Суздальский фестиваль-2020: От молодых до мастеров

На минувшей неделе прошел Суздальский фестиваль – центральный смотр российской анимации, который показывает узкому кругу профессионалов те новые мультфильмы, которые широкий зритель увидит… нескоро, если вообще когда-либо. Ибо по телевизору и в кино их почти не показывают, а онлайн выкладывают в лучшем случае через год-другой после создания. Так что немногочисленным российским поклонникам анимации придется ловить немногочисленные же фестивальные показы, чтобы увидеть лучшее, самое тонкое и умное, самое экспериментальное и дерзкое анимационное кино. Дабы немного упростить эту задачу, мы составили список наиболее интересных работ минувшего года, которые стоит высматривать в сборниках авторской мультипликации.
Молодая анимация
«Анна, кошки-мышки», реж. Варвара Яковлева
Художница, аниматор и режиссер Варвара Яковлева узкому профессиональному кругу уже хорошо знакома и на фестивальных смотрах выступает не первый раз. Ее предыдущие короткометражки «Маленькая история большого пирата» и “The Square” и в разнообразные фестивальные конкурсы попадали, и призы получали. Но то были студенческие фильмы – и по статусу, и по ощущениям. Нынешняя же работа – «Анна, кошки-мышки», фигурировавшая в конкурсе «дебютов» – способна стать «визитной карточкой», заявляющей о Варе как о зрелом (хоть и юном) художнике с самобытным и интересным взглядом на мир.
«Анна» – чувственная, эмоциональная, эротичная и в то же время пугающая, напряженная история, откликающаяся на актуальную сегодняшнюю повестку про соотношение мужского и женского начал. Это фильм об агрессии и беспомощности, сексуальном насилии и удивительной власти женщины над мужчиной. В центре истории – девушка, которая живет себе в комфортном одиночестве, пока не становится предметом агрессивного вожделения соседа из окна напротив. Он является к ней как огненный великан, огромный и пугающий… Однако история, которая, казалось бы, должна обернуться сексуальным насилием, заканчивается совершенно иначе…
Интересен, впрочем, даже не столько сюжет, сколько весь визуальный и образный строй фильма: монументальность его главных фигур в сочетании с сюрреалистической тонкостью метафор, грубоватая пластика перекладной анимации в сочетании с эротической чувственностью момента… именно это все и создает особое настроение маленького анимационного кино.
фото: Кадр из фильма «Анна, кошки-мышки»
«Метро», реж. Валентин Тютерев
Валентин Тютерев учится во ВГИКе в мастерской блестящего мастера Алексея Демина, и также вовсе не новичок в фестивальном мире. Его предыдущая работа называлась «Побег» и рассказывала про побег из тюрьмы. Нынешняя – куда более локальна по сюжету, но обладает несравнимым художественным масштабом. Сама история проста и прозрачна настолько, что можно ее даже и не заметить: фильм начинается с того, что маленькая птичка – воробышек – наблюдает за площадью, которая наполняется людьми, и, следуя за человеческим потоком, влетает в метро. Там ее оглушает и ослепляет мир подземки: турникеты, люди, лица, руки, бег ленты эскалатора и ритмичный танец толпы, потолочные мозаики «Маяковской» и снова руки, лица, ноги, влетающий на станцию поезд, человеческий поток, глаза, мобильные телефоны… И хотя фильм длится каких-то три минуты, кажется, в них вжались все годы, проведенные в московском метрополитене.
Фильм выполнен в технике, напоминающей по пластике ожившую живопись (это, впрочем, не масло по стеклу, а темпера по бумаге) со смелым монтажом, интересными метаморфозами и переходами от очень условных импрессионистических образов к высокой, почти натуралистичной детализации.
фото: Кадр из фильма «Метро»
«Пастухи облаков», реж. Евгений Фадеев
Автор полюбившегося многим забавного студенческого мультфильма «Гамлет. Комедия» снял на этот раз куда более лиричную работу: о любви, одиночестве и облачном небе. И если «Гамлет» был шикарной шуткой, то «Пастухи облаков» – это настоящее большое кино, сжатое до малой формы, такое кино, где за 5 минут перед глазами пролетают человеческие судьбы во всей их сложности и парадоксальности.
«Пастухи облаков» – это артистичное фэнтези, история про мир, где облаками управляют люди: расчесывают их граблями, направляют куда следует и включают дождик, когда положено. Так и живут пастухи облаков в своем небесном одиночестве, день и ночь занимаясь монотонной работой, управляемые своего рода диспетчером, который тоже одиноко стоит на деревянной вышке и выдает пастухам облаков дистанционные указания, куда плыть. И все бы ничего, если бы не женщина, которая вносит несуразицу в этот стройный медитативный мир.
Фильм Фадеева нарисован такими светлыми тонами, что моментами он кажется почти совсем белым, совсем прозрачным как по картинке, так и по интонации, чем несомненно особенно подкупает на фоне ярких красок и громких эмоций современного кинематографа.
фото: Кадр из фильма «Пастухи облаков»
«Праздничный ужин», реж. Наталья Абрамова
Еще одна студентка ВГИКа, опять же из мастерской Демина – Наталья Абрамова – сделала стильный черно-красный фильм про свидание, которое начинается не очень удачно, но заканчивается прекрасно для всех, даже не только для влюбленной пары.
Главный герой – волк, который, приодевшись, с цветами и подарком отправляется на встречу… увы, вечер сразу идет не так. То дождь с громом, то проезжающие машины окатывают франта грязью. Наконец, он на месте: изрядно потрепанный, заходит в гости к красавице лисице, которая приготовила для него шикарный ужин с живыми зайцами, уложенными на лист капусты… Ну и да, все заканчивается хорошо для всех, кроме листа капусты.
фото: кадр из фильма «Праздничный ужин»
«Как говорил мой дед», реж. Александра Деева
На одном из прошлых фестивалей представившая совсем-совсем коротенькую работу «2,5 секунды», созданную в рамках экспериментального воркшопа совсем на скорую руку, почти самодеятельную, но настолько славную, что она запомнилась (вместе со своей создательницей) многим завсегдатаям Суздаля, Саша Деева в этом году приехала с куда более серьезным фильмом про своего деда. Дед Деевой, судя по фильму, работал на железной дороге в Баку, был очень большим, очень ответственным и добрым, так что когда поезд чуть не сошел с рельсов по вине одного из служащих, дед того не только не уволил, но наоборот взял к себе пожить, так как служащий ошибку совершил от недосыпа и общей необустроенности жизни.
Впрочем, может, все это неправда. Фильм «Как говорил мой дед» и по жанру, и по истории, и по визуальному стилю очень напоминает недавний полный метр Резо и Лео Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?», так что историческая правда искусно сплетена здесь с небывальщиной, трагичные детали с шутками, личное с коллективным, и все это объединено великим, невероятным чувством приятия мира во всем его сложном многообразии, чувством, которое так редко встречается в кино и еще реже в жизни.
фото: Кадр из фильма «Как говорил мой дед»
Фильмы мастеров
«Хозяйка медной горы», реж. Дмитрий Геллер
Геллер из тех редких режиссеров, у кого не бывает проходных фильмов. Каждый – событие. При этом событие уникальное. Никогда не предугадаешь, что будет дальше: то нежная китайская лирика, то библейская притча, то оммаж Бунюэлю, то блатная песня про любовь и расчлененку… На этот раз – фильм, вдохновленный уральскими сказами, которые знакомы детям СССР по пересказам Бажова.
«Хозяйка медной горы» в версии Геллера – это смесь детектива, приключенческого романа о поисках сокровищ, сказки и трагичной лав-стори. Он начинается с того, что в бескрайнем лесу лыжник обнаруживает тело мужчины… Детективное расследование разворачивается по всем правилам: следователь, коронер, улики… впрочем, главная сюжетная линия проходит не здесь, а вокруг девушки покойного, которая работает крановщицей в сталелитейном цехе. Оплакивая своего возлюбленного, она начинает догадываться, что сгубила того хозяйка медной горы – коварная богиня, заведующая горными недрами и сердцами искателей сокровищ.
Удивительно, как удается Гелеру сплавить все это в одно кино: убийства, сумасшествия, приключения, тайны, мифы, агрессивную красоту огромных машин с медитативным покоем девственной природы, китч народных кокошников с завораживающими образами древней мифологии, почти научно-фантастические образы с мещанской лирикой дачной любви… Пожалуй, только он так умеет жонглировать стилями, жанрами, регистрами, совмещая высокое с низким, комичное с трагичным и получая в результате изящное, сложное, дерзкое, умное, авторское кино.
фото: Кадр из фильма «Хозяйка медной горы»
«Боксбалет», реж. Антон Дьяков
Редко какой фильм за всю историю фестиваля суздальский зал встречал так, как он встречал «Боксбалет» Антона Дьякова: смешную, пронзительную, трогательную и невероятную историю любви двух существ из разных миров.
На дворе – конец 1980-х или самое начало 1990-х (фильм заканчивается августом 1991-го). Он – боксер, с грудой мышц и сломанным носом. Он живет один в холостяцкой квартирке, где в углу грудятся пустые бутылки из-под пива, на батарее сушатся носки, где в вечной полутьме работает телевизор, а жизнь украшает только печальный кактус на подоконнике и плакат с отвратительной мордой главного соперника. Она – балерина. Она – тонкая, изящная, легкая. Она не ходит, а летает, и даже в набитом вагоне метро, словно дивный лучик выделяется из общей массы. У нее обои в цветочек, и в доме нет сахара (то ли из-за дефицита, то ли из-за заботы о фигуре). Но и ее жизнь не то чтобы прекрасна: это сплошные классы и репетиции, шпагаты, позиции, растяжки и фуэте, а еще (в злобу дня) гадкий харассмент.
Он и она встречаются случайно, когда ее кошка забирается на дерево, а он ее достает. И это маленькое приключение меняет всю их жизнь. Ему придется научиться кататься на роликах, предстоит увидеть «Явление Христа народу» и «Боярыню Морозову», почистить клеммы аккумулятора на своей тугой машине и надеть подходящий костюм, чтобы потом втиснуться в небольшое креслице Большого театра. Ей… впрочем, обойдемся без спойлеров.
Дьяков и в прошлых своих фильмах был великолепен: начиная с дебютного «Баха» Антон удивлял и радовал каждой своей работой, но «Боксбалет» – фильм особенный. И не только потому, что это очень зрительская и нежная история любви, но и потому, что создавалась она на студии «Мельница» с необычайным для авторской короткометражной анимации размахом и бюджетом, так что по качеству изображения и анимации «Боксбалет» сделан как международного уровня полнометражное кино.
фото: Кадр из фильма «Боксбалет»
«Мой знакомый медведь», реж. Екатерина Соколова
В основе этого фильма – история Драгунского из «Денискиных рассказов» про Новый год. Главному герою папа приносит билет на елку в Сокольниках, и мальчик с предвкушением ожидает праздника. Однако фильм даже с натяжкой не назовешь детским. В Катиных руках Драгунский превращается практически в Чехова, и фильм заканчивается кадрами пустынного двора, где одиноко на качельках сидит невеста в свадебном платье и фате – и курит сигарету. Яркая метафора праздника, который пошел не так.
Нет, ничего такого уж ужасного в фильме не происходит, кроме разве что встречи с медведем – и то медведем не настоящим, а ряженым медведем – актером, который одет в костюм ростовой куклы и пугает вовсе не злобным рыком, а своим унынием по случаю неудавшейся актерской судьбы… В общем, как всегда: люди только обедают и носят костюмы медведей, а в это время разбиваются их жизни.
фото: Кадр из фильма «Мой знакомый медведь»
«Городская коза», реж. Светлана Разгуляева
Еще одна чеховская история – про городскую козу, изящную и нежную, которая приехала в глубинку работать доктором. Путешествие сразу не задалось: в самолете на сумку уселась соседка, по дороге к новому дому – ветер дует в лицо, в доме сажа и пыль, дорога в медпункт лежит через огромную лужу… В общем, никакой благородной красоты дикой природы и малых дел, сплошная тоска. Один пациент не может снять с головы ночной горшок, у другого все кости поломаны, да еще и дурацкий ухажер вечно таскается следом… Одна радость-мечта городской козы – брутальный волчище с широкими плечами и столь же объемной харизмой. О нем мечтает коза в своих розовых грезах, однако путь к сердцу деревенского красавца не прост, и даже поход на местную дискотеку не приближает городскую козочку к деревенскому волку. Увы, история эта закончится вовсе не так же, как в «Боксбалете», а намного более реалистично. Можно даже сказать, что забавно, если бы не было так печально.
Вторую часть космической эпопеи Константина Бронзита можно счесть буквальным сюжетным продолжением первой, а можно решить, что истории эти связаны только темой и образами… Если коротко, у женщины рождается мальчик, но необычный, а мальчик-космонавт. Он прям так и рождается – в скафандре. Так и живет космический мальчик в обычном мире. И никакие мамины попытки обустроить ему нормальную жизнь – катание с горок и уроки музыки – не приводят к результату. Ведь он просто не может жить без космоса.
Если первый Костин «космический» фильм был про силу дружбы, то вторая часть – про разрушительную силу мечты и призвания. Силу, которую испытывает на себе, наверное, почти каждый талантливый художник (равно как каждый вдохновенный космонавт) – ту самую энергию, которая проходит натянутой струной через всю жизнь, вроде бы собирая ее в один аккорд, но на самом деле зачастую отсекая все то, что может составлять содержание этой жизни, отъединяя человека от мира, подобно непроницаемому скафандру, который не позволяет ни окружающим увидеть твоего лица, ни тебе почувствовать красоты мира.
фото: Кадр из фильма «Он не может жить без космоса»
Фильмы Саши Свирского в основном отличаются некоторой замысловатостью. И в этом смысле «Галактион» – кино для Саши необычное. Это один из самых прямолинейных фильмов Свирского, потому, наверное, и признание он получил куда больше, начиная с участия в конкурсе Берлинале, заканчивая призом критики на Суздале и 7-м местом в суздальском зрительском рейтинге.
«Галактион» рассказывает довольно простую историю и даже прямым закадровым текстом, имитируя замечательный жанр «история о том, как создавалась эта история». Автор-рассказчик в первых кадрах получает таинственное письмо от своего далекого двойника, который сообщает ему о проблемах в соседней галактике. И, вдохновившись сюжетом, автор начинает разрабатывать эту историю, приходя в финале к полной деконструкции всего и вся.
В конечном итоге, за этим интеллектуальным анекдотом, стоят, конечно, глубокие размышления об эстетических границах, о рамках и свободе в творчестве, о страхе потерять творческую индивидуальность и тех тупиках, к которым он приводит – и… Впрочем, здесь каждый решит для себя: ведь несмотря на активный закадровый текст, «Галактион», как и другие фильмы Свирского, дает большую свободу для зрительских интерпретаций.
фото: Кадр из фильма «Мой галактический двойник Галактион»