«Утро Родины»: Утро туманное, утро седое

С 8 по 14 марта 2020 года в Южно-Сахалинске уже в третий раз проходит фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины», в конкурсной программе которого представлены 11 отечественных сериалов прошлого года. Члены жюри выберут лучших в 10 номинациях, а «Приз зрительских симпатий» будет вручён победителю голосования зрителей на сайте «Комсомольской правды». Анна Кузьмина набралась храбрости и отправилась в далёкий путь до Сахалина, чтобы рассказать нашим читателям о том, что там происходит.
фото: Анна Кузьмина
Поездка на Сахалин началась за месяц до вылета — в день, когда о нём стало известно. Взгляд на карту России пугал. Казалось, что лететь придётся на противоположную сторону глобуса, а это далеко. Очень далеко. В журналистском чате обсуждения поездки царила весёлая неразбериха. Что есть Сахалин и что есть на Сахалине — устриц, крабов, оленей? Брать ли с собой шпильки, маленькое чёрное платье или меха? Какая будет погода в марте? Бывалые ласково советовали не выпендриваться, брать всё тёплое сразу и три шапки, новички-оптимисты сверялись с весенним прогнозом и не хотели вытаскивать уже убранный на лето пуховик. О наивные! Суровая правда погоды на острове откроется только по прилёте, и то не сразу — аэропорт имени Чехова встретил нас нежным хлюпаньем подтаявшего снега под ногами. Было почти тепло. Но недолго.
Разница во времени между Южно-Сахалинском и Москвой 8 часов. Мы летели всю ночь, а приземлились во второй половине завтрашнего дня — и, раскрывая слипающиеся веки руками, поехали на открытие смотра, церемония которого состоялась в ледовом дворце «Кристалл». Здесь сон как рукой сняло — шоу оказалось масштабным кино-концертом, над которым работали сразу три режиссёра, соединившие специально снятый для него фильм и постановочные номера на сцене. По сюжету фильма, команда организаторов фестиваля (актёры Дмитрий Назаров, Андрей Кайков, Галина Данилова и Григорий Сиятвинда) перепутала день открытия и пригласила всех артистов не на 8 марта, а на 8 мая. Пытаясь выйти из положения, они лихорадочно с ними созваниваются и комично «руководят» ходом церемонии — так, по звонку на мобильный, был выбран ведущий из зала — Максим Лагашкин, а соведущая Нонна Гришаева помогала ему уже с экрана. На сцене же выступали артисты арт-проекта «Тенора XXI века», Илзе Лиепа, вокалистка Диана Анкудинова, воздушный гимнаст Антон Михеев и балет Аллы Духовой «Тодес» — но не только он, вместе в танцорами в массовых сценах принимали участие около ста сахалинских артистов, в числе которых и детские коллективы. «Вон она, вон наша, слева!» — ликовали чьи-то родственницы в зале. Действие, размах которому придавало световое шоу, транслировалось на четыре огромных экрана и создавало полное ощущение интерактивности. (По слухам, бюджет мероприятия составил свыше 20 млн рублей).
фото: пресс-служба фестиваля
На церемонии был вручён специальный приз фестиваля, керамический лотос «За вклад в развитие телевизионного кино»: его получил режиссер Александр Прошкин. Надо сказать, что получил он не только этот приз — выход режиссёра на сцену неожиданно вызвал стоячую овацию. Бедный Прошкин умолял зрителей сесть и чуть не прослезился: «У меня просто нет слов, да ещё бессонная ночь. Вы знаете, я растерялся, первый раз в жизни, увидев этот грандиозный зал. Я с детства мечтал попасть на Сахалин, это какое-то, знаете, такое замирание мысли, ну никакого способа попасть на Сахалин не было. И я не один такой мечтатель. Антон Павлович Чехов называл это заболевание «сахалинез», везде мерещился этот Сахалин в сиреневом тумане, океан. Вылечиться от этого дела медикаментозно невозможно, можно только приехать. И вот я, наконец, попал сюда, спасибо вам огромное!»
(Цитата из письма А.П.Чехова — А.Н. Плещееву: «Целый день сижу, читаю и делаю выписки. В голове и на бумаге нет ничего, кроме Сахалина. Умопомешательство. Mania Sachalinosa», — прим. автора).
Президент фестиваля, заслуженный артист России Сергей Жигунов, кратко объявил его открытым, и так же лаконичен был председатель жюри, режиссёр Сергей Урсуляк. «Знаю, что жюри хлопают искренне только в момент открытия фестиваля. Поэтому я с удовольствием послушаю ваши аплодисменты еще раз!» — сказал Урсуляк и спустился со сцены под смех и рукоплескание зала. Завершила же церемонию песня Ларисы Долиной, концерт которой также состоится в рамках смотра. «Утро Родины» не является фестивалем премьер, ведь сериалы конкурсной программы уже побывали в эфире. Да, здесь заявлены внеконкурсные предпремьерные показы кинофильмов, но зрителям, в первую очередь, интересны сами артисты, приезжающие представлять свои киноработы и дающие здесь концерты. Каждый фестивальный день начинается с конкурсных показов (демонстрируются по две серии состязающихся сериалов), продолжается показами полнометражных фильмов и творческими встречами с их авторами, а завершается — большим эстрадным представлением.
фото: Максим Федоров
Ещё одна традиционная история фестиваля — граффити-проект «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска». 9 марта состоялось открытие очередной «киноцитаты» — мурала с изображением персонажей фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...», в присутствии режиссёра Александра Прошкина и художника Геры Алкидного. Александр Анатольевич с нежностью вспоминал своих уже ушедших из жизни актеров: Валерия Приёмыхова и Анатолия Папанова, для которого работа в этом фильме оказалась последней. Режиссёр поблагодарил художника, потратившего 17 часов в работе над огромной картиной, в люльке, под порывами ветра, и сказал, что время диктует совершенно новый язык и в кино, и в монументальном городском искусстве: «Это не про фильм даже, это про отношение к этим персонажам через годы. Я в принципе с такой интерпретацией согласен».
Досадно, что событие, которое могло стать заметным и важным для культурной жизни города, прошло почти без присутствия горожан. Возможно, жители Южно-Сахалинска не привыкли собираться на уличные мероприятия. Что этому виной — погода, будний день или то, что их никто не приглашал? Наверное, стоило это сделать, и понастойчивей — ведь даже для открытия магазина людей заранее извещают и успешно собирают толпу зевак. А здесь режиссёр, накануне сорвавший стоячую овацию огромного зала, оказался наедине с журналистами, какой контраст. Ситуацию спас случайно вышедший на улицу житель дома — он узнал режиссёра и трогательно его благодарил, несколько исправив положение.
фото: «Счастье в конверте» (2020)
Вечером в большом зале кинотеатра «Октябрь» состоялся предпремьерный показ мелодрамы «Счастье в конверте», режиссёрского дебюта актрисы Светланы Сухановой, который выйдет в прокат 12 марта. Фильм состоит из трёх новелл, построенных по принципу «матрёшка в матрёшке»: три почтальона, девочка, девушка и пожилая женщина, чаёвничают после работы и слушают воспоминания старшей, связанные с письмами и посылками. Главные же герои этих историй — фронтовики, каждый из которых, в свою очередь, вспоминает военный эпизод. Безупречно снятая, глянцевая и сентиментальная лента сделана в духе ролика «позвоните родителям» и способна выжать слезу у любого зрителя, подавляя эмоциональным диапазоном от масштабных батальных сцен до нежных святочных историй с Дедом Морозом, утешающим сироту, и шуток о загробной жизни на фоне цветущей природы Крыма. Стилистика работы аккуратно выдержана от начала и до конца — жаль только, что возраст главных героев явно не соответствует заявленному времени, нашему настоящему, в котором всем фронтовикам как минимум 97 лет. Условность фильма начинает потрескивать — хотя и «рассказчицы»-почтальоны, олицетворяющие здесь прошлое, настоящее и будущее, в контексте сюжетов похожи на трёх наблюдающих мойр, древних богинь судьбы, прядущих нить человеческой жизни, распределяющих судьбу и перерезающих эту нить.
Утерев слёзы после просмотра, мы начали нащупывать собственную нить судьбы в городе, улицы которого упираются в сопки, а до горнолыжного склона можно доехать за пять минут. Ребята, вы не поверите, мы же на Сахалине! Куда бы рвануть — на Курилы? «Не советуем, — охладили наш пыл местные коллеги, — лететь недалеко, но вы там погуляете полчаса, а застрять можете дней на пять, погода очень быстро меняется». Эх! (В кармане звякает смс-ка от МЧС).
10 марта на Южно-Сахалинск опускается плотный белый туман.