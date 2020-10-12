AMFEST-2020: Вдали от дома. Самый полный гид по фестивалю

В этом году 15-й фестиваль независимого американского кино пройдет в двух городах — Москве (13-24 октября) и Санкт-Петербурге (20-25 октября). В программу вошли восемь картин, ранее показанные на фестивалях в Торонто, Берлине, Венеции и Sundance. Максим Ершов рассказывает, на что обратить внимание в программе «Амфеста».
Лили (Сьюзен Сарандон) — сильная мать большого семейства, у которой обнаруживают смертельное заболевание. Женщина не хочет мучиться и доживать до момента, когда совсем не сможет контролировать свое тело, и приглашает в загородный дом, где они обитают с мужем Полом (Сэм Нилл), самых близких: дочерей Дженнифер (Кейт Уинслет) и Анну (Миа Васиковска) с возлюбленными и старую подругу Лиз (Линдси Дункан). На улице не зима и снега нет, но собравшиеся хотят устроить рождественский вечер, а потом уже попрощаться с той, кто уже приняла важное решение.
Южноафриканский режиссер Роджер Мишелл («Ноттинг Хилл» и «В чужом ряду») снял ремейк «Тихого сердца» (2014) датского классика Билле Аугуста с по-настоящему звездным актерским составом. Фильм словно бы снят по крепкой современной пьесе с расхожим сюжетом: в доме собираются редко видящиеся и не интересующиеся жизнью друг друга родственники. Однако в исполнении Сарандон, Уинслет, Васиковски и остальных он играет новыми красками, подкупая трогательной интонацией и умением оставаться сентиментальным, но не приторным. Жаль, что иногда поводом для всеобщего единения и примирения становится чья-то смерть.
«Звук металла» (2019)
Режиссер Дариус Мардер
фото: кадр из фильма "Звук металла"
Музыкальная группа, играющая на стыке хард-рока и панка, состоит из барабанщика Рубена (Риз Ахмед) и вокалистки Лу (Оливия Кук). Молодые люди не просто боевые товарищи, но и пара. В хорошо оснащенном доме на колесах они путешествуют по стране, собирая аншлаги, а вскоре у них должен выйти прорывной альбом. На одном из концертов Рубен перестает слышать музыку и голос Лу — и врач сообщает, что необходимо отказаться от творчества, чтобы сохранить остатки слуха. Заботливая подруга отвозит парня в специальный приют, где живут слабослышащие люди. Рубен учит язык жестов и даже заводит новых друзей, но все равно мечтает вернуться к любимому делу.
«Звук металла» — режиссерский дебют Дариуса Мардера, один из лучших в прошлом году. Соавтором сценария выступил Дерек Сиенфрэнс — автор «Валентинки» и «Места под соснами». Прожить травматический опыт ломающегося мира вместе с Рубеном зрителю помогает убедительные перфомансы слабослыщащих актеров, которые окружают Риза Ахмеда, и изобретательный саунд-дизайн. Контраст шума и абсолютной тишины создает удивительный эффект, напоминающий о том, какую колоссальную роль в кино и жизни может играть звук.
Конец 1940-х. Юная Роуз (Одесса Янг) с мужем Фредом (Логан Лерман) переезжает в штат Вермонт, чтобы на время остановиться у профессора Беннингтонского колледжа Стэнли Хеймана (Майкл Стулбарг) и его жены-писательницы Ширли Джексон (Элизабет Мосс). Фред мечтает преподавать здесь филологию и искренне восхищается профессором Хейманом. Прочитавшая в поезде рассказ Джексон «Лотерея» Роуз будет удивлена холодным приемом писательницы, чья проза ее восхитила. Тем не менее между Роуз и нуждающейся в уходе Ширли возникнет некая связь — то ли дружеская, то ли сексуальная, то ли родительская.
В основе фильма независимой постановщицы Жозефин Декер — одноименный роман Сьюзан Скарф Меррелл, переплетающий факты из жизни писательницы и выдуманные подробности. Декер, которая не любит линейные истории, больше всего интересует именно грань, где воображаемое сливается с реальным. Ширли пишет второй роман «Вешальщик»: отправной точкой становится пропажа студентки Беннингтонского колледжа, а некоторые черты героини она списывает с Роуз. Для женщины, создающей целые миры, окружающие люди — тоже персонажи, а еще фигурки в ее сложной шахматной партии.
Глория Стайнем — журналистка, активистка и одна из икон движения за права женщин конца 1960-х и начала 1970-х. Когда-то она была обозревательницей New York Magazine, а потом вместе с подругами основала культовый журнал Ms, публиковавший резонансные расследования об абортах и женском обрезании. На протяжении десятилетий главная героиня сталкивалась с социальным неравенством и давно устаревшими законами и стереотипами, но не опускает руки, а идет в бой вновь и вновь.
Байопик Стайнем, опираясь на ее автобиографию «Моя жизнь в дороге», сняла Джули Тэймор, наиболее известная биографией художницы Кало «Фрида» и мюзиклом с песнями Beatles «Через Вселенную». Глорию в разные периоды насыщенной карьеры играют четыре актрисы — Райан Кира Армстронг, Лулу Уилсон, Алисия Викандер и Джулианна Мур. «Глория» избегает участи стандартного байопика за счет микса четырех временных пластов и диалога Стайнем с самой собой на 20 лет старше или младше. Вдобавок Тэймор вплетает в повествование галлюцинаторные эпизоды, раскрывающие всю абсурдность мира 50-летней давности, когда Стайнем называли радикальной феминисткой и наперебой спрашивали, почему же она не замужем.
«Девять дней» (2020)
Режиссер Эдсон Ода
В скромном домике посреди пустынь и гор Юты обитает Уилл (Уинстон Дьюк). Днями напролет на многочисленных экранах допотопных телевизоров он наблюдает за жизнью людей с разных концов света и на каждого ведет дело в специальной папочке. Уилл — ангел-хранитель. Когда один из его подопечных кончает жизнь самоубийством, к нему на собеседование приходят души, мечтающие оказаться на Земле, и высокий мужчина-наблюдатель выберет самого достойного.
«Девять дней» — дебют американца японского происхождения Эдсон Оды, который за него в начале года получил сценарный приз Sundance. Писал он его, отталкиваясь от истории родного дяди, покончившего с собой. Режиссер обращается к сложной теме с необходимой деликатностью. Его медитативная картина практически лишена религиозной символики, но наполнена таинством потусторонней жизни. Роли душ, пришедших к работнику небесной канцелярии на интервью, исполнили Билл Скарсгард, Зази Битц и Тони Хейл. В Москве состоится европейская премьера фильма.
В Техасе местный автодилер придумал оригинальный конкурс, который активно освещают на телевидении. Участники должны как можно дольше простоять у машины, касаясь ее поверхности (капота или дверей) хотя бы одной рукой. Приз — грузовик-пикап. Каждый час участники безжалостного реалити-шоу отдыхают пять минут, каждые шесть часов — 15 минут. Бедные мужчины и женщины валятся с ног и теряют сознание в надежде стать обладателем нового автомобиля.
Немец Бастиан Гюнтер снимает очень злую сатиру на американскую мечту, до которой вроде бы можно дотянуться рукой, но претендентов вокруг слишком много.
Герой фильм — заботливый супруг и молодой отец Кайл (Джо Коул из «Острых козырьков») — устал от беспросветной нищеты и надеется, что новая машина резко изменит не только его социальный статус, но и жизнь. По фабуле «Цена победы» напоминает классическую драму Сидни Люмета «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». Разве что сегодня в состязании на выносливость участвуют не пары, а голодные одиночки. Однако за их мучениями по-прежнему с интересом наблюдают богачи.
«Сладкая жизнь» (2020)
Режиссер Александр Рокуэлл
Нью-Бедфорд, штат Массачусетс, некогда один из центров китобойного промысла США. Девочке-подростку Билли (Лана Рокуэлл) приходится заботиться о младшем брате Нико (Нико Рокуэлл). Мать бросила отца ради нового бойфренда, а тот, пытаясь воспитывать отпрысков в одиночку, много внимания уделяет бутылке, пытаясь залить расставание. Жизнь с мамой тоже не приносит Билли и Нико желаемой гармонии: она гораздо больше озабочена личной жизнью, чем судьбой детей. Осознав, что взрослым до них нет дела, брат с сестрой отправляются в путешествие, прихватив с собой малолетнего приятеля.
Американец Александр Рокуэлл выбрал почти беспроигрышный ракурс — история показана глазами детей: как они видят ссоры родителей, как пытаются понять законы взрослого мира. «Сладкая жизнь» — сказка, пусть и горькая, где детям, более ответственным и сознательным, чем их родители, предстоит пройти ряд испытаний. Контраст между суровой реальностью и грезами прошлого/будущего Рокуэлл демонстрирует при помощи цвета: черно-белое настоящее перемежается цветными фантазиями. Это очень маленькое кино во всех отношениях: минималистичная подача, в главных ролях — дети режиссера, средства на картину собирались посредством краудфандинга. На Берлинском фестивале этого года фильм выиграл приз «Хрустальный медведь» в секции Generation Kplus.
«Мир грядущий» (2020)
Режиссер Мона Фаствольд Лерче
фото: кадр из фильма "Мир грядущий"
1856 год. В штате Нью-Йорк в крайне суровых условиях живет семейная пара — Эбигейл (Кэтрин Уотерстон) и Дайер (Кейси Аффлек). Недавно у них умерла четырехлетняя дочка, супруги пока так и не пришли в себя, но не торопятся обсуждать общую боль. Жена ведет дневник — это ее единственное спасение от серых будней, в которых нет ничего, кроме домашнего хозяйства. Вскоре на соседней ферме поселяется другая молодая пара — Финни (Кристофер Эбботт) и Талли (Ванесса Кирби). Девушки очень быстро находят общий язык, а их дружба перерастает в нечто большее, вызывая у мужчин раздражение и гнев.
«Мир грядущий» — вторая работа Моны Фаствольд Ларче — попал в основной конкурс проходившего всего месяц назад Венецианского фестиваля, где удостоился «Голубого льва». Ранее норвежка была известна сценарными работами: «Детство лидера» и «Вокс люкс» ее мужа Брэйди Корбета и «Мустанг» Лор де Клермон-Тоннер.
Романтическая история развивается в сеттинге вестерна, но унаследовала от него лишь суровую среду и эмоциональную черствость мужчин, мало интересующихся чувствами жен. Добытчики больше озабочены фермерскими хлопотами и амбициозными планами на будущее. К сожалению, в середине XIX века любовь Эбигейл и Талли считалась запретной и общественно порицаемой. Мира грядущего, в котором их роман вполне мог бы счастливо развиваться, ждать еще очень долго.
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