Кинотавр-2020: Хороша Маша, да не наша. Анна Чиповская любит и поет.

Конкурс 31-го «Кинотавра» близок к завершению, и буквально за пару дней до подведения итогов в программе наконец закончились все фильмы с участием Ани Чиповской – в этом году, безусловно, самой востребованной актрисы фестиваля, а шире и всего отечественного кинематографа, ведь «Кинотавр» держит руку на пульсе индустрии. Нынешний фестиваль, к слову, получился личным, порой наивно, порой болезненно автобиографичным – что ни фильм, то рефлексия о детстве, отрочестве, юности нынешнего поколения авторов, неизбежно пытающихся донести свои травмы до широкого круга зрителей.
фото: Кадр из фильма "Вмешательство"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Первая такая болезненная солирующая партия Ани Чиповской прозвучала в фильме «Вмешательство» режиссера Ксении Зуевой, которая, будучи тоже актрисой по первому образованию, несколько лет назад дебютировала на «Кинотавре» в качестве постановщицы с полным метром «Близкие». Эстетика нового российского кино – с его отрешенной позицией, прерывающейся уже запрещенным матом, – тихим гимном «униженных и оскорбленных» с окраин родины была впитана Зуевой с ловкостью прилежной ученицы, уже решившей пойти по стопам Сигарева, Хомерики и Мещаниновой, но находящейся пока в поисках собственного голоса. «Вмешательство» – ее вторая режиссерская работа, как и в «Близких» с их ложным названием, наследущая тему семьи, в которой никто не слышит друг друга, и гнетущего одиночества, о котором никто не может сказать вслух, но без громкого выяснения отношений, уходящего в скандальную бытовуху.
Маша из «Вмешательства» – ее как раз и играет Аня Чиповская – выросла в такой семье. Она как может заботится о своей бабушке и младшем брате и мечтает о муже и детях. У нее уже есть молодой человек (Павел Попов), в свободное от работы и личной жизни время ссорящийся с матерью-эмоциональным манипулятором (Наталья Павленкова). Маша больна, она буквально харкает кровью, но до поры до времени малодушно избегает мыслей о здоровье, пытается не замечать, пока на работе (она танцует в клубе) не теряет сознание и не оказывается в руках кардиохирурга (Андрис Кейшс), человека будто с другой, более спокойной планеты, пусть и, как выясняется, женатого. Режиссер и автор сценария Ксения Зуева на протяжении всего – более, чем двухчасового – фильма сталкивает героиню Чиповской с новой реальностью, новыми чувствами и практически новой искренностью, на проверку оказывающихся вовсе не спасением, а лишь констатацией безысходности женщины, так и не способной принять мир без мужчин.
фото: Кадр из фильма "Вмешательство"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Другая Маша в исполнении Чиповской – теперь уже из одноименного фильма дебютантки Анастасии Пальчиковой, прославившейся сценарием ленты «Большой» Валерия Тодоровского, успешная певица, которая в определенный момент своей жизни проявляет крайнюю степень решительности. Экранного времени у Чиповской, которая здесь исполняет роль современной Маши, а не девочки из 90-х, про которые основное повествование, совсем немного. Маша из 1990-х – юная актриса Полина Гухман, безусловная удача Пальчиковой и одно из главных открытий этого «Кинотавра» (кстати, совсем юную Полину можно было увидеть здесь же в Сочи четыре года назад в конкурсном фильме «Иван»). Талант Гухман вкупе с плотно развивающейся историей и энергичной режиссурой Пальчиковой выводят «Машу» в разряд самых драйвовых фильмов нынешнего смотра. Пальчикова не пытается повторить успех прошлогоднего «Быка», который был снят дебютантом Борисом Акоповым. Тот сразу же после присуждения ему главного приза столкнулся с волной недовольства и негативной критики – мол, режиссер настолько молод, что о 90-х не знает ровным счетом ничего. Пальчикова несколько старше Акопова, и в основу фильма взяла рассказ о своем детстве, пришедшемся как раз на те самые лихие годы. Подросток Маша, у которой одна мечта – петь не русский, а французский шансон – предоставлена сама себе. У нее есть чувствительная интеллигентная мама (Ольга Гулевич), словно витающая в облаках над этой жесткой эпохой, более приспособившийся к новому времени отец, оказавшийся где-то между юридическими законами и законами времени – недаром в его роли постоянный кинополицейский Сергей Борисов.
фото: Кадр из фильма "Маша"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Но главное, у Маши есть дядя (Максим Суханов) – живущий по понятиям мужик с золотой цепью и боксерским клубом, где он тренирует ребят – понятно, не в ожидании спортивных наград. Эти взрослые ребята из клуба относятся к девчонке, как к родной сестре, и, само собой, всегда готовы встать на ее защиту. Они для нее – надежда и опора, взрослые друзья, в которых она, конечно, не готова и не хочет видеть бандитов. Большинство пацанов с района навсегда останется (кто – физически, а кто – фигурально) в тех 90-х, из которых Маша, превращаясь в Аню Чиповскую, все же выбирается. Постскриптум из нулевых драматургически кажется вполне логичным финалом, отвечающим даже канонам современной «новой этики», но стилистически выбивается из энергетически заряженных, угловато разношерстных, не лихих, но по-настоящему живых 90-х. И это, пожалуй, единственная претензия к «Маше».
Настоящей обструкции на «Кинотавре» подверглась еще одна картина с Чиповской – «Кто-нибудь видел мою девчонку?» режиссера Ангелины Никоновой, в которой актриса сыграла, к слову, свою самую объемную на этом фестивале роль. Ленту по книге Карины Добротворской, некогда театроведа, а теперь редакционного директора международного издательства Conde Nast, называли скандальной задолго до кинотеатральной премьеры, сразу, как только продюсеры Сабина Еремеева и Нателла Крапивина вместе с режиссером озвучили идею перенести произведение на большой экран несколько лет назад. Впрочем, скандал этот совершенно внутрицеховой. Книга Добротворской – это письма, подчас довольно интимные, к ее первому мужу Сергею Добротворскому, известному киноведу 1990-х, гуру многих действующих сейчас кинокритиков. Талантливый человек, как это часто бывает, прожил короткую жизнь и ушел в те самые 1990-е прозаически, из-за передозировки героином. Об истинных причинах смертельной зависимости, безусловно, являющейся лишь следствием реальной жизни – профессиональной и личной – можно лишь догадываться. Авторы фильма разбираться в них не захотели, поэтому сделали картину «по мотивам», Добротворского заменили на Добровольского, Карину – на Киру, газету «Коммерсантъ», куда писали и Сергей, и Карина, и ее впоследствии муж Алексей Тарханов (в фильме Макс) – на «Финансист», а все творческие метания свели к популярному мифу, что каждый кинокритик мечтает стать кинорежиссером. Но даже и эта линия дана лишь пунктиром. «Кто-нибудь видел мою девчонку?» – это не история Добротворских, как бы ни относились к этой паре знающие их люди, это не история кинокритики, это даже не история созависимых отношений (хотя в фильме есть сцена, где Добровольский в пылу алкогольной ревности бьет свою «девчонку»), это всего-навсего история любви. Такой же далекой, но все еще бередящей рану, каким далеким по отношению к нынешней кинокритике был Сергей Добротворский.
Душещипательная история со звездным кастом, где в роли Киры образца 90-х Чиповская, а в роли другой, повзрослевшей и наконец получившей свой домик на море – другая звезда нынешнего «Кинотавра» Виктория Исакова. Добровольский – так неожиданно играющий homme fatale Александр Горчилин, которому больше идут размышления про Годара, нежели постельные сцены, – она для зрителей. Не тех, воспитанных на киноклубах и эпохе VHS, не тех, которых когда-то просвещал своими емкими, написанными простым языком, с любовью к кино любого типа, Сергей Добротворский. Для других зрителей – простых, переключающих телеканалы или открывших для себя отечественные онлайн-платформы. Ищущих не героев своей эпохи, а пищи для довольно обывательских чувств – мечущийся мужчина, красивая женщина, ее желания благостно-мещанской жизни. Желательно где-то на берегу Нормандии. С искренне влюбленным в тебя пареньком-айтишником (в фильме – Юрий Борисов), новым Сережей этого нового времени.
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