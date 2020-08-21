Новая Голландия-2020: Жажда родства (о фильме «MS Slavic 7»)

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Пять лучших фильмов о поиске гармонии и счастья на международном фестивале документального кино

4 августа

Beat Film Festival-2020: Музыка, способная наносить раны

Музыкальные документалки Beat Film Festival «Throbbing Gristle: Такой же другой, как я» и «Swans: Where Does a Body End?», и почему их нужно смотреть