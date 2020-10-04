ММКФ-2020: «Хенд мейд». Россия трудовая

анонс

Конкурсный фильм Андрея Зайцева, снятый на стыке игрового и документального кино

ММКФ-2020: «Блокадный дневник». Ты, живущий

23 сентября

Торонто-2020: «Плохой фильм заставит вас страдать 90 минут, плохое правительство — годами»

Пять фильмов фестиваля: политические зомби и памятные яблоки, волшебные волки и пьяные датчане