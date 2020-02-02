ревью

Лайфстайл Перед балом: Лили-Роуз Депп, Хью Грант и Эмилия Кларк Вечеринка в преддверии вручения премии BAFTA - 2020

Лайфстайл «Это большой подарок российскому кинематографу»: Клим Шипенко о Милоше Биковиче Режиссёр фильма «Холоп» надеется на изменения в политике Минкульта

Фестивальная колонка Держи меня, соломинка, держи: Завершился 49-й Роттердамский кинофестиваль 8 российских фильмов в программе, победители и главные тенденции смотра этого года

Лайфстайл Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы Актриса не спешит узаконивать свой брак

Новости кино Агент Юджин Киттридж вернется в фильм «Миссия невыполнима» Его сыграет Генри Черни, который не появлялся в сиквеле с 1996-го года.

Новости театра «Гоголь-центр» объявил планы на сезон в свой день рождения Театр отмечает 7-летие и выпускает 7 спектаклей.

Ролики фильмов «Охота: Смертельные игры» Во втором сезоне рассказывается о поиске опасного преступника Эрика Рудольфа, организатора теракта на олимпийских играх в Атланте в 1996 году.

Спутник телезрителя «Люси»: Взрывная блондинка 2 февраля, 23:00, СТС

Ролики фильмов «Допрос» Молодой человек осужден за жестокое убийство своей матери и последующие 20 лет пытается доказать свою невиновность.