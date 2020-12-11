«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»

анонс

Мальчик, девочка, мощный старик, свинья, китобой и дорогие россияне в фильмах сокращенного фестиваля документального кино

«Артдокфест»-2020: 6 лучших фильмов фестиваля на самом большом экране страны

10 ноября

Послание к человеку - 2020: Кинофестиваль - это боль

Кого и за что наградили на смотре документального кино в Санкт-Петербурге