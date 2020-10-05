ММКФ-2020. «На дальних рубежах»: Героиня нашего времени

Лесковы временно живут в небольшом киргизском поселении, где находится российский военный лагерь. Глава семейства Николай (Сергей Шнырёв) – заместитель командира базы – жесткий, но не жестокий человек, который привык всё держать под контролем: лицо, ситуацию, жену Марию (Виктория Толстоганова) и сына-подростка Федю. Супруга такое отношени принимает смиренно. И жизнь, которая многим бы показалась бы бескрылой и лишенной кислорода, для нее абсолютно нормальна. Быт Лесковых патриархален, а союз нерушим согласно канонам христианской морали. Однако ветер киргизской степи способен сотворить с людьми необъяснимые вещи. И Мария решается на бунт, закрутив интрижку с сослуживцем мужа Крайновым (Александр Кудин). Все это проиходит незадолго до очередного служебного переезда семьи главных героев. На этот раз они должны были отправиться прямиком в цивилизацию (Рязань), но обманчивая степь превратилась в пустыню с зыбучими песками, стоило только Марии свернуть с проторенной дорожки. Трудно представить подобную расплату за измену, если таковой можно считать лишь чувственный поцелуй, который показали на экране.
Сюжет фильма Максима Дашкина вырос из его же короткометражной ленты «Круговое движение» с Агнией Кузнецовой в главной роли. Мятежная душа ее героини тоже просила бури, но девушка быстро поняла, что в них нет покоя, и вернулась к супругу, даже до поцелуя с другим мужчиной дело не дошло. Персонажей тоже звали Мария и Николай, и в полном метре они будто бы просто продолжили свое путешествие по гарнизонам нашей родины. Действие переместилось из условного военного городка в средней полосе России прямом на дальние рубежи.
фото: К/ф «На дальних рубежах»
Само место очень важно для этой истории, которая была бы совершенно иной, случись она ближе к столице. Съемки проходили в киргизском городе Балыкчи на берегу озера Иссык-Куль, где базируется реальная воинская часть. Это чистая провинция, то и дело подглядывающая в замочную скважину за каждым своим обитателем. Пройти по улице с другим мужчиной и остаться незамеченной здесь невозможно. Однако люди в этом уравнении – лишь переменные, они всегда влюблялись, расставались и даже назначали дуэли из-за женщин в тех далеких краях, где Европа соединяется с Азией на склонах гор. В фильме Киргизия превращается из географической точки в исследуемую среду, в которой люди теряют контроль над собой и душевный покой. Так что нельзя не отметить отголоски литературной традиции, характерной для наших классиков, в изображении двойственной природы востока. Величественным киргизским горам – равно как и вершинам Кавказа – совершенно нет дела до любых жизненных перипетий. На их фоне редкие пятиэтажки выглядят так же эклектично и неестественно как православный храм, за которым виднеется Москва-Сити. А люди со своими проблемами и вовсе растворяются.
Время в тех краях течет иначе, так что описывать отношения Лесковых словом «токсичные» было бы крайне неуместно. Хотя замашки мужа-тирана у Николая определенно присутствуют. Но Мария – не жертва или, если вернуться к литературе, не луч света с темном царстве. Героиня нашего времени, очевидно, обычная женщина. И большое наслаждение увидеть Виктория Толстоганову в таком амплуа после образов деспотичных матерей в «Грозе», «Чиках» и «Выше неба», объединенных общей интонацией. Ее история, подсвеченная пронзительными крупными планами, – часть жизни как таковой, без ложного надрыва, но очень честная и искренняя.
фото: К/ф «На дальних рубежах»
Оценивать фильм Дашкина следует именно в контексте неореализма. Следуя этой концепции, он пригласил в картину много непрофессиональных актеров. Так, с парнем, сыгравшим сына Лесковых Федю, режиссер познакомился по приезде в Балыкчи. Кинематографист также общался там с семьями военных и узнавал про их быт и занятия: отсюда практически документальные подробности о типичных местах работы женщин в подобных поселениях. В целом этот сюжет о любви и измене, жизни и смерти универсален, но только в горах можно увидеть в поступках героев отголоски лермонтовского фатализма.
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