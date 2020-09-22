«Амурская Осень»-2020: Проблемы общества, сильные женщины и другие темы фестиваля

В Благовещенске завершился 18-й фестиваль кино и театра «Амурская Осень». Конкурсная программа под руководством программного директора Александры Жуковой в этом году могла соревноваться с программой любого столичного кинофестиваля. Фильмы были отобраны разные по жанру, по стилистике, на любой самый требовательный вкус кинокритиков и зрителей. Фестивальный просмотр собирал полные залы, жаль, что санитарные требования вынуждали отказывать многим зрителям в посещении. Часто это лишало людей возможности общения во время сеансов, ослабляло ту общность эмоций, которая возникает при коллективном просмотре фильма. Но уж точно это не сделало слабее конкурсную программу…
Премьеры и дебюты «Амурской осени»
Состоялось в этом сезоне не мало премьер женщин-режиссеров, порадовали их смелые и уверенные шаги. Женская режиссура на «Амурской осени» получила всеобщее одобрение и жюри, и зрителей, и журналистов. Режиссура – профессия жестокая и беспощадная, иногда говорят, что это даже вовсе не профессия, а состояние души, образ жизни. Соответствуй образу или уходи… Поэтому женщины-режиссеры сообщают миру то, что для них важно не тихим невнятным голоском, а громким, уверенным тоном. Тоном, к которому следует прислушаться. И говорят они о важных вещах, о которых хочет слышать современный зритель. Ему нужен новый взгляд на обыденные вещи, искренность, да так, чтобы, например, без оглядки последовать примеру главной героини, которую сыграла актриса Ирина Печерникова в полнометражном фильме «Земля Эльзы».
«Мне хотелось сказать в своем фильме, что любить женщина может в любом возрасте. И общество, которое порицает стремление к счастью пожилых людей, совершенно не современное, отставшее, закостенелое. Окружение главных героев в виде родственников и близких друзей твердит весь фильм: любить людям за семьдесят неприлично!» – говорит режиссер-постановщик Юлия Колесник. А герои наглядно доказывают обратное. Игра талантливых актеров Ирины Печерниковой и Вениамина Смехова тронула зрителей до слез. У фильма открытый финал, есть надежда на то, что Эльза и ее возлюбленный назло всем встретятся и обретут счастье. Фильм «Земля Эльзы» режиссера Юлии Колесник получил приз «Российской газеты».
Светлой, трогательной, солнечной ленте «Кроличья лапа», действие которой в основном происходит в сумрачном Питере, был вручен Приз за лучшую операторскую работу. Оператор Михаил Квирикадзе и режиссер Нана Джорджадзе вводят зрителей в сюрреалистичный и даже немного пугающий мир питерских коммуналок. А затем перемещают действие в сказочные виноградники французского Прованса, погружая зрителей в повествование, отображающее сумбурное перестроечное время.
Есть водка, но нет еды. На стенах висят дорогие картины, но герои на фоне этих полотен вынуждены мыть собранные на помойках бутылки, чтобы их сдать и купить хлеба и картошки. Хорошо жить там, где много солнца и изысканного вина, где есть стабильность и уверенность в завтрашнем дне, но главного героя – французского архитектора, которого играет Николя Дювошель, – как магнитом тянет туда, где ничего не смыслят в дорогом вине и пьют его, как дешевый портвейн. «Она даже улыбается, как моя русская жена» – говорит о девушке своего внука дед в исполнении Пьера Ришара. «Берегись таких женщин, им ничего не надо, но они забирают все…», – предупреждает он внука. Великий француз оказался в истории «вишенкой на торте». Мастерски снятая «Кроличья Лапа» – фильм о том, как сложно ужиться двум ярким, самодостаточным людям с совершенно разным менталитетом.
Режиссерский дебют актрисы Татьяны Лютаевой «Камень, ножницы, бумага» рассказывает зрителю о том, как важно в жизни сделать правильный выбор. «Направо пойдешь – коня лишишься, налево пойдешь – себя потеряешь» – предлагается выбор главному герою в русских народных сказках. «Мне хочется, – говорит режиссер-постановщик, – чтобы зритель вышел после сеанса из кинотеатра и подумал над моим фильмом. Поразмышлял и не забыл о нем, как о пустой пачке из-под попкорна. Чтобы понял и принял не всегда логичные поступки главных героинь – матери и дочери. Обе одержимые актерской профессией переживают творческий кризис. Мать (Татьяна Лютаева) и дочь (Агния Дитковските) вызывают у зрителей искреннее сочувствие. Актерская профессия – как стремительная и короткая дистанция. Одна героиня уже в финале, другая – в начале пути. Нет, не приукрашают героини и не романтизируют жизнь российских актрис, честно и без прикрас показывают изнанку профессии, и обеих по-женски жалко…
Премьера фильма «Делай, что хочешь» – дебют молодого режиссера Анны Кравченко. Двое братьев встречаются на похоронах матери. Поссорившая их драма искалечила две жизни, а виновник – старший – остался безнаказанным. Старший брат-бизнесмен на поминках открывает суть своего «бизнеса»: отъем квартир у стариков. Младший получает шанс отомстить, но это значит разрушить жизнь брата. Неспешная вдумчивая игра Семена Штейнберга нравится зрителю. Он не суетится, не кричит без надобности, не изображает страдание. Но видно, как ему больно, как искалечена в первую очередь его душа, а не только тело. Он не винит брата, просто спрашивает: «Почему? За что? Откуда в тебе такая жестокость?» Эту драму молодой режиссер снимала пять лет. Долгий путь оказался не напрасным, картина получилась интересной и достойной…
фото: Кадр из фильма "Приключения экспоната"
И опять премьера на фестивале «Амурская осень», и опять представительница слабого пола – режиссер Алена Олейник. Фильм «Приключение экспоната» – сумасшедшие приключения, вовлекающие зрителей в круговерть комедийных событий.
А теперь о мужчинах!
Диплом жюри под председательством Натальи Бондарчук за лучший дебют режиссеру Ивану Соснину за фильм «Иваны, помнящие родство». Истории о жизни, любви, надежде и вере. Особенно запомнилась зрителям новелла, в которой сыграл Алексей Серебряков. Мужчина пишет книги для детей, но собственную дочь бросил во младенчестве и знать не желает ничего о ее судьбе. Дочь, ставшая журналисткой, находит отца, делает с ним интервью. И в результате ясно понимает, что врет папаша все в своих книжках… И не надо плакать и притворяться, что сожалеешь о содеянном. Не жалко тебя, жалко маму (Юлия Ауг).
Комедия из жизни научных работников «Восьмая проблема Гилберта» режиссера Аметхана Магомедова также не оставила зрителей равнодушными. Любовь Витальевна, красавица, заведующая лабораторией генетики, обнаруживает, что у нее мутация, благодаря которой она постепенно превращается в мужчину. Из-за отсутствия мужчин настоящих. Актуально, можно даже подумать, что подсмотрено режиссером где-то в жизни…
фото: Кадр из фильма "Восьмая проблема Гилберта"
Картина Владимира Мирзоева «Как Надя за водкой ходила» награждена Призом президента фестиваля. Хочется отметить актерскую работу Евгении Соляных, Надежды Игошиной, Яны Трояновой, Дарьи Емельяновой. От их игры остается впечатление прекрасно сложенного «актерского ансамбля». Тут тебе и выдержанные паузы, и нервные метания героинь. А молчаливое присутствие Евгения Цыганова в кадре изо всех сил сдерживает странное поведение женщин на грани нервного срыва. Этот персонаж хочет поменять все, но не делает ничего. Вполне по-чеховски. «Можно водки?»– все время спрашивает главный герой. А выпив и получив в придачу к напитку порцию не нужного исповедального откровения, все время говорит гениальную фразу: «Вы знаете, я когда выпью, ничего не помню». Самый лучший выход из неловкого положения: «тетки, разбирайтесь вы между собой сами, только отстаньте от меня».
Производственная комедия «От печали до радости» режиссера Эдуарда Парри перенесла нас в простую, добрую атмосферу обыкновенной рабочей семьи. Ее глава (Федор Добронравов) живет обычной жизнью. На заводе он всеми уважаемый человек, дома любимый муж. Двое взрослых сыновей (Иван Добронравов, Виктор Добронравов) живут своей самостоятельной, отдельной жизнью. Не надо подгонять и терзать парней вопросами: «Когда же вы женитесь?» Сегодня в современном мире это не самая актуальная тема. И только жена нашего главного героя, которую играет Инга Оболдина, все время хочет и требует от своих сыновей, чтобы они «были счастливы». Да так хочет, что беспощадно рушит и без того хрупкие отношения своих детей. И только счастливый случай каким-то чудом восстанавливает баланс.
Фильму режиссера Ивана Твердовского «Конференция» вручен Приз прессы. Лента сложная, бередящая душу, но снимать и смотреть такое кино сегодня надо. Герои спустя 17 лет собираются в театральном центре на Дубровке и вспоминают хронологию событий, произошедших с ними во время захвата заложников «Норд-Ост». Не дай Бог кому-то оказаться на их месте, но забывать об этих людях и о том, что тогда произошло – преступление.
Лента «Хищники» режиссера Степана Соколова – каскад комедийных непредвиденных ситуаций. Амбициозный тренер личного роста, автор пособия «Психология хищника» неожиданно для себя оказывается в незавидном положении. Когда кругом одни хищники одного пособия для выживания маловато. Но назвался хищником – будь готов оскалить зубы и показать себя на деле. А то учить все горазды…
Два приза достались «Клятве» за сценарий, написанный Татьяной Мирошник при участии режиссера ленты Романа Нестеренко, и за лучшую женскую роль, исполненную Анной Вартанян. Это военно-историческая драма о главном враче психиатрической больницы. Испытания чувства долга – главная тема фильма. Тяжело принять, еще тяжелее остаться и нести свой крест до конца. Но герой дал клятву. А фильму по праву дали призы. История основана на реальных событиях.
Гран-При имени Валерия Приемыхова 18-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» удостоен фильм молодого режиссера Александра Цоя «Когда она приходит». Картине также вручили награды за режиссуру и лучшую мужскую роль, сыгранную Петром Скворцовым. Александр Цой – выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская В. И. Хотиненко, П. К. Финна, В. А. Фенченко) – снял кино, которое очень точно и подробно отображает опасные реалии сегодняшнего дня. Искушение вседозволенностью и безнаказанностью – вот главный враг человечества. Когда мечты воплощаются в реальность с помощью таинственного дара, как далеко они могут завести главного героя. На этот вопрос молодой режиссер ответил талантливо и нетривиально. Поэтому и увез сразу три самых почетных приза с фестиваля.
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