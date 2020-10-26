Большой Фестиваль Мультфильмов 2020: Что смотреть в кино и дома

29 октября открывается 14-й Большой фестиваль мультфильмов. О том, как будет проходить самый большой в России анимационный смотр в условиях пандемии, и о том, какие фильмы и программы покажет БФМ в эти дни, расскажет в своем традиционном гиде для Кино-Театр.Ру программный директор фестиваля Мария Терещенко.
фото: кадр из фильма "Вся правда о медведях"
В 2020-м, пандемийном году фестивали оказались в непростом положении, и БФМ, как и многим, пришлось многое переосмыслить в своем подходе. Главная новость для зрителей – в том, что БФМ-2020 выходит одновременно онлайн и оффлайн, при этом главные акценты делая именно на онлайн-показах и мероприятиях. За исключением нескольких полнометражных фильмов, традиционной лекции Юрия Борисовича Норштейна и одного сборника, все остальные фильмы и программы фестиваля можно будет посмотреть, не вставая с дивана. И хотя эта мера была вызвана несчастливыми обстоятельствами, она дает замечательную возможность принять участие в фестивале зрителям со всей России. Часть показов проходит на платной основе: можно купить абонемент и на протяжении всего периода фестиваля (до 9 ноября) смотреть фильмы, лекции и паблик-токи без ограничений. Но также есть довольно большая часть программы, для просмотра которой достаточно простой регистрации.
Второе нововведение заключается в том, что Большой фестиваль мультфильмов с этого года обзавелся официальной конкурсной программой. Если раньше БФМ позиционировал себя, в первую очередь, как зрительский фестиваль, в котором программа собиралась кураторами, а призы, хоть и были, но выдавались по результатам зрительского голосования, то в 2020-м у смотра появилась селекция, 4 конкурсных категории и два международных жюри, которые определят победителей. Приз зрительских симпатий, однако, тоже сохранился, так что каждый зритель БФМ, посмотрев конкурсные программы, может проголосовать за своих фаворитов.
Эти изменения, впрочем, не касаются главного в фестивале: программа БФМ по-прежнему велика и разнообразна, представляет как короткометражное кино, так и полные метры, в самых разных техниках, эстетиках и жанрах, как для детей, так и для взрослых – 377 фильмов из более чем 40 стран мира, 27 онлайн-встреч с режиссерами, а также мастер-классы для детей, юбилей «Фиксиков» и премьеры от Cartoon Network.
Итак, чуть подробнее – о том, что же можно увидеть на БФМ-2020…
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В общей сложности БФМ-2020 покажет 18 полнометражных мультфильмов – рекордное количество за весь срок существования фестиваля.
фото: кадр из фильма "Люпен III"
Фильмом открытия станет крутая приключенческая лента «Люпен III» (ее можно будет увидеть только в кинотеатре), восходящая традицией к романам Мориса Леблана, а также к знаменитой японской манге и снятому по ней сериалу, в создании которого принимал участие Хаяо Миядзаки. Новые приключения авантюриста вора-джентльмена Люпена (внука того самого Арсена Люпена, за похождениями которого следили читатели начала ХХ века) сделаны в компьютерном 3D со всеми лихими поворотами и наворотами компьютерной анимации.
Для детей и семейной аудитории БФМ подготовил несколько немецких мультфильмов, которые уже шли в российском прокате: «Пушистый шпион», «Заячья школа», «Пришельцы в доме» и «Отважный рыцарь», а также уже хорошо забытую очаровательную рисованную картину «Три разбойника» (все их можно увидеть онлайн). Откроет же показы немецкой ретроспективы (в кинотеатре) российская премьера мультфильма «Повелитель драконов».
фото: кадр из фильма "Заячья школа"
Из новых картин для детей онлайн можно будет увидеть очаровательный эстонский фильм об ожившей тряпичной кукле «Сипсик», шведскую полнометражку о приключениях котенка «Бесхвостый Пелле», финско-британскую «Долину муми-троллей» (это, впрочем, не полнометражный фильм, а несколько эпизодов из трехмерного сериала) и шикарную итальянско-французскую картину «Знаменитое вторжение медведей в Сицилию», снятую по одноименной детской книжке.
Афиша кинотеатральных показов включает также таинственный чилийско-бразильский фильм «Науэль и волшебная книга», лихую 3D историю про обучение в волшебной школе гениев – «Академия монстров» - и феминистическую повесть для подростков «Детство бедовой Марты Джейн Каннери», получившую полнометражный кристалл на фестивале Аннеси-2020. Наконец, любители более сложных удовольствий могут посмотреть с детьми музыкальный российско-белорусский цикл «Детский альбом», показ которого пройдет в филармонии.
фото: кадр из фильма "Науэль и волшебная книга"
Взрослым поклонникам анимации непременно стоит попасть на российскую премьеру нового фильма Андрея Юрьевича Хржановского «Нос, или Заговор не таких», которая состоится 4 ноября в Третьяковской Галерее и присутствовать на которой будет сам режиссер. Эта картина о судьбах российской интеллигенции – от Гоголя до Булгакова, от Шостаковича до Мейерхольда – выполненная в коллажной манере и вобравшая в себя, кажется, всю историю российского искусства XIX-XX веков, завораживает и поражает воображение как глубиной и широтой взгляда, так и юношеской дерзостью в выборе формы высказывания.
Еще один фильм для взрослых – «Убей это и покинь город» — экспериментальное кино из Польши, созданное по личным воспоминаниям из детства режиссера Мариуша Вильчинского. Фильм можно будет увидеть как в кинотеатрах, так и онлайн. Также на ресурсах фестиваля можно будет посмотреть беседу с режиссером, которую проведет программный директор фестиваля Дина Годер.
фото: кадр из фильма "Убей это и покинь город"
Наконец, еще один фильм в этом огромном списке – невероятная премьера от телеканала Cartoon Network – «Вся правда о медведях». Количество мест на показы ограничено, так что желающим посмотреть эту картину надо следить за анонсами фестиваля, чтобы успеть поучаствовать в регистрации на это событие и розыгрышах билетов.
САМЫЕ НОВЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖКИ СО ВСЕГО МИРА (КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ)
Как и для любого конкурсного фестиваля, в центре внимания на БФМ-2020 – конкурсная программа. Она делится на российскую и зарубежную, в каждой из которых есть также деление на профессиональные и студенческие фильмы. В рамках конкурсной программы можно будет не только посмотреть фильмы, но и узнать больше об их создателях и о том, как придумывается и реализуется такое кино: по мотивам программ пройдут встречи с режиссерами, как российскими, так и зарубежными.
В российском конкурсе – самые новые российские короткометражки (в том числе, сделанные российскими режиссерами за границей). Часть из них уже были показаны весной на фестивале в Суздале, однако есть в программе и совсем новые фильмы, в том числе российские и/или международные премьеры: «Ба» Светланы Филипповой, «На хрена мы идем кто?» Ивана Максимова, «День рождения Пишто» Сони Кендель, «С видом на море» Леонида Шмелькова, «Шкафовы» Андрея Бахурина, «Белая змея» Полины Федоровой, «Начало света» Анастасии Мелиховой, «Мокрые носочки Берты Райз» Александры Шадриной, «Счастье» Андрея Жидкова, а также новый клип из цикла «Мультипелки» - «Рюкзак», созданный Сергеем Мериновым.
Российские программы традиционно разделены по возрастам: есть те, которые можно посмотреть с детьми, а есть и те, которые адресованы только взрослой аудитории. А вот зарубежный конкурс, в отличие от российского, собрал только фильмы для взрослых. Это не значит, что во всех есть какой-то запрещенный для детей контент, однако по темам и настроениям большинство фильмов адресованы именно взрослой публике и вряд ли будут интересны для зрителя младше 12 лет.
фото: кадр из фильма "Городская коза"
На селекцию фестиваля было прислано 1,5 тысячи фильмов из 90 стран. Из них в зарубежный конкурс было отобрано 92 короткометражки из 34 стран, включая Францию, США, Великобританию, Чехию, Канаду, Китай, Японию, Иран, Эстонию и др. Зарубежная конкурсная программа разделена на «студенческую», где представлены фильмы, выполненные студентами в стенах учебных заведений, и «профессиональную», состоящую из фильмов, созданных на анимационных студиях или самостоятельно режиссерами у себя дома.
Что до фильмов для детей и подростков, присланных на селекцию фестиваля, лучшие из них составили три «панорамных» сборника: для детей, для школьников и для подростков. Эти фильмы не будут соревноваться за призы фестиваля, однако их тоже можно включить в программу просмотров, чтобы составить полное представление о современной зарубежной анимации.
ДЛЯ ДЕТЕЙ: ПОСМОТРЕТЬ, УЗНАТЬ НОВОЕ, СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ
Помимо детских полнометражных фильмов и детских программ из российского конкурса и зарубежной панорамы, на БФМ-2020 традиционно предусмотрена большая программа показов и мероприятий для детей. Три сборника российских детских мультфильмов последних лет можно будет посмотреть онлайн бесплатно. Еще один – входящий уже в афишу платных просмотров – составлен из зарубежных детских мультфильмов, тщательно отобранных из программ других фестивалей. Сборник называется «Тоби и турбобас» по одному из мультфильмов, рассказывающему, что такое настоящая дружба и как ее отличить от отношений, приводящих исключительно к разочарованиям и снижению самооценки. Рядом – симпатичная комедия от французской студии Folimage «Утренник в детском саду», очередные зарисовки из жизни маленькой швейцарской птички «Птичка и пчелы» и стильная короткометражка «Северное сияние», опять же из Франции, которая по-прежнему остается одним из лидеров в области изысканного анимационного кино для детей.
фото: кадр из фильма "Тоби и турбобас"
Также юные зрители смогут, вместе с БФМ, отметить юбилей проекта «Фиксики», которому исполняется в этом году 10 лет. На ресурсах БФМ можно будет бесплатно посмотреть новые серии проекта, любезно предоставленные компанией «Рики» и «КиноПоиском HD» (пока что этих эпизодов нет в открытом доступе, и, кроме как на фестивале, их можно увидеть только на КиноПоиске HD). А также узнать больше о том, как придумывается и делается сериал «Фиксики» - из онлайн-рассказов создателей сериала: встреча адресована семейной аудитории и будет проходить в прямом эфире, что позволит зрителям задать все интересующие вопросы.
Еще один сюрприз для семейной аудитории заготовил телеканал Cartoon Network, который представит на фестивале премьерные серии нового проекта «Фунджики» (от создателей «Времени приключений» и «По ту сторону изгороди»). События этого сериала разворачиваются в мире живых антропоморфных грибов, а истории рассказывают о приключениях 10-летнего грибочка, который решил узнать всю правду о мире.
фото: кадр из фильма "Фунджики"
Наконец, удалось приспособить к онлайн-режиму и фирменную «Фабрику мультфильмов»: дети (впрочем, и взрослые тоже) смогут принять участие в занятиях по рисованной, пластилиновой, предметной, коллажной и лего-анимации, а также посетить цех «Петсона и Финдуса», цех телеспектакля, цех озвучки и изысканный мастер-класс, проходящий в рамках программы «Год Германии в России»: «Волшебный мир Пауля Клее в моем смартфоне».
«ГОД ГЕРМАНИИ В РОСИИ»: ПОКАЗЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ И Q&A
В этом году в фокусе БФМ – мультипликация Германии. Так что, совместно с Гёте-институтом, фестиваль собрал огромную программу немецкой анимации. О полнометражных фильмах речь уже шла, остается добавить, что вслед за открывающим немецкую программу фильмом «Повелитель драконов» последует онлайн-встреча с его режиссером – небезызвестным фестивальному зрителю Томером Эшедом, — на которой он расскажет о работе над картиной.
Также в программе будет представлено четыре короткометражных сборника, посвященных немецкой анимации конца XX-XXI вв. В них вошло большинство самых заметных немецких короткометражек этого периода: фильмы Андреаса Хюкаде, Гила Алкабеца, Йохена Куна, Томаса Мейера-Хермана, Тиля Новака, Макса Хаттлера и других замечательных художников.
фото: кадр из фильма "Повелитель драконов"
Из 1990-х в программе представлены культовые «Баланс» братьев Лаунэнштайн (другие их работы можно увидеть в полнометражной афише), «Квест» Томаса Штельмаха и Тайрона Монтгомери, «Рубикон» Гила Алкабеца, а также экспериментальный фильм «Пожарная часть» Барбель Нойбауэр. Из начала нулевых – это и изысканное «Послание» Раймунда Крамма, и «Скалы» Криса Штеннера и Арфида Уйбеля, и невероятное «Кольцо огня» Андреаса Хюкаде.
Ну а дальше – все богатство техник и стилей, которые представлены в немецкой анимации. От лихих танцевальных экспериментов с пластилином Вероники Соломон до анекдота Нильса Кноблиха «От отца к сыну», и от притчевой фантастики Тиля Новака до сложных визуальных кунштюков Никиты Дьякура.
фото: кадр из фильма "Квест"
Дополнит немецкую ретроспективу подборка мультфильмов Киноакадемии Банден-Вюртенберга – одной из ведущих немецких киношкол, ученики которой ежегодно получают призы на международных фестивалях. В небольшом сборнике представлены лучшие работы выпускников киношколы за 2010-2019 гг.
Наконец, одна из главных гордостей немецкой программы – серия онлайн-встреч и мастер-классов немецких режиссеров. В числе мероприятий: разговор с одной из самых ярких эксперименталисток в анимационном кино Барбель Нойбауэр, беседа с культовым Тиллем Новаком, прославившимся своей компьютерной анимацией, Q&A с режиссерами студии Film Bilder, а также воркшопы Гила Алкабеца, Макса Хаттлера, Евгении Гостер, Тины Онмахт и Клаусйорга Херрманна.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И СОБЫТИЯ
Отдельной строкой хочется, как обычно, упомянуть специальные программы, составленные программным директором Диной Годер: несколько сборников очень недетской анимации, рассуждающей на актуальные темы.
Во-первых, это подборки анимадока – целых три программы. Разнообразие тем, которые волнуют современных аниматоров-документалистов, поражает: это и история человека, который пьет слишком много газировки, и фильм о британской фабрике одежды, созданный путем печати на ткани, и зарисовки, посвященные судьбам мигрантов и беженцев, и короткометражка про стрит-артистов, и, конечно, многочисленные рассказы о взаимоотношениях отцов и детей, человеческих психопаталогиях и неврологических особенностях. Стоит отметить, что в этом году одна из программ посвящена исключительно российской документальной анимации: впервые ее набралось настолько много, чтобы составить целый сборник.
фото: кадр из фильма "Колаголик"
Разговор на серьезные темы продолжает программа «Только для женщин», собравшая фильмы, вдумчиво или комедийно рассуждающие про специфически женские проблемы. Это и рассуждения о материнстве или его невозможности, и о бытовых трудностях, и о переживаниях мужской неверности, и об опыте аборта, и о климаксе, и о многих других ситуациях, которые мужчинам сложно понять. Впрочем, хоть программа и называется «Только для женщин», смотреть ее рекомендуется, конечно, в первую очередь мужчинам, которые стремятся постичь тонкости женской души и физиологии.
Наконец, пятая программа называется «Тело, гендер, секс и другие проблемы», и показываться будет только оффлайн, так как затрагивает вопросы слишком щекотливые, и дирекция фестиваля не хочет рисковать тем, что сборник случайно попадет на глаза зрителю слишком юному или просто неподготовленному для таких разговоров. Здесь в откровенной манере поднимаются темы, связанные с особенностями сексуальности, гендерной самоидентификации, взаимоотношением с собственным телом и другими непростыми аспектами жизни.
фото: кадр из фильма "Приливы"
Также среди событий, которые существуют в БФМ-афише особняком – программа фильмов замечательного российского режиссера Екатерины Соколовой. И, разумеется, онлайн-встреча с Катей, которая расскажет про свою работу, уникальный стиль и ту особую атмосферу, которую можно почувствовать во многих ее фильмах.
Список спец-событий продолжает очередной выпуск мини-фестиваля «Ща, 5 сек», на котором можно будет увидеть ультра-мега-супер-короткие мультфильмы – по 5 секунд каждый. Большинство этих зарисовок делается специально для фестиваля. А венцом программы, как всегда, станет лекция Юрия Борисовича Норштейна, которая в этом году будет посвящена «Свободе» — теме, как нельзя более актуальной для 2020-го года.
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