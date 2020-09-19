Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при

Фестивальная колонка >>
19 сентября 2020
Как тонкое региональное кино побеждает высокобюджетный артхаус столиц

Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при
фото: Кадр из фильма "Пугало"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Фестиваль «Кинотавр» образца пандемического 2020-го – эпохи новой болезненной реальности – подвел итоги. Жюри под руководством режиссера Бориса Хлебникова, чья «Аритмия» безоговорочно победила на фестивале теперь уже далекого 2017 года, приняло почти столь же идеальное для большинства присутствующих на фестивале решение, отдав гран-при «Кинотавра» и награду за лучшую женскую роль картине «Пугало» – первой якутской ленте в конкурсе главного фестиваля страны.

Режиссер «Пугала» Дмитрий Давыдов – учитель и завуч школы Амгинского района, где сам родился и вырос. Там он когда-то организовал клуб, где вместе с подростками снимал любительские ролики, экспериментировал с видео, хотя отраслевого образования так и не получил. В 2014-м жизнь Давыдова изменилась. Вместе с непрофессиональными актерами, местными жителями поселка он снял за миллион рублей поэтичный дебют «Костер на ветру», который сначала показали на международных смотрах – например, в важном Пусане, – а только потом в России, за пределами Республики Саха. «Костер на ветру» – на первый взгляд, вечная история «преступления и наказания», но на якутский мотив наказание равно искуплению. В этом главный гуманистический посыл и «Костра на ветру», где старик переживает самоубийство сына, пытаясь передать ремесло беспризорнику, и в нынешнем «Пугале», отчасти рифмующемся с «Чучелом» (1984) Ролана Быкова, лучшим советским фильмом про инаковость.

Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при
фото: Кадр из фильма "Пугало"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Главная героиня «Пугала» – знахарка в исполнении удивительно по органике актрисы и этнопевицы Валентины Романовой-Чыскыырай. Она тоже не такая, как все, иная, юродивая. Или святая. Несмотря на то, что в поселке ее все, мягко говоря, не любят, услугами ее не пренебрегают. То полиция позовет вылечить очередную жертву ДТП, не поддающуюся местной (возможно, единственной в поселке) медсестре, то соседка приведет мужа-импотента, от которого хочет детей, то сосед – мальчика, который вдруг стал заикаться. Всех «пациентов» она лечит загадочным обрядом, связанным с энергичным дыханием, выбивающим последние силы из самой знахарки, которые она затем восполняет литрами водки. Одна или в котельной вместе со все понимающим собутыльником, наверное, единственным во всем поселке ее приятелем или даже другом. Водкой же, как и своим даром, она лечит собственные раны: не случайно порезанный палец (за этим она идет к медсестре), а душевные – много лет назад она отказалась от дочери. И с тех пор ищет ее. Главное – оставить себе немного сил для этого странствования, отшельнической одиссеи. Или, окончательно уверовав в тщетность поисков, равных всей жизни, отдать последние силы страждущим. Хоть за это чудо ее и ненавидят.

Поэтическая простота, невероятная гармония кадров, повествование, перемежающееся юмором столь естественным, сколь и контекстуально неожиданным, удивительная органика с совершенно не преднамеренными, своими цитатами из «Чучела» или «Кочегара» Балабанова – ключевые компоненты режиссуры Дмитрия Давыдова, его дар. Инородный для российской индустрии, где порой пустой артхаус снимается за деньги, в 30-50 раз превосходящий бюджет «Пугала» (это полтора миллиона рублей). Это фильм в чем-то действительно инаковый, как и его героиня, но неимоверно естественный и дающий те самые энергию и воздух, которых так не хватает российскому кино, замкнувшемуся в столичной этике и эстетике. И в этом плане пандемия, уже успевшая расширить границы за счет онлайна, теперь наконец сделала свое дело и офлайн. Якутское кино – возможно, лучшее, что случилось с отечественным кинопроцессом. И уж точно с нынешним «Кинотавром».

Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при
фото: Кадр из фильма "Пугало"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Алексей БалабановРолан БыковДмитрий Давыдов (III)Борис Хлебников
фильмы
АритмияКочегарПугалоЧучело

фотографии >>
Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при фотографии
Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при фотографии
Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при фотографии
Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Постдеконструкция. Марсианин

Скорбим

Игорь Неупокоев
17 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Неупокоев.

День рождения >>

Борис Амарантов
Виктор Андриенко
Анастасия Балякина
Борис Галкин
Анастасия Мельникова
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Продан
Наталья Романычева
Джереми Айронс
Карин Бааль
Вилли Биргель
Александра Вандернот
Кевин Зегерс
Маргарет Линдсей
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Антебеллум
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Волшебное зеркало или двойные неприятности
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Господин Дьявол
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Ко-ко-ко!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Аргентина, Испания, 2019
Львица
боевик, приключения, триллер
Великобритания, ЮАР, 2020
После. Глава 2
драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Самый жестокий год
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2014
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
Былые привычки
комедия
США, 2020
Никогда, редко, иногда, всегда
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2020
Прыг-скок: В поисках сокровищ
детский фильм, приключения
Казахстан, Россия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен