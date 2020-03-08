Свинья, безумие, Чечня: чем запомнился Берлинале-2020

Вместе с февралем закончился Берлинский кинофестиваль – 70-й, юбилейный, – который стал и своего рода перезагрузкой для именитого смотра. Вместе с новым руководством пришли и новые программы (например, Encounters), и новые вопросы (главный касается «ДАУ»), а также много интересных фильмов, о которых после возвращения нам рассказали Юлия Кузищина и Алексей Филиппов.
Американец Абель Феррара, уже несколько лет живущий в Риме, попал в конкурс с фильмом «Сибирь», главные роли в котором исполнили Уиллем Дефо и жена режиссера Кристина Кириак. Как и в предыдущей работе режиссера «Томмазо», в «Сибири» угадывается автобиографическая тема. Прошлая картина реалистично воспроизводила повседневную жизнь и заканчивалась домашней съемкой дочери Феррары и Кириак. В новом фильме режиссер предпочитает следовать за иррациональным: он быстро оставляет в стороне нарратив и концентрируется на своих переживаниях (в этом случае - по поводу молодой жены и ее беременности), которые предпочитает артикулировать визуально. Феррара отправляет героя в сюрреалистическое путешествие на собачьей упряжке из заснеженных холмов в пустыню, пещеры и подвалы и населяет встречающиеся ему миры собственными страхами. Следить за этим следить любопытно и местами забавно, но риск потеряться в потоке сознания остается очень большим. Прокатный статус неизвестен
Новый фильм философа и трудоголика Хон Сан Су, получивший приз Берлинале за режиссуру, вновь состоит из разговоров и созерцания – лиц, ситуаций, спрятанных за фигурами видов из окна. Гам Хи (музы режиссера Ким Мин Хи) замужем пять лет, и пара не расставалась ни на день. Когда же муж уехал в командировку, она отправилась проведать трех подруг – поговорить о личном, семейной жизни и других важных вещах (например, вегетарианстве). Все три подруги Гам Хи находятся в разном семейном статусе – разведена, в активном поиске и уже давно замужем, – так что имеют свои взгляды на институт брака и границы между влюбленными. В этих же застольных разговорах они пытаются нащупать универсальные приоритеты: кому-то бродячие кошки важнее соседей, кому-то карьерные перспективы, кого-то раздражает велеречивость мужа. У каждого своя правда и неправда, и выстроить стройную философскую систему не всегда получается: Гам Хи ест свежеприготовленное мясо и размышляет о том, как бы ей хотелось перестать этим наслаждаться. Однако вопрос, поставленный Хон Сан Су, думается, в другом: не становится ли человек заложником собственных и чужих рамок – и, главное, способен ли он из них сбежать. Прокатный статус неизвестен
Хит фестиваля Sundance и лауреат гран-при жюри Берлинале, третий фильм Элизы Хиттман рассказывает о старшекласснице Отэм (дебютантка Сидни Флэнеган), которая отправляется в Нью-Йорк вместе с двоюродной сестрой, чтобы избавиться от незапланированной беременности. Фабульно лента напоминает тест, которому подвергают Отэм в клинике, задавая вопросы о ее личной и сексуальной жизни: «Никогда, редко, иногда, всегда» – четыре варианта ответа из стандартного опросника. Все ситуации – от невозможности обратиться за помощью к родителям до странного поведения начальника и сопутствующих поездке приключений — кажутся тоже как будто стандартными, для кино и для жизни. Однако Хиттман умудряется вывести из них чуткую историю болезненного сопротивления изменчивому миру, который как со всех сторон пропитан сексуальным влечением, так и абсолютно равнодушен к решению последствий страсти. В непростом трипе Отэм сопровождает также увесистый чемодан, глядя на который окружающие как будто бы говорят: чур не я. Прокатный статус неизвестен
Один из самых известных российских документалистов, Виктор Косаковский, представил в программе Encounters свою новую картину «Гунда». Как и в «Акварели» (2018) Косаковский продолжает тему отношений человека и природы. В этот раз он обращается не к неподвластной стихии, а к той части природы, которую люди переделали под себя. Главной героиней черно-белого фильма без единого человеческого диалога стала свинья Гунда и ее поросята, за которыми камера наблюдает с момента рождения. Кроме Гунды, в кадре появляются и другие животные, причем традиционно для Косаковского, все его «персонажи» живут в разных человеческих странах. За полтора часа фильма зритель получает возможность лучше понять свиные материнские чувства, увидеть, как курице приходится выходить за рамки привычного, и понаблюдать за социализацией коров. Но приближение к природе будет сопровождаться напоминаниями о предсказуемой судьбе этих животных, и зритель должен усовеститься. Куплен для российского проката, дата неизвестна
Режиссер Жозефин Декер впервые привлекла внимание берлинской публики в 2018 году своей яркой картиной «Мадлен Мадлен», до этого побывавшей в программе «Санденса». Такая же фестивальная судьба сложилась и у «Ширли» ― драмы с Элизабет Мосс, снятой по мотивам одноименной книги Сьюзан Скарф Меррел, в основе которой ― биография писательницы Ширли Джексон. Фильм рассказывает о молодой паре, поселившейся в доме у Джексон и ее мужа-профессора. Ширли пишет книгу, вдохновляясь оказавшейся у нее дома юной Роуз, и две женщины постепенно начинают сближаться. Как и в «Мадлен Мадлен», Декер вновь обращается к образу психически нестабильной героини, открывая ее субъективный взгляд на мир, проблемы которого писательница перерабатывает в своем творчестве. Болезненные места в творчестве Ширли совпадают с точками становления Роуз как жены, матери, домохозяйки. Декер превращает эту историю в напряженное переживание, от которого невозможно оторваться. Выйдет в российский прокат, дата неизвестна
Полнометражный анимационный дебют Мариуша Вильчинского – режиссера-самоучки и профессора киношколы в Лодзи, над которым он работал больше десяти лет и который вобрал его разрушающий опыт потери близких (за короткий период умерли его родители и близкий друг). «Убей это» – депрессивный невинно-сюрреалистический трип, в котором пересекаются покореженное мировосприятие Вильчинского и его воспоминания, зашифрованные в творящемся на экране макабре. Эстетика фильма минималистична, если не сказать примитивна – что-то на стыке рисунков в школьной тетради и бумажных поделок. Вместе с тем Вильчинский точно выбирает места силы – квартира, магазин, трамвайная остановка, больница и далекий курорт, – а также остроумно пересматривает роль людей в маленьком городе. Вот на прилавке в продуктовом вместо рыбы вдруг оказываются люди, вот в морге с зашкаливающим черным юмором зашивают людей, вот в поезде на море едут пожилые, но все еще похотливые Минни Маус и Дональд Дак, увиденные режиссером когда-то в диафильме. В одном финале звучит умиротворяющая балада Тадеуша Налепы – покойного друга режиссера и композитора фильма, в другом – исполинский двойник Вильчинского остается заложником удушающей потери, выкинувшимся на берег китом. Прокатный статус неизвестен
Аутичный Иосиф (Бен Уишоу) работает инспектором по досмотру в лондонском аэропорту, слегка стесняется щупать пассажиров, а с коллегами не может наладить контакт – даже на свой день рождения не признается, кто принес торт. Однако после контакта с безумным пассажиром, сообщившим, что конец уже близок, что-то щелкает в голове у Иосифа – в гостях у родителей он разгрызает стенку стакана и пускается во все тяжкие – бросается чужими вещами, грабит банки, подкатывает к давно нравившейся коллеге. Энейл Кария в энергичном дебюте «Всплеск» показывает не просто бунт винтика против системы, которую он призван воплощать и поддерживать, а импульсивный, болезненный процесс познания человеком себя через нарушение выстроенных обществом и им самим рамок и табу. Камера Стюарта Бентли, поначалу спокойная, в момент перерождения Иосифа начинает поддаваться его ажитации, следовать за ним длинными неразрывными кадрами, трястись в беге, немного сходить с ума, больше не отключаясь от его переживаний. Пройдя разрушительный этап, Иосиф познает дзен – но исключает ли он (как минимум локальный) конец света, или это просто праздник непослушания на фоне грядущего апокалипсиса – неизвестно. Куплен для российского проката
Британо-пакистанский рэпер Зед (Риз Ахмед) собирается в международный тур, но перед этим решает вернуться из Америки в Великобританию, чтобы проведать родителей. Большой карьерный шаг означает для него закрепление места в мировом музыкальном пространстве, но приводит к разрыву с возлюбленной; дома же его ждут не только воспоминания о детстве, вызванные аудиокассетой с первым рэп-треком, записанным поверх переливов кавалли, но и наследственная аутоиммунная болезнь. Проблемы с кровью физической заставляют Зеда задуматься о крови в ином смысле – о контакте с родителями, о корнях, о связи с пакистанской культурой, которая почти выветрилась из его яростных речитативов. Отец Зеда покинул Пакистан во время разделения Британской Индии и переехал на территорию колонизаторов, сам рэпер сбежал и отсюда – в США, страну надежд. Дебют режиссера Бассам Тарика – местами прямолинейно, местами лирично, местами яростно – описывает драму самоидентификации в сложном современном мире: через музыку, воспоминания и диалог культур/поколений. Кажется, не весь свой потенциал «Могул маугли» реализовал, но его упрощение и общая понятность напоминают куплеты заглавного героя: не глубоко, но искренне и заразительно. Прокатный статус неизвестен
Мария Игнатенко ― выпускница мастерской Дмитрия Мамулии в МШНК, приехавшая на Берлинале с дебютной картиной «Город уснул». На счету Игнатенко ― работа над сценарием последнего фильма Мамулии «Преступный человек» и корометражка «Юха». Ее первый полный метр ищет образ скорби и отчужденности через героя Виктора, который теряет жену и бродит по пустынному замерзшему городку. Все люди, которых он встречает на пути, уснули, – и близость, которая могла бы заполнить пустоту, недостижима. Фильм открывается и закрывается кадрами судебного заседания, где Виктор – обвиняемый: отстраненно звучащий вердикт еще больше отчуждает вечную мерзлоту во внутреннем мире персонажа. Игнатенко интересуется состоянием героя больше, чем его историей, и максимально замедляет экранное время, погружая зрителей в бескрайнюю меланхолию. Прокатный статус неизвестен
«Двадцатый век» / The Twentieth Century
фото: «Двадцатый век»
Фантасмагорическая история про реального премьер-министра Канады Уильяма Лайона Макензи Кинга (Дэн Бирн), который в конце XIX века только собирается бороться за высокий пост. Впереди его ждут серьезные испытания: борьба за сердце девушки, которую увидела во сне его мать и назначила суженной, испытания для кандидатов в премьер-министры (довольно идиотские), участие Канады в британо-бурской войне, конфронтация милитаристской части Канады с франкоговорящей миролюбовой. «Двадцатый век» – дебют Мэттью Ранкина – довольно изобретательно излагает факты из истории Канады, но в формате синефильской сюрреалистичной комедии, где смешиваются Гай Мэддин с его любовью к эстетике немого кино, зараженные линчевским гротеском комедии 1930-х, картонные декорации и абсурдистский юмор. Все здесь – вымысел, но и все здесь правда: от разделенной Канады до имен многих политиков и участия страны в войне с бурами; вместе с тем это история взросления, полнящаяся сексуальных намеков и гендерной игры (некоторых героинь играют мужчины, некоторых героев – женщины с усами). Настоящий праздник без границ. Прокатный статус неизвестен
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНОРАМА
«Добро пожаловать в Чечню»
фото: «Добро пожаловать в Чечню»
Среди фильмов, попавших на Берлинале с американского фестиваля Sundance, оказалась и документальная картина режиссера и журналиста Дэвида Франса. Как и его прошлые фильмы, она посвящена ЛГБТ: в этот раз режиссер отправился в Россию и представил международной аудитории свидетельства того, как активисты вытаскивают из закрытой республики людей, которым там угрожает смерть. Комментарии к фильму дают реальные активисты Ольга Баранова и Давид Истеев, а также сами люди, оказавшиеся в тяжелой ситуации. Среди них и Максим Лапунов – первый человек, открыто заявивший о пытках. Герои фильма живут в убежище: в лучшем случае - готовятся к эмиграции (иногда - всей семьей), в худшем - не знают, что с ними произойдет в течение ближайших месяцев. Для безопасности при съемках было необходимо соблюдать строгий протокол, чтобы не раскрыть личности участников - для этого в фильме все лица заменены с помощью технологии deep fake, которая позволяет сохранить мимику. По этой же причине не было возможности использовать профессиональную технику для съемок, зато некоторые части фильма снимали сами герои. Также Франс включил в картину видео, снятые преследователями ЛГБТ во время нападений. Шокирующие сюжеты усиливаются кадрами отрицающих гонения и пытки властей, а в интервью режиссер признается, что слабо верит, что проблему смогут решить международные суды. «Добро пожаловать в Чечню» становится важным международным голосом в поддержку людей, чья жизнь находится в опасности. Вероятно, премьера состоится на HBO
ПЕРСПЕКТИВА НЕМЕЦКОГО КИНО
«Гаражане» / Garagenvolk
фото: «Гаражане»
Документальный дебют немецкой постановщицы украинского происхождения Натальи Ефимкиной снят в небольшом российском моногороде где-то за полярным кругом. Раньше здесь были шахты, а теперь работы нет. Для тех, кто не спивается, способом не сойти с ума от бессмысленности существования становится гараж. В них зачастую даже нет машин, но за каждой парой железных дверей скрывается собственная вселенная: мастерская, курятник, спортзал, репетиционная база, а то и пятиэтажная подземная пещера. На создание этого мира у некоторых героев уходит вся жизнь, но внуки, которым достается наследство, больше всего, кажется, хотели бы из города сбежать. Запечатлевая депрессивную атмосферу русского севера, Ефимкина оставляет на экране место для юмора и надежд, но не уходит в иллюзии. Самой важной для фильма эмоцией становится эмпатия ― зрители получают возможность максимально близко подойти к героям, таким же обычным людям. Прокатный статус неизвестен