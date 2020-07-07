Анси-2020: Российская анимация во Франции осталась с «Носом»

На прошедшем во второй половине июня международном фестивале анимационного кино в Анси российская анимация смотрелась на удивление современно. Возможно, настало то время, когда отечественная школа перестает восприниматься цитаделью традиционализма и ретроградности.
фото: Логотип фестиваля // Официальный сайт фестиваля Анжи
Международный фестиваль анимационного кино во французском городе Анси является самым старым и престижных из ныне действующих киносмотров, посвященных мультфильмам. В этом году он должен был с размахом отмечать свое 60-летие, но надвигающаяся пандемия смешала планы: фестиваль было решено проводить онлайн, а все офлайн-торжества перенеслись на следующий год.
Отечественное кино на фестивале давно стало обыденностью: пусть и уступая в объемах производства европейским и азиатским странам (не говоря о США), российская анимационная индустрия является заметным игроком на мировом рынке контента. А если смотреть на анимацию через призму искусства и культуры, то кажется, что наша страна до сих пор сохраняет статус Клондайка авторского кино. Правда, за рубежом наша авторская анимация стала в определенный момент восприниматься особенным образом: критики подчеркивали ее старомодный стиль, литературоцентричность и дидактический нарратив.
Флагманом отечественных анимационных традиций, представленным в конкурсной программе Анси, стал полнометражный фильм «Нос, или заговор не таких», созданный классиком советской мультипликации Андреем Хржановским. Еще в своих первых фильмах «Жил-был Козявин» и «Стеклянная гармоника», созданных на «Союзмультфильме» во второй половине шестидесятых годов, Андрей Юрьевич показал себя ироничным критиком советской реальности. Полвека спустя он остался верен тем же принципам, благо что российская повседневность позволяет видеть в себе неизменные атрибуты далеко минувших лет. «Нос» стал экранизацией одноименной оперы Дмитрия Шостаковича, а также его «Антиформалистического райка» - едкой музыкальной сатиры, которую композитор создавал «под сукном», переживая травматичный опыт постановки в Большом театре. Музыкальная сторона фильма становится настолько выигрышной, что в какой-то момент буквально отделяется от визуального ряда и парит над немного сумбурным сюжетом, смешивающим в одном котле имперский Петербург и лимузины, Наума Клеймана и братков из девяностых, Сталина и его ближний круг с Набоковым и самолетами «Аэрофлота», Антона Долина и волжских бурлаков. Некоторая визуальная душегубка, дискомфортно влияющая на зрителя, к середине фильма сменяется благородной мелодичностью сюжета, что, думаю, повлияло и на результат: фильм получил престижный Приз жюри – фестивальную награду, которую полнометражные фильмы из нашей страны не получали ни разу.
фото: Кадр из фильма "Нос, или заговор не таких"
Если фильм Андрея Хржановского требует подготовленного зрителя, разбирающегося в нюансах взаимоотношений представителей власти и культуры, то второй российский фильм-участник полнометражного конкурса Анси – «Огонек-огниво» режиссера Константина Щекина - ориентирован на массового зрителя, приходящего в кинотеатр за развлечениями и приятным времяпрепровождением. От оригинальной сказки Ганса Христиана Андерсена практически ничего не осталось. От сюжета периодически веет то ли прохладой «Холодного сердца», то ли паттернами «Спящей красавицы». А некоторые герои фильма выглядят настолько похожими на персонажей из анимационной версии «Кин-дза-дза!», что всюду начинает мерещиться тень пепелаца.
В отличие от полнометражной анимации, которая зачастую ориентируется на вкусы и чаяния зрителей, создатели короткометражных фильмов могут позволить себе ни о ком особенно не думать и творчески самовыражаться. Работы аниматоров, представленные в конкурсе Анси, зачастую представляют собой художественный авангард и современное искусство. Фильмы российских режиссеров, представленные в конкурсе короткого метра в этом году – «Городская коза» Светланы Разгуляевой, «Мой галактический двойник Галактион» Саши Свирского, «Щастье» Андрея Жидкова и «10 000 уродливых чернильных пятен» Дмитрия Геллера, - свободны от пафоса и паттернов традиционности, присущей анимации нашей страны.
Но самая свобода от предрассудков настает в тех конкурсных программах, куда может пробиться дебютант. И в этом году конкурс студенческих работ произвел сенсацию: Кристалл за лучший фильм завоевал фильм «Голый», созданный выпускником Московской школы нового кино Кириллом Хачатуровым. Картина, действие которой разворачивается в непривычных для российских любителей мультфильмов локациях – многоэтажке в депрессивном спальном районе и пригородной электричке, - становится настоящим вызовом тому, каким должен быть выпускной мультфильм в российском вузе. Обсуждаемое в профессиональных кругах противостояние ВГИКа, тяготеющего к классическим технологиям и правильным нарративам, и Школы дизайна ВШЭ, в рамках которой пестуется примат визуального и графического решения фильма, граничащего с дизайном как таковым, отходит на второй план перед брутальностью 3D-анимации и гиперреализмом повседневности, фантастическим образом соединившихся в картине Хачатурова.
фото: Кадр из фильма "Огонек-огниво"
Справедливости ради нужно отметить, что традиционные для анимационного образования в нашей стране институции были также отмечены в конкурсах Анси. ВГИК был представлен достойной работой Александры Галицковой «Дирижабль неизвестного направления», в которой поэтически передается эстетика российского авангарда. А студентка Вышки Екатерина Михеева представила в секции перспективной анимации свою работу «Поговорим?», основанную на интервью девушки гомосексуальной ориентации.
Каждый год в Анси объявляется фокус на анимацию определенной страны или региона. В этом году многие специальные программы фестиваля должны были быть посвящены африканской анимации, но, из-за пандемии, фокус на Африку смещен на следующий год. При этом, пять лет назад, когда главный приз фестиваля – Кристалл в короткометражной анимации – завоевал российский фильм «Мы не можем жить без космоса» Константина Бронзита, в оргкомитете фестиваля заговорили о том, что пора бы отдать дань уважения российской анимационной школе. В этом году работы из России были чуть ли не во всех конкурсах Анси. Наверное, это – главный символ разнообразия нашей анимации и ее востребованности зарубежом.
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