«Дух огня»-2020: Найти своих и успокоиться

О победителях российского конкурса фестиваля дебютного кино
На «Дух огня» в Ханты-Мансийске программу собирают разношерстную. Здесь удивительным образом сочетается кино для семейной и детской аудитории, военно-патриотические ленты, последние новинки проката (в том числе и те фильмы, которые сюда просто не добираются, к примеру, док «Однажды Тарантино» или феминистское знамя «Портрет девушки в огне»), яркий синефильский международный конкурс, редчайшие ретроспективы, достойные музея кино здорового человека, а также самые необычные фильмы молодых российских режиссеров – как короткие, так и полнометражные. Собрать ударный конкурс отечественных картин в условиях конкуренции с «Кинотавром», ММКФ и «Движением» (хотя последнее, кажется, всё) немыслимо, поэтому «Дух огня» уже много лет выступает в качестве российского Роттердама, куда кураторы привечают все нестандартное и странное, откапывая новинки среди нишевого малобюджетного, экспериментального, радикального и регионального кино. И всегда находят любопытные вещи.
фото: "Солнышко в руках"
Зрители Югры, традиционно являющиеся главным жюри фестиваля (именно они выбирают обладателя Гран-При), в этом году посмотрели 8 полнометражных российских работ в конкурсе и отдали свои голоса самой светлой, целомудренной из них – якутской романтической комедии «Экспедиция». За новый для самобытного якутского кино жанр взялся дебютант Гаврила Менкяров, актер театра и кино, а один из его продюсеров Петр Хики является режиссером хоррора «Проклятый хомус» - победителя «Духа огня» прошлого года. Герой «Экспедиции», чтобы впечатлить возлюбленную, отправляется в археологическую экспедицию – таким образом запускается сюжет, в котором сочетаются законным браком история и современность, наука и вымысел, приключения и любовь. В Якутии картина успела побывать в прокате, где собирала полные залы, так что Гран-при в зрительском голосовании ему был предопределен заранее.
фото: "Экспедиция"
Еще одна картина-победитель «Сделать как надо», получившая специальный диплом жюри и приз за лучшую женскую роль, – работа жанровая. Эта криминальная драма - первая игровая лента документалиста Игоря Полевичко, закончившего школу Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Главная героиня - девушка Наташа (Валерия Репина, награжденная за актерскую работу), попавшая в жернова коррумпированного и жестокого мужского мира. Девушка находится в ожидании суда по сфабрикованному делу – полиция подкинула ей наркотики, чтобы скомпрометировать ее любовника-следователя. История разворачивается как череда взаимоотношений Наташи с разными мужчинами – отцом, отчимом, следователем, влюбленным в нее юношей. В фильме много движения, и живая камера Алишера Хамидходжаева неустанно преследует героев, передавая их нервозность, страхи и разочарования. Полевичко заканчивает картину оптимистично, позволяя двум разным мужчинам проявить свои лучшие качества и объединить усилия ради спасения "девушки в беде".
фото: "Сделать как надо"
Денис Крюков за роль в фильме Андрея Бурмистрова «Этюд #2» награжден как лучший актер. Это драма о взрослении аутичного мальчика Саши, которого мать в раннем возрасте сдала в дом малютки. Саша оказался одаренным, и позже самостоятельно выучился не только читать по букварю, но и играть на фортепиано, когда стал слушать по радио классическую музыку. Когда волею судьбы (а в этой картине все, что происходит - случается, кажется, волею судьбы, а не сценария) он оказывается с другом за стенами психо-неврологического интерната, то не знает как распорядиться полученной свободой. Жизнь его мотает: то к криминальной группировке прибьется, то к олигарху под крыло попадет, а там уж и до Парижа недалеко, до сольных концертов. Режиссер, он же сценарист картины, творческих ВУЗов не заканчивал, он выпускник МИФИ, возможно, поэтому история шероховата, как наждак, документальная правдивость в ней сочетается с весьма вольными допущениями, в сюжете много неувязок и заимствований (в одной из сцен девушку в коме насилует санитар, и та беременеет, затем насильника убивают огнетушителем, а труп бросают в канализационный люк), зато можно только позавидовать, насколько высока у автора степень свободы и желание все делать, следуя только своей интуиции.
фото: "Этюд#2"
Еще один пример абсолютно независимого кино – победитель фестиваля по версии профессионального режиссерского жюри фильм «Аутло», мировая премьера которого состоялась на международном кинофестивале «Черные ночи» в Таллинне в прошлом году. Эту провокационную, несовершенную, но побуждающую к дискуссии картину о сексуальной и личностной свободе молодых людей Ксения Ратушная сняла за собственные деньги, заработав их в другом бизнесе. В фильме сплетаются несколько сюжетных линий, в одной из них мальчик-гей (Виктор Тарасенко) влюбляется в своего брутального одноклассника (Глеб Калюжный) и мастурбирует на его портрет в телефоне, в другой школьный учитель хранит до поры до времени в шкафу женскую одежду и губную помаду, в третьей – военный генерал приводит в закрытый клуб будущего зятя и разрешает выбрать ему проститутку по вкусу, а тот возьми да и влюбись в транссексуала. Всех этих рвущихся из штанов и общественных норм персонажей соединяет в один сюжет юная блондинка Аутло (Елизавета Кашинцева) – любительница причинять боль и доминировать.
фото: "Аутло"
Слухи, что Outlaw (буквально «Вне закона», если бы это не было именем девушки) небывало откровенный фильм, сильно преувеличены. Да, в нем ругаются матом и занимаются сексом, но достаточно невинно выглядят даже сцены сексуальной оргии школьников (хотя звучит страшно). Что дерутся, что сношаются - неловко и неуклюже. Размахивают ножами и даже кого-то убивают. Сажают на цепь. Смотрят порно. Но говорить, что «Аутло» - пощечина общественному вкусу, щелчок по носу бумерам, протест против системы, попытка громко заявить о себе - язык не поворачивается, фильм слишком уязвим для того, чтобы бить. Снятый о себе и для своих, он говорит о поиске любви и понимания, о том, как хочется, чтобы тебя не ломали, а принимали таким, какой ты есть, о том, что родительский контроль, армия и священники, олицетворяющие церковь и власть с их попытками задавить и подчинить себе все живое - нам не указ. Неизвестно, состоится ли у фильма прокат (ПУ получено), но молодежь его как-нибудь посмотрит и примет. Потому что мало кто говорит с ней на ее языке.
фото: Protocorba
В коротком метре третий и второй призы получили два студента МШНК – Кирилл Хачатуров за семиминутную анимацию Protocorba, в котором главная изобразительная гипнотическая сила заключается в пластике персонажей, и Юрий Кропачев за фильм «Солнышко в руках» - атмосферную неспешную историю, в которой, как и в фильмах его мастера Бакура Бакурадзе, ничего особенного не происходит, и люди выглядят как призраки, гости с другой галактики, не понимающие, зачем они тут. Первое же место и приз «Золотая тайга» вполне заслуженно увез студент ВГИКа Максим Печерский за трагикомичный фильм «Год белой Луны». Экспериментальная работа основана на реальных телефонных разговорах режиссера с мамой, живущей по астрологическим предсказаниям и встречами со своим парнем, с которым все не клеится. Сын сопровождает ее монолог беспорядочной сменой картинок на экране телевизора – метафора бессмыслицы, которую он не в состоянии понять, на которую нечего ответить, но ведь это же мама – самый близкий человек на свете. Рядом на диване лежит собака – она ничего не говорит, но гораздо лучше тебя понимает.