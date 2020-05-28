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We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов

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28 мая 2020
Кино в формате 360 градусов даже для тех, у кого нет специальных шлемов и очков

We Are One: Global Film Festival – международная инициатива, запущенная кинофестивалем Трайбека и подхваченная большинством крупнейших и наиболее авторитетных киносмотров мира. При отсутствии возможности физического проведения кинофестивалей, Трайбека вышла с простой идеей: давайте покажем новые фильмы онлайн. В качестве основной платформы для демонстрации фильмов был выбран главный видеогигант интернета – Youtube. Именно там пройдут эксклюзивные показы десятка крупнейших кинофестивалей мира с 29 мая по 7 июня.

We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов
фото: кадр из фильма Extravaganza

Кроме миллиона коммерческих видеороликов и музыкальных клипов, блог-интервью и домашних зарисовок с телефона, Youtube еще и мощнейший ресурс для демонстрации фильмов в формате 360 градусов. Сферическое видео, панорамное видео, VR-фильмы – все это разные описания одного и того же формата, созданного в специальной эквидистантной проекции для просмотра с использованием очков или шлемов виртуальной реальности. Для тех, у кого очки уже имеются, объяснять перипетии этой технологии не нужно. Но зрителям без мощных шлемов, подключаемых к компьютеру или даже простых картонных очков-«кадрбордов» не стоит закрывать этот обзор: получить впечатление от просмотра этих фильмов можно и на простом экране монитора или смартфона.

VR-фильмы существуют как отдельный жанр, развивающийся между двумя мощными индустриями – кино и VR. Для большинства авторов, тем не менее, это не средство монетизации и коммерциализации. Это, прежде всего, поиск новых путей авторского самовыражения и расширения творческого инструментария для рассказа своих историй. Уникальный эффект, достигаемый от погружения в мир виртуальной реальности с использованием шлемов и очков и, особенно, эффект стерео – это целое направление в развитии киноязыка. Многие известные режиссеры попробовали себя в том или ином VR-эксперименте, а ключевые международные кинофестивали подхватили эту волну. Программа VR-фильмов есть практически на всех крупных фестивалях: Каннах, Венеции, Трайбеке, Санденсе, SXSW и других (в Москве подобные показы проходили в рамках ММКФ). Почти все вышеперечисленные смотры вошли в «обойму» участников We Are One: Global Film Festival, и, как результат, зрители получат возможность посмотреть сразу 15 фильмов, многие из которых являются победителями этих кинофестивалей, но ранее не были показаны публично.

Как и в традиционном кино, VR-фильмы можно разделить на три категории: игровые, документальные и анимационные. В программе We Are One есть представители всех трех жанров, и мы расскажем о каждом из участников программы.

Анимационные фильмы:

We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов
фото: кадр из фильма Crow: The Legend

Crow: The Legend (США) -20-тиминутная анимация, основанная на старой индейской сказке, созданная Эриком Дарнеллом (известном практически каждому как автор мира «Мадагаскара») при участии певца Джона Ледженда и эпизодического появления голоса Опры Уинфри. Студия, созданная Эриком Дарнеллом с коллегами, получила премию «Эмми» и множество других призов, в том числе и за эту работу. Отличительной чертой этого проекта является то, что он существует сразу в нескольких форматах – и как небольшая интерактивная «игра», и как доступный на фестивале фильм 360 и как обычный 2D фильм.
Трейлер


Extravaganza (США) - Крайне милая стоп-моушн/3D-анимация продолжительностью в 6 минут, участник кинофестваля Трайбека в 2017-м году. Особенность фильма в том, что ты оказываешься на месте одной из кукол, не желающих играть по правилам «реальных людей», изредка появляющихся в кадре и поражающих своей глупостью.
Трейлер


Isle of the Dead (Франция) сильно отличается от предыдущих работ и принадлежит к направлению VR-проектов, воссоздающих стилистику и эстетику художников (в данном случае, известного художника-символиста Арно Бёклина). Музыкальное сопровождение этого путешествия в безвременье – одноименная симфоническая поэма Сергея Рахманинова, написанная композитором под впечатлением от оригинальной картины художника. Работа получила приз Венецианского кинофестиваля в 2018 году и ряд других призов.
Трейлер

We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов
фото: кадр из фильма Isle of the Dead

Passenger (Австралия) – работа, созданная в стилистике стоп-моушн, крайне сложно реализуемой в формате 360 градусов, на основе диалогов с таксистами и обсуждении с ними проблем переезда в новую страну и адаптацию к новой жизни. Яркий пример документальной анимации, рассказывающей о сложных темах яркими визуальными образами, участник Венецианского кинофестиваля 2019 года.
Трейлер


Minotaur (Канада) был создан еще в 2016 при поддержке Канадского национального управления кинематографии в множестве интерактивных и линейных форматов. Этот фильм проводит нас через 7 этапов жизни человека с помощью абстрактных визуальных образов.
Трейлер



Игровые фильмы:

Alteration (Франция) – игровая картина, созданная французской студией Atlas V, крупнейшей компаний в VR-сторителлинге за пределами США, награжденной десятком призов на самых престижных кинофестивалях. Игровое кино как жанр VR – самое редкое явление, поэтому любая работа в этом направлении заслуживает отдельного внимания. Alteration («Изменение») - Sci-fi история о противостоянии человека и исксуственного интеллекта, где полем битвы становятся сны главного героя.
Трейлер

We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов
фото: кадр из фильма Alteration

Bloodless (Южная Корея) – победитель Венецианского кинофестиваля-2017, безапелляционная социальная драма о жизни и смерти девушек, чьими услугами и беззащитностью пользовались американские солдаты на военной базе в Южной Корее. В этом фильме VR-формат позволяет ощутить насилие (не в буквальном смысле, но в эмоциональном) на себе и, пожалуй, степень эмоционального переживания в этой двенадцатиминутной работе ближе к просмотру документального, а не постановочного материала.
Трейлер



Документальные фильмы:

Travelling while Black (США, Канада) – нашумевший документальный VR-фильм, вышедший параллельно с прокатом картины «Зеленая книга». Фильм срежиссирован Роджером Вильямсом, обладателем премии «Оскар» в 2010 году за лучший короткометражный документальный фильм «Музыка для Пруденс», а технической реализацией проекта занималась самая «дотошная» и технически продвинутая студия – Felix&Paul. Проект был номинирован на премию «Эмми» и был эксклюзивно выпущен с большим промо на платформе Oculus, одном из ключевых игроков в VR-индустрии.
Трейлер


Step to the line (США) – еще одна работа, созданная при поддержке Oculus, в этот раз через их программу взаимодействия с некоммерческими организациями VR for Good. Работа, рассказывающая о жизни заключенных в американских тюрьмах, была отобрана в программу кинофестиваля в Трайбеке в 2017 году.
Трейлер

We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов
фото: Кадр из фильма The Waiting Room

The Waiting room (Великобритания) – девятиминутный фильм о финальном этапе лучевой терапии, которую проходит режиссер фильма Виктория Мейплбек во время лечения рака груди. Зрители сопровождают автора в путешествии внутрь человеческого сознания и тела, в котором она пытается найти ответ на самые важные для нее вопросы.
Трейлер


On/Off (Франция) – немного другой взгляд на медицинскую тему, в этот раз на работу персонала больницы, ежедневно сталкивающего с принятием решений о жизни и смерти. Участник Венецианского кинофестиваля-2017.


My Africa (Великобритания, США) снята на севере Кении и рассказывает о людях, сохраняющий дикую природу Африки.
Трейлер

We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов
фото: кадр из фильма My Africa

Ivory Burn (Канада) фиксирует самое большое уничтожение конфискованной у браконьеров слоновой кости, принадлежавшей от 6000 до 7000 слонам – с оценочной стоимостью от 105 до 150 миллионов долларов.


Daughters of Chibok (Нигерия) – про историю с похищением 276 школьниц в Нигерии террористической организацией Боко Харам в 2014 году слышали многие. Но о том, что случилось после захвата и как сложилась жизнь этих девушек, практически ничего не известно. В этом короткометражном фильме авторы пытаются не просто показать жизнь «после», но дать зрителю возможность ощутить эмоциональную травму героинь.
Трейлер


Ghost Fleet VR (США) – захватывающая история о рабстве в рыбной индустрии, рассказанная главным героем одноименного полнометражного документального фильма, на основе которого и был сделан этот VR-проект. Трейлер.

We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов
фото: кадр из фильма Ghost Fleet

Представленные в программе фестиваля работы отражают яркую палитру жанров и форматов, в которых возможно реализовывать сферические фильмы. Однако, конечно, возможности формата 360 градусов на этом не ограничиваются, но дают хороший старт для исследования как режиссерами, так и зрителями. В конце концов, наиболее привлекательной частью сферических фильмов для зрителей является то, что они становятся соучастниками творческого процесса выбора, на что и куда смотреть, становясь, в какой-то степени, полноправными со-авторами картин.

Подробнее расписание показов можно узнать на сайте кинофестиваля. Не забывайте перевести время на ваш часовой пояс.

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We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов фотографии
We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов фотографии
We Are One: Global Film Festival. Полный обзор программы VR-фильмов фотографии
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