Кинотавр-2020: И российское кино вылечат

В Сочи начал работу 31 Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», в этом году он не начинает, а заканчивает лето и проходит с 11 по 18 сентября. В городе Сочи все еще очень жарко, правда, стали короче ночи, и даже церемония открытия, обычно проходящая под палящим солнцем, совпадает по временем с часом погружения солнца за линию морского горизонта. Разумеется, это не единственное отличие. Меры предосторожности здесь повсюду: отменены ночные вечеринки, на красной дорожке перед отелем, где установлены пресс-волы спонсоров – ювелирного партнера Mercury, официальных стилистов фестиваля Max Factor & Wella, компании San Benedetto – разметка, призывающая соблюдать социальную дистанцию, замеры температуры при входе в Зимний театр, где проходят показы, и рассадка через одного. Работающих на «Кинотавре» журналистов в этом году тоже стало меньше, но нам повезло, и мы здесь, поэтому следите за нашими репортажами, рецензиями и фестивальными заметками в социальных сетях, ведь мы расскажем про лучшее и уже состоявшееся российское кино этого непростого года.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Церемония открытия началась после красной дорожки, и кто на ней был, вы узнаете из фоторепортажа. В зале же, когда все расселись через одного, сначала гостей поприветсвовал Максим Ксензов, заместитель министра культуры РФ, он зачитал традиционное послание Путина и от себя добавил, что ощущения, конечно, в этом году интересные, но лучше мы их больше никогда испытывать не будем. Затем министр культуры Ольга Любимова поздравила фестиваль в видеообращении, а заместитель главы Сочи Полина Деняк зачитала приветствие от своего шефа Алексея Копайгородского, заступившего на пост мэра день в день ровно год назад (возможно, сам он праздновал эту дату и на фестиваль не пришел, но спасибо ему, что поддерживает «Кинотавр» и считает его важной частью культурной жизни города). На этом быстрая официальная часть закончилась, и началось шоу, поставленное, самым крутым маэстро фестивальных церемоний Алексеем Аграновичем.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Это была яркая, прекраснодушная, трогательная церемония, наполненная символизмом настоящего, будоражащая самые высокие чувства. Итоги перенесенного нами локдауна подводил ведущий вечера Артем Ткаченко, он появился на сцене в виде человека, проходящего проверку на психическую вменяемость. Два человека в белых больничных защитных костюмах и камерами задавали ему коварные вопросы о том, как что он думает про Covid-пандемию, и актер рассказывал им про «новую реальность» и «вторую волну». Вышло очень здорово - остроумная зарисовка всех наших несуразных, полубредовых разговоров о коронавирусе, таких эмоциональных, пространных, и размышления о травмах года, о том, что каждый в 2020-м сходил с ума по-своему. Визуально это выглядело вообще феерически, ибо технические возможности и непревзойденный талант постановщиков шоу позволили сделать пространство маленькой сцены многомерным с помощью света, экранов, проекции, камер в руках ведущих церемонии. Особенно запомнился «сон ведущего», в котором он оказался в пустом Зимнем театре, где единственным зрителем в темных очках был президент фестиваля Александр Роднянский. Ткаченко положил голову на плечо Александру Ефимовичу, и тот заверил его, что все будет хорошо, надо только открыть глаза.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Разные по настроению части действия перебивались музыкой российской инди-поп группой OQJAV из Москвы, образованной в 2012 году музыкантами из Перми и Екатеринбурга, а также обязательным представлением конкурсных фильмов и жюри, последнее предстало опять же весьма оригинально: жюри короткого метра сфотографировали в масках, а каждого члена жюри большого конкурса объявили, продемонстрировав их карантинные фотографии из социальных сетей. После этого все они вышли на сцену, а председатель Борис Хлебников произнес короткую речь, в которой выразил надежду найти в программе фильмы-события, вызывающие внутренние споры, но навсегда остающиеся в памяти.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
В следующем выходе «сумасшедший» Ткаченко символично поговорил с фильтром для воды: «Великий фильтр из когда-либо созданных. Ты решаешь, что пропустить, а что оставить… Чем больше ты фильтруешь для других, тем больше ты засоряешь себя». Здесь защемило сердце кинокритика, но оказалось, что этот монолог все же не про нас, журналистов, а про коллектив «Кинотавра», который, не щадя себя, каждый год выбирает для своих зрителей лучшее кино и устраивает в Сочи праздник. В подтверждение этой мысли на сцене появился Александр Роднянский, поблагодаривший спонсоров, поддержавших фестиваль в это непростое время, в том числе Министерство культуры РФ, нового партнера – Okko – и других. Также он признался, что ему очень нравится программа этого года и рассказал, что провести этот фестиваль было особенно важно, поскольку в 2020-м не состоялся ни Канн, ни Локарно, ни ряд других важных смотров, которые определяют вкусы и тенденции мирового кинематографа.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Роднянский произнес привычные и дорогие слова о том, что фестиваль открыт и вручил первый приз чтущего традиции «Кинотавра» режиссеру, художнику-аниматору Андрею Юрьевичу Хржановскому. Формулировка приза – «за выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино». Лауреат поднялся на сцену, он был растроган, взволнован, говорил долго, но все внимали.
Финальным аккордом церемонии открытия стало видео с Артемом Ткаченко, который под музыку освобождается от смирительной рубашки на крыше гостиницы «Жемчужина» - еще один символический жест.
После короткого перерыва зрителям продемонстрировали фильм открытия – ленту «Нос или заговор "не таких"» Андрея Хржановского. Это был ее первый показ в России после фестиваля анимационного кино в Анси, на котором она получила специальный приз жюри.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Полнометражный фильм «Нос, или заговор не таких», созданный классиком советской мультипликации Андреем Хржановским выглядит внушительно, как флагман отечественных анимационных традиций. Еще в своих первых фильмах «Жил-был Козявин» и «Стеклянная гармоника», созданных на «Союзмультфильме» во второй половине шестидесятых годов, Андрей Юрьевич показал себя ироничным критиком советской реальности. Полвека спустя он остался верен тем же принципам, благо что российская повседневность позволяет видеть в себе неизменные атрибуты далеко минувших лет. «Нос» стал экранизацией одноименной оперы Дмитрия Шостаковича, а также его «Антиформалистического райка» - едкой музыкальной сатиры, которую композитор создавал «под сукном», переживая травматичный опыт постановки в Большом театре.
Музыкальная сторона фильма становится настолько выигрышной, что в какой-то момент буквально отделяется от визуального ряда и парит над немного сумбурным сюжетом, смешивающим в одном котле имперский Петербург и лимузины, Наума Клеймана и братков из девяностых, Сталина и его ближний круг, и самолеты «Аэрофлота», и боярыню Морозову, и Чулпан Хаматову, и волжских бурлаков. Некоторая визуальная душегубка, дискомфортно влияющая на зрителя, к середине фильма сменяется благородной мелодичностью высказывания, о том, что и Шостакович, и Гоголь с его персонажами, и Пушкин, и Мейерхольд с Эйзенштейном, и Дмитрий Крымов с Антоном Долиным, и сам автор картины Хржановский, и все мы – являемся пассажирами одного из самолетов, имя которому Искусство.
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