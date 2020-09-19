Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при

Как тонкое региональное кино побеждает высокобюджетный артхаус столиц
фото: Кадр из фильма "Пугало"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Фестиваль «Кинотавр» образца пандемического 2020-го – эпохи новой болезненной реальности – подвел итоги. Жюри под руководством режиссера Бориса Хлебникова, чья «Аритмия» безоговорочно победила на фестивале теперь уже далекого 2017 года, приняло почти столь же идеальное для большинства присутствующих на фестивале решение, отдав гран-при «Кинотавра» и награду за лучшую женскую роль картине «Пугало» – первой якутской ленте в конкурсе главного фестиваля страны.
Режиссер «Пугала» Дмитрий Давыдов – учитель и завуч школы Амгинского района, где сам родился и вырос. Там он когда-то организовал клуб, где вместе с подростками снимал любительские ролики, экспериментировал с видео, хотя отраслевого образования так и не получил. В 2014-м жизнь Давыдова изменилась. Вместе с непрофессиональными актерами, местными жителями поселка он снял за миллион рублей поэтичный дебют «Костер на ветру», который сначала показали на международных смотрах – например, в важном Пусане, – а только потом в России, за пределами Республики Саха. «Костер на ветру» – на первый взгляд, вечная история «преступления и наказания», но на якутский мотив наказание равно искуплению. В этом главный гуманистический посыл и «Костра на ветру», где старик переживает самоубийство сына, пытаясь передать ремесло беспризорнику, и в нынешнем «Пугале», отчасти рифмующемся с «Чучелом» (1984) Ролана Быкова, лучшим советским фильмом про инаковость.
фото: Кадр из фильма "Пугало"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Главная героиня «Пугала» – знахарка в исполнении удивительно по органике актрисы и этнопевицы Валентины Романовой-Чыскыырай. Она тоже не такая, как все, иная, юродивая. Или святая. Несмотря на то, что в поселке ее все, мягко говоря, не любят, услугами ее не пренебрегают. То полиция позовет вылечить очередную жертву ДТП, не поддающуюся местной (возможно, единственной в поселке) медсестре, то соседка приведет мужа-импотента, от которого хочет детей, то сосед – мальчика, который вдруг стал заикаться. Всех «пациентов» она лечит загадочным обрядом, связанным с энергичным дыханием, выбивающим последние силы из самой знахарки, которые она затем восполняет литрами водки. Одна или в котельной вместе со все понимающим собутыльником, наверное, единственным во всем поселке ее приятелем или даже другом. Водкой же, как и своим даром, она лечит собственные раны: не случайно порезанный палец (за этим она идет к медсестре), а душевные – много лет назад она отказалась от дочери. И с тех пор ищет ее. Главное – оставить себе немного сил для этого странствования, отшельнической одиссеи. Или, окончательно уверовав в тщетность поисков, равных всей жизни, отдать последние силы страждущим. Хоть за это чудо ее и ненавидят.
Поэтическая простота, невероятная гармония кадров, повествование, перемежающееся юмором столь естественным, сколь и контекстуально неожиданным, удивительная органика с совершенно не преднамеренными, своими цитатами из «Чучела» или «Кочегара» Балабанова – ключевые компоненты режиссуры Дмитрия Давыдова, его дар. Инородный для российской индустрии, где порой пустой артхаус снимается за деньги, в 30-50 раз превосходящий бюджет «Пугала» (это полтора миллиона рублей). Это фильм в чем-то действительно инаковый, как и его героиня, но неимоверно естественный и дающий те самые энергию и воздух, которых так не хватает российскому кино, замкнувшемуся в столичной этике и эстетике. И в этом плане пандемия, уже успевшая расширить границы за счет онлайна, теперь наконец сделала свое дело и офлайн. Якутское кино – возможно, лучшее, что случилось с отечественным кинопроцессом. И уж точно с нынешним «Кинотавром».
фото: Кадр из фильма "Пугало"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
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