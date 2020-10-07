Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

ММКФ-2020: «Мелодия струнного дерева». Футуризм дорисованный

Фестивальная колонка >>
7 октября 2020
Из обширной и богатой программы 42-го ММКФ мы выбрали российский конкурсный фильм по мотивам Велимира Хлебникова – «Мелодия струнного дерева» Ирины Евтеевой. Фильм-дилогия повествует о путешествиях самого Хлебникова и его жизненной силы под строки известного поэта Серебряного века.

ММКФ-2020: «Мелодия струнного дерева». Футуризм дорисованный
фото: Кадр из фильма "Мелодия струнного дерева"

Романтически-сказочная картина Ирины Евтеевой – эталонный пример «кино не для всех». Во-первых, это одновременно игровой и анимационный фильм. Все роли играют актеры, а отснятый с ними материал в дальнейшем дорисовывается с помощью театрального грима, проекций и стекол. Во-вторых, это не столько экранизация, сколько вольное переложение на экран двух произведений родоначальника русского футуризма, будетлянина Велимира Хлебникова – поэмы «Медлум и Лейли», истории любви, основанной на курдской легенде, и повести «Ка» о встрече поэта со своим бессмертным двойником, жизненной силой в человеческом обличье.

Сюжет тут весьма условен, особенно во второй части фильма – онейроидный ряд образов неспешно проплывает по экрану под стихи поэта, подчас вводя в сонное оцепение, но иногда удивляет. Например, ползущими по краю окопа Первой мировой улитками, напоминающими о сюрреалистических мирах канадца Гая Мэддина. Или явными цитатами из Сергея Параджанова, порой слишком буквальными – в какой-то момент по белому платку даже размазывают семена граната. Есть в фильме и восточные влюбленные среди ковров (привет еще одному наследнику Параджанова, великому стилисту Рустаму Хамдамову), и беседа на подоконнике Хлебникова (Владимир Кошевой) со своим двойником (Вадим Гусев), и чаепитие с призраками египетских фараонов.

Вот только до картин перечисленных мастеров – «Цвета граната» или «Мешка без дна» – «Мелодии струнного дерева» всё же далеко. При всей самобытности техника Евтеевой местами выглядит откровенно аляповато и напоминает более наивное и условное массовое искусство, вроде выставки «оживающих» интерактивных картин мастеров живописи или заставок для канала «Культура». Впрочем, нельзя отказывать ее работам в оригинальности и кропотливости ручного труда, вложенного в их создание – по ее признанию, на прорисовку пленки уходило до пяти-шести лет, и только с цифровым изображением дело пошло быстрее. Предыдущая работа режиссерки «Арвентур» по Александру Грину, которого, кстати, тоже играл Кошевой, также объединяла рисованные пейзажи и декорации (заснеженный Петербург, древним Китай) с реальной натурой и живыми актерами и даже получила специальный приз жюри на ММКФ в 2015 году. Значит, и на такое творчество, пусть и граничащее иногда с безвкусицей, но всё равно способное удивить, найдутся свои любители прекрасного. Да и потом, услышать с большого экрана леденящие строки Хлебникова «И на путь меж звезд морозных/Полечу я не с молитвой/Полечу я мертвый, грозный/С окровавленною бритвой» можно далеко не каждый день.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
ММКФ-2020: «Гипноз». Не рефлексируйте, подчиняйтесь
ММКФ-2020. «На дальних рубежах»: Героиня нашего времени
ММКФ-2020: «Хенд мейд». Россия трудовая
ММКФ-2020: «Блокадный дневник». Ты, живущий
ММКФ-2020: Елизавета Боярская, Анна Снаткина и Светлана Крючкова
Фестиваль неунывающий: 25 лучших фильмов ММКФ-2020
Поиск по меткам
Дмитрий КарпюкММКФММКФ-2020Российские фильмы
персоны
Вадим Гусев (II)Ирина ЕвтееваВладимир КошевойГай МэддинСергей ПараджановРустам Хамдамов
фильмы
АрвентурМелодия струнного дереваМешок без днаЦвет граната

фотографии >>
ММКФ-2020: «Мелодия струнного дерева». Футуризм дорисованный фотографии
ММКФ-2020: «Мелодия струнного дерева». Футуризм дорисованный фотографии
ММКФ-2020: «Мелодия струнного дерева». Футуризм дорисованный фотографии
ММКФ-2020: «Мелодия струнного дерева». Футуризм дорисованный фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владислав Пьявко
6 октября ушёл из жизни оперный певец Владислав Пьявко.
Майя Маркова
5 октября ушла из жизни режиссёр Майя Маркова.
Лидия Кушкова
3 октября ушла из жизни актриса Лидия Кушкова.

День рождения >>

Владимир Богданов
Дмитрий Гудочкин
Денис Демин
Вячеслав Езепов
Досхан Жолжаксынов
Раиса Куркина
Дмитрий Орлов (III)
Анатолий Руденко
Юрий Саранцев
Дилан Бейкер
Энди Дивайн
Николь Ари Паркер
Рышард Петруский
Хью Фрэйзер
Джун Эллисон
Шон Эшмор
все родившиеся 7 октября >>

Афиша кино >>

Бегущий по лезвию
научная фантастика, триллер
Гонконг, США, 1982
Первая ведьма
фильм ужасов
США, 2019
Китобой
драма, приключения
Россия, Бельгия, Польша, 2020
Падение
драма, социальная драма
Великобритания, Дания, Канада, США, 2020
Генерал де Голль
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2020
Гномы в деле!
детский фильм, приключения
Германия, 2020
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
Кто не спрятался..?
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пингвинёнок Пороро: Пираты острова сокровищ
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2019
Честный вор
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2020
Таинственные импрессионисты
Италия, 2020
За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен