«Артдокфест»-2020: 6 лучших фильмов фестиваля на самом большом экране страны

Мальчик, девочка, мощный старик, свиньи, китобои и дорогие россияне в фильмах сокращенного фестиваля документального кино
Оффлайн-программу «Артдокфест»-2020 в этом году организаторам пришлось сократить в восемь раз, перенеся большую часть показов на весну следующего года. Но 13 картин фестиваль все-таки покажет на 9 сеансах в большом зале «Октября», рассчитанном на 1500 мест (из которых заняты могут быть только 375). Среди них 11 картин из основного конкурса и два спецпоказа. Не будем утверждать, что это лучшая половна конкурса, чтобы не делать преференций этим фильмам перед теми, которые отложены на апрель, тем более, что это вопрос спорный. Очень жаль, что в декабре зрители не увидят, например, потрясающий «Байконур», как и фильмы программы «Среда», «После Союза». Получая «Артдокфест» порциями, можно вдумчиво, не торопясь, насладиться онлайн-программой, насчитывающей 36 картин, а также посмотреть сильнейшие работы на самом большом экране страны и по достоинству оценить замысел каждой ленты. Рассказываем о шести самых гурманских на наш вкус фильмах, на которые срочно нужно купить билеты. Онлайн программу можно смотреть прямо сейчас. Конкурсную (21 фильм) и внеконкурсную (15 фильмов).
Фильм открытия фестиваля «Артдокфест» — последний фильм его президента Виталия Манского, награжденный на фестивале IDFA в Амстердаме призом за лучшую режиссуру. В нашей стране картину ни один человек еще не видел. «Горбачев. Рай» — фильм-портрет 90-летнего Михаила Горбачева, первого президента СССР, человека, который изменил мир: остановил гонку вооружений, сломал Берлинскую стену, подарил свободу миллионам соотечественников, большинство из которых ее не приняли и не поняли. Как он доживает свой век теперь? Что думает о людях, которые ежедневно проклинают его и реформы, которые он начал? Жалеет ли о крахе Советского Союза?
Виталий Манский, снимающий разножарновые и многослойные фильмы, два года назад потрясший сокрушительной картиной «Свидетели Путина», навещает Горбачева в его доме недалеко от Москвы. В легкой и приятной атмосфере обсуждаются весомые темы, Горбачев оглядывается на свою жизнь. Но разговор вращается не только вокруг политики и истории. Серьезные интервью перебиваются шутками, стихами и внезапно вспомнившимися песнями, которые придают беседе легкость, но не затмевают чувство тоски. В доказательство этому Горбачев говорит о своей неразрывной связи с покойной женой Раисой. Ее имя слышится и в русском названии картины — «Горбачев. Рай».
«Котлован», режиссер Андрей Грязев Страна: Россия Жанр: трагикомедия Дата показа: 5 декабря 14:45 Билеты: купить
фото: "Котлован"
«Артдокфест» находится в оппозиции к действующей российской власти, и политические картины, высвечивающие катастрофичность состояния нашего общества, его бедность, проблемы с коррупцией, милитаризмом, низким уровнем экономики и беззаконием занимают в программах важное место (хотя думать, что фестиваль ограничивается только политическими работами в корне неверно). В этом году наиболее яркой в этом тематическом секторе является фильм Андрея Грязева, независимого режиссера, автора фильмов «День шахтера» (2010), «Завтра» (2012) и ряда других. «Котлован» смонтирован из разных по настроению видеобращений людей к президенту Путину, выложенных в YouTube самими авторами. Отчаявшиеся граждане, устав ждать помощи от местных властей, вопрошают, жалуются, гневаются, вскипают, кричат, говоря о самом наболевшем, пытаются показать главе страны, как они живут на самом деле, и щедро комментируют свои мысли на счет разнообразных законов и положения дел в их населенных пунктах. Иногда это выглядит комично, но в конце-концов вырисовывается неутешительная неподдельная картина жизни в регионах России. Отдельно хотелось бы подчеркнуть отличное название фильма, не спроста отсылающее к одноименному произведению великого писателя Андрея Платонова.
Свою новую картину мастер больших форм Виктор Косаковский неожиданно снял как минималистское черно-белое полотно, сделав ее героями животных — свиней, коров и куриц. Таким образом режиссер-вегетарианец воплотил свою давнюю мечту — вызвать сочувствие и уважение к животным без комментариев, диалогов и сентиментальной музыки. Фильм погружает зрителя в повседневную жизнь на идиллической ферме, где камеры с большой чувствительностью неспешно следят и запечатлевают естественную жизнь животных. Убежденность Косаковского в том, что человечество должно отказаться от животной пищи поддержал известный защитник окружающей среды Хоакин Феникс, который стал сопродюсером «Гунды». Премьера картины прошла в рамках Берлинского международного кинофестиваля, на котором большинство картин конкурса так или иначе связаны с активизмом и гуманистическими ценностями. Сила искусства в действии: люди, отказавшиеся от употребления в пищу мяса после просмотра этого фильма, реально существуют.
«Кит из Лорино», режиссер Мачей Цуске Страна: Польша Жанр: Этнографический Дата показа: 6 декабря 11:00 Билеты: купить
фото: "Кит из Лорино"
Если вы уже посмотрели вышедший в этом году в российский прокат игровой фильм Филиппа Юрьева «Китобой», ставший победителем этого года на Венецианском фестивале в секции Giornate degli autori («Дни Венеции») и выигравший приз за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль на Кинотавре, то роскошный (и получивший огромное количество призов) док поляка не просто осчастливит вас превосходным качеством съемки, но и углубит представления о Чукотке. Хочется порекомендовать смотреть эти дополняющие друг друга, сходящиеся во встречном движении фильмы в паре, ибо сняты они в одном и том же поселке и буквально с одними и теми же людьми, и в обоих кит — сильный художественный образ. Мачей Цуске наблюдает за китовой охотой чукчей не только с этнографическим интересом. Для него важно показать столкновение двух миров — первобытного охотника, который добывает себе пропитание и только таким образом может выжить, и огромного мистического животного, воплощающего стихию дикой природы, неподвластной человеку.
«Тени твоего детства», режиссер Михаил Горобчук Страна: Россия Жанр: Лирическое эссе Дата показа: 6 декабря 20:00 Билеты: купить
фото: "Тени твоего детства"
Михаил Горобчук зарабатывает на жизнь операторским мастерством, в котором он изрядно преуспел, режиссура же для него — скорее отдушина, неспешное творчество, в котором можно выразить собственное мироощущение. Михаил не любит многословности и тяжеловесных визуальных образов, поэтому все его авторские работы легки, приятны и удивительно добры. Фильм «Тени твоего детства» успел побывать на престижном фестивале в швейцарском Нионе, затем в Лондоне и Аргентине, а также украсил конкурс короткометражных лент на киносмотре операторского искусства Cameraimage в Польше. Фильм показывает мир глазами полуторагодовалого ребенка, главня героиня — дочь режиссера Стефания, а вокруг нее раскинулся огромный, непонятный и немножко опасный в духе «Сказки сказок» мир — с театром теней, мелькающими огнями электрички и выходящей на охоту совой. На «Артдокфесте» «Тени» покажут на одном показе с фильмом Ежи Сладковского «Горькая любовь», первым по счету.
«Мальчик», режиссер Виталий Акимов Страна: Россия Жанр: Драма Дата показа: 5 декабря 11:30 Билеты: купить
фото: "Мальчик"
23-летний Виталий Акимов, никогда не видевший своего отца, отыскав его в провинциальном городе Арсеньев, решил снять о нем фильм. В прицел камеры попала вся новая семья родителя, а в главные герои невольно выбился десятилетний Степан, пасынок его сводного брата Славы. Мальчик выступает в роли проводника в этой мрачной обители, снятой в строгих черно-белых тонах. Отсутствие красок символично фиксирует социальное днище, в котором дети остаются чистыми созданиями, но, увы, до поры до времени. Степан занимается гитарой, ласково играет со своим младшим сводным братом, но при этом является свидетелем другой стороны жизни, в которой вечно пьяная родня, побои и матерщина для него уже являются нормой. Тем не менее, пока он всего навсего ребенок, и весело рассказывает об ужасных событиях своей жизни, а также с непосредственностью и легкостью делится своими глубокими мыслями о мироустройстве и справедливости. Фильм участвовал в конкурсной программе среднеметражного кино на фестивале IDFA в Амстердаме. На Артдокфесте будет показан в паре с фильмом Николая Н. Викторова «Чермет».
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