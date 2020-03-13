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«Утро Родины»: Топим за «Эпидемию»

Фестивальная колонка >>
13 марта 2020
(Окончание, начало заметок можно прочитать здесь)

10 марта на Южно-Сахалинск опустился плотный белый туман, а ночью началась сильнейшая снежная буря. Утром город проснулся, заваленный снегом «по самые ушки», но ситуацию на дорогах быстро исправила снегоуборочная техника. Аэропорт закрылся на вылет и прилёт, запланированный концерт Сергея Безрукова был отменён — артист не сумел добраться до Сахалина вовремя. Но творческие встречи продолжались — с теми членами жюри, которые прилетели сюда раньше.

«Утро Родины»: Топим за «Эпидемию»
фото: пресс-служба фестиваля

Так, режиссёр Вера Сторожева, композитор Алексей Шелыгин и актриса Инга Оболдина представили южно-сахалинцам популярный некогда фильм «Небо. Самолёт. Девушка». Для этого спецпоказа пришлось делать новую цифровую копию картины — все плёнки были изношены и уничтожены во время проката 2002-го года. После просмотра ленты, оказавшейся на удивление свежей и актуальной (впрочем, чему удивляться, именно временем проверяются хорошие фильмы), авторы побеседовали со зрителями и ответили на вопросы из зала. Инга Оболдина тоже пересмотрела свой кинодебют и сказала, что, по её мнению, сейчас такое тонкое и настоящее кино не встретишь: «Это именно язык кино, а не сериала, в котором всё проговаривается и нагнетается словесная драма. Сейчас всё слишком чётко выстроено, заюморено, мы очень хотим зрителям понравиться. А тут просто погружаешься в него — и всё». (Действительно, фильм произвёл настолько сильное художественное впечатление, что позже вызвал страстную полемику у посмотревших его кинокритиков, а это не часто бывает при обсуждении старых работ).

И вот он, главный погодный сюрприз Сахалина: 12 марта встретило нас настолько ослепительным солнцем, что не верилось глазам. Красота Южно-Сахалинска под его лучами ослепляла, и журналисты побежали на экскурсию и на горнолыжную базу «Горный воздух», на вершину горы Большевик, прямо у подножия которой и стоит город. На горе нас встретила сияющая Марьяна Спивак, спустившаяся на горных лыжах — для спортсменов тут просто рай.

«Утро Родины»: Топим за «Эпидемию»
фото: Максим Фёдоров

С вершины мы поспешили на встречу с актрисой Мариной Зудиной, представлявшей конкурсный сериал «Содержанки». Сопровождая речь изящными жестами тонких рук, актриса охотно отвечала как на вопросы о съёмках сериала и разнице режиссёрских подходов Константина Богомолова и Дарьи Жук, так и на вполне бытовые, в стиле «как похудеть». (Ответ, конечно же, «никак», но Марина деликатно рассказала нам о своём дробном питании).

Новый день (пятница 13-е) снова принёс нам туман и снежок, под которым состоялось открытие граффити-стены в честь сериала Сергея Урсулюка «Ликвидация». Мурал выполнил всё тот же неутомимый Гера Алкидный. Это открытие было более динамичным — режиссёр и художник погрузились в люльку автокрана, который поднял их на высоту примерно трёх метров, где Урсуляк поставил свою подпись на мурале при помощи баллончика белой краски. Аплодисменты журналистов — местные жители опять на церемонии не присутствовали — затем люльку благополучно опустили на землю, и все разъехались — кто куда, а журналисты в кинотеатр «Октябрь», где Марьяна Спивак и Кирилл Кяро представляли конкурсный сериал «Эпидемия».

Кирилл Кяро, Марьяна Спивак
фото: пресс-служба фестиваля

Завтра последний день и закрытие фестиваля, на котором станет известно, кто из сериалов-конкурсантов получит гран-при. Мы делаем ставку на «Эпидемию», соперниками которой выступают «Дылды», «Жуки», «Мёртвое озеро», «Мосгаз: Новое дело Майора Черкасова», «Мылодрама», «Победители», «Содержанки», «Толя-Робот», «Учителя» и «Шторм».

Программа не маленькая, и жюри доблестно (мы верим в это) отсматривало её на дисках — в кинотеатре демонстрировалось только по две серии каждого проекта. Впрочем, все — и жюри, и зрители — могли посмотреть эти работы ещё в прошлом году. Аккуратно организованный фестиваль, конечно, создаёт некий культурный флёр на Сахалине (да и просто посмотреть на приезжающих артистов публике всегда приятно), но напрочь лишён как актуальности, так и, собственно, концепции. Больше всего он похож на практичный пресс-тур — только рекламируется здесь не фильм и не сериал, а сам «фестивальный» проект, лишённый самого главного — творческого духа единения людей, объединённых на краткое фестивальное время его идеей. Этой идеи у организаторов, к сожалению, нет — как и человека, который мог бы им это показать и разжечь огонь живой киношной жизни вместо препарированных «событий». Главной приманкой гостей фестиваля, кроме гонораров, пока выступает сам остров и его природа, а это совсем другая история.

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Анна КузьминаУтро родины
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Сергей БезруковКонстантин БогомоловДарья ЖукМарина ЗудинаКирилл КяроИнга ОболдинаМарьяна СпивакВера СторожеваСергей УрсулякАлексей Шелыгин
фильмы
ДылдыЖукиКатранЛиквидацияМёртвое озероМылодрамаНебо. Самолёт. ДевушкаПобедителиСодержанкиСодержанки-2Толя-роботУчителяШтормЭпидемия

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