Кинотавр-2020: «Доктор Лиза». Не улетай, не исчезай

Удивительно, но казавшиеся поначалу абсолютно полярными фильмы первого дня Кинотавра «Хандра» Алексея Камынина и «Доктор Лиза» Оксаны Карас интереснее всего рассматривать вместе. Действие обеих картин происходит в Москве, летом, и если не в один и тот же 2012 год, то точно в одно десятилетие. Как говорят в Голливуде, это одна вселенная, в которой обстоятельно запечатлена сегодняшняя реальность и конкретные люди. Герои «Хандры» имеют своих прототипов – это автобиографичный фильм о режиссере и его друзьях, 30-летних бездельниках, шатающихся по Москве с проблемами одна бестолковей другой (развести на деньги богатых бывших, разобраться с ложно-беременной девушкой, стать новым Тарковским). В фильме, посвященном памяти доктора Лизы Глинки, трагически погибшей 25 декабря 2016 года, совершенно другое целеполагание беготни по столице, а в начале впроброс звучит сказанная кому-то фраза: «Труд — лучшее средство от хандры».
Фильм «Доктор Лиза» начинается с выписки из детской онкологической больницы безнадежно больной девочки и тщетных попыток ее потерявшего покой молодого отца (Филипп Авдеев
) получить в районной аптеке труднодоступный морфин в качестве обезболивающего препарата. Отчаявшемуся родителю достаются телефон фонда «Справедливая помощь» и наставления немедленно обратиться к доктору Лизе – она поможет. В это время Лиза Петровна Глинка (Чулпан Хаматова
) занята ежедневной текучкой – в ее офисе кучкуются бомжи и алкоголики, люди, которым требуется еда, одежда, медицинская помощь и даже грамота за борьбу с мировым злом. Милосердная Лиза, для которой помощь людям — смысл существования, внимательна к каждому нуждающемуся, выслушивает, направляет страждущих к разным докторам и обещает исполнить каждую просьбу, включая грамоту. У нее много дел, а к вечеру она должна быть дома – приехали ее сыновья из Америки, намечается семейное торжество.
Телефонный разговор с отцом больного ребенка расставляет новые приоритеты и ожидаемо заканчивается новым обещанием. Лиза спешит его исполнить и мчится перво-наперво в отделение, откуда выпроводили девочку, к ее лечащему врачу (Константин Хабенский
). Напомнив, в какой стране они живут, онколог отказывается дать Глинке необходимый медикамент, хотя та заверяет, что возместит недостаток завтра до проверки. Препарат нужен немедленно, потому что девочка кричит от боли, и доктор Лиза идет на преступление – выкрадывает морфин из сейфа зазевавшейся больничной сестры. Об этом узнают давно наблюдающие за Лизой сотрудники ФСКН, и, пользуясь моментом, посылают «накрыть ее» одного из своих следователей (Андрей Бурковский
), о котором из первых минут знакомства известно, что он оставил в доме престарелых отца-алкоголика. Но, кажется, за плечами доктора Глинки целая армия ангелов, и ничто не может ее остановить или свернуть. За один день ей надо успеть причинить много добра: сделать девочке укол морфина, поработать медиком на вокзале, посетить чиновников, найти и вернуть лекарство, успокоить буйную пациентку, покусавшую всю семью и врачей, снова вернуться и сделать девочке укол, и даже достать живую козу.
Про козу – реальный случай. Вообще примерно 80% сюжета картины – правдивый, невыдуманный материал. Картина состоит из маленьких эпизодов, встреч и разговоров Лизы с разными людьми, телефонных переговоров на бегу, собранных благодаря свидетельствам многочисленных друзей и коллег Лизы, воспоминаний ее мужа и личных дневников. Источником материалов и образов также стал одноименный документальный фильм Елены Погребижской
, из которого были взяты некоторые персонажи и ситуации. Работа Карас - это сплетение всех частей пазла в единую многофигурную композицию, в которой каждый эпизод важен, потому что для Лизы Глинки был важен каждый человек. А вот персонаж Бурковского – выдуманный, он был необходим как драматургический движок, потому что главная героиня на протяжении всей картины не меняется. Но так как кино не получилось бы без арки героя, меняется не Лиза, а окружающий мир под ее воздействием. Доктор меняет и главного антагониста, оперативник становится другим, сталкиваясь с такой глыбой как Лиза, проходя путь от мысли «каждый сам виноват в своем дерьме, не надо никому помогать» до открытия в себе новых человеческих качеств, о которых он раньше не подозревал. Сценаристы старательно поработали над произведением, и, несмотря на множество сюжетных линий, не оставили открытой, не законченной ни одну из них, даже самый скромный герой получил свою микроскопическую историю с финалом. Оксана Карас призналась также, что большая работа над сценарием заключалась в том, чтобы вымарать оттуда всю слащавость и елейность, чтобы героиня была живой, естественной, и, хотя картина все же вышла излишне сентиментальной, но пошлых приемов и грубой манипуляции в ней точно нет.
Реализовать крепкий сценарий «Доктора Лизы» закономерно помогает выверенный звездный каст. Фильм отличается многофигурностью композиции, и каждый актерский выход – это маленький уникальный спектакль. Здесь все на месте: от Чулпан Хаматовой, выбранной на главную роль на безальтернативной основе, заканчивая яркими, запоминающимися артистами, с трогательной непосредственностью играющих неприкаянных подопечных Лизы. Среди бездомных оказались не только Тимофей Трибунцев
, Евгений Сытый
, Сергей Фролов
, которым сам бог велел играть фриков, но и такие величины, как Елена Коренева
или совершенно неузнаваемая Татьяна Догилева
. Бомжующие народные и заслуженные российские артисты звучат не хуже Мерил Стрип
и Джека Николсона
в «Чертополохе
», хоть и появляются всего лишь в небольших эпизодах. Прекрасные маленькие роли у Юлии Ауг
(глава больницы), Дарьи Жовнер
(медсестра), Алексея Аграновича
(чиновник). Чулпан Хаматова показывает и потрясающее до мурашек сходство с героиней, как внешнее, так и внутреннее, и, в силу своей реальной благотворительной деятельности, полное понимание того, что именно она играет. Не уступает ей и Андрей Бурковский, играющий самую драматически сложную роль представителя закона, к концу дня приходящего к пониманию, что милосердие закона выше.
Чего не хватает этому фильму, так это живой Елизаветы Глинки. Как будто опасаясь, что настоящая Лиза раскатает экранную в труху, авторы даже на титрах не включили ни документальных кадров, ни даже ее портрета. А надо было. Ведь помнить хочется Лизу, а не Чулпан. Как бы прекрасно она ни сыграла, реальность богаче, ярче и интереснее, а кино - лишь бледная копия жизни. Хотя, конечно, в условиях дефицита любви, эмпатии и внутреннего запроса помогать другому человеку, этот фильм обязательно поможет нам увидеть и реальные проблемы общества, и рецепт, как сохранить в себе нежность к людям, желание в них вглядываться, слушать их. Добрыми не рождаются.
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