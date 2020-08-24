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Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»

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24 августа 2020
Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»
фото: Виктория Фомичёва

В этом году фестиваль короткометражного кино «Короче» проходил не только в Калининграде с 21 по 23 августа, но и в онлайне: все программы фестиваля показывали на Кинопоиск HD. Короткий метр считается той почвой, из которой вырастают новые режиссеры — будущее отечественного кино. Кто из конкурсантов достоин такого аванса, решило жюри под предводительством продюсера Игоря Толстунова, куда вошли режиссер Клим Шипенко и артисты Андрей Смоляков и Кристина Асмус (актриса также снялась в фильме Escape, который участвовал в конкурсе). А негласное жюри редакции Кино-Театр.Ру — Мария Бороденко и Алексей Филиппов — отобрали десятку конкурсных корометражек, по которым хорошо складывается представление о разнообразии всей программы.


«Блэкаут», реж. Кирилл Кемниц

Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»
фото: К/ф «Блэкаут»

Безбашенный (к сожалению, и в значении безголовый) антиутопический экшн Кирилла Кемница обходится без слов, но зато выборка фильмов-вдохновителей гораздо красноречивее. «Блэкаут», якобы рассказывающий о любви борца с тоталитарным режимом (Данила Якушев) и его подруги (Лукерья Ильяшенко), состоит исключительно из эффектных, где-то подсмотренных сцен: это и «Домино», и «Город грехов», и все антиутопии разом (от «1984» до «V значит Вендетта»), и «Безумный Макс: Дорога ярости», и даже «Мэнди» с «Нимани». Каша из топора, но в такой китчевой концентрации кинематограф зависти подкупает своей лубочной уверенностью, что копирование всех сортов чужой крутости может тоже выглядеть круто.


«Годовщина» реж. Эдина Умерова

Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»
фото: К/ф «Годовщина»

Сценаристка нескольких украинских мелодрам ожидаемо посвятила свой режиссерский дебют теме семейных взаимоотношений. Чтобы отметить годовщину брака, Он (Дмитрий Куличков) готовит ужин, покупает цветы и подарок, а Она (Ирина Темичева) ограничивается тем, что блистает в обтягивающем платье, не особо ценя старания мужа. Ведь хотелось чего-то новенького, а он опять со своими красными розами и домашними посиделками. Полем экспериментов становится спальня. И когда, пробираясь сквозь бездну недопонимания, герои наконец достигают консенсуса, финальный аккорд этой полуанекдотической истории ломает шаблоны, умело обманывая зрительские ожидания.


«Кое-что задаром», реж. Алексей Талызин

Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»
фото: К/ф «Кое-что задаром»

Вольная экранизация одноименного рассказа Роберта Шекли, тянущаяся с 2015 года. История полицейского Макса Фламберка (Игорь Ботвин), который ищет загадочного убийцу напарника, происходит в Лос-Анджелесе 1984 года и, естественно, не обходится без обильного цитирования «Терминатора» (в кадре также мелькает постер кэмероновского шедевра, а шрифты на обложке «Кое-чего» отсылают к «Очень странным делам»). Дорогой продакшн и стремление мимикрировать под американское кино тех лет вызывает противоречивые чувства: ощущение, что дубляж фильмов дошел до того, что не просто иностранные актеры говорят по-русски, но их еще и заменяют отечественными артистами, чтобы усилить локализацию. Сам фильм при этом фрагмент из будущего полного метра, отчего «Кое-что задаром» не оставляет цельного впечатления.


«Кощей», реж. Роман Михайлов

Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»
фото: К/ф «Кощей»

Снятая в документальной манере драма про пожилого мужчину (Владимир Артемьев) и один день его жизни; как несложно догадаться – последний. Перемежая сказочные и бытовые мотивы, Роман Михайлов откапывает под ворохом воспоминаний героя пресловутое яйцо: если смерть сказочного Кощея прячется в зайце и утке, то реального – из обветшалой отечественной избы – зарыто в воспоминаниях, хламе и давно осыпавшейся жизни.


«Легкий способ бросить курить» реж. Анна Колчина, Алексей Кузьмин-Тарасов

Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»
фото: К/ф «Легкий способ бросить курить»

Эта лента еще раз доказывает, что возможности горячо любимого российскими кинематографистами жанра новогодней комедии не иссякнут никогда. В канун праздника 17-летний Женя (Григорий Верник) решает лишиться девственности. Все четко спланировано, родители (Кристина Бабушкина и Игорь Верник) с бабушкой (Раиса Рязанова) отправляются на дачу. Но вместо 23-летней «снегурочки» в дверях появляется 45-летняя Виктория Семеновна (Агриппина Стеклова), которая ко всему прочему в самый ответственный момент теряет сознание. Все окончательно рушится, когда в квартиру неожиданно возвращается вся семья несостоявшегося Казановы, чтобы вместе отпраздновать Новый год. Судьба хоть и посмеивается над героями, но все же настроена довольно благосклонно. А мораль умещается в известной поговорке: с кем новый год встретишь, с тем его и проведешь.


«Минуточку», реж. Евгений Шевченко

Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»
фото: К/ф «Минуточку»

Один из сценаристов «Страны в shope» (2012) Евгений Шевченко снял черный анекдот про торговца китайской мазью для рук (Артем Маркарьян), который у всех посетителей ТЦ просит минуточку, чтобы прорекламировать товар. Один из прохожих (Сергей Епишев) возьми да и упрись: когда, сволочь, минуточку вернешь. Остроумный памфлет о потерянном времени в условиях тотальной рекламы, в том числе хватающей за руку, увы, не знает, что ему с найденным концептом делать: Шевченко всю вину возлагает на злосчастного продавца, опуская более глубинные и подлинные смыслы, а в любой непонятной ситуации принимается шутить о гениталиях (как не обыграть название китайской фирмы) и экскрементах.


«О рыбаке и рыбке», реж. Александр Мыскин

Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»
фото: К/ф «О рыбаке и рыбке»

Крепко сбитый триллер об охоте на серийного убийцу. Мужичок (Алексей Колубков) мирно едет на рыбалку, пока по радио стращают о зверствах банды GTA. Сдуло колесо, из леса выскочил паренек (Макар Запорожский), который просит подвести до моря. Дорожные споры – последнее дело: пассажир начинает расспрашивать водителя об убийствах, в какой-то момент воображая себя маньяком, потом слово берет хозяин машины. Номинальность интриги и мелодраматичный финал в традиции фильма «Семь» слегка смазывают впечатление от четко выполненной режиссерской задачи: большую рыбу короткометражный триллер и не тщится выловить, хотя дистанцию держит вполне солидно.


«Саша ищет таланты» реж. Павел Сидоров

Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»
фото: К/ф «Саша ищет таланты»

Известная богерша (Александра Бортич) нашла для своего YouTube-шоу «новую порцию шизофрении» – простодушного мужичка в шапке «петушок», который утверждает, что он брат супермена. Однако наш супергерой в исполнении Михаила Трухина даже отдаленно не напоминает родственника Генри Кавилла или Тайлера Хэклина и не стремится спасти мир. Его единственное желание – заполучить сердце прекрасной дамы. Это такой Карлсон, который живет в России, с общенациональным бэкграундом о лихих 90-х, искалечивших его жизнь. И в этом смысле история отечественного супермена намного честнее и правдоподобнее «Защитников» Сарика Андреасяна. Впрочем, для режиссера Павла Сидорова сюжет оказался не нов. Он уже рассказал историю настоящей русской бабы женщины, которая не только уберет всю квартиру, но остановит летящий метеорит, в клипе группы «Ленинград» – «Не Париж». Киношная интерпретация этой темы хоть и лишена дорогих спецэффектов, смотрится куда выигрышнее. Огонек в глазах, бутерброд в фольге и пиар в соцсетях от модного блогера – что еще нужно нашему супермену?


«Свидание» реж. Анастасия Рагозина

Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»
фото: К/ф «Свидание»

В кафе стремительно залетает парень (Данил Стеклов). Он хамоват, неряшливо одет и мнит себя не то Райаном Гослингом, не то Дэвидом Боуи. К тому же еще и опоздал на свидание на полчаса. Впрочем, сидящая за столиком девушка (Хильда Кармен) его не очень-то интересует. Самоуверенному герою жизненно необходимо с кем-то переспать, поэтому он назначил целых три свидания, чтоб наверняка. Однако первая претендентка, получив отказ, не спешит уйти. Так начинается их напряженная словесная дуэль. Искусством съемки диалога в полной мере овладела выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров Анастасия Рагозина. Бизнес-леди пришла в кино в начале 2010-х и занималась продюсированием авторских проектов Николая Хомерики, Ивана Вырыпаева и Павла Руминова. Сценарий последнего и лег в основу «Свидания». Руминов последнее время часто обращается к драматическим и романтическим сюжетам. И эта притча о встрече двух одиночеств, облеченная в короткую форму, получилась живой, в меру смешной, хотя и довольно предсказуемой.


«Спасибо, коучер!» реж. Никита Тарасов

Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020»
фото: К/ф «Спасибо, коучер!»

В своей дебютной режиссерской работе актер Никита Тарасов с головой погружается в область комического, исследуя феномен новомодных коучеров aka тренеров личностного роста и экспертов во всех жизненных сферах. В руки к одному из таких «профессионалов» (Анна Котова-Дерябина) попадает молодая и отчаянная домохозяйка Соня (Ольга Веникова) в состоянии послеродовой депрессии. Девушка учится манипулировать своим мужем (Денис Косяков) и таким образом становится маленьким звеном в цепочке абсурда, где у каждого есть коучер. Сатира на современность под увеличительным стеклом зрит в корень проблемы: в России все еще две беды – дураки и те, кто решил заняться их врачеванием.

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Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020» фотографии
Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020» фотографии
Один Верник — хорошо, а два — убивают лошадь: 10 фильмов фестиваля «Короче-2020» фотографии
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