Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Берлинале-2020. «Неизбранные дороги»: Все, что не было со мной - помню

Фестивальная колонка >>
2 марта 2020
Личная драма о выборе и сомнениях от Салли Поттер с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг

Берлинале-2020. «Неизбранные дороги»: Все, что не было со мной - помню
фото: кадр из фильма "Неизбранные дороги"

Одной из звездных премьер 70-го Берлинского кинофестиваля стала американская драма «Неизбранные дороги» (The Roads Not Taken) британки Салли Поттер. Фильмы Поттер регулярно попадают на крупные фестивали: «Дороги» стали четвертой картиной, участвующей в Берлинале, а знаковый для режиссера «Орландо» (1992) по одноименному роману Вирджинии Вульф претендовал на «Золотого льва» в Венеции. Поттер любит обращаться к истории, социальным явлениям, а также часто использует театральные приемы и стилистику. В ее последних картинах фоном для сюжетов становились реальные политические события. Так, «Вечеринка» (2017) стала сатирическим комментарием к выходу Великобритании из Евросоюза, а события «Бомбы» (2012) разворачивались во время Карибского кризиса и демонстраций против ядерного оружия. В «Неизбранных дорогах» Поттер отходит от политических высказываний и фокусируется на личной истории героя.

Тридцать лет назад Лео (Хавьер Бардем) приехал в Нью-Йорк из Мексики. Сейчас у него прогрессирует деменция, и Лео практически потерял связь с реальностью и людьми вокруг. В повседневном мире его сопровождает любящая дочь Молли (Эль Фаннинг), которая готова принять отца любым, но его болезнь становится для нее непростым испытанием. В это время Лео размышляет о решениях, которые ему приходилось принимать в жизни.

Берлинале-2020. «Неизбранные дороги»: Все, что не было со мной - помню
фото: кадр из фильма "Неизбранные дороги"

Салли Поттер несколько лет заботилась о брате с деменцией, что натолкнуло ее на сюжет о памяти и сознании. Отталкиваясь от своих переживаний, режиссер выстраивает портрет человека, который ищет свою личность, путешествуя по образам из своего прошлого. На экране развиваются несколько параллельных историй, переплетающих друг с другом реальные события и те, что никогда не случались. Вместе с Лео зритель путешествует по обрывкам его мыслей, оказываясь то в мексиканской глубинке, то на греческом побережье, то выныривая в повседневность, где герой уже не может за себя отвечать.

Воображение оказывается безопасным и успокаивающим, но всегда несет в себе оттенок меланхолии: в одном мире Лео скорбит с мексиканской женой по погибшему сыну, а в другой ― вспоминает об оставленной ради карьеры писателя семье. Тем временем непредсказуемая реальность с шумными улицами, зубными врачами, таксистами и супермаркетом никак не поддается контролю. Окружая зрителя фрагментированным миром героя, фильм постепенно раскрывает главный конфликт: пока Лео исследует другие миры, под угрозой оказывается воспоминание о Молли ― самом близком для него человеке. В это время девушке приходится брать ответственность за отца и принимать решения, выбирая между ним и работой.

Берлинале-2020. «Неизбранные дороги»: Все, что не было со мной - помню
фото: кадр из фильма "Неизбранные дороги"

«Неизбранные дороги» отправляют зрителя плутать по плавающему туда-сюда сознанию героя без карты и ориентиров. Создавать и поддерживать хаотическую атмосферу и экранное напряжение помогают ритмичный монтаж, внимательная работа Поттер с актерами и персонажами, и главное ― удачный каст: дуэт Эль Фаннинг и Хавьера Бардема создает динамичные доверительные отношения сложных персонажей с внутренними противоречиями. Эти чувства подкрепляются и усиливаются важной для Поттер хореографией героев в кадре, которую подхватывает камера оператора Робби РайанаБрачная история», «Фаворитка», «Американская милашка»).

Фильм не стоит воспринимать как социальную драму о деменции или о заботе: для Поттер болезнь героя ― лишь отправная точка. По словам постановщицы, «Дороги» не стали для нее терапевтической попыткой справиться с потерей близкого, хотя элементы этого опыта режиссер все-таки переносит на экран. Не выходит за рамки сопутствующих обстоятельств и мелькающая тема иммиграции. Лео постоянно вспоминает свою первую жену Долорес (Сальма Хайек), во время одного из приступов паники дочь пытается объяснить, что он больше не нелегальный приезжий, а когда герой пропадает в городе, помогает ему таксист-араб. Эти детали не складываются в этот раз в какое-либо отчетливое высказывание, которого от Поттер можно было бы ожидать, но добавляют фильму объема. История становится похожей на головоломку, которая начинает складываться к концу, обрастая музыкой и сентиментальным настроением ― и к этому моменту рискует лишиться внимание потерявшегося в потоках сознания зрителя. Но Салли Поттер не боится запутанных дорожек и многослойности - и если вы готовы отправиться с ней в такое путешествие, эта возможность скоро у вас появится.

«Неизбранные дороги» в российском прокате с 23 апреля.


версия для печати
Поиск по меткам
Американское киноБерлинале-2020Британское киноЮлия Кузищина
персоны
Хавьер БардемСалли ПоттерЭль ФаннингСальма Хайек
фильмы
Американская милашкаБрачная историяВечеринкаНеизбранные дорогиОрландоФаворитка

фотографии >>
Берлинале-2020. «Неизбранные дороги»: Все, что не было со мной - помню фотографии
Берлинале-2020. «Неизбранные дороги»: Все, что не было со мной - помню фотографии
Берлинале-2020. «Неизбранные дороги»: Все, что не было со мной - помню фотографии
Берлинале-2020. «Неизбранные дороги»: Все, что не было со мной - помню фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Дмитрий Белякин
Юрий Богатырёв
Евгений Дятлов
Юлия Космачёва
Олег Масленников (II)
Михаил Пореченков
Ия Саввина
Борис Смолкин
Даниил Страхов
Стефано Аккорси
Ингрид Болсай Бердал
Хуан Луис Гальярдо
Миливое Живанович
Дэниел Крэйг
Ребел Уилсон
Джон Финч
все родившиеся 2 марта >>

Афиша кино >>

Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
Невидимая жизнь Эвридики
драма, мелодрама, экранизация
Бразилия, Германия, 2019
Вперёд
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Милый друг
мелодрама, мистика, научная фантастика, семейное кино
Франция, Бельгия, 2019
Один вдох
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Россия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Очень женские истории
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Прощание со Сталиным
исторический фильм
Литва, Нидерланды, Украина, 2019
Человек-невидимка
научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Австралия, США, 2020
Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен