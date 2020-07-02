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Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений

Фестивальная колонка >>
2 июля 2020
Не было бы счастья, да несчастье помогло – Большой фестиваль мультфильмов в этом году, вместо традиционного тура по регионам России, проходит онлайн, то есть показывает огромную коллекцию короткометражных и полнометражных, старых и новых мультфильмов для всех жителей России, обладающих доступом в Интернет и интересующихся авторской мультипликацией. Программу показов дополнят ZOOM-встречи с авторами и даже мастер-классы по мультипликации – традиционная «Фабрика мультфильмов» в нетрадиционном онлайн-формате. Фестивальные показы продлятся с 3 по 10 июля, посмотреть фильмы можно будет бесплатно, а вот программу просмотров лучше составить как можно скорее, чтобы все успеть и ничего не пропустить (некоторые фильмы будут в доступе всего по 3 дня).

О том, как сориентироваться в программе БФМ новичкам, рассказывает программный директор фестиваля Мария Терещенко.

Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений
фото: пресс-служба БФМ / кадр из фильма "Волк и волчонок"

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Пока новые голливудские полнометражные блокбастеры в прокат не выходят, самое время обратить внимание на авторскую мультипликацию, которая внесет приятное разнообразие в детский досуг: необычная графика, удивительные истории, важные размышления - авторская мультипликация не просто уникальное развлечение для детей, но и своего рода художественная школа, помогающая юному зрителю развивать вкус и формировать широкий кругозор в области искусства.

Четыре сборника короткометражек вобрали в себя целый калейдоскоп забавных персонажей: крокодильчик с богатой фантазией, слоненок со слишком длинным носом, дракончик, которому трудно дается драконья наука. Здесь есть и новые версии известных сказок («Красная шапочка», «Мышонок и лис»), и совершенно новые истории – например, про старого волка, чье одиночество нарушает общительный маленький волчонок («Волк и волчонок») и просто забавные зарисовки, вроде «Звериного алфавита», предлагающего детям увидеть в обычных буквах нечто большее. Две программы детского блока составлены из российских короткометражных мультфильмов XXI века, а еще две предлагают зарубежные мультфильмы самых последних лет. Обратите внимание на то, что один из самых ярких мультфильмов зарубежной программы - «Зог» - будет показываться только с 3 по 5 июня.

Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений
фото: пресс-служба БФМ / кадр из фильма "Зог"

Помимо короткометражек, в программе БФМ-онлайн есть и три полнометражных фильма, которые можно посмотреть с детьми. Кукольный «Капитан Мортен и королева пауков» - это история про мальчика, который волшебным образом уменьшается до крошечных размеров и переживает невероятные приключения, плавая на самодельном суденышке в компании насекомых. «Якоб, Мими и говорящие собаки» рассказывает про двух ребят, которые пытаются спасти от сноса старый парк, и помогающих им бродячих собак.

Самая же громкая премьера «семейной программы» - «Удивительная история Мароны». Это серьезный и артистичный французско-румынский фильм, который вряд ли будет интересен самым маленьким детям, но может произвести неизгладимое впечатление на школьников средних классов (а также на их родителей). Главная героиня фильма – Марона – маленькая собачка, проживающая непростую жизнь. По разным причинам она переходит из рук в руки, становясь частью разных семей и наблюдая такую разную человеческую жизнь и такое разное к себе отношение. По словам автора фильма – знаменитого румынского режиссера Анки Дамиан – «Марона» - это история о счастье. Что, впрочем, не мешает фильму быть пронзительно грустным.

Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений
фото: пресс-служба БФМ / кадр из фильма "Удивительная история Мароны"


ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Преимущественно взрослые – два центральных блока фестиваля: «Премьеры» и «Победители». Первый ежегодно собирает самые свежие российские мультфильмы. Второй – посвящен наиболее заметным зарубежным фестивальным работам. Конечно, некоторые фильмы и даже программы из этих блоков вполне можно смотреть и детям тоже (по этому поводу стоит справляться с возрастными маркерами на сайте фестиваля), однако в основном в этих блоках – фильмы, которые делались именно для взрослой аудитории, и некоторые из них совсем для детей не предназначены.

В «Премьерах» этого года: новая работа Дины Великовской - «Узы» - история про семью, созданная с помощью 3D-ручки и получившая множество призов как в России, так и за рубежом; «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита – вторая часть диптиха, начавшегося номинированным на «Оскар» фильмом «Мы не можем жить без космоса»; новые работы Ивана Максимова, Александра Свирского, Светланы Андриановой, Нины Бисяриной, а также молодая российская анимация, в том числе зарубежного производства (одна из самых заметных работ – «Дочь» Дарии Кащеевой была создана в Чешском институте FAMU).

Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений
фото: пресс-служба БФМ / кадр из фильма "Дочь"

«Победители» состоят из четырех программ фильмов-призеров, завоевывавших награды на международных фестивалях и кинопремиях в 2018-2019 гг. Работы здесь представлены самые разнообразные. Яркое и безумное роуд-муви («Кислотный дождь») соседствует здесь с фильмами-метафорами, исследующими человеческие коллективы («Животные», «Дети» - названия говорят сами за себя), формальные эксперименты («Я не знаю что», «Движения») - с чистейшей кинопоэзией («В объятьях»), незамысловатые анекдоты («После», «Маэстро») – с навороченными абстракциями («Поток») и сложнейшими концептуальными построениями («Мое поколение»).

Те же, кто короткометражным сборникам предпочитает более развернутые высказывания, могут посмотреть полнометражные мультфильмы для взрослых. Литовский «Прочь!» - это невербальный фильм-путешествие молодого человека по необыкновенному острову после крушения самолета. А «Ласточки Кабула» - невероятная драма, разворачивающаяся в Кабуле рубежа ХХ и XXI веков: талибан, жесточайшая гендерная дискриминация, зверские публичные казни, война – и две пары, судьбу которых, словно кислота, разъедает поселившийся в стране кошмар.

Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений
фото: пресс-служба БФМ / кадр из фильма "Ласточки Кабула"


ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ ЖАНРОВОЙ АНИМАЦИИ

Специально для онлайн-показов БФМ сделал несколько сборников жанровой анимации – смешных, ярких и увлекательных мультфильмов для взрослого зрителя (часть из них, впрочем, можно посмотреть и с детьми, но будьте осторожны: в программе присутствуют и весьма откровенные работы).

Сборник «Вместе и врозь» вобрал в себя истории встреч и расставаний самого разного толка. От романтического квеста носка в поисках своей пары до экзистенциальных переживаний человека, от которого ушла его половина (буквально нижняя часть тела, возжелавшая жить собственной жизнью). Между этими двумя крайностями: будни сексуально неудовлетворенной водительницы трамвая, хроника разрыва двух влюбленных и смертельно опасные песни попугаев-неразлучников. Совсем коротенькая программа «В мире животных» - это несколько изысканных зарисовок и фантазий о жизни живой природы: страдания птички-бескрыла, брачные игры землероек и непростые размышления папочки-волка, внезапно обретшего семью.

Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений
фото: пресс-служба БФМ / кадр из фильма "Флореана"

Персонажи фильмов из программы «Мечты и желания» - страстно стремятся к своей цели, будь то жажда искусства или поиски Бога. Результат, разумеется, порой бывает довольно неожиданным. А «Дело житейское», напротив, рассказывает о совершенно обыденных ситуациях (вроде насморка или поедания яблока), которые показаны самым необычным образом. Еще одна коллекция - «Ну и денек!» - включает в себя образчики самого наичернейшего юмора и абсурда, которые можно найти в жанровой анимации, а сборник «Другие миры» состоит из произведений фантастического жанра и изысканных демиургических фантазий на актуальные социальные темы.


ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО

Ставший уже традиционным для БФМ блок документальной анимации, который собирает ежегодно Дина Годер, представит самые новые работы этого направления. В том числе российские, что стоит отметить отдельной строкой, так как российские режиссеры сравнительно недавно начали активно осваивать этот жанр. Предметом исследования для аниматоров-документалистом становятся порой самые обыденные ситуации: мама рассказывает своей маленькой дочери о том, откуда берутся дети, подростки отправляются в путешествие, но поездка отравлена поведением одного из участников, рассуждение о том, как же быть если ты не подпадаешь под обычные гендерные стереотипы… Но в других работах поднимаются и более глобальные проблемы, например, как в фильме «Оружейный магазин», темой которого становится оборот оружия в США. И хотя истории за фильмами стоят очень разные, визуальный ряд документальной анимации неизменно поражает своей эксклюзивностью и изобретательностью.

Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений
фото: пресс-служба БФМ / кадр из фильма "Бетонные джунгли"

Если документальная анимация – тренд сегодняшнего дня, то про будущее можно узнать из программ, посвященных анимационным вузам и состоящих в основном из фильмов самых молодых аниматоров, только выпускающихся в профессиональную жизнь. В этом году БФМ представляет две ярчайших школы – NFTS (National Film and Television School) и EKA (Академия художеств Эстонии). Первая – одна из старейших и самых заметных школ Великобритании, и в частности, альма-матер Марка Бейкера (автора «Свинки Пеппы»), чей выпускной фильм «Ферма на холме» также включен в программу показа. Что до EKA, эта школа получила пристальное внимание фестивального мира после прихода туда в качестве преподавателя великого эстонского режиссера Прийта Пярна: фильмы его учеников, завоевавшие множество фестивальных наград по всему миру, составили основу программы. Также в рамках «учебного блока», где будут показаны описанные программы, представители этих двух анимационных школ расскажут, как строится преподавание в этих замечательных вузах.

Наконец, еще одна программа для тех, кто хочет больше узнать о фестивальной анимации, - ретроспектива фильмов одного из самых ярких и интересных российских анимационных режиссеров XXI века Дмитрия Геллера. Романтический «Привет из Кисловодска», построенный из почтовых открыток, синефильское «Признание в любви», посвященное Луису Бунюэлю, проникнутые духом китайской поэзии и графики «Рыбы, пловцы, корабли», брутальный «Мужчина встречает женщину» - фильмы Геллера, такие разные и такие по-разному удивительные, способны в корне перевернуть обыденные представления об анимационном кино, его границах и возможностях.

Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений
фото: пресс-служба БФМ / кадр из фильма "Мужчина встречает женщину""


ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Пользуясь карантинной модой, БФМ в этом году устраивает несколько ZOOM-встреч с анимационными режиссерами – звездами мировой мультипликации. Первая из них – c Кинтис Лундгрен – автором абсурдистских мультфильмов «Жизнь с Германом Х. Роттом» и «Томас в лощине диких волков», в которых антропоморфные волки, крысы и лисы проживают сложные перипетии своих семейных отношений. Встреча пройдет 3 июля в 16.00. А уже на следующий день можно будет увидеть и услышать великолепную Анку Дамиан – румынского режиссера и автора двух потрясающих и таких разных анимационных фильмов: документальной истории одного неправомочного тюремного заключения «Крулик: дорога в загробную жизнь» и артистичной сказки про собаку «Удивительная история Мароны». 8 июля – пройдет встреча с Прийтом Пярном – одним из величайших анимационных режиссеров, создавшим еще в 1980-х совершенно новое анимационное направление, которое и по сей день считается передовым и инновационным. На мастер-классе, который Прийт будет вести вместе со своей супругой и соавтором Ольгой – режиссеры расскажут о том, как возникают невероятные замыслы их безумных фильмов.

Также в рамках фестиваля пройдут встречи с российскими режиссерами, чьи фильмы вошли в программы блока «Премьеры», конференция с российскими авторами, занимающимися документальной мультипликацией, беседа, посвященная авторским полнометражным фильмам, в которой примут участие Каспар Янцис, Гинтс Зильбалодис и Эдмунд Янсон, и ZOOM, посвященный обучению мультипликации за рубежом, на котором российские выпускники разных зарубежных школ расскажут о своем опыте и об интересных уникальных стратегия обучения, принятых в лучших школах мира.

Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений
фото: пресс-служба БФМ / кадр из фильма "Томас в лощине диких волков"


ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СДЕЛАТЬ МУЛЬТФИЛЬМ СВОИМИ РУКАМИ

В оффлайн версии «Большого фестиваля мультфильмов» одним из самых важных и любимых мероприятий всегда была «Фабрика мультфильмов» - особое пространство, в котором дети (а иногда и взрослые) могут попробовать сделать мультфильмы своими руками. БФМ-онлайн также попытается воспроизвести «Фабрику» в виде большой серии ZOOM-встреч и мастер-классов, участники которых сделают свой мультфильм. 7 «цехов» будут посвящены: рисованной мультипликации, пластилиновой анимации, оживлению предметов, анимации сыпучих материалов, компьютерной мультипликации, технике перекладки и созданию звука для мультфильмов. В рамках каждого цеха состоится по 7 встреч, начиная с установочной лекции, которую смогут прослушать все желающие и продолжая шестью мастер-классами в узких группах, на которых участники будут оттачивать навыки. Как и обычно, результаты работы «Фабрики» будут впоследствии выложены на ресурсах БФМ.

Подробности о программе, расписание и ссылки на фильмы - на сайте БФМ-онлайн

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Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений фотографии
Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений фотографии
Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений фотографии
Большой фестиваль мультфильмов-2020: Смотреть онлайн, бесплатно, без ограничений фотографии
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