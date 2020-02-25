Берлинале-2020: «Уроки фарси». Язык мой, враг мой

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22 февраля Берлинале-2020: «Мой год Сэлинджера» Фестиваль блюдет традиции: открылись слащавой чепухой

2 февраля Держи меня, соломинка, держи: Завершился 49-й Роттердамский кинофестиваль 8 российских фильмов в программе, победители и главные тенденции смотра этого года

26 января Kinotavr. Special Edition: Что смотреть на первом международном фестивале в Москве От новых работ Терренса Малика и Сэма Мендеса до необычной анимации Йонфаня