ММКФ-2020: Ким Ки Дук и другие казахстанские сказки

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Экранизация поэмы «Медлум и Лейли» и повести «Ка» Велимира Хлебникова

4 октября

ММКФ-2020: «Хенд мейд». Россия трудовая

Евгений Григорьев возвращает на экраны человека труда и показывает, что руки не для скуки