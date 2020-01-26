Kinotavr. Special Edition: Что смотреть на первом международном фестивале в Москве

анонс

4 декабря 2019 Артдокфест-2019: Осторожно, закрашено. Гид по фестивалю Особенности программы этого года + 8 фильмов, которым мы симпатизируем

31 октября 2019 Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет 72 документальных фильма программы

22 октября 2019 БФМ-2019: Мультфильмы для взрослых детей и взрослых-взрослых Что посмотреть на самом большом московском смотре анимации