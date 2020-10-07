ММКФ-2020: «Мелодия струнного дерева». Футуризм дорисованный

Из обширной и богатой программы 42-го ММКФ мы выбрали российский конкурсный фильм по мотивам Велимира Хлебникова – «Мелодия струнного дерева» Ирины Евтеевой. Фильм-дилогия повествует о путешествиях самого Хлебникова и его жизненной силы под строки известного поэта Серебряного века.
фото: Кадр из фильма "Мелодия струнного дерева"
Романтически-сказочная картина Ирины Евтеевой – эталонный пример «кино не для всех». Во-первых, это одновременно игровой и анимационный фильм. Все роли играют актеры, а отснятый с ними материал в дальнейшем дорисовывается с помощью театрального грима, проекций и стекол. Во-вторых, это не столько экранизация, сколько вольное переложение на экран двух произведений родоначальника русского футуризма, будетлянина Велимира Хлебникова – поэмы «Медлум и Лейли», истории любви, основанной на курдской легенде, и повести «Ка» о встрече поэта со своим бессмертным двойником, жизненной силой в человеческом обличье.
Сюжет тут весьма условен, особенно во второй части фильма – онейроидный ряд образов неспешно проплывает по экрану под стихи поэта, подчас вводя в сонное оцепение, но иногда удивляет. Например, ползущими по краю окопа Первой мировой улитками, напоминающими о сюрреалистических мирах канадца Гая Мэддина. Или явными цитатами из Сергея Параджанова, порой слишком буквальными – в какой-то момент по белому платку даже размазывают семена граната. Есть в фильме и восточные влюбленные среди ковров (привет еще одному наследнику Параджанова, великому стилисту Рустаму Хамдамову), и беседа на подоконнике Хлебникова (Владимир Кошевой) со своим двойником (Вадим Гусев), и чаепитие с призраками египетских фараонов.
Вот только до картин перечисленных мастеров – «Цвета граната» или «Мешка без дна» – «Мелодии струнного дерева» всё же далеко. При всей самобытности техника Евтеевой местами выглядит откровенно аляповато и напоминает более наивное и условное массовое искусство, вроде выставки «оживающих» интерактивных картин мастеров живописи или заставок для канала «Культура». Впрочем, нельзя отказывать ее работам в оригинальности и кропотливости ручного труда, вложенного в их создание – по ее признанию, на прорисовку пленки уходило до пяти-шести лет, и только с цифровым изображением дело пошло быстрее. Предыдущая работа режиссерки «Арвентур» по Александру Грину, которого, кстати, тоже играл Кошевой, также объединяла рисованные пейзажи и декорации (заснеженный Петербург, древним Китай) с реальной натурой и живыми актерами и даже получила специальный приз жюри на ММКФ в 2015 году. Значит, и на такое творчество, пусть и граничащее иногда с безвкусицей, но всё равно способное удивить, найдутся свои любители прекрасного. Да и потом, услышать с большого экрана леденящие строки Хлебникова «И на путь меж звезд морозных/Полечу я не с молитвой/Полечу я мертвый, грозный/С окровавленною бритвой» можно далеко не каждый день.
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