается на месте перезахоронения сотни солдат, погибших во время Великой отечественной. Спустя пару минут мы узнаем, что в братской могиле будет лежать ее дед – его тело нашла и опознала поисковая группа. Женщина получает памятную дощечку, на которой закреплены личные вещи ее предка – ложка, расческа, воинские знаки, химический карандаш. Она растрогана до слез, что деда нашли, что наконец-то стало известно место, где он будет лежать, место, где можно отдать дань его памяти. «Бабушка так его ждала», – произносит она. Возвращаясь домой, она показывает сыну вещи убитого солдата, погибшему, защищая родину. Для того, чтобы его потомки жили радостно и достойно.Москва, КАРО 11 Октябрь, Зал №6 06 декабря, 15:30Москва, КАРО 11 Октябрь, Зал №7 09 декабря, 18:00: Среда. ДебютПо удачному совпадению в одном сеансе с «Ямой» оказался другой симпатичный фильм – пример работы, снятой в одиночку и без бюджета. Что пока еще редкость – не выпускниками Разбежкиной или других московских киношкол. Это дипломный фильм выпускницы Казанского Государственного института культуры, сторонницы метода «чистой документалистики», как она сама говорит о себе.Молодой человек по имени Дмитрий разбирает хлам в квартире недавно умершего отца. Человек ушел – вещи остались. От них следует избавиться или хотя бы упаковать и убрать в дальний угол, чтобы сделать в унаследованной квартире ремонт. Отец Дмитрия был заядлый коллекционер, который чего только не собирал на протяжении жизни – модели военной техники, солдатиков, какие-то журналы, которые даже не распаковывал. Еще он писал рассказы, стихи и даже начинал роман, хранил фотографии любовницы и письма сына из армии. Оставшись один на один с этими реликвиями, Дмитрий взволнованно окунается в воспоминания, открывает для себя много нового в, казалось бы, знакомом ему человеке, который ушел навсегда, но теперь будет жить в нем.Простая «разбежкинская» манера съемки, в которой режиссер не прячется и подает иногда реплики из-за камеры, здесь работает. Герой все время в кадре (именно поэтому картина имеет такое название), а съемка – это и способ приближения к человеку и попытка облегчить его участь. Фильм – отличное средство справиться с навалившимся прошлым, через которое надо в каком-то смысле перешагнуть, чтобы начать новую жизнь.Москва, КАРО 11 Октябрь, Зал №6 06 декабря, 15:30Москва, КАРО 11 Октябрь, Зал №7 09 декабря, 18:00: После СоюзаМарьям ждет приезда сына-режиссера в спокойном азербайджанском селе. В состоянии ожидания ее жизнь размерена, почти статична: она медленно гуляет, вглядывается в ручей, рассматривает старые фотографии. Когда сын приезжает, мать оживляется: они ведут философские беседы о добре и зле, человеке и животных или скоротечности времени. Сын приезжает каждый год в сезон созревания хурмы, помогает ее собрать и высушить. Но скоро ему придется снова уехать, и жизнь снова вернется в прежнее спокойное русло.«Когда созревает хурма» – один из самых поэтичных и медитативных, а также красивых фильмов программы, и вместе с тем, очень личный и трогательный. Он ждет вдумчивого и неторопливого зрителя. Хилар Байдаров по образованию математик и айтишник с магистрской степенью, а режиссуре учился, на минуточку, у Белы Тарра. Эта работа, не первая, но самая успешная для Байдарова – она получила два приза на престижном фестивале Visions du réel в Швейцарии. Исчерпывающая рекомендация.Москва, КАРО 11 Октябрь, Зал №7 11 декабря, 20:30Санкт-Петербург, Кино&Театр Англетер 11 декабря, 18:00: После СоюзаГероями дебютного полномотражного фильма украинского режиссера (а также одной из основательниц фестиваля «86» в Славутиче) Нади Парфан стали работники коммунальной службы города Ивано-Франковска. В перерывах между сердитыми звонками жителей окрестных домов и починкой отопительных труб они, слегка поскрипывая, находят время участвовать в самодеятельности и поют в хоре под неизменным руководством Ивана Васильевича, который вот-вот выйдет на пенсию. Здесь все устарело: ржавые трубы, пасьянс на огромном мониторе, патриотические песни и гордость за культурные достижения отдела. Но важную работу никто не отменял – людям вокруг нужно тепло. Парфан предлагает увидеть своих героев с симпатией, уважением и с максимально близкого расстояния. Ее фильм становится коллективным портретом структуры, которая постепенно исчезает, но все еще безошибочно узнается несколькими поколениями жителей постсоветского пространства.Москва, КАРО 11 Октябрь, Зал №8 05 декабря, 21:30Москва, КАРО 11 Октябрь, Зал №6 06 декабря, 12:30