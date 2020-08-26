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«Висла»-2020: Что смотреть на московском фестивале польского кино

Фестивальная колонка >>
26 августа 2020
С 27 августа по 3 сентября 2020 года в Москве состоится фестиваль «Висла» – тринадцатый по счету смотр современного польского кино. Ниже десятка фильмов, которые, по мнению редакции Кино-Театр.Ру, никак нельзя пропустить.

«Висла»-2020: Что смотреть на московском фестивале польского кино


«Тело Христово» (2019)
Реж. Ян Комаса

Фильм «Тело Христово» вошел в 2019 году в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Картина Яна Комаса – убедительное и талантливое трагикомичное кино, обладающее мощью притчи, пропитанное духом католицизма религиозной Польши. Центр сюжета – история молодого человека Даниэля (Бартош Беленя), выдающего себя за священнослужителя в небольшой польской провинции. Герой – бывший заключенный с непростым прошлым. Он постоянно ходит по краю, порой оказываясь на волоске от разоблачения. В какой-то степени «Тело Христово» – лента о благочестивом преступнике, стремящемся нести в мир свет и созидание. Зачастую фантазируя, Даниэль замещает недостаток знаний в литургии непосредственностью и неподдельной искренностью, становясь магнитом для людей. Но темное прошлое не отпускает героя.


«Железный мост» (2019)
Реж. Моника Йордан-Млодзяновска

Дебютная полнометражная картина Моники Йордан-Млодзяновска рассказывает о любовном треугольнике, в который вовлечены запутавшиеся в клубке отношений люди. Кацпер (Бартломей Топа), который работает бригадиром в шахте, заводит роман с супругой своего лучшего друга Оскара (Лукаш Симлят), шахтера. Кацпер дает поручение Оскару работать на глубоких и опасных угольных пластах, чтобы иметь больше возможности и времени для тайных свиданий с возлюбленной Магдой (Юлия Киевска). Однако одну из встреч прерывает несчастный случай… Угрызаемые чувством вины, герои пытаются воскресить в себе лучшие черты, стараясь отыскать в темной шахте своих душ светлые уголки. Эта камерная лента позволит каждому, кому кажется, что в его личной жизни накопилось слишком много проблем и обид, совершить путешествие внутрь, в самую суть себя.


«Пан Т.» (2019)
Реж. Марцин Кшишталович

Черно-белый сатирический фильм с прекрасной ролью Павла Вильчака перенесет зрителя в разрушенную послевоенную Варшаву 1953 года. В это голодное и нестабильное время живет главный герой, пан Т. (Павел Вильчак), безработный литератор, который сталкивается с разными социальными слоями Варшавы, начиная с самых низов и заканчивая интеллигенцией и политическим руководством. Марцин Кшишталович создаёт реальность, которую мы знаем из польской послевоенной литературы, совмещая в одном персонаже черты, определяющие писателей тех лет. Герой живет своей обычной жизнью до тех пор, пока однажды в соседнюю квартиру не переезжает парень из провинции, мечтающий о карьере журналиста. Еле сводя концы с концами, Пан Т. становится его наставником, но жизнь героя Вильчака внезапно меняется – его подозревают в подрыве здания. Абсурд ситуации набирает обороты…

«Висла»-2020: Что смотреть на московском фестивале польского кино
фото: Кадр из фильма "Пан Т."


«Мистер Джонс» (2019)
Реж. Агнешка Холланд

«Мистер Джонс» (2019) – биографический триллер Агнешки Холланд, принимавший участие в конкурсных программах многих престижных кинофестивалей. Фильм рассказывает историю Гарета Джонса (Джеймс Нортон), журналиста из Уэльса, который в 1933 году путешествовал по Советскому Союзу. Попутно он раскрывал истину, разоблачая сталинскую Россию. Картина пронзительная, передающая кошмар сталинского режима и дух постоянной опасности, леденящего страха. Лента основана на реальных событиях. Биография Гарета Джонса, действительно побывавшего в СССР и впоследствии продолжительно боровшегося за право написать об увиденном, – настоящая находка для экранного воплощения. Романтический герой-борец за правду, рискующий жизнью, чтобы впервые попасть на украинскую землю и стать свидетелем голодомора 1933 года, Мистер Джонс вопреки всему пишет статью об ужасах утопической советской реальности...


«Гнилые уши» (2019)
Реж. Петр Дылевски

Драма «Гнилые уши» рассказывает о семейных отношениях, пронизанных тревогой и сомнениями. Главные герои Мажена (Магдалена Цельмер) и Янек (Миколай Хробочек) приезжают в жилище у озера к специалисту по нетрадиционной терапии для семейных пар. Их брак явно переживает очень нелегкие, кризисные времена. Супруги нуждаются в помощи. Скука вошла в их интимную жизнь – пропасть между героями становится больше и больше. Некоторые методы терапевта кажутся сомнительными и, мягко говоря, удивляют их. Фильм полон невысказанных эмоций и болезненных отношений. Картина, приближаясь к кульминации, погружает зрителя в напряженность и недосказанность.


«Последняя гора» (2019)
Реж. Дариуш Залуски

Поэма о силе духа. Документальный фильм, посвящённый покорению необузданных вершин. Настоящий триллер, повествующий о силе человеческой решимости, выходящей за пределы здравого смысла. Это история польской национальной экспедиции, состоявшейся на рубеже 2017 и 2018 годов, целью которой было покорение второй по высоте вершины в мире… Фильм относится к научно-популярным. Однако по силе воздействия и зрелищности картина сопоставима с боевиком. Горы же здесь выступают как отдельный герой. Это мифическая, неизведанная сила, которая завораживает, пугая своей таинственностью и неприступностью.


«Эксцентрики, или по солнечной стороне улицы» (2015)
Реж. Януш Маевский

Музыкальная кинокартина Януша Маевского «Эксцентрики, или по солнечной стороне улицы» – чудесная, пронизанная великолепной музыкой любовная история, которая перерастает в захватывающий шпионский детектив… Окрашенные в золотистые тона живописные кадры воссоздают мир, которого давно уже не существует, а все образы несколько надуманы и идеализированы. Конец 1950-х. Из Англии в Польшу возвращается Фабиан Апанович (Мацей Штур), джазовый музыкант и талантливый танцор. С группой эксцентричных музыкантов он основывает свинговый ансамбль. Звездой коллектива становится Модеста (Наталья Рыбицкая), с которой у Фабиана завязывается бурный роман. Они счастливы, купаясь в лучах славы. Их жизнь напоминает голливудский мюзикл. Пока однажды Модеста не исчезает, и любовная история не перерастает в историю со шпионажем.

«Висла»-2020: Что смотреть на московском фестивале польского кино
фото: Кадр из фильма "Эксцентрики, или по солнечной стороне улицы"


«Монумент» (2018)
Реж. Ягода Шельц

Фильм «Монумент» Шельца, ярко отмеченный на Бруклинском фестивале фильмов ужасов в Нью-Йорке, стал лучшим фильмом аж в трех номинациях. Картина, что называется, на злобу дня, актуальна и претенциозна. В ленте поднимаются проблемы идентичности, гендера, а также тема социальных границ. По сюжету группа студентов попадает в гостиницу, управляемую деспотичной руководительницей. Впоследствии молодые люди узнают, что заведение предлагает своим клиентам очень необычные услуги. Что же предпримут герои в столь непривычной ситуации? «Монумент» заставляет нас посмотреть на самих себя сквозь призму героев, испытав при этом неподдельный шок.


«Супернова» (2019)
Реж. Бартош Крухлик

Драма «Супернова» — режиссерский дебют Бартоша Крухлика. Фильм рассказывает о нескольких часах жизни сельской общины, показывает состояние человека в пограничной ситуации и ставит вопросы о природе случайности, судьбы и фатализма... На дороге возле маленькой деревни правительственная машина сбивает женщину и двоих детей. Жители деревни становятся свидетелями несчастного случая. На фоне криков и паники формируется общественный суд: дорожно-транспортное происшествие стало отправной точкой давно назревавшего народного гнева.


«За пределом» (2017)
Реж. Марта Прус

«За пределом» – дебютный полнометражный фильм Марты Прус, над которым она работала пять лет. Перед нами личностная драма, снятая в спортивной среде. Здесь не акцентируется внимание на достижениях, результатах соревнований и прочих подробностях. Режиссер хочет показать зрителю, какую роль в российской спортивной гимнастике играет психология. Документальная биографическая лента повествует о Маргарите Мамун, 20-летней художественной гимнастке, которая ведет активную подготовку к олимпийским играм. История изложена захватывающим образом. Для самой героини это огромное испытание физических возможностей и силы ее воли, духа и характера. Режиссер наглядно демонстрирует, каких невероятных усилий, самоотдачи и жертв требует большой спорт.

«Висла»-2020: Что смотреть на московском фестивале польского кино
фото: Кадр из фильма "За пределом"

С полным списком принимающих участие в фестивале картин можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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«Висла»-2020: Что смотреть на московском фестивале польского кино фотографии
«Висла»-2020: Что смотреть на московском фестивале польского кино фотографии
«Висла»-2020: Что смотреть на московском фестивале польского кино фотографии
«Висла»-2020: Что смотреть на московском фестивале польского кино фотографии
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