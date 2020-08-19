ДОКер-2020: Никогда не поздно стать счастливым!

В Москве и Ярославле открывается фестиваль ДОКер с как всегда выдающейся программой. Лето-2020 по многим параметрам запомнится периодом недополученных положительных эмоций. Чтобы заполнить этот пробел, можно окунуться в мир кинопутешествий по разным странам вместе с героями свежих неигровых фильмов, уже зарекомендовавших себя на разных международных смотрах. Помимо основного конкурса здесь будет захватывающая секция Let it Doc! - кино про роботов, виртуальный мир и прочие новые технологии, а в противовес ей - степенная программа фильмов о психическом здоровье Док Терапия, вдохновляющие короткометражные сборники и фильмы для всей семьи. Вообще, тема семьи, кажется, главная на этом смотре. Вот и Кино-Театр.Ру выбрал пять отличных картин либо для семейного просмотра, либо посвященных проблемам семьи, которые можно увидеть на ДОКере с 21 по 30 августа. Желаем ДОКеру зрителей, а зрителям - зарядиться энергией, почерпнуть запас тепла и вернуть себе стремительно утекающую веру в человечество.
Уроки любви
Режиссеры
Малгожата Голишевская,Кася Матея; Страна
: Польша
Программа
: Фильм открытия, основной конкурс
Показ
: 21 августа 20:00; Билеты
Три подруги на пляже обсуждают своих мужей и их не очень-то дружелюбное отношение. Все довольно печально: одну из них бьет муж, и она хочет с ним развестись. Вторая вдова, и ее тоже муж бил, пока жил. Третья, покрупнее в теле, говорит, мол, пусть только попробует меня тронуть. Самая яркая и женственная из подруг Йола – главная героиня этой истории. Она посещает уроки пения и занимается латиноамериканскими танцами, на которых познакомилась с новым кавалером, галантным и вежливым, полной противоположностью ее мужа-абьюзера, из уст которого потоком летят лишь гадкие унизительные оскорбления. Йоле 69 лет. И да, она всерьез думает о разводе. Хотя боится, что это только спровоцирует мужа на новую агрессию. Да и кто разводится в таком возрасте? И разве этому ее учит церковь?
Авторы наблюдают за героиней с большой симпатией, хотя обнажают ее внутренние противоречия. С одной стороны, по старым и добрым предрассудкам Йола озабочена внешним видом и полагает, что «женщина должна быть женщиной», В одной из сцен она упрекает дочь в том, что та плохо следит за собой, ибо негоже являться на люди без косметики и прически. Также ее учили, что брак священный: несмотря на то, что ее жизнь превратилась в ад, Йола сомневается, имеет ли она право на развод. Но новый ухажер ее подбадривает, и Йола намеревается рискнуть, презрев возраст и мнение окружающих. Никогда не поздно расцвести. Человек обязан быть счастливым.
Дитя любви
Режиссер
: Ева Малвад; Страна
: Дания
Программа
: основной конкурс
Показ
: 27 августа 20:00; Билеты
Захватывающая драма, один из лучших документальных фильмов этого года, рассказывает про влюбленную пару из Ирана, которая в 2012 году сбегает из страны с незаконнорожденным четырехлетним сыном. Беглецы временно останавливаются в Турции, где им необходимо оформить статус беженцев, и начинают собирать документы для получения политического убежища в ООН. Мы узнаем, что Лейла бросила в Тегеране мужа-наркомана, который ее избивал, а Саханд – жену. У обоих в Иране остались и кровные родственники, для которых внебрачные отношения Лейлы и Саханда стали сюрпризом. Четыре года они хранили тайну, мучались и знали, что за прелюбодеяние им грозит смертная казнь. Эти факты, как и эмоциональное состояние героев, мы узнаем из сеансов Лейлы у психотерапевта в Турции. Вообще, удивительно, что фильм складывается из очень личных вещей, в которые люди, молчавшие как партизаны долгое время, решили впустить датского режиссера и камеру. Мы видим посещения инстанций, повседневную жизнь семьи, находящейся в бесконечном ожидании развития событий, слушаем их разговоры, наблюдаем все реакции как взрослых, так и ребенка. Проходят день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем... Год за годом, а ничего не сдвигается. Бюрократическая волокита, проверки, запросы, получение недостающих бумаг, отказы, апелляции. Все это выматывает страшно, к тому же растет и мучает и чувство вины за то, что они оба захотели быть счастливыми и бросили семьи.
«Дитя любви» - снятая с самого близкого расстояния очень интимная история людей, которые стремятся к совместному счастью, пронося любовь, как бы это банально не звучало, через горы испытаний. В игровом кино и литературе у такой пары обязательно случился бы хеппи-энд, но реальная жизнь – лишь цепь неопределенностей и один глоток надежды. Жить это подвиг. А быть счастливым - подвиг вдвойне.
Акаса, мой дом
Режиссер
Раду Черникиус; Страна
: Румыния, Дания, Финляндия
Программа
: Основной конкурс
Показ
: 28 августа 18:00; Билеты
Лауреат специальной премии жюри на Sundance рассказывает о вынужденном переезде в город большой румынской семьи (вероятно, цыганской), уже 20 лет бомжующей в пригородном природном парке государственного значения. Социальные службы наконец-то добрались до них (явно не с первой попытки), да и то потому, что уникальную заповедную территорию планируется использовать в рекреационных и туристических целях. С большим скандалом и воем, вопреки воли членов свободного племени, весь клан – отца, мать и девять детей – выдворяют в цивилизацию. Дают квартиру, записывают детей в школу, гарантируют безопасность и поддержку. Но адаптироваться не просто. Поначалу дикарята ведут себя как стая волчат, шокируя окружающих. Ходят босиком, купаются в фонтанах… Но кое-кто начинает втягиваться, смекая преимущества городской жизни. Старший 18-летний сын устраивается на работу гидом в тот самый парк, который был их домом, находит себе девушку, которая в свои 16 готова рискнуть и завести ребенка. Правда, вся эта движуха вызывает ярость отца семейства.
В своем дебютном фильме Раду Черникиус неотрывно следует за героями, низверженными из импровизированного Эдема в столичный ад, и тщательно фиксирует, как они приспосабливаются к новой жизни, как дети учатся читать по слогам, постепенно принимают общественные правила и ограничения. С одной стороны, на наших глазах разворачивается суровая трагедия, связанная с потерей группой лиц своей идентичности. Человек не может решить проблемы другого против его воли, и кажется, что мир некогда счастливого и беззаботного семейства навсегда разрушен. С другой стороны, теплится надежда, что дети впишутся в новую реальность и добьются определенных успехов. Для сторонних наблюдателей этот фильм своего рода тест на отзывчивость, а еще возможность задуматься о неравных шансах на жизненном пути. Кому-то приходится бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте.
Мой друг северный верблюд
Режиссер
Карл Эмиль Рикардсен; Страна
: Норвегия, Монголия
Программа
: Doker kids
Показ
: 22 августа 16:15; Билеты
Возможность за один сеанс очутиться сразу в двух совершенно разных странах предлагает фильм из детской программы «Мой друг северный верблюд». Это лучащаяся добротой история, рассказанная 10-летним норвежским мальчиком про своих домашних питомцев - двух счастливых белых верблюдов, которых однажды родители купили им с сестрой для верховой езды. Не сумев самостоятельно договориться с юными питомцами, которые сперва кусались и не желали, чтобы на них садились, семья отправляется в Монголию, чтобы найти лучшего дрессировщика среди профессиональных погонщиков верблюдов. Монтаж. Смена фактуры. Монгольские степи. Огромные стада двугорбых другой породы, шоколадного цвета, и с ними довольно жестоко обращаются бесцеремонные азиаты. Например, на глазах у ребенка одного верблюда валят и кастрируют. Даже норвежский папа в шоке, хотя пытается объяснить сыну, что это обычная процедура. Еще у монгольских верблюдов нос проткнут палочкой, это и есть главный метод дрессировки: дергая за поводья, идущие от этой штуки, животное можно себе легко подчинить. Но викинги не рады и надеются, что есть другой способ дрессировки. Насмотревшись на несчастных зверей, они, тем не менее, ангажируют лучшего тренера скаковых верблюдов, и тот едет в Норвегию с ответным визитом и целью приручить белых упрямцев. Монтаж. И мы снова в холодной Арктике, где гордая верблюжья пара, похоже, решила обзавестись потомством…
Фильм идеален для семейного просмотра (звуковой перевод вместо субтитров для детей), невероятно красив и увлекателен, насколько может быть увлекательным сопоставление столь непохожих стран, их природы, человеческой деятельности, культуры отношений людей с животными и друг с другом. Вместе с тем, лента не содержит навязчивого эко-посыла об угнетении человеком скота, не провозглашает европейского превосходства над грубостью варваров. Вместо этого она полна нежности к живым созданиям, в данном случае любви и искреннего уважения к верблюдам - полноправным членам дружной семьи, с которыми, если постараться, можно договорится.
Нерка, рыба красная
Режиссер
: Дмитрий Шпиленок, Страна
: Россия
Программа
: Doker kids, фильм закрытия
Показ
: 30 августа 20:00; Билеты
Российская картина о диких лососях, которые воспроизводятся в Курильском озере Южно-Камчатского заказника, была отобрана на 120 фестивалей мира, показана на 64-х, а призов получила уже почти четыре десятка. Это масштабный и зрелищный фильм, показывающий удивительную по красоте природу Камчатки и Озерновскую нерку – основу жизни этого края. Нерка - пища для множества животных и птиц Камчатки и огромный ресурс для человека, но этот ресурс исчерпаем и может исчезнуть. 13 лет назад, когда Дмитрий Шепеленок только задумал фильм, в заповеднике процветала неконтролируемая ловля рыбы. Прежде чем реализовать свою идею и снять кино, будущему режиссеру пришлось шесть лет поработать в оперативной бригаде по предотвращению браконьерства.
Немногословная, завораживающая картина, снятая по последнему слову техники, с применением подводных камер, коптеров, макросъемки, будет впервые показана в России показана на самом большом экране страны и завершит фестиваль ДОКер.
Программа целиком и расписание - на официальном сайте смотра
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