Кинотавр-2020: Питчинг сериальных проектов

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Чулпан Хаматова в роли Елизаветы Глинки

Кинотавр-2020: «Доктор Лиза». Не улетай, не исчезай

13 сентября

Кинотавр-2020: «Хандра». Как Янковский сыграл Тарковского

Поколенческая трагикомедия, экранизирующая популярный коуч-тезис: «Снимайте о том, что знаете»