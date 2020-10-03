ММКФ-2020: «Блокадный дневник». Ты, живущий

Конкурсный фильм Андрея Зайцева, снятый на стыке игрового и документального кино
фото: кадр из фильма "Блокадный дневник"
С начала Второй мировой минуло восемь десятков лет. В следующем году случится 80-летие нашей личной войны, Великой Отечественной, и по этому поводу будет сказано немало слов. 8 сентября 2021 года мы вновь помянем и начало блокады Ленинграда, длившейся 872 дня и оставившей одну из самых глубоких ран в коллективной памяти нашего народа. Эта боль не проходит и требует осмысления, в том числе визуализации художественными средствами. Наверное, поэтому к событиям тех дней до сих пор обращаются кинематографисты разных поколений и творческих школ. Военный окруженный Ленинград запечатлен и в целом ряде советских игровых картин, и в гениальной документальной ленте «Блокада» (2005) Сергея Лозницы. Строгая, сдержанная работа Александра Сокурова «Читаем блокадную книгу» (2009) вывела на передний план воспоминания блокадников, придав свидетельствам тех дней интонацию тихой торжественности. Этот же спокойный строгий тон подхватили режиссеры Катерина Гордеева и Сергей Нурмамед, сняв «Голоса» (2013) – фильм, также сотканный из воспоминаний ленинградцев и приуроченный к 70-й годовщине снятия блокады. Последней работой на тему стал камерный «Праздник» (2019) Алексея Красовского, снятый за копейки и вызвавший у многих зрителей раздражение будничностью настроения, отсутствием должного пиетета.
Снял свое видение блокады и режиссер Андрей Зайцев, в прошлом документалист, имеющий в фильмографии несколько картин на военную тематику, в том числе «Виктор Астафьев. Веселый солдат» (2010), получившую «Золотого орла» и «Лавровую ветвь» как лучший неигровой телевизионный фильм года, и цикл программ «Моя великая война» (2012), также лауреат «Лавровой ветви» за лучший документальный сериал. Несколько лет назад Зайцев переменил участь и неожиданно для всех снял прекрасную нежнейшую картину «14+» о подростках, о первой любви. В «Блокадном дневнике», продолжая свою карьеру режиссера игрового кино, вместе с тем он возвращается к истокам своей творческой деятельности.
фото: кадр из фильма "Блокадный дневник"
Фильм основан на воспоминаниях поэта Ольги Берггольц и ее повести «Дневные звезды», главе «Мой лейтенант» из «Блокадной книги» Даниила Гранина, а также на многочисленных воспоминаниях блокадников. Каких именно – в титрах не упоминается, но подчеркивается особо, что «все ситуации и персонажи реальны, они имели место быть и не являются художественным вымыслом». Повествование касается первой, самой тяжелой блокадной зимы, в которую от голода умерло больше всего ленинградцев. Главная героиня фильма – Ольга (Ольга Озоллапиня), похоронив мужа, идет пешком через весь город к своему отцу. Она понимает, что скоро умрет, да и не хочет жить, но ей необходимо увидеть отца и попросить у него прощения. Путешествие Ольги, ее блокадная Одиссея, замотанные изможденные голодом и лишениями люди, встречающиеся у нее на пути – визуальная основа «Блокадного дневника»…
Зайцев, являющийся также автором сценария и продюсером своей картины, не пытался создать вымышленный мир, а хотел показать его максимально достоверно, чтобы зритель ощутил себя жителем мертвого заледенелого от 30-градусного мороза, заваленного снегом города и эмоционально протащил себя дорогою своей героини. Для этого режиссер решил использовать документальный метод съемки и даже позвал в соавторы одну из самых известных операторов документального кино Ирину Уральскую. К сожалению, эффект получился почти обратный. Документальная камера не подчеркивает реалистичность и правдивость повествования, а вступает в конфликт с игровой природой происходящего, в результате чего сцены выглядят как постановки, реставрации внутри телевизионного дока. Это впечатление закрепляет и наложенный поверх сюжета авторский голос, читающий дневник Ольги Берггольц.
фото: кадр из фильма "Блокадный дневник"
Текст Берггольц настолько эмоционально ярок, что мгновенно выходит на первый план, сосредотачивая на себе внимание, что визуальное тело фильма превращается в иллюстрацию сказанного. Мы слышим про то, что Анна решила пожертвовать одним из детей, выбрала младшую и перестала ее кормить. В кадре плачет ребенок. Мы слышим, как замерзшие трупы складывали во дворе, пока из них не образовалась поленница. В кадре – поленница из трупов. Голос сообщает о мужчине, который жевал перчатку. На экране актер Борис Петров натурально с перчаткой во рту. Постановочность работает против кинематографии, омертвляет живую ткань кино. Здесь сочувствие вызывают не герои фильма, выглядящие вполне резонно как живые мертвецы без имен и званий, а лишь то, что остается за кадром – свидетельства. Свидетельства, зачитанные красивым, спокойным голосом автора – живая нить. Цветные теплые воспоминания – живое, шевелящиеся. Очевидно так изначально и задумывалось. Мертвое показать мертвым – звучит логично. На деле же, простите нам такое сравнение, множество сцен из блокадной жизни стилистически выглядит так, будто заболевшего Зайцева подменял на проекте Рой Андерссон, у которого герои всегда-превсегда передвигаются, как зомби, и совершают набор механических действий в стерильных постановочных условиях (постановочная стерильность «Дневника» вменяется в заслугу художнику картины Ираиде Шульц). Вот две женщины с хрустом отрывают примерзшую к кровати мумию и укладывают ее на санки. Вот неподвижная очередь, шепча «Хлеб, Хлеб!!!», заторможенно движется к оброненным на снег буханкам (эпизод, доступный в сети и вызвавший сильное негодование граждан). В пересказе звучит страшно. На экране выглядит театрально.
Безусловно, Зайцев – интересный и интеллигентный автор, и «Блокадный дневник» ни в коем случае не халтура. Тем более нелепы попытки картину захейтить, не глядя, как у нас это любят. Того, что предъявляют фильму любители оскорбляться – неуважения и глума, – там нет и не может быть. Поиск режиссером собственной формы и языка для рассказа о блокаде заслуживает уважения. И фильм как художественное произведение все же работает. Кино пробивается, стоит сделать шаг в сторону от документальности, которая, как парадоксально это ни звучит, убивает жизнь. В открывающей картину фривольной сцене с немцами, когда бравый офицер рисует на снегу свастику струей мочи под 25-ю симфонию Моцарта. В длинном финальном эпизоде, когда Ольга находит отца (в этой роли органично выглядит Сергей Дрейден, как и все питерцы, имеющий личную травму ленинградской блокады). Тот рассказывает дочери, как в тяжелые дни спасается коллекционированием – пуговиц, коробочек, всего на свете, чтобы удержать все это, чтобы это никуда не исчезло. В конце концов кино целиком заключено в лице Ольги Озоллапиня, прекрасной актрисы, когда она ничком лежит, пережидая бобмежку, спасаясь воспоминаниями и молитвами, и больше ничего не происходит вокруг. Вообще, в картине состоятельный каст, с которым, наверное, можно было сделать что-то более режиссерски совершенное. Может быть да, может быть – нет. Большая сложная тема, для всех нас она остается непостигаемой. Значит будут новые попытки, будут новые фильмы. Мы сюда еще вернемся… Нет, не так. Мы отсюда не должны уходить никогда.
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