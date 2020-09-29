Фестиваль неунывающий: 25 лучших фильмов ММКФ-2020

Несмотря на Covid Шредингера и очередную волну закрытия школ в столице, с 1 по 8 октября в полном объеме, хотя и в масочном режиме, пройдет Московский международный кинофестиваль, перенесенный на эти даты с апреля. В программе около 250 фильмов, и мы выбрали 25, ориентируясь на их художественную значимость, резонансность и собственные ожидания. Этот год оказался особенно богат интересными российскими премьерами, многие из которых попали в конкурсные секции (отечественные фильмы также будут открывать и закрывать фестиваль). Мы по-прежнему любим близкое нашему менталитету современное румынское кино, прекрасно представленное во всех основных программах. И, конечно, мы будем стараться увидеть вместе со зрителями фестивальные хиты крупнейших мировых смотров, включая несостоявшиеся Канны-2020 и Венецианскую Мостру, закончившуюся всего пару недель назад.
Фильм Андрея Зайцева, основанный на воспоминаниях Ольги Бергольц и других блокадников, еще до выхода успел вызвать горячую неприязнь зрителей, для которых страницы Священной Войны не предназначены для иных смыслований, кроме как победно-патриотического. Между тем режиссер, уже вкусивший такой народной «любви» после своего дебютного игрового фильма «14+», уверяет, что «все ситуации и персонажи реальны, они имели место быть и не являются художественным вымыслом». Холодящие сердце сцены из трейлера, незатертый актерский состав (в главной роли Ольга Озоллапия) и безупречная репутация режиссера дают нам право полагать, что, возможно, у нас появился лучший фильм о войне со времен Алексея Германа.
ДОЧЬ РЫБАКА (Россия, Азербайджан) Программа: Основной конкурс
фото: кадр из фильма "Дочь рыбака"
Дебютный фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарали рассказывает историю девочки, отец который утонул в Каспийском море, но не был найден и захоронен, и от того по суеверным обычаям тех мест был объявлен причиной всех бед деревни. Проект «Дочь рыбака» был впервые представлен и победил на питчинге Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Фильм должен был в этом году оказаться в сочинском конкурсе, если бы его продюсером не был президент «Кинотавра» Александр Роднянский, который сразу после питчинга заявил, что готов его снимать.
ГИПНОЗ (Россия, Финляндия) Программа: Основной конкурс
фото: кадр из фильма "Гипноз"
Психологический триллер Валерия Тодоровского «Гипноз» выйдет в прокат уже 15 октября. По сюжету подросток Миша (Сергей Гиро) посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова (Максим Суханов), чтобы вылечиться от лунатизма, но в результате перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. Последней работой Тодоровского в большом кино был фильм «Одесса», довольно неплохой, оправдавший возложенные на него ожидания. Рассчитываем, что «Гипноз», поддержанный Фондом кино на безвозвратной основе, не окажется по крайней мере хуже.
Румынский режиссер Мариан Кришан – обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн за короткометражный фильм «Мегатрон» (2008) и Специального приза жюри фестиваля в Локарно за полнометражный дебют «Завтра утром» (2010). «Предвыборная кампания» – его четвертый полный метр, комедия, рассказывающая о политике, в предвыборный период решившем явить свою «близость к народу» самым буквальным образом – поселившись в доме тракториста, якобы своего старого друга. Что такое румынский юмор? Это последний бастион – смех до слез над собственными пороками, над безнадежностью своего положения. Румыны и русские – братья навек.
РАСТВОРЯТЬСЯ (Республика Корея, Казахстан) Программа: Основной конкурс
фото: кадр из фильма "Растворяться"
Любопытно посмотреть и на новый фильм Ким Ки Дука, в прошлом году возглавлявшего жюри ММКФ. Кореец тогда открыл для себя кинематограф Казахстана, и до такой степени он пришелся ему по душе, что свою новую картину он снял там, и с казахскими актерами. «Растворяться» рассказывает про безымянных девушек (они называются в картине Девушка-1 и Девушка-2), которые видят себя друг в друге и однажды меняются местами. В этом году на ММКФ казахи выступают мощным фронтом. Помимо Кима в конкурсе казахский фильм «Судьба», в прогрессивной и очень популярной программе 8 ½ фильмов – «Черный, черный человек» Адильхана Ержанова, а председатель жюри – Тимур Бекмамбетов.
ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ (Россия) Программа: Конкурс документального кино
фото: кадр из фильма "Человек неунывающий"
Андрей Кончаловский уже который год задается вопросом национальной идентичности, пытаясь ответить на вопрос, кто такой русский человек. Какой он? В чем его особенности и отличия от других людей мира? Homo sperans – Человек неунывающий – так характеризует он собирательный образ русского человека. Этот фильм – портрет русского, составленный из множества лиц. Герои фильма, проживающие в разных частях России – на Кубани, в Сибири, на Байкале, – отвечают на вечные вопросы о месте человека в мире и смысле бытия и вкладывают личное содержание в понятия вера, грех, счастье, патриотизм. Из названия понятно, что Андрей Сергеевич – большой оптимист и всем советует быть такими.
ХЕНД МЕЙД (Россия) Программа: Конкурс документального кино
фото: кадр из фильма "Хенд Мейд"
Люди, которые счастливы заниматься своим делом, – тема довольно востребованная. В пандан Кончаловскому в документальном конкурсе этого года еще один вдохновляющий фильм про людей рабочих профессий. Это картина Евгения Григорьева, известного по большей части по трагикомедии «Про Рок». Новая работа по структуре альманах, прошитый единой сквозной идеей о том, что мы – то, что мы делаем, и ключом к нашему сознанию является труд. Но не всегда легко можно оценить результат работы человека. Героям этой картины очень повезло. Их занятия разнообразны – они добывают руду, ловят рыбу, варят сталь, строят самолеты, и у каждого из них в конце рабочего дня есть вещь, созданная своими руками.
МЫ НЕ СДАЕМСЯ (Германия) Программа: Конкурс документального кино
фото: кадр из фильма "Мы не сдаемся"
С 2016 года отряды смерти убили на Филиппинах десятки тысяч людей. Это была длительная кампания против наркоманов, которых президент страны Родриго Дутерте решил просто физически уничтожить. Впрочем, карательные отряды не слишком разбирались, выполняя приказ. Автор этой картины – немецкий режиссер Марк Визе (не Вайсе!), известный по фильму «Лагерь 14: зона тотального контроля» об узнике лагеря смерти в Северной Корее, прожившем за колючей проволокой все время с рождения и сбежавшего оттуда в мир, о котором он ничего не знает. Его новый фильм логически продолжает тему тотального нарушения прав человека. Одной из центральных фигур становится журналистка Мария Ресса, которая борется против диктатуры и уничтожения людей. Журнал «Time» в 2018 году назвал Марию Ресса «человеком года». Кроме нее в фильме появляются оппозиционные политики, члены карательных отрядов и их жертвы, из свидетельств которых автор складывает объемную картину происходящего.
ШАМАН (Россия) Программа: Конкурс документального кино
фото: кадр из фильма "Шаман"
Документалист Андрей Осипов удивительно талантливо и бережно работает с хроникой. Его фильмы показывают не только на фестивалях, но и по телевидению, а еще охотно (чуть ли не каждый год) награждают статуэтками главных российских кинопремий. Среди них такие работы режиссера, как «Коктебельские камешки» (2014), «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» (2018), «Восточный фронт» (2017). Что бы ни попало в поле зрения Осипова, он всегда деликатен и вдумчив по отношению к материалу, будь то поэты Серебряного века, великие кинорежиссеры или солдаты немецкой армии во время Второй мировой. Новая картина обещает нам открыть тайну Иосифа Сталина. И хотя звучит сие обещание зазывно, в духе телевизионных передачек о секретах мироздания, возможно, именно Осипову удастся расковырять еще не расковырянное и произнести так и не высказанные, но необходимые слова сожаления, покаяния.
Фантастический успешный фильм Яна Комаса: 48 наград, в том числе «лучший иностранный фильм» по мнению Французского синдиката кинокритиков и номинация на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке», в которой он несправедливо уступил перебравшим с призами «Паразитам». Похоже нет ни одного человека, которому не понравилось бы «Тело Христово», рассказывающее о молодом парне, получившем УДО из колонии и направленном на работу в ближайшую лесопилку. Вместо этого он прикидывается священником в небольшом поселке и открывает в себе редкий талант помогать людям, залечивая их сердечные раны.
НОВЫЙ ПОРЯДОК (Мексика, Франция) Программа: 8 ½ фильмов
фото: кадр из фильма "Новый порядок"
Главное событие минувшего Венецианского кинофестиваля 2020 – получившая Особый приз жюри антиутопия заметного мексиканского режиссера Мишеля Франко, который уже имеет несколько призов Особого взгляда Канн и награду МКФ в Венеции за прошлые работы. «Новый порядок» описывает политический переворот в стране, в ходе которого развитой и вальяжный капитализм, приведший к классовому расслоению и экономическому неравенству, сменяется режимом военной диктатуры. Насильственное свержение привилегированного правящего класса по признаниям многих критиков шокирует и холодит кровь. Фильм, основаный на местных реалиях, носит характер глобального предупреждения и сейчас актуален как никогда.
Черная комедия Гийома Никлу, участвовавшая в основном конкурсе МКФ в Локарно прошлого года. Дружеский дуэт писателя Мишеля Уэльбека и актера Жерара Депардье, играющих в фильме самих себя. Великаны французской культуры встречаются на элитном курорте и затевают восхитительную и одновременно возмутительную болтовню. Фильм ничего не получил, тем не менее, его абсурдистский юмор на грани фола остается лучшим способом описания нынешней реальности, сотканной из обид, конспирологии, неврозов, некорректных выпадов и заслуженного тщеславия.
МАЛЬМКРОГ (Македония, Босния и Герцеговина, Швеция, Швейцария, Сербия, Румыния) Программа: 8 ½ фильмов
фото: кадр из фильма "Мальмкрог"
Каждый фильм лидера «румынской волны» и одного из самых интересных режиссеров мирового кино Кристи Пую становится событием. По мнению очевидцев берлинского кинофестиваля, на котором состоялась премьера «Мальмкрога», фильм попадает в нерв сегодняшнего дня, растревоженного болезненными сомнениями и вечными страхами, оставляя иных конкурентов далеко позади. Трехчасовой разговорный опус автора шедевра «Смерть господина Лазареску» снят по мотивам сочинения религиозного философа Владимира Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Спустя 120 лет после событий, описанных русским мистиком, салонные досужие разговоры о морали, общественном состоянии, вере и долге не утратили злободневности. По-прежнему оказывается так, что наиболее точным инструментом описания тонких настроек цивилизованного сознания владеет классическая русская литература.
Новая работа Раду Жуде, потрясшего два года назад картиной «Мне все равно, если мы войдем в историю как варвары» в формате документальный спектакль. Как и в «Варварах» Жуде снова монотонно и долго реконструирует катастрофу общественного сознания времен коммунистического режима Чаушеску. В основе фильма – реальное уголовное дело 1981 года, фигурантом которого становится школьник, задержанный за то, что писал прописными буквами протестные лозунги на городских стенах. Жуде представляет свою версию пьесы, герои которой выглядят документальными и свободно ломают четвертую стену, обращаясь напрямую к зрителям. Их реалистичность подкрепляется богатым телевизионным материалом того периода, фрагментами культурной пропаганды. Премьера фильма состоялась на Берлинском фестивале в текущем году.
К программе Стаса Тыркина стоит присмотреться повнимательнее. В частности вызывает интерес картина Робера Гедигяна, название которой некоторые переводят как «Так проходит слава мира» (у нас на сайте «Глория Мунди») – «душераздирающая история об уборщице с золотым сердцем», ребенком и двумя мужьями. Исполнительница главной роли получила приз за актерскую работу на Венецианском фестивале 2019 года, но в целом картина прошла незамеченной.
КОЛЛЕКТИВ (Румыния) Программа: Свободная мысль
фото: кадр из фильма "Коллектив"
Гниль не только в российском здравоохранении. Вы же видели «Смерть господина Лазареску», не так ли? «Если ты заболел в Румынии – поезжай лечиться в Вену» – такая у них пословица. «Коллектив» Александра Нанау – фильм-расследование коррупции в правительстве и минздраве Румынии после пожара в ночном клубе в 2015 году. Трагедия привела к смерти людей не только в ходе самого происшествия, но и впоследствии, когда раненые лежали в больницах. Почему надо смотреть журналистское расследование на фестивале? Во-первых, «Коллектив» уже с успехом показали в Венеции, Торонто и в Санденсе – крупнейших киносмотрах. В настоящее время в прессе на него не написано ни одного отрицательного отзыва (100% на Rotten Tomatoes), и это связано не только с разоблачающей тематикой. Известно, что фильмы Нанау глубоки, эмоциональны и наблюдательны. В Россию привозили две его работы, обе были обращены к социальным проблемам – «Мир глазами Иона Б.» (2009), показанный на «2in1», рассказывал о бездомном художнике, «Тото и его сёстры» (2014) о детях, обитающих в трущобах был, как и нынешняя лента, в программе «Свободная мысль» ММКФ.
Гейб Польски – потомок советских эмигрантов, в юности увлекавшийся хоккеем и знающий о хоккее все. Когда он понял, что профессиональная спортивная карьера ему не светит, он сменил парадигму и стал делать кино. О хоккее. И о России. Гейб довольно мастеровит и остроумен, и хотя снимает по-американски прямолинейно, многим его манера нравится. Его «Красная армия» (о российском хоккее) была показана в Каннах в 2014 году, а затем открывала Московский фестиваль. Два года назад на ММКФ привозили его фильм «В поисках величия» – интервью с различными без преувеличения легендами спорта. Сходить со своего конька режиссер не намерен, и в этом году мы посмотрим его эксцентричную комедию «Красные пингвины» (антагонист героической «Красной армии») про наши 90-е и тот абсурдный капитализм с элементами цирка, в разгар которого один отважный американский бизнесмен решил создать в России ледовое шоу.
ЦВЕТЫ В ТЕНИ (Республика Корея) Программа: Свободная мысль
фото: кадр из фильма "Цветы в тени"
Ли Сын Джун – автор невероятной «Планеты улитки», победившей на IDFA в 2011 году. Его новый фильм «Цветы в тени» также побывал на главном фестивале документального кино, а затем был показан на множестве других крупных международных киносмотров. Героиня картины против воли попала из Северной Кореи в Южную и уже семь лет тратит все жизненные силы на то, чтобы вернуться обратно, к своей семье. Эта тревожная история перевернет ваши представления о Северной и Южной Корее с ног на голову.
Приятная и вместе с тем вдумчивая французская комедия Даниэля Коэна с Венсаном Касселем в одной из ролей про две пары закадычных друзей. Когда скромная тихоня Лея публикует роман, и он в одно мгновение становится бестселлером, отношения между семьями дают сбой. От успеха новоявленной писательницы ее друзья впадают в припадки обидчивости, ревности, зависти. В фильме великолепно сыграли все четыре актера, и в нем подчеркивается, что счастье и успех в жизни не так очевидны, а часто лучшие представители человечества остаются незамеченными и нелюбимыми.
ЭТО НЕ ПОХОРОНЫ, ЭТО – ВОСКРЕСЕНИЕ (Лесото, ЮАР, Италия) Программа: Третий возраст
фото: кадр из фильма "Это не похороны, это воскресение"
Изумительный по красоте фильм режиссера с тоже красивым именем Лемоханг Джеремайя Мозез снят в жанре «магический реализм». Он рассказывает о землистого цвета старушке из Лесото (есть такая страна-анклав в Южной Африке), у которой умер сын. Фильм побывал в конкурсных программах Санденса и Роттердама и имеет на Rotten Tomato оценку 100%. Обязательно нужно посмотреть.
Итальянская документалистка Маура Дельперо с усердием подошла к своему игровому дебюту, проведя четыре года в итальянской миссии в Буэнос-Айресе. Женский религиозный приют обуславливает фильм без мужчин, хотя его обитательницы не избежали искушений, свободы и травмирующих взаимоотношений. «Материнский инстинкт» пленил жюри МКФ в Локарно. Гуманитарная драма об ответственности, чувстве дома и служении получила приз экуменического жюри и специальный «Золотой леопард», пропустив вперед лишь «Виталину Варелу».
На МКФ в Локарно единогласным решением жюри фильм был удостоен главного приза фестиваля – «Золотого леопарда». Виталина Варела (она же получила приз за лучшую женскую роль) приезжает из Кабо-Верде в Лиссабон, чтобы похоронить своего мужа, оставившего её четверть века назад. Классик медленного кино португалец Педру Кошта, объект обожания киноэстетов, создает фильмы, в которых зритель будто бы остается один на один с самим собой. Не каждому дано выдержать антизрительский темпоритм и маргинальный минимализм Кошты, но наиболее усидчивым зрителям откроется красота почти живописной выделки и мощь значимости человеческого присутствия.
ТВАРИ, ЦЕПЛЯЮЩИЕСЯ ЗА СОЛОМИНКИ (Южная Корея) Программа: Эйфория наваждений
фото: кадр из фильма "Твари, цепляющиеся за соломинку"
Криминальный триллер и комедийный детектив в одном флаконе по роману японского писателя Соне Кейсуке, являющийся к тому же дебютом корейского режиссера Ким Ён-Хуна. Мировая премьера состоялась в январе на Международном кинофестивале в Роттердаме. Сюжет нелинейный, чем напоминает азиатское «Криминальное чтиво» (в Корее тоже все еще угорают по Тарантино), и начинается с интриги — один из героев находит в сауне сумку Louis Vuitton с деньгами, и эта ноша быстренько затягивает его в пучину преступлений и опасных ситуаций, выбраться из которой не так-то просто.
Ценители архивного отечественного кино не имеют права пропустить показ редкого фильма классика советского кинематографа режиссера Ильи Трауберга. Фильм, снятый в 1936 году, был первым игровым монгольским фильмом, фактически запустившим национальное кинопроизводство. Фантазия на политический мотив о борьбе пастуха с местными феодалами не ограничивается примитивным сюжетом. Американцы находили связь с образами вестерна, а советские историки подчеркивали революционный посыл. «Сын Монголии» был прорывом дипломатии двух стран, запечатлев для потомков исторические кадры Монголии того времени. В 1941 году фильм был запрещен, а дублированная русская версия исчезла из архивов. Внучка Ильи Трауберга, режиссер звуковой версии фильма Дарья Хренова, реконструировала русское озвучание, тем самым вернув картину в кинооборот.
Автору двух памятных хитов советского кинопроката («Старое ружье» 1975 года и «Искатели приключений» 1967 года) французскому режиссеру Роберу Энрико в следующем году могло бы исполниться 90 лет. Режиссер всегда был в тени более удачливых коллег – Мельвиля, Вернея, Джованни, Лотнера. В мини-ретроспективе ММКФ – семь фильмов периода 60-70-х годов и документальная лента Жерома Энрико, посвященная отцу. Благодаря работам по сценариям брутального Жозе Джованни, Энрико вписывают в ряд авторов авантюрных лент, героями которых выступали гангстеры, хулиганы, сомнительные типы с мутной репутацией. Но Робер Энрико – певец утверждения неловкой справедливости. Жаль, что в программу не попал «Секрет» 1974 года, зато включены редкие «Тетя Зита» (1968) и «Прекрасная жизнь» (1962).
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