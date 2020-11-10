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Послание к человеку - 2020: Кинофестиваль - это боль

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10 ноября 2020
Фестиваль «Послание к человеку», состоявшийся в суровое ковидное время, объявил призеров. Главной неожиданностью итогов стало ненаграждение фильмов основного конкурса. Приз «Кентавр» и 1000 долларов США за лучший полнометражный документальный фильм не присуждался. Единственная награда, которая досталась полнометражному конкурсу, — приз ФИПРЕССИ испанскому фильму «Маман» (La MAMI, режиссёр Лаура Эрреро Гарвин) о хозяйке женского туалета в ночном клубе и танцовщицах этого заведения.

Послание к человеку - 2020: Кинофестиваль - это боль

А Гран При фестиваля – «Золотой кентавр» и 3000 долларов США – жюри присудило немецкой 15-ти минутной картине «Просто парень» (Just a guy, реж. Шоко Хара), выполненной в жанре документальной анимации. Фильм рассказывает реальную историю отношений трех девушек с Ричардом Рамиресом, серийным убийцей и насильником, с которым они связались после того, как он был осужден и получил пожизненный срок. Три фанатки маньяка, влекомые чувствами к «плохому парню», вступили с ним в близкую переписку, приезжали к нему на свидания, а одна даже вышла за него замуж. В этой небольшой картине, выполненной в технике ручной перекладки, автор (одна из трех подруг Рамиреса), находит интересные эмоциональные образы и фактуры, иллюстриющие обжигающие откровения своих героинь и собственные воспоминания. Главное жюри, в состав участников которого вошел режиссер Илья ХржановскийДау»), посчитало, что эта работа больше всего достойна награды фестиваля, ориентированного на гуманистические ценности. Нельзя сказать, что «Просто парень» не заслуживает награды, и все же в большом конкурсе «Послания к человеку» было достаточно мощных работ, заслуживших признания на мировых смотрах и показанных в России впервые. Очень жаль, что они были проигнорированы.

Две французские короткометражные документальные картины получили по «Кентавру» и 1000 долларов США. Это французские «Копиисты» (Shānzhài Screens, реж. Пол Хайнц) и французско-португальский «Невидимый герой» (Invisible Hero, реж. Кристель Алвеш Мейра). Последний – фильм бывшей португальской актрисы, которая переменила участь и добилась больших успехов в документалистике. Это маленькое, во многом постановочное, но теплое и тактильное кино – история слепого мужчины, который ищет в Лиссабоне пропавшего друга. Он ходит по пляжу, стройке, лавкам, даже в ночной клуб и спрашивает у всех, не видели ли они Ленардо. Одновременно, в ходе поисков, он раскрывает и свой внутренний мир, рассказывает почему он любит читать, говорит о том, что живет как будто в двух мирах одновременно – реальном и выдуманном. Маленький, щуплый, в своей одиссее он пробует мир на ощупь, и все встречные проявляют к нему дружелюбие. Удивляет некоторая скудность мысли и ненасмотренность жюри, решившего поделить приз и вручить точно такую же награду «Копиистам». Это милая картина, но на ту же тему есть высказывание поинтереснее – лента «Китайские Ван Гоги» (2016), так же, только лучше, рассказывающая о китайских художниках, в промышленных масштабах занимающихся созданием копий картин великих живописцев.

Послание к человеку - 2020: Кинофестиваль - это боль
фото: Кадр из фильма "Пена"

Лучшей анимационной работой (1000 долларов) и лучшим дебютом (еще 1000 долларов) признан пятиминутный фильм Вари Яковлевой «Анна-кошки-мышки». Сюжет фильма следующий: голая женщина подходит к окну и видит голого мужчину в доме напротив. Она задергивает штору, но через какое-то время огромный красный и страшный мужик вваливается к ней домой. Лицо женщины становится кошачьим. Она начинает мужчину гладить, кормить и всячески задабривать, и он на глазах из чудовища постепенно сжимается в маленькую козявку. Тогда женщина кладет его в спичечный коробок и убирает коробок к целой куче таких же коробков. Простите, это действительно фильм об абьюзе, как написано в аннотации? И как насчет того факта, что автор фильма является одной из художников-аниматоров на фильме «Нос» Андрея Хржановского (отца члена жюри)?

В национальном конкурсе документальных фильмов с наградами дела обстояли поинтереснее. Вообще, в этом году был отменный конкурс российских неигровых работ, хотя программа как никогда была пестра и целостность в ней на первый взгляд отсутствовала. Это были прекрасные фильмы очень разных жанров, стилей и тематики.

Главный приз и 50000 рублей достались Сабрине Карабаевой за увлекательную поколенческую картину «Стендап – это боль», рассказывающую о мытарствах молодых стендап-комиков, которые отважно пытаются пробиться в большой мир шоу-бизнеса.

Приз жюри и 30000 рублей получил Илья Поволоцкий, режиссер фильма «Пена». Специальный приз им. Александра Расторгуева, учрежденный его друзьями, присудили и оператору этого фильма Евгению Родину за умение взбить пену реальности в художественное кино. Действительно «Пена» о жизни поселка Гранитный на берегу Баренцева моря – самый визуально совершенный фильм российской программы. Кстати, вторая часть этого приза (денежная) ушла герою фильма Юлии Вишневецкой «Катя и Вася идут в школу» Василию Харитонову. Этот фильм мы обязательно еще увидим в наступающем году, и возможность про него почитать подробно обязательно будет – кино покажет Артдокфест, наверняка позже – «Новая газета» и/или «Настоящее время», а формулировка приза им. Расторгуева - «За доброе и щедрое сердце в условиях злой и беспощадной образовательной системы российской школы».

Послание к человеку - 2020: Кинофестиваль - это боль
фото: Кадр из фильма "Хуторянин"

Две награды получила Софья Кулакова за фильм «Хуторянин». Специальное упоминание жюри за простоту и прозрачность кинематографического образа, а второй (неожиданно) от федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области – «За лучший фильм о человеке труда». «Хуторянин» – парадоксальное получасовое кино о человеке, который одиноко живет на берегу пруда, где разводит рыбу. Смотреть его тяжеловато, потому что все полчаса этот человек только и делает, что разговаривает сам с собой и жалуется на жизнь, рассказывая про свое здоровье, лекарства, бессонницу и всяческие разные недомогания, сводя с ума бесконечными подробностями, которые нам, посторонним людям, и от родных-то утомительно слушать. В последние пять минут же фильм сообщает что-то такое, что гулко выстреливает в самое сердце и оставляет там надолго зияющую рану.

Приз Почетного президента Михаила Литвякова «За внимание и любовь к человеку», а также сертификат на 1000 долларов США получил Алексей Федорченко за документальную комедию «Кино эпохи перемен», и мы за него рады.

Приз ассоциации Dan Revival Projects – Памяти Дани Гуревича – ушел очаровательной работе «Ленинградцы» Никиты Ефимова. Самая короткая картина программы про встречу двух не очень трезвых питерских ровесников, единых по духу и чаяньям. Оставляющая щемящее чувство грусти внутри картина. О грусти и жалости к соотечественникам, да и к людям вообще, томящимся от груза жизни, непонимания, неустроенностей и собственной неприкаянности.

Послание к человеку - 2020: Кинофестиваль - это боль
фото: Кадр из фильма "Будьте здоровы!"

Наконец, два (правда, внерегламентных) приза взяла Татьяна Чистова за свежую свою работу «Будьте здоровы!» (копродукция с Польшей). Фильм наградил генеральный спонсор фестиваля Группа «ИЛИМ» и студенческое жюри. Это самый актуальный фильм программы «Послания к человеку», посвященный жизни россиян в период весеннего локдауна. Миллионы людей оказываются заперты в квартирах, у некоторых из них нет близких родственников, доступа к лекарствам и даже еде. Для тех, кто в этой чрезвычайной ситуации нуждается в помощи, создана муниципальная «горячая линия». В этом фильме задокументированы сотни звонков, ежедневно поступающих на эту линию. Картина длится всего полчаса, и за это время мы успеваем прослушать несколько десятков вопросов и очень конкретных просьб о помощи, на большую часть из которых оператор отвечает отказом: «К сожалению, я ничем не могу вам помочь». В противовес к избыточному звуковому ряду визуальная часть картины предельно проста – длинные планы пустых улиц и видов из окон. У фильма Чистовой такой мощный накопительный эффект, что к концу просмотра погружение в беды людей, оказавшихся в беспомощной ситуации, может спровоцировать эмоциональный шок у человека с высокой степенью эмпатии.

В российском конкурсе без наград остались очень хорошие работы: эмоционально сложный фильм Ольги Привольновой «Больно не будет», который она много лет подряд снимала в детском онкоцентре, «Синяя роза» Оли Корсун – превосходное, смыслово и визуально богатое (оператор – Саша Кулак) философское эссе о значении цветов в жизни человека, «Чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад» Агнии Галдановой – про одну отмороженную семейку, пробивающую дно бытовой человеческой неадекватности. Абсолютный фестивальный хит «Закура» на арабском и английском языках про жизненный уклад бедуинов – дебютный, кстати, фильм продюсера Ивана Вдовина. И другие.

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