Кинотавр-2020: Питчинг сериальных проектов

На Открытом российском фестивале «Кинотавр», который уже в 31-й раз проходит в Сочи, впервые состоялся питчинг сериальных проектов. На приз этого делового блока претендовали 11 будущих сериалов, отобранных из 771 заявки. Главным отборщиком и модератором питчинга стал Иван Филиппов, отметив в приветственной речи, что мы смотрим недостаточно много русских сериалов, и задача этого мероприятия – представить новых авторов и, соответственно, новые идеи. В экспертное жюри вошли представители всех ведущих отечественных онлайн-платформ: Тимур Вайнштейн (Premier), Денис Горшков (more.tv), Софья Квашилава (OKKO), Давид Кочаров (ivi), Игорь Мишин (МТС Медиа), Ирина Сосновая (Start), Валерий Федорович (ТВ-3, «1-2-3 Production»), Ольга Филипук (КиноПоиск HD).
Проекты представляли, в основном, авторы сценариев, их задачей было за пять минут кратко донести сюжетную канву, обозначить основных персонажей, выразить идею, суть замысла, а также сообщить, какой формат они замышляют для своего будущего произведения. Мероприятие оказалось во всех смыслах эффективным, его участники получили в ходе защиты не только полезные советы, а некоторые - предложения о контрактах.
фото: пресс-служба "Кинотавра" // жюри питчинга
ВАРЯ
Авторы сценария Лиза Цыганова и Ирина Обидова Формат: 6 серий по 45 минут
Мини-сериал в жанре драмы и психологического триллера с элементами катастрофы о разрушительной силе лжи. Место действия - обрушившаяся спортивная арена. Главный герой Дмитрий – талантливый успешный журналист, редактор онлайн-СМИ – идет вместе с дочерью подруги Варей на футбольный матч. Когда внезапно начинается обрушение конструкции, он выбегает, забыв о ребенка. Затем он врет матери Вари, что вытащил девочку, но они разминулись уже в толпе. Варя остается жива, но взрослые начинают ее искать не там. История просачивается в СМИ, которые Дмитрия представляют как героя. Одна ложь порождает лавину новой лжи, и в итоге врут все персонажи, даже Варина учительница русского языка. Отец девочки – сотрудник МЧС — тоже врет, о том, что под завалами слышал голос дочери. Все события разворачиваются в течение пяти дней — это максимальный срок, когда ребенок может выжить. Референсы – «Чернобыль», «Исчезнувшая».
ПРОТИВ ВСЕХ
Автор сценария Екатерина Волович, продюсер Елена Алашеева Формат: 8 серий по 15 минут
Проект, ставший победителем питчинга, — городская история, ситком про двух 12-летних подростков-аутсайдеров: обладающую невероятным IQ Машу и нелепого толстяка Феликса, живущего с бабушкой. В каждой серии Маша разрабатывает новый способ ликвидации мира, но все идет не совсем по ее плану. В сериале планируется много юмора, местами дерзкого для ТВ, но подходящего для онлайн-платформ, свободных от цензуры. В качестве сюжетного референса авторы рассматривают анимационный сериал «Пинки и Брейн», в качестве тематического – «Толя-робот», где социальные проблемы подаются через юмор. Короткий хронометраж авторы объяснили возрастом своей аудитории 12+, которой будет удобно смотреть серии с любого гаджета. Члены жюри порекомендовали увеличить его до 26 минут.
фото: пресс-служба "Кинотавра" // Екатерина Волович, Елена Алашеева
Мини-сериал, основанный на реальной истории про частный бизнес в хищные сталинские годы. Главный герой, а точнее антигерой, — аферист полковник Павленко — создает очень прибыльный военно-строительный бизнес. Выходец из кулацкой семьи начинает свой путь из благородных побуждений, но в ходе истории становится преступником и разрушает свою личность. По жанру это авантюрная комедия, референс – «Поймай меня, если сможешь», музыкальные референсы – «Авиатор» и «Острые козырьки». Дримкаст на главную роль Максим Матвеев или Данила Козловский.
КОММУНАЛКА
Автор сценария Надежда Карпова Формат: 8 серий по 45 минут
Вертикально-горизонтальный хоррор. Место действия — коммунальная квартира, в которой мертвые продолжают жить одной призрачной семьей. В эту квартиру заезжает бедный художник Ян с беременной женой. Им является призрак актрисы немого кино Агаты, которая дает им блага жизни, но они не знают, что заплатить придется собственным ребенком. Агата – первый призрак квартиры, и она отбирает в свой мир других призраков из семи разных временных пластов – революция, сталинские репрессии, блокада, перестройка и другие. В каждой серии события происходят в настоящем времени и в одном из других времен. Референсы – «Тьма», «Почему женщины убивают», «Призраки дома на холме». Главный вопрос – где грань между желаемым и ответственностью.
фото: пресс-служба "Кинотавра" // Владимир Бек и Антон Коломеец
Поколенческое драмеди о компании 28-32-летних друзей, которые вступают в первый серьезный возрастной кризис, когда ты не очень хочешь называть себя взрослым, но уже и не молод. Ни ипотеки, ни собственности, ничего у них нет, и дружеский круг становится их утешением. Но на пути к идеалу они застряли. Артем работает в ивент-агентстве, живет в съемной квартире. Ира провинциальная актриса, подрабатывает аниматором, изображая Незнайку и тролля. Даша – офисный работник в ожидании прекрасного. Илья – самый живой, пробует все новое, интервальное голодание, йога, стендап и т. д. Место действия — современная Москва, «Гоголь-центр», «Стрелка» и другие знаковые для поколения 30-летних локации. Название серий – англицизмы, сленг, которые употребляют 20-летние, но не герои сериала: например, эпизод «Краш» расскажет о попытке ворваться в пространство «тиндера». Референсы – «Девочки», «Как добиться успеха в Америке» и фильм «Тридцать».
НА АВТОМАТЕ
Авторы сценария Наталья Ляпина и Юрий Воробьев
Формат: 8 серий по 30 минут
Ложь – новая глобальная скрепа. Врут все. Наша жизнь – это ложь, и, к сожалению, это правда. Чтобы докопаться до правды, нужно восемь эпизодов. Жанр сериала – криминальная экшн-комедия. Герои: братья из бедной семьи, нашедшие запас автоматов Калашникова в гаражах. Милена – дочь полицейского Басова, выкинувшая в сеть интимные фоточки. Полицейский-шовинист, расист. Структурные принципы построения сериала: действие происходит в суде, где все герои дают ложные показания. Каждый герой имеет свою правду и свою ложь. Повествование нелинейное, есть разные точки входа, то есть описание одних и тех же событий глазами то одного, то другого героя. Каждый эпизод – разный рассказчик, который наполняет историю новыми и новыми деталями. В конце первого сезона обещан лютый финал, но узнают ли зрители правду – не ясно, потому что авторы подумывают сразу о втором сезоне. Референсы: «Конец Е***го мира», «Эйфория» (эпизод девочки-подростка)
Драма о том, что насилие порождает насилие, базирующаяся на том, что в обществе есть определенный запрос на ненависть. 16-летняя Алина в шутку объявляет, что учитель ОБЖ к ней приставал. Полина соврала, но город убьет учителя. Он объединяется, найдя себе врага. Вайнштейн будет упомянут только в первой серии, у автора нет задачи придать проекту феминистскую или патриархальную оптику, она хочет только зафиксировать момент движения #MeToo и связанную с ним «охоту на ведьм». Насильник и жертва в этой истории несколько раз меняются местами, кроме них есть много других героев: мать девочки, директриса «в белом пальто», другие жители города. Драматургический прием – героиня, являющаяся недостоверным рассказчиком, ее мотив мы понимаем к 3-4 серии. Точнее, мотивы, их два – достичь успеха и отомстить. Референсный город – Ковров Владимирской области.
Комедийный сериал расскажет, как некогда известный актер и футбольный гик становятся владельцами провинциального футбольного клуба «Волна» в городе Сыромятск. Актер-неудачник покупает ее за 1 рубль по пьяни у олигарха на корпоративе. Его неугомонный друг сеет хаос, но у них получается раскрутить команду и добиться успеха. Другие персонажи – дочь тренера и первая женщина-тренер футбольной команды, капитан команды, который разговаривает только матом, нападающий Волков, алкоголик и смутьян и так далее. Ну и сам олигарх, который продал клуб и быстро пожалел об этом, когда увидел, что у ребят дела пошли в гору. Главный референс – «Бруклин 9-9».
фото: пресс-служба "Кинотавра" // Николай Пророков
СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ
Автор сценария Эльвира Буштец Формат: 8 серий по 40 минут
Герои этого проекта - семейная пара москвичей, Алексей и Яна, их отношения зашли в тупик, у каждого есть тайная жизнь: у Яны – любовник, у Алексея – вебкам. У Алексея малый бизнес связан с проведением мероприятий, но грядет карантин, и все деньги нужно вернуть заказчикам. А денег нет. Когда Яна застает Алексея за этим увлечением и понимает, куда ушли деньги, то уезжает с дочкой к маме, но та говорит, чтобы она возвращалась к мужу, не позорила ее. И Яна сама решает заняться вебкамом, но терпит фиаско — она никому не интересна. И вот тут уже Алексей видит ее за этой работой. Он страшно зол и насилует ее в прямом эфире… и оказывается, что это людям как раз интересно. Так семейка понимает, как им вернуть деньги. Они снимают вебкам-студию и пускаются во все тяжкие, но выйти из этого бизнеса оказывается не так-то просто. В сериале будет шантаж, убийство и довольно пессимистичный финал — темная тайна оставляет героев вместе, но не любовь. Референсы: «Обычная женщина», «Сцены из супружеской жизни».
ВКД (Внекорабельная деятельность)
Продюсер Злата Ермакова, сценаристы Антон Уткин и Ната Покровская Формат: 8 серий по 45 минут
Триллер с элементами семейной драмы. Действие проходит в режиме реального времени. Восемь серий – это восемь часов, равные тому времени, сколько космонавт может провести в открытом космосе. Герой Александр Чернов, космонавт на закате карьеры, он проводит последний день на орбите и впервые выходит в открытый космос вместе с напарником и роботом Игорем. Затем случается ряд поломок, утечка воздуха, прокол перчатки. Интересу взрослой аудитории будет способствовать реалистичный рассказ о работе в космосе и параллельно развивающаяся семейная драма о принятии, прощении, доверии и близости, для подростков будет драматичная линия о взрослении, герои-студенты, дочь Чернова – Даша. Также в истории прописаны китайцы, НАСА и ЦУП.
фото: пресс-служба "Кинотавра" // Ната Покровская
ГОРЕМЫКИ
Автор сценария Никита Тамаров Формат: 24 серии по 20 минут
Комедийно-сатирический сериал с участием кукол, которые живут в мире людей. Маленькие люди живут в большой квартире, решают свои бытовые проблемы. Три героя: 30-летний нигилист Гоша, приехавший из Абакана, многодетный отец Никита и скряга-пенсионер Ефим Маратович. В каждой серии, которая будет длиться порядка 20 минут, они пытаются решить бытовые проблемы, которые, как выясняется, тесно связаны с актуальной политической повесткой, традициями страны и менталитетом народа. Уже на питчинге режиссеру «Горемык» Никите Тамарову глава платформы Premier Тимур Вайнштейн предложил подписать контракт на производство. Также проект получил диплом за лучший питч. Над проектом работает студия Zebra Hero, отметившаяся веб-сериалами «Миллионер из Балашихи», «Последний рейв» и «Хроники параноика».
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