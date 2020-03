Берлинале-2020. «Неизбранные дороги»: Все, что не было со мной - помню

фото: кадр из фильма "Неизбранные дороги"



Одной из звездных премьер 70-го Берлинского кинофестиваля стала американская драма « Неизбранные дороги » (The Roads Not Taken) британки Салли Поттер . Фильмы Поттер регулярно попадают на крупные фестивали: «Дороги» стали четвертой картиной, участвующей в Берлинале, а знаковый для режиссера « Орландо » (1992) по одноименному романупретендовал на «Золотого льва» в Венеции. Поттер любит обращаться к истории, социальным явлениям, а также часто использует театральные приемы и стилистику. В ее последних картинах фоном для сюжетов становились реальные политические события. Так, « Вечеринка » (2017) стала сатирическим комментарием к выходу Великобритании из Евросоюза, а события «» (2012) разворачивались во время Карибского кризиса и демонстраций против ядерного оружия. В «Неизбранных дорогах» Поттер отходит от политических высказываний и фокусируется на личной истории героя.Тридцать лет назад Лео ( Хавьер Бардем ) приехал в Нью-Йорк из Мексики. Сейчас у него прогрессирует деменция, и Лео практически потерял связь с реальностью и людьми вокруг. В повседневном мире его сопровождает любящая дочь Молли ( Эль Фаннинг ), которая готова принять отца любым, но его болезнь становится для нее непростым испытанием. В это время Лео размышляет о решениях, которые ему приходилось принимать в жизни.Салли Поттер несколько лет заботилась о брате с деменцией, что натолкнуло ее на сюжет о памяти и сознании. Отталкиваясь от своих переживаний, режиссер выстраивает портрет человека, который ищет свою личность, путешествуя по образам из своего прошлого. На экране развиваются несколько параллельных историй, переплетающих друг с другом реальные события и те, что никогда не случались. Вместе с Лео зритель путешествует по обрывкам его мыслей, оказываясь то в мексиканской глубинке, то на греческом побережье, то выныривая в повседневность, где герой уже не может за себя отвечать.Воображение оказывается безопасным и успокаивающим, но всегда несет в себе оттенок меланхолии: в одном мире Лео скорбит с мексиканской женой по погибшему сыну, а в другой ― вспоминает об оставленной ради карьеры писателя семье. Тем временем непредсказуемая реальность с шумными улицами, зубными врачами, таксистами и супермаркетом никак не поддается контролю. Окружая зрителя фрагментированным миром героя, фильм постепенно раскрывает главный конфликт: пока Лео исследует другие миры, под угрозой оказывается воспоминание о Молли ― самом близком для него человеке. В это время девушке приходится брать ответственность за отца и принимать решения, выбирая между ним и работой.«Неизбранные дороги» отправляют зрителя плутать по плавающему туда-сюда сознанию героя без карты и ориентиров. Создавать и поддерживать хаотическую атмосферу и экранное напряжение помогают ритмичный монтаж, внимательная работа Поттер с актерами и персонажами, и главное ― удачный каст: дуэт Эль Фаннинг и Хавьера Бардема создает динамичные доверительные отношения сложных персонажей с внутренними противоречиями. Эти чувства подкрепляются и усиливаются важной для Поттер хореографией героев в кадре, которую подхватывает камера оператора(« Брачная история », « Фаворитка », « Американская милашка »).Фильм не стоит воспринимать как социальную драму о деменции или о заботе: для Поттер болезнь героя ― лишь отправная точка. По словам постановщицы, «Дороги» не стали для нее терапевтической попыткой справиться с потерей близкого, хотя элементы этого опыта режиссер все-таки переносит на экран. Не выходит за рамки сопутствующих обстоятельств и мелькающая тема иммиграции. Лео постоянно вспоминает свою первую жену Долорес ( Сальма Хайек ), во время одного из приступов паники дочь пытается объяснить, что он больше не нелегальный приезжий, а когда герой пропадает в городе, помогает ему таксист-араб. Эти детали не складываются в этот раз в какое-либо отчетливое высказывание, которого от Поттер можно было бы ожидать, но добавляют фильму объема. История становится похожей на головоломку, которая начинает складываться к концу, обрастая музыкой и сентиментальным настроением ― и к этому моменту рискует лишиться внимание потерявшегося в потоках сознания зрителя. Но Салли Поттер не боится запутанных дорожек и многослойности - и если вы готовы отправиться с ней в такое путешествие, эта возможность скоро у вас появится. Неизбранные дороги » в российском прокате с