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«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»

Фестивальная колонка >>
11 декабря 2020
С 7 декабря в Выборге проходит 28-й кинофестиваль «Окно в Европу». Более привычное время проведения мероприятия – август, но в 1993-м первый смотр также прошел в декабре, о чем во время церемонии открытия напомнили со сцены довольно малочисленной аудитории, собравшейся в зале. Дело в том, что в текущем году фестиваль по понятным причинам проходит в закрытом режиме, без зрителей; из открытого мероприятия он превратился в «профессиональный форум». При этом многие традиции «Окна в Европу» сохранились: в частности, было принято решение не отказываться от зрительского конкурса «Выборгский счет». Логототип фестиваля и заставка, демонстрируемая перед показами, как обычно, отсылают к истории отечественного кино – на этот раз они основаны на портрете Сергея Параджанова, фотографии Юрия Мечитова, известной под названием «В полете». Даже слоган остался тем же: «Окно в Европу» по-прежнему помогает составить «прогноз на завтра», что звучит особенно странно в текущем году, не очень совместимом с какими-либо прогнозами. Впрочем, президент фестиваля Армен Медведев годы назад уже успел объяснить, что мероприятие не берет на себя «право и ответственность определять этот прогноз», а всего лишь предоставляет материал для него.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»

Кстати, сам 82-летний Медведев на церемонии открытия на этот раз лично не присутствовал – вместо этого собравшимся показали его видеообращение, записанное в Москве. Продолжилась церемония 15-минутным мультфильмом Святослава Ушакова «Медведь». Мультфильм, в котором легко разглядеть авторский почерк создателя клипа «Хару Мамбуру», посвящен 100-летию со дня рождения Юрия Никулина (официально эту дату отметят только в следующем декабре); предполагается, что характер главного героя – медведя, работающего декором в ресторане, но мечтающего о большем – срисовывали с юбиляра. Хорошо, что ленту снабдили соответствующим титром, поскольку зрители вряд ли сумели бы найти параллели самостоятельно.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»
фото: "Медведь"

Фильмом открытия в этом году стал поставленный Николаем Хомерики «Белый снег» — биография лыжницы Елены Вяльбе. Представляя ленту, продюсеры отметили, что вышеупомянутый «прогноз на завтра» — это «хорошее советское кино», видимо, подразумевая в том числе собственную работу. При этом сам по себе «Белый снег» — совсем не советское, а вполне современное российское кино, увы, телевизионного уровня, с банальными структурой и картинкой. Хронометраж даже заставляет предположить, что ленту когда-нибудь переформатируют в телесериал. Между тем, сама Вяльбе – крайне интересная массовому зрителю героиня (в Выборге спортсменку, приехавшую на премьеру собственного байопика, интервьюировали гораздо активней, чем любого из кинематографистов), можно предположить, что лента о ней, пускай и посредственная, привлечет большое количество зрителей.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»
фото: "Белый снег"

Основной конкурс открылся подростковой драмой «Зови меня Дрозд» Павла Мирзоева (два года назад этот режиссер приезжал в Выборг с лентой «Как я стал…»). Это история об очередном хорошем мальчике, взрослеющем в непростых обстоятельствах и, как следствие, регулярно совершающем глупые поступки. В отличие от фильма Оксаны Карас, акцент в данном случае сделан на отношениях сына и ушедшего из семьи отца; кроме того, диалоги тут более буквальные, а персонажи менее убедительные. Если искать дополнительные различия, можно отметить, что в «Дрозде» подростки самовыражаются не с помощью танцев, как у Карас, а на наивных рэп-битвах. Прочувствованное исполнение главным героем собственного произведения заставляет задуматься о создании нового жанра, который можно было бы назвать cringe-рэп.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»
фото: "Зови меня Дрозд"

Вообще забавно, что фестиваль, оставшийся без зрителей, начался с нескольких вполне зрительских картин. За «Дроздом» последовали «Неадекватные люди 2» Романа Каримова, продолжение довольно удачного ромкома десятилетней давности. Сиквел заметно отличается от первого фильма – он получился более тяжеловесным (как минимум с точки зрения хронометража), в нем меньше юмора, кроме того, Каримов решил поэкспериментировать с нелинейным повествованием. При этом если какой-то фильм из первой половины выборгской конкурсной программы этого года может претендовать на внимание массового зрителя, это именно «Неадекватные люди 2».

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»
фото: "Неадекватные люди 2"

Впрочем, лентой Каримова зрительский блок и завершился. Конкурс продолжился работой Георгия Лялина «Распутье», мрачной драмой с криминальным уклоном. Главный герой фильма – Артем, живущий в Москве парень из провинции. Получив известие о смерти отца, он едет на родину. На месте выясняется, что у отца была новая семья: женщина, с которой он годы прожил в гражданском браке, и маленький сын. За вдовой и ребенком стоит сильная узбекская диаспора, претендующая на отцовский дом. После этого открытия, сделанного главным героем, «Распутье» становится скорее триллером – если, конечно, предположить, что и похожий по творческому почерку Юрий Быков работает именно в этом жанре. Так или иначе, лента Лялина – классическое фестивальное кино, серое, безысходное, зато довольно цельное.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»
фото: "Распутье"

Следующим фильмом конкурса стала черно-белая драма Виталия Салтыкова «Чувствовать», собранная из двух новелл. Обе посвящены людям, пытающимся восстановиться после того, как их жизни дали трещину. Первая новелла – вольное переложение биографии пианиста Алексея Султанова, вторая – история женщины, потерявшей любимого мужчину. Обе разбиты на главы, а те, в свою очередь, сопровождаются текстовыми плашками, отражающими эмоциональный заряд каждой из них; в частности, в новелле о Султанове используются обозначения, поясняющие характер исполнения музыкального произведения. Это хороший ход: само кино получилось крайне ровным и холодным. Первая часть по накалу эмоций, эстетике и атмосфере более-менее соответствует отчету пилота Бертона из «Соляриса» Тарковского. Вторая показывает, что будет, если взять среднюю российскую телемелодраму и замедлить ее в восемь-десять раз; получится, оказывается, вялый эмбиент, и даже неожиданные экскурсы в нуар не спасут.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»
фото: "Чувствовать"

«Триггер» Павла Ганина тоже не завоюет интереса со стороны широкой аудитории – в том числе по той причине, что это, как говорит сам создатель «очень тихое кино». Между тем, это довольно любопытный эксперимент, лента о встрече двух непохожих друг на друга людей, пытающихся подобрать ключи к отношениям на фоне общего интереса к АСМР-практикам. Просмотр «Триггера» требует концентрации внимания: фильм построен в первую очередь на звуках. Иногда даже создается ощущение, что Ганин сперва режиссировал аудиоряд, и уже затем подбирал картинку; довольно обидно, что при этом некоторые ключевые реплики персонажей получились не вполне внятными. До сих пор Ганин ездил на фестивали только с короткометражными картинами, «Триггер» — его полнометражный дебют. Пускай фильм вышел негромким, но он – вполне себе повод для того, чтобы внимательней присмотреться (и прислушаться) к следующим работам режиссера.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»
фото: "Триггер"

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