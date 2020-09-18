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Кинотавр-2020: «Китобой» – лучшая режиссерская работа фестиваля

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18 сентября 2020
Кинотавр-2020: «Китобой» – лучшая режиссерская работа фестиваля

«Китобой» Филиппа Юрьева, получивший на фестивале в Венеции главный приз параллельной программы Venice Days, отмечен на «Кинотавре» призом за лучшую режиссуру, наградой за лучшую мужскую роль и дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков. Екатерина Визгалова рассказывает, почему дебютная работа Юрьева действительно достойна таких высоких наград главного фестиваля страны.

Российскую Чукотку отделяют от американской Аляски 86 километров. Пять часов на моторной лодке, и ты уже там, в Америке. 15-летний Алешка (Владимир Анохов) из поселка Лорино, что на берегу Берингова моря, мечтает попасть в Америку, а точнее – в Детройт, ведь там живет его любимая девушка Hollysweet_999 (Кристина Асмус). С тех пор, как он увидел ее на сайте вебкам-моделей, сразу полюбил, и он ей, кажется, тоже понравился. Хотя девушка и не говорит об этом прямо, но очевидно все понимает и отвечает нежной приветливой улыбкой.

Алешка один из морских звероловов, добывающих китов и моржей. Такой промысел коренных народов севера легален, поскольку необходим для выживания. Охотятся на кита лишь самые умелые, а кормится от пойманного животного весь поселок. Убитого кита закрепляют тросом за хвост и вытягивают из моря трактором. Затем без спешки разделывают прямо тут, на берегу, и каждый житель получает свою долю мяса, унося ее в ведрах и тазиках. Тем, кто не может прийти сам, его долю принесут на дом. Алешка как раз этим и занимается после охоты – развозит занятым и старикам темно-красное китовое мясо. Мальчик и сам живет с дедом, который вот-вот намеревается умереть, вроде как чувствует. «Завтра умру», – говорит дед. «Завтра мне некогда», – отвечает Алешка.

Кинотавр-2020: «Китобой» – лучшая режиссерская работа фестиваля
фото: Кадр из фильма "Китобой"

Околдованный Hollysweet_999 парень мечтает перебраться в Аляску (а там уж и до Детройта недалеко), хотя понимает опасность: только вчера хоронили кого-то из местных, подстреленного пограничниками. И все-таки однажды обстоятельства, подстегиваемые сложными для его простого самосознания чувствами, вынуждают парня на отчаянный поступок – бежать через Берингов пролив навстречу неизвестному.

В первую очередь, «Китобой» – кино об ожидании первой любви, очень чистой и очень чувственной. Дебютант Филипп Юрьев, окончивший во ВГИКе мастерскую Алексея Учителя, образно рифмует сексуальное поведение с первобытным китобойным промыслом. Охота здесь не носит характер демонстрации мужской силы и брутальности. Кидающие гарпуны в морского зверя мужчины охотятся почти молча, без суеты. Они озабочены только основным инстинктом – выжить, сохранить жизнь. Кровь, вытекающая из кита в море – словно кровь убитой невинности, необходимая для того, чтобы продолжить род. Наиболее ярко образы женщины и кита связываются в единственном мифическом эпизоде, когда Алешка встречает в тундре череп кита, словно религиозный тотем, стоящий в земле в виде женского лона.

Несмотря на этот сюрреалистический эпизод, «Китобой» по своей природе кино реалистичное. Все роли, кроме Асмус, в нем сыграли непрофессиональные актеры, главный герой вообще играет по сути самого себя и, по его собственному признанию, съемочный процесс ему периодически надоедал, и он убегал. Деликатный авторский подход к материалу, его правдивость, искренность, тонкая ирония (в фильме довольно много доброй иронии) и национальный колорит роднит картину Юрьева с первой игровой работой Сергея Дворцевого «Тюльпан». Там была трогательная история казахского парня, который живет в семье пастухов-кочевников и хочет жениться, но не может найти себе невесту, потому что их просто нет в степи. Юрьев, как и Дворцевой, работает медленно (его однокурсник Иван И. Твердовский снял на сегодняшний день уже четыре полных метра), и так же по-перфекционистски собирает свое кино, вычищая оттуда все лишнее. «Китобой» совершенен по форме, снят чисто, но намерено лишен красивостей, и каждая сцена в нем имеет свое значение, начиная от точки входа в мир морзвероловов через экран ноутбука и заканчивая финальными кадрами с дедом, который оказывается не мудрецом, интуитивно ощущающим скорый приход смерти, а обычным неугомонным стариком. Как и у Дворцевого, история о поиске потерянного рая сводится к метасюжету про возвращение домой не потому что Америка – это прошлое, а Россия – будущее (эту шутку вы поймете, посмотрев фильм), а потому что дом – это место, где тебе рады, где тебя ждут и любят. Не может человек жить без любви.

Кинотавр-2020: «Китобой» – лучшая режиссерская работа фестиваля
фото: Кадр из фильма "Китобой"

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Кинотавр-2020: «Китобой» – лучшая режиссерская работа фестиваля фотографии
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