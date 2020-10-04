ММКФ-2020: «Хенд мейд». Россия трудовая

Автор яркой поколенческой трагикомедии «Про рок» Евгений Григорьев в этом году закончил работу над новой картиной «Хенд мейд», чья премьера состоялась в конкурсной программе ММКФ. Ранее в онлайн-прокат на платформах ivi, nonfiction.film и Start вышли его документальные «Про рок» и «Напротив левого берега» - портрет Ростова-на-Дону, снятый в 2016 году в рамках проекта «Код города».
фото: Евгений Григорьев/пресс-служба ММКФ
Престиж рабочего человека был безвозвратно утерян с распадом СССР, и соответственно, обращения в постсоветском кино к теме людей, счастливых заниматься своим делом, случались нечасто. Реабилитировать простого трудягу первым отважился Дмитрий Васюков в цикле «Счастливые люди» (2008-2018), выбрав не просто уважительную интонацию к людям из глубинки, в то время как в моде было снимать пьянство и распад, но и следуя девизу «чем дальше от Кремля, тем ты свободнее и можешь распоряжаться своей судьбой сам». Тот фильм прославился, его полюбили даже те, кто отродясь документальное не смотрел. Ещё был фильм Юлии Киселевой «Хозяин земли» (2015) и ряд других работ, не таких успешных в силу как раз-таки советского тона. В этом году Андрей Кончаловский доделал свой фильм «Человек неунывающий», в котором также зарифмованы понятия «счастье» и «труд». Евгений Григорьев отправился тем же путем, но придумал для своей картины простой и сильный визуальный образ – руки рабочего человека. Он сделал кино про людей, труд которых зрим. Результат можно увидеть, потрогать, подержать, повертеть. Герои его новой работы добывают руду, ловят рыбу, варят сталь, строят самолеты, и у каждого из них в конце рабочего дня есть вещь, созданная своими руками.
По части структуры «Хенд мейд» – хитро скроенный и не рассыпающийся на части альманах, состоящий их нескольких новелл разных авторов, прошитых единой сквозной темой. В нем Григорьев повторяет удачную форму из «Напротив левого берега», выпуская одного из сорежиссеров (Марию Козлову) в трудный путь поиска героя для своей будущей новеллы «Компоненты счастья». Мария входит в кадр в самом начале, сходу объясняет замысел картины и в течение всего фильма появляется еще несколько раз, чтобы поделиться неудачными попытками сближения с потенциальными рассказчиками, типа экскаваторщика Александра Сергеевича Пушкина, которому сниматься в фильме запретила жена. Вполне очевидно, что сама Мария становится не только проводником по фильму, но и героиней своей истории.
фото: Кадр из фильма "Хенд мейд"/пресс-служба ММКФ
Остальные соавторы снимают обособленные микрофильмы, каждый в своей стилистике, хотя это нисколько не мешает воспринимать «Хенд мейд» как единое произведение. Герой Андрея Ананина давно знаком друзьям неигрового кино, режиссер снимает его примерно всю жизнь. Это «веселый молочник» Джастас Уолкер, сибирский фермер, приехавший в Россию из США. У него большие планы, сотня, кажется, гектаров земли, жена Ребекка, ворох ребятишек, и он всегда весел, даже когда говорит о том, что «мы все умрем».
Никита Добрынин в новелле «Перемена участи» снимает бывшего пиарщика, который не получал удовлетворения от работы, поэтому бросил ее и начал создавать классные вещи своими руками по частным заказам. Герой фильма Юлии Бывшевой «Винтик» – мужчина, 38 лет проработавший на авиационном заводе и создающий изо дня в день одну и ту же деталь – каркасную дугу, которая где-то там внутри за обшивкой, ее даже не видно. Но в авиации нет мелочей. Еще один герой — из эпизода «Живая вода» – разговорчивый металлург-романтик с загибающегося сталелитейного завода, мечтающий выращивать рыбу в собственном пруду. Само собой, фильм выстроен ритмически таким образом, что в финальной новелле — Владимира Головнева — появляется самый ударный и значительный герой (спойлер – реаниматолог и священник в одном лице), а затем все заканчивается песней. Точнее, клипом «Смысловых галлюцинаций» на песню «Вечность» в постановке самого Евгения Григорьева.
фото: Кадр из фильма "Хенд мейд"/пресс-служба ММКФ
Возможно, именно навык клипмейкера помогает режиссеру и в создании подобного рода неигрового кино. Григорьев мастерски выстраивает ритм фильма, не допуская провисаний, создавая из разрозненных историй связное смысловое полотно, наполненное теплотой и юмором. Зрительский интерес удерживается также различными радующими глаз визуальными приемами, и самое главное – профессиональной, как нигде, работой со звуком (боль всей российской документалистики). Для зрителя, конечно, не все эти плюсы очевидны и заметны, и счастье, что «Хенд мейд» воспринимается цельно. Он прост, но не примитивен, эффектен, но не пафосен, добр, но не приторен. Его дружелюбность и человечность позволяют рассчитывать на коммерческий успех у большой аудитории. И ещё один несомненный плюс: в рассказе о том, что счастье – это труд, нет бравады и глупого оптимизма. Режиссер не забывает, что жизнь трудна и несправедлива: рыба дохнет, фермера кусает клещ, самолеты, которые мы делаем, летят бомбить другие страны. «Хенд мейд» протягивает руку.
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