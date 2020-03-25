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Суздальский фестиваль-2020: Короткометражная анимация для детей

Фестивальная колонка >>
25 марта 2020
Подборка children-friendly анимации Суздальского фестиваля 2020 года

Суздальский фестиваль-2020: Короткометражная анимация для детей

В последние три десятилетия анимационное кино в мире развивается не просто активно, а с сумасшедшей скоростью: количество производимых за год экраноминут, если сравнивать с 1990-ми годами, увеличилось даже не в разы, а на 2-3 порядка (так, что уже и посчитать невозможно, поскольку ежегодно «в индустрию» приходят не только новые студии, но и новые страны). Не удивительно, что у этого индустриального роста есть и обратная сторона: он не лучшим образом отражается на фестивальной анимации, ибо многие талантливые и яркие режиссеры уходят на сериалы и полные метры (оно и понятно: там больше денег, возможностей и славы). Если взглянуть на международную фестивальную анимацию, она становится все более экспериментальной и «ядреной», а «зрительские» анимационные короткометражки все реже встречаются в анимационных программах серьезных фестивалей.

Что уж говорить о children-friendly мультфильмах (не хочется употреблять слово «детских», потому что многие работы из этой категории «детскими» назвать язык не поворачивается, настолько они, при всей кажущейся наивности, глубоки и серьезны). Короткометражные авторские мультфильмы, которые можно посмотреть с детьми, всей семьей, становятся редким зверем на международных смотрах (и теперь уже многие фестивали, даже из тех, что гордятся своим экспериментальным задором, выделяют под них специальные программы и призы – чтобы поощрить авторов и не потерять это направление вовсе).

Это если говорить про мир вообще. Однако именно в этом вопросе – редкий случай – Россия по-настоящему «впереди планеты всей». И несмотря на все наши проблемы, несмотря на отчаянную нехватку рук для развития индустрии, несмотря на сложность судьбы «детских» фестивальных короткометражек (прямо скажем, аудитория у них не слишком широкая), в России все же удалось сохранить национальные традиции, связанные с артистичным анимационным кино для детской, семейной и разновозрастной аудитории.

Суздальский фестиваль-2020: Короткометражная анимация для детей
фото: Кадр из фильма "Привет, бабульник!"

И минувший Суздальский фестиваль в очередной раз это продемонстрировал, ибо конкурсная (да и внеконкурсная) программа представила больше десятка очаровательных, симпатичных, умных, славных мультфильмов, которые можно посмотреть с детьми всех возрастов.

Очаровательная «Теплая звезда» дебютантки Анны Кузиной – это нежнейшее, немножко романтичное и в то же время задорное кино про закоптившуюся звездочку, которая упала с неба в руки к озорной детворе. «Одеялко» Марины Мошковой (одной из создательниц сериала «Малышарики») – это сказка про полярного медведя, к которому в гости приезжает бурый медведь со своим одеялом и взглядом на мир. Гость приносит белому мишке немало хлопот и недовольств, но вместе с тем и теплое уютное ощущение, которого не хватало в морозном белом жилище. А еще одна славная сказка – Кати Филипповой – рассказывает о кораблике, который мечтал быть самолетиком («Кораблик, который хотел летать»). Все кораблики как кораблики, а этого тянет в небо.

Рядом с такими нежными и трогательными историями – забавные сказочки с неожиданным сюжетным поворотом. Вроде «7 козлят» Марины Карповой (история про непослушных козлят и сурового зубастого няня), или «Принцессы и бандита» Марии Сосниной (история про принцессу на роликах и исправившегося бандита), или «Бабы Яги и Малышки» Жени Голубевой, где речь идет про злую ведьму, которая хочет вернуть себе молодость, а поэтому собирается похитить малышку-принцессу из соседнего дворца. И вот удача: родителям, мечтающим отправиться в отпуск, как раз нужна няня. Превратив в лягушек всех своих конкуренток, выстроившихся перед входом в замок, Баба Яга получает должность няни… И, конечно же, в финале молодеет без всяких мрачных снадобий.

А еще из сказок можно вспомнить замечательную, забавнейшую «Кошку-Машку» (реж. Елена Гаврилко, Артём Иосилевич), которая рассказывает про смешную, наивную, смелую маленькую кошку, умеющую ловить мышей, не боящуюся большой крысы и мечтающую о розовом банте. И очередной «самоцвет» от студии «Пилот» - «Курочку-Рябу» Екатерины Пискаревой, в которой известная сказка изложена сразу в двух вариантах, хоть и классических (на самом-то деле), но не слишком известных широкой публике.

Суздальский фестиваль-2020: Короткометражная анимация для детей
фото: Кадр из фильма "Курочка ряба"

Впрочем, не только сказки можно увидеть в нашей «семейной» мультипликации. Есть и вполне правдоподобные фильмы. Например, история про девочку, у которой шатается зуб («Школа развития» Анастасии Соколовой), или комичнейшая зарисовка про типичное утро молодой матери («Как разбудить маму» Любови Соболь), или рассказ про девочку, которая вообразила себя птичкой («Девочка-птичка» дебютантки Екатерины Невоструевой). Или сюжет про ребенка, которого отправили праздновать Новый год к бабушке – только представьте – в компанию старушек («Привет, бабульник!» Натальи Мирзоян).

Конечно, большинство из этих фильмов широкий зритель никогда не увидит. Хотя рано или поздно их покажут какие-нибудь фестивали, а затем студии или авторы выложат в сеть. Но даже среди ответственных родителей не много найдется тех, кто соберет по крупицам это маленькое кино, чтобы показать своим детям. Куда проще включить хороший сериал с его многочасовыми залежами контента, способного занять юных зрителей на много часов, а то и дней. Это по-человечески понятно и в то же время обидно, потому что большой индустриальный проект (даже самый хороший) никогда не сравнится с маленькими артистичными мультфильмами ручной выделки: смелыми, необычными и оставляющими зачастую вопросов больше, чем ответов.

Ни один сериал, конечно же, не расскажет о большой рыжей рыси, которая почему-то пришла в черно-белый город и теперь удивленно бродит по нему, трется боком о стены домов и играет в машины на парковке. Для неформатного и удивительного мультфильма Нины Бисяриной «Рысь в городе», созданного на знаменитой французской студии Folimage, любой большой проект стал бы прокрустовым ложем, на котором этой чудесной истории вытянули бы ножки и отрубили голову. Слишком монохромный (черно-рыжий), без навязчивой морали, с мягкими гэгами – он похож на сон, хрупкую фантазию, какие свойственны бывают разве что детям. И наверняка откликнется в душах тех детей, которые умеют мечтать и видеть чудо в самых обычных вещах.

Суздальский фестиваль-2020: Короткометражная анимация для детей
фото: Кадр из фильма "Уточка и кенгуру"

Точно так же не подойдет ни к какому формату «Уточка и кенгуру» Лизы Скворцовой – эта история невероятной любви уточки-домоседки к путешественнику-кенгуру. Созданный по стихотворению Эдварда Лира (поэта, в общем, совершенно не детского, но нередко импонирующего детям), мультфильм рассказывает о том, как уточка меняет свою жизнь, чтобы отправиться с кенгуру в дальние странствия. И в результате вместе они огибают весь земной шар.

Поэтому очень ценно, что в России по-прежнему сохраняется и даже, в общем, процветает (если сравнивать почти со всеми остальными странами) авторская мультипликация «для семейного просмотра», предлагающая юным зрителям совершенно иной, более тонкий, сложный, чувственный и удивительный культурный опыт, нежели индустриальные проекты. И хочется надеяться, что однажды те чудесные мультфильмы, которые показываются на Суздальском фестивале, а потом теряются на просторах сети, найдут свою постоянную доступную для широкого зрителя площадку.

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Суздальский фестиваль-2020: Короткометражная анимация для детей фотографии
Суздальский фестиваль-2020: Короткометражная анимация для детей фотографии
Суздальский фестиваль-2020: Короткометражная анимация для детей фотографии
Суздальский фестиваль-2020: Короткометражная анимация для детей фотографии
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