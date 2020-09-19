Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при

анонс

И наивный чукотский юноша, получивший приз за лучшую мужскую роль

Кинотавр-2020: Хороша Маша, да не наша. Анна Чиповская любит и поет.

Первый фильм, осмысляющий трагедию «Норд-Оста», произошедшую 17 лет назад.

15 сентября

Кинотавр-2020: Момент, в который ничего не произошло. Обзор короткометражного конкурса

Темой программы в этом году стали разнообразные травмы — от обиды до предательства, от отрезанного пальца до головы