Kinotavr. Special Edition: Что смотреть на первом международном фестивале в Москве

С 30 января по 2 февраля в Москве пройдет первый международный фестиваль Kinotavr. Special Edition, организованный командой главного отечественного фестиваля «Кинотавр» во главе с продюсером Александром Роднянским. В программе смотра – уже получившие международную фестивальную славу картины, которые тем не менее еще не выходили в российский прокат. Рассказываем обо всех фильмах, которые можно посмотреть на Kinotavr. Special Edition. Все показы пройдут в столичном киноцентре «Октябрь». Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
фото: Пресс-служба фестиваля Kinotavr. Special Edition
Главный претендент на премию «Оскар» в номинации лучший фильм года. В разгар Первоq мировой войны два совсем молодых солдата – Блейк и Скофилд – должны доставить на передовую – в батальон полковника Маккензи – генеральский приказ об отмене атаки. На кону – жизнь 1600 британских солдат, в том числе брата Блейка, который служит у Маккензи. Двухчасовая картина показывает этот опасный поход юных солдат. Фильм снимали длинными отрывками и смонтировали, чтобы он выглядел одним целым дублем. Режиссер Сэм Мендес посвятил ленту своему деду, участнику Первой Мировой, на воспоминаниях которого частично и основана картина. Помимо двух ключевых актеров – Дина-Чарльза Чепмена и Джорджа МакКэя, роли в фильме исполнили Колин Ферт, Эндрю Скотт, Марк Стронг и Бенедикт Камбербэтч.
фото: "1917"/Пресс-служба фестиваля Kinotavr. Special Edition
«Вишневый переулок, 7», режиссер Йонфань
Показ: 31 января, 19.30, зал №7
Дебютный анимационный фильм гонконгского режиссера и фотографа Йонфаня и самая поэтическая картина прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, получившая там приз за лучший сценарий. Любовный треугольник на фоне Гонконга 1960-х, разрывающегося между Востоком и Западом. Главный герой – талантливый студент-филолог, изучающий английскую литературу, Ци Минь – здесь тоже разрывается между сбежавшей из Тайваня эпохи Белого террора госпожой Ю и ее дочерью, решительной Мэй Линь.
фото: "Вишневый переулок, 7"/Пресс-служба фестиваля Kinotavr. Special Edition
«Ты умрешь в 20», режиссер Амджад Абу Алал
Показ: 31 января, 20.30, зал №5
Лучший дебют Венецианского кинофестиваля 2019-го, история давления веры в предначертанную кем-то судьбу над свободной жизнью со всеми ее горестями и радостями. В центре сюжета – суданец Музамил, которому при рождении деревенский старец предсказал смерть в 20 лет. Отец Музамила не смог смириться с этим проклятием и ушел из дома, мальчика воспитывала только мать Сакина, всеми силами пытающаяся уберечь Музамила, которому уже исполнилось 19 лет.
фото: "Ты умрешь в 20"/Пресс-служба фестиваля Kinotavr. Special Edition
«Тламлесс», режиссер Ала Эддин Слим
Показ: 1 февраля, 16.00, зал №5
Участник «Двухнедельника режиссеров» Каннского кинофестиваля 2019 года, вторая полнометражная игровая картина тунисского постановщика Алы Эддина Слима, в которой он продолжает исследовать необычные повороты судьбы, заставляющие полностью менять свой жизненный путь. В этом диптихе история двух персонажей: солдата, уехавшего домой хоронить мать и так и не вернувшегося обратно в армию, и молодой женщины, удачно вышедшей замуж за богатого бизнесмена, забеременевшей, но однажды покинувшей свой роскошный дом, чтобы навсегда исчезнуть в лесу.
фото: "Тламлесс"/Пресс-служба фестиваля Kinotavr. Special Edition
Новая работа главного американского режиссера-затворника, считавшаяся фаворитом Канн-2019, но в итоге уехавшая оттуда только с призом экуменического жюри. Основанная на реальных событиях история австрийского фермера, который отказывается служить Третьему Рейху во время Второй Мировой войны, и поэтому оказывается в тюрьме, где его единственной поддержкой становятся письма к жене Фани. Главную роль в картине сыграл немецкий актер Аугуст Диль.
фото: "Тайная жизнь"/Пресс-служба фестиваля Kinotavr. Special Edition
Лента лирично-ироничного шведского классика Роя Андерссона в прошлом году получила в Венеции приз за лучшую режиссуру. Сотканная из обычных, на первый взгляд, городских историй трогательная элегия о человеческих комплексах и пороках, спрятанных за закрытыми дверями и окнами домов, или где-то глубоко во снах, в которые однажды может проникнуть непрошеный наблюдатель.
Первый иностранный фильм неутомимого японского постановщика Хирокадзу Корээды был снят во Франции, а премьера его состоялась на открытии Венецианского кинофестиваля. История кинозвезды в исполнении легендарной Катрин Денев, которая собирается выпустить свои «правдивые» мемуары, только вот ее дочь-сценаристка (Жюльет Бинош) вместе с мужем-актером (Итан Хоук) в книге матери не находит ни капли истины, особенно в том, что касается их семьи. Музыку для фильма написал российский композитор Алексей Айги.