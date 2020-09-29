Фестиваль неунывающий: 25 лучших фильмов ММКФ-2020

анонс

23 сентября Торонто-2020: «Плохой фильм заставит вас страдать 90 минут, плохое правительство — годами» Пять фильмов фестиваля: политические зомби и памятные яблоки, волшебные волки и пьяные датчане

22 сентября «Амурская Осень»-2020: Проблемы общества, сильные женщины и другие темы фестиваля Чем запомнился смотр фестиваля «Амурская Осень» в 2020 году

19 сентября Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при Как тонкое региональное кино побеждает высокобюджетный артхаус столиц